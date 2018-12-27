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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 19 лют, 2019 23:26
Є певна неузгодженість в розповідях, не вважаєте?
Додано: Сер 20 лют, 2019 00:31
А в чому особисто ви бачите неузгодженість?
1. Пересічного турка не цікавить ніяк курс долара: - він отримує заробітну платню в турецких лірах і за турецькі ліри купує турецький товар, зроблений турками в Туреччині.
В Україні українець отримує українські гривні і за ті гривні купує товар у доларах (просто щоби було зручніше, пишуть ціну в гривнях) - товар, зроблений китайцями в Китаї.
Чи не бачить щановний V2 саме в цьому неузгодженість????
2. Так само, як "Восток - дело тонкое", так і кредит - справа особиста і тонка. Брати, чи не брати? Я, наприклад, ніколи не брав кредитів.
Так само, як в Україні багато або дуже багато людей працюють за кордоном, так і громадяни Туреччини працюють в: Арабських еміратах (отримують валюту), Молдові( отримують валюту), Німеччині (отримують валюту).
Звісно, беруть калькулятор та рахують...
В тому тексті мова йшла про конкретну людину: бере кредит на 10 років - виплачує по 1500 лір на місяць:
- в листопаді 2017 він виплатив 1500/4.0=375 доларів
- в липні 2018 це було 1500/6.85 = 219 доларів
- в лютому 2019 це було 1500/5.25=286 доларів.
То він виграє на курсі долара чи ні?
Ходять наполегливі чутки, що після виборів 31 березня в Туреччині перестануть тримати курс долара та курс "плигне" до 8 лір, а вже чую і цифру "10".
Хто виграє? Іноземці та кредитчики...
То турок буде платити - звісно: "Дурень думкою багатіє" - 1500/10=150 доларів на місяць...
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Народна мудрість).
Додано: Сер 20 лют, 2019 11:38
КУПУЙ-НЕ КУПУЙ У ЄПЕНЯХ ПАРКУВАЛЬНЕ МІСЦЕ ЗА ЦІНОЮ БЕНТЛІ - А НА КІПР ТЯГНЕ ЗАВЖДИ!
(досвід купівлі апартаментів на Кіпрі - "Турецька республіка Північного Кіпру")
(текст буде, якщо знервовані важкою безоплатною неприбутковою роботою люде не будуть смітити тут, роздивляючись у лупу, чи не їв часом akurt на сніданок йогурт - доповідаю - не їв йогурт із вишневим варенням вже три дні)
Із Вікіпедії: Туре́цька Респу́бліка Півні́чного Кі́пру (ТРПК) (тур. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)) — самопроголошена держава на півночі Кіпру. З 1975 до 1983 ця територія мала назву Турецька Федеративна Держава Північного Кіпру.
Столицею ТРПК вважається північна частина міста Нікосія (тур. Lefkoşa, грец. Λευκωσία) — столиці Республіки Кіпр.
Із оголошення в аеропорту "Київ-Жуляни".
(далі буде)
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Народна мудрість).
Додано: Сер 20 лют, 2019 11:44
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