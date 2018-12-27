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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 254255256257
Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 23:26

Є певна неузгодженість в розповідях, не вважаєте? ;)

  akurt написав:В той же Турции, нашим непонятно то, что турецкие граждане реально не сильно понимают, что такое курс доллара и зачем он вообще нужен:


  akurt написав:Розказали приклад того, як купують турки квартиру в кредит.
1.
6. Важають це вигідним, бо виграють на курсі долара.
V2
4
 
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