Додано: Сер 20 лют, 2019 00:31

А в чому особисто ви бачите неузгодженість?



1. Пересічного турка не цікавить ніяк курс долара: - він отримує заробітну платню в турецких лірах і за турецькі ліри купує турецький товар, зроблений турками в Туреччині.

В Україні українець отримує українські гривні і за ті гривні купує товар у доларах (просто щоби було зручніше, пишуть ціну в гривнях) - товар, зроблений китайцями в Китаї.

Чи не бачить щановний V2 саме в цьому неузгодженість????



2. Так само, як "Восток - дело тонкое", так і кредит - справа особиста і тонка. Брати, чи не брати? Я, наприклад, ніколи не брав кредитів.

Так само, як в Україні багато або дуже багато людей працюють за кордоном, так і громадяни Туреччини працюють в: Арабських еміратах (отримують валюту), Молдові( отримують валюту), Німеччині (отримують валюту).

Звісно, беруть калькулятор та рахують...

В тому тексті мова йшла про конкретну людину: бере кредит на 10 років - виплачує по 1500 лір на місяць:

- в листопаді 2017 він виплатив 1500/4.0=375 доларів

- в липні 2018 це було 1500/6.85 = 219 доларів

- в лютому 2019 це було 1500/5.25=286 доларів.

То він виграє на курсі долара чи ні?

Ходять наполегливі чутки, що після виборів 31 березня в Туреччині перестануть тримати курс долара та курс "плигне" до 8 лір, а вже чую і цифру "10".

Хто виграє? Іноземці та кредитчики...

То турок буде платити - звісно: "Дурень думкою багатіє" - 1500/10=150 доларів на місяць...

“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Народна мудрість).