Додано: Сер 20 лют, 2019 00:31

Дуже радий, що ви подивилися у лупу на тексти.

Пропонував багато разів інтересні теми для магістерських робіт з економіки саме на цю тему.

Дослідили б той феномен...



Відповідаю: НЕМАЄ НЕУЗГОДЖЕНОСТІ в тому, що ви процитували.

Помилка багатьох форумчан в тому - і тому виникло питання - що не тільки ви не можете відірватися від радяньских/українських/совєтських/комуністичних/популістських і так далі стереотипів.

Не треба шукати неузгодженості в тому, де її немає.

Я вже писав - і якось НАШІ люде того не розуміють:

- країна на 99 відстоків все продукує сама і для себе: такі виробники/фірми як BEKO, Arcelik та інші забезпечують ВЕСЬ асортимент холодильників, телевізорів, мобільних телефонів, смартфонів, кондиціонерів і всього на світі. Де виробляється авто Honda Civic, який стоїть в салонах і Львова, і Києва? В Туреччині. Що виробляють Луцький автозавод або Запорізький? Спробуйте купити в Україні порохотяг або кавоварку, або смартфон - де вироблено? Китай. Ви не знайдете в Туреччині ні кавоварки, ні порохотяга зі Китаю - НЕ_МА_Є! ЖОДНОГО товару Made in China. Я знайшов ТІЛЬКИ ножниці для відрізування кігтів у собаки, і то - є турецькі аналоги... Із смартфонів є у продажу всі бренди, але є не гірші за властивостями і турецького виробництва, але ціною майже в 10 (десять) разів нижчою. Тому і в мене, і в жінки по 2 смартофни - один iPhone з україською карткою, інший - турецький із турецькою.

- країна на 99 відсотків все вирощує сама. Зайдіть в супермаркети Львова і Києва - там вже мабуть і картопля - із Занзібару. Купіть томатний сік - він колотится із томатної пасти із Китаю. Купіть банку огірків - все завезено у бочках з Індії, розфасовано в Україні. Купіть морожену рибу - на 50% там лід - і все заморожено в Китаї. Відчуваєте різницю? Майже на жодний із товарів в турецьких магазинах не впливає курс долара. Риби замороженої немає - все свіже і все своє (крім вустриць, ті - із Франції).

- в країні ви в 99% випадків не зустрінете імпортного товару (виключаючи брендові магазини). Зайдіть в будь-який магазин в Україні та спробуйте купити труси або майку. Де зроблено? Ото ж... В Туреччині все - власного виробництва зроблено руками турецьких громадян із турецьких матеріалів. Мене дивують найсучасніші телевізори із діагоналлю 55-75 дюймів - все 4К - і все - турецького виробництва. Купіть щось подібне в Україні. Ви бачили мінімум 5 брендів ТВ Made in Ukraine телевізорів 4К Smart TV?

- в країні для людей продукується все - від панчох і трусів до гелікоптерів, які - слава Богу - закупила й Україна. Я вже писав: спеціально шукав імпорт - вино - є, презервативи - є (і то - половина виробництва Туреччини), фірмові тряпки - є будь яких найвідоміших фірм. Доречі, у магазинах Waikiki в Україні ціни на той самий товар більші в 1,5 рази. Турки виростили та здобули бавовниу, зробили тканини, самі розробили моделі, спроектували, пошили, мріють продати за - припустимо - 100 гривень. Наші привезли тюки - розпакували - мають 50 відсотків від виробника. Просто за те, що розпакували контейнер. І українець відразу за те заплатив в 1,5 рази більше...

- в країну завозиться будь-яка будівельна техніка без сплати будь-яких податків або акцизів. НУЛЬОВІ СТАВКИ! Ніякого розмитнення за гроші. Тому на будівельних майданчиках - все саме нове і саме сучасне.



А тому: турка не цікавить ніяк курс долара: - він отримує заробітну платню в турецких лірах і за турецькі ліри купує турецький товар, зроблений турками в Туреччині.



В Україні українець отримує українські гривні і за ті гривні купує товар у доларах (просто щоби було зручніше, пишуть ціну в гривнях) - товар, зроблений китайцями в Китаї.

Чи не бачить щановний V2 в цьому неузгодженість????

Трохи лається турок на ціну на пальне - товар імпортний. Так і в нас лаються...

Держава зняла будь-які акцизи на цей імпортний товар, щоби людям було легше.

В Україні зняли? Ні?

У 99% випадків турок не розуміє, як це якийсь там курс долара може вплинути на ціну курки або яєць.



І навпаки: в Україні в 99% випадків учень школи 5-го класу назве імена всіх президентів на всіх купюрах доларів США (трохи жартую, але - майже правда).



Ось така неузгодженість...



P.S. Чомусь наші люди вважають, що в Україні ріелтори - вумні/дужевумні, а в Туреччині - дурні/зовсімдурні.

В липні, коли неочікувано курс ліри впав у 2 рази у порівнянні із жовтнем 2017 року, вумні та кмітливі встигли викупити квартири по раптово смішній ціні - мій приятель купив квартиру "3+1" (чотирикімнатну) в класному новому комплексі за 240 000 лір (ціна за старим курсом) - заплатив 240 000/6,85=35 000 доларів.). Хто мій приятель? Іноземець.

Такі самі іноземці швиденько добре скупилися.

Що зробили релтори, дивлячись на іноземців? Просто перерахували ціни в долари/євро.

Що зробили відомі великі забудовники, які взяли кредити в арабських шейхів?

Просто перерахували ціни в долари/євро...

На сьогодні склалася середня ціна на новенькі сучасні квартири з ремонтом в 800 ойро квадрат.

Можете рахувати в турецьких лірах, а можете й не рахувати... Однаково 800 ойро квадрат.

І тільки така наївна дитина, як Жека79, може розказувати смішні байки про дешевий бетон.

Його бетон - дорогий, а турецький бетон - дешевий.

Як він там любить говорити (цитую): бугагагагагагагагагагагага....



А тепер, шановний V2, далі...

Наведена вами цитата з мого тексту:



Розказали приклад того, як купують турки квартиру в кредит.

1.

6. Важають це вигідним, бо виграють на курсі долара.



Примітка: це НЕ Я вважаю вигідним, я не мав і не маю ніяких кредитів.

Це турки так вважають.



Жовтень 2017. Йде купівля квартири 1+1 площею 55 квадратів.

Остання ціна забудовника: 168 000 лір. Курс долара: 1 долар = 3,51 ліри.

168 000/3,51=47 863 долари США.

Покупечь вносить готівкою 58 000 лір, а на 110 000 лір бере кредит на 10 років під такий відсоток, що виплачує кожного місяця 1500 лір.

Беремо арифмометр Фелікс: як би він заплатив всю суму - то йому би знадобилося доплатити 110 000/3,51=31 339 доларів.

Але він бере кредит на 10 років - виплачує по 1500 лір на місяць:

- в листопаді 2017 він платить 1500/4=375 доларів

- в липні 2018 це було 1500/6.85 = 219 доларів

- в лютому 2019 це було 1500/5,25=286 доларів.

То він виграє на курсі долара чи ні?



Звісно, я відразу порахував у "голові", що він шалено переплачує - бо за 10 років виплатить при таких умовах 180 000 лір (з відсотками по кредиту).

А турок рахує інакше:

- при курсі 3,51 він би платив щомісяця 1500/3,51=427 доларів (!!!).

- за час із листопада 2017 по 1 березня 2019 виплатив би 16х427=6 832 долари США.

А реально виплатив - тут важко точно порахуати, не бачучі його банківську виписку, але якшо взяти в середньому 5,5 ліри за долар, то получається (16х1500)/5,5=4 363 долари США.

Різниця 6 832-4 363=дві з половиною штуки баксів про щось говорить?



Це за 16 місяців.

За ці гроші він купив в квартиру (а гроші має, бо добре працює й майже щотижнево літає в Молдову):

- холодильник

- 2 кондиціонери

- телевізор 50 дюймів

- пралку

- посудомийку.

Дрібничка, а приємно...



P.P.S. Розрахунок зроблено на підставі реальных цифр реального покупця квартири.

Дня три тому у нього в квартирі смакували віскі Chivas Regal 12 years.

Хлопець жонатий, дітей ще немає, але хоче щоби було двоє...

Виставив на продаж свою квартиру 2+1 в Стамбулі.

Я звернув увагу на чудову рослину у нього в квартирі - то справжній бамбук заввишки десь в 1,2-1,5 метри.

Не повірив, що то жива рослина.

Заман подарував мені паросток довжиной десь в 15 см - сьогодні я накопав землички, купив горшик та посадив ту рослину. Нехай росте... Щоби не було неузгоджденості: у Замана є, а в мене - немає...

“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Народна мудрість).