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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 19 лют, 2019 23:26
Є певна неузгодженість в розповідях, не вважаєте?
Додано: Сер 20 лют, 2019 00:31
А в чому особисто ви бачите неузгодженість?
1. Пересічного турка не цікавить ніяк курс долара: - він отримує заробітну платню в турецких лірах і за турецькі ліри купує турецький товар, зроблений турками в Туреччині.
В Україні українець отримує українські гривні і за ті гривні купує товар у доларах (просто щоби було зручніше, пишуть ціну в гривнях) - товар, зроблений китайцями в Китаї.
Чи не бачить щановний V2 саме в цьому неузгодженість????
2. Так само, як "Восток - дело тонкое", так і кредит - справа особиста і тонка. Брати, чи не брати? Я, наприклад, ніколи не брав кредитів.
Так само, як в Україні багато або дуже багато людей працюють за кордоном, так і громадяни Туреччини працюють в: Арабських еміратах (отримують валюту), Молдові( отримують валюту), Німеччині (отримують валюту).
Звісно, беруть калькулятор та рахують...
В тому тексті мова йшла про конкретну людину: бере кредит на 10 років - виплачує по 1500 лір на місяць:
- в листопаді 2017 він виплатив 1500/4.0=375 доларів
- в липні 2018 це було 1500/6.85 = 219 доларів
- в лютому 2019 це було 1500/5.25=286 доларів.
То він виграє на курсі долара чи ні?
Ходять наполегливі чутки, що після виборів 31 березня в Туреччині перестануть тримати курс долара та курс "плигне" до 8 лір, а вже чую і цифру "10".
Хто виграє? Іноземці та кредитчики...
То турок буде платити - звісно: "Дурень думкою багатіє" - 1500/10=150 доларів на місяць...
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Народна мудрість).
Додано: Сер 20 лют, 2019 11:38
КУПУЙ-НЕ КУПУЙ У ЄПЕНЯХ ПАРКУВАЛЬНЕ МІСЦЕ ЗА ЦІНОЮ БЕНТЛІ - А НА КІПР ТЯГНЕ ЗАВЖДИ!
(досвід купівлі апартаментів на Кіпрі - "Турецька республіка Північного Кіпру")
Із Вікіпедії: Туре́цька Респу́бліка Півні́чного Кі́пру (ТРПК) (тур. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)) — самопроголошена держава на півночі Кіпру. З 1975 до 1983 ця територія мала назву Турецька Федеративна Держава Північного Кіпру.
Столицею ТРПК вважається північна частина міста Нікосія (тур. Lefkoşa, грец. Λευκωσία) — столиці Республіки Кіпр.
Матеріал МОЖЛИВО буде опубліковано - вивчаю ретельно ту ситуацію за завданням інвесторів.
Там є над чим замислитися - пара клієнтів років із 10 тому вивела туди достатньо великі гроші.
Ховали, звісно...
Щось там прогавили - а там криза на Кіпрі грянула - частину врятували - але втратили просто так 100 000 ойро.
Не переймаються, бо то не останні гроші... Але треба вивчити...
Востаннє редагувалось akurt в Сер 20 лют, 2019 20:20, всього редагувалось 1 раз.
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Народна мудрість).
Додано: Сер 20 лют, 2019 11:44
Додано: Сер 20 лют, 2019 16:51
Так в том-то и прелесть!
Лично я это сравниваю с тем, как если бы гражданин Французской республики въехал как гражданин ЕС в Украину (безвизово) и потом ехал на поезде в Новоалексеевку, там встал с поезда и пересел бы дранное-передранное Жигули (за рулем то-ли крымский татарин, то-ли беглый азербайджанец), доехал бы до АЗС Shell перед "границей", там встал с драного Жигули прошёл бы пешком нейтральную зону с автоматчиками - и все это на ветру с Сиваша, пройдя сперва украинский пограничный контроль, а потом - российский - только уже с обысками, досмотрами, танками, минными полями, заполнением всяких там карточек миграционных и изъятием всего съедобного, потом бы подождал автобус до Джанкоя. В Джанкое сел бы на другой автобус и проехал в пустыный Симферополь, где на ж.д. вокзале в эти дни не живут даже вороны, и оттуда уехал бы на такси в Ялту, покупать недвигу недалеко от построенной еще кажется в 1977 году югославами гостиницы "Ялта".
И все это знаете зачем? Инвестировать. Хорошее вроде дело - инвестировать... Но...
Ну вот, а то: akurt, йогурт, методичка, шмурдяк...
Есть люди гораздо прикольнее очень осторожного и трезвомыслящего akurt"а...
Наколотили бабулеты в Украине (не всем же быть бедными) и мучительно думают, куда бы пристроить...
P.S. Перефразируя знаменитую фразу "Корнет - вы - женщина?" спросим у нашей милой stm
она в самом деле в неведении, что на туристах Турецкая республика в 2017 году заработала 25 000 000 000 долларов США?
Только за второй квартал 2018 года доходы Турции от туризма выросли на 30,1% и достигли 7 млрд 44 млн 591 тыс. долл.
А она знает, что население Анталии почти такое же, как у славного Киева?
Нет?
Печалька... По итогам трех кварталов 2018 года турпоток в Турцию вырос на 23 процента — до 32 миллионов человек, заявил министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой.
Доходы от туризма за весь 2018 год выросли на 12% – до 29,5 млрд долларов США.
Это почти равно ВСЕМ доходам бюджета одной самой большой в Европе страны с населением в 2 раза меньше, чем Турция. И Вы знаете ее название.
Ладно, просветим нашу даму: Как сообщает АТОР (ассоциация туристическая Турции), за 10 месяцев 2018 года турецкая (повторяю: ТУРЕЦКАЯ) Анталия (повторяю: АНТАЛИЯ) приняла свыше 12.5 миллионов иностранных туристов, на 28% больше, чем за такой же период годом ранее.
Для сравнения (есть данные только за 2017 год):
Гавайи посетили:
- европейцы - 139 771 человек. В том числе: граждане Великобритании - 48 602, Германии - 41 468 человек.
- граждане стран Океании - 483 122 человека.
- граждан Новой Зеландии - 70 799 человека.
- других стран Азии - 579 109 человек.
- Латинская Америка - 24 998 человек.
(источник:
Если stm возьмет калькулятор и сложит эти цифры то будет ГЛУБОКО опечалена своим очередным провалом в знании мирового рынка туризма. Я уже не говорю о финансах.
Горжусь, что в цифру "- европейцы - 139 771 человек" добавили 4 (четыре) цифры члены моей семьи... Последний раз улетал с Гавайев аккурат 4 июля 2017 года.
Так что stm - с вас пузырь - как тут говорят непьющие уже 10 лет люди - "шмурдяка" за мой труд по повышению вашего образовательного уровня.
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Народна мудрість).
Додано: Чет 21 лют, 2019 08:32
А СКОРО ЛЕТО!
Ровно через месяц - 21 марта 2019 года - я точно знаю - вода в Средиземном море у берегов Анталии прогреется до +24 градусов и начнется приятный отдых в шезлонге на пляже.
С собой можно брать: шампанское (37 лир, нужно его держать скрытым от посторонних глаз в бумажном пакете или лучше - в сумке-холодильник), шоколадку (3 лиры, кстати, удивительно вкусный шоколад в супермаркетах Турции - рекомендую), апельсины (1 лира кг), аналог американской Coca-Cola, только турецкого производства - Bee Cola (1,25 лиры банка), удивительный и не встречающийся у нас напиток из свеклы "Шалгам" (1 литр - 3,25 лиры, Salgam Suyu, слегка кислый темно-красный экологически чистый и полезный напиток, который получают путем варки репы и моркови в воде с добавлением уксуса, соли, стручкового перца). Фирменный турецкие бублики "simit" вам принесут прямо из пекарни прямо к шезлонгу (1,5 лиры). Все цены надо умножать на "5" - будут гривны.
К началу сезона все отели уже готовится.
Я думаю, нашим работодателям очень интересно, какие зарплаты (Як оплачується ця посада) у сотрудников отеля, которые обеспечивают отдых трудящихся. Уточнение: кроме зарплаты, которую сотрудник получит наличными - предоставляется жилье в специальных общежитиях отеля - каждый отель имеет реально благоустроенное жилье с комнатами на двоих и кондиционерами, и питание такое же, как получат туристы, заплатившие за путевку по 1800 долларов за двоих, за неделю...
Информация есть у нас.
Информация представляется только для того, чтобы наши работодатели - если платят меньше своим сотрудникам-украинцам - стыдились бы и знали, сколько нормальный человек должен получать за свой труд.
Итак, работа в отелях на апрель-октябрь 2019 :
- Трансфер-гиды от 400 $
- аниматоры (soft , спорт, аниматоры с танцевальной подготовой) от 500- 700 $ + extra
- спорт-тренер – от 600 $
- guest relation – от 500 $ + extra
- ресепшн (сотрудники, ведающие посланием в номера отеля) – от 500 $ + extra
- горничные- 450 $ + extra
- официанты – от 450 $ + extra
- бармены – от 450 $ + extra
- помощники на кухню – от 450 $ + extra
- массажисты – от 600 $ + extra
- хостесс – от 500 $ + extra
- артисты оригинального жанра...
Опыт и знание языков будет преимуществом.
Локация: Турция , отели Измира, Муглы и Анталии (последнее уточнение - для stm ).
Работодатель оформляет рабочую визу, оплачивает питание и проживание, билеты в обе стороны.
Обязательное заключение контракта с правами и обязанностями.
Контракты: апрель-октябрь и май-сентябрь .
Уточнение: зарплата состоит традиционно из двух частей: ставка наличными на руки + дополнительная зарплата (extra), размер которой зависит от самого сотрудника, его умения и коммуникабельности.
Например:
- если вы работаете с детками на детской площадке, пока мамы и папы, разбавляя пиво водкой, развлекаются в баре на пляже, то вы можете уговорить подобревшах пап и мам покатать ребенка и самих себя на "банане" - 10% от цены билетов вам капнут в конце месяца.
- когда подобревший папа вернется из бара - вы можете похвалить его чадо, сообщив, что у него - у чада - есть задатки пианиста, скульптора, гения и так далее, и предложить, например, купить набор дивного турецкого цветного пластилина, с которого точно заработаете 50% цены.
- Вы можете ему сообщить, что ребенок удивительно может рисовать море не хуже Айвазовского и для этого на берегу в шезлонге ему точно понадобимся вот именно этот Альбом для рисования и именно этот набор карандашей, который не входит в комплектацию бесплатного детского уголка, но его можно купить прямо сейчас.
- если вы уговорите гостей отеля сходить в Хамам - 10% стоимости билетов - ваши.
- если вы работаете в команде на Reception и посeляете гостей в номера, то тут надо работать гораздо умнее. Смотрите: в отеле 999 номеров совершенно одинаковых и ничем не отличающихся. Номер, который по счету 1000 - особенный. В нем последний раз убирали в момент открытия отеля, обычно в нем персонал иногда даже покуривает, sometimes has sex, слегка сплевывает на пол. Это - самый дорогой номер. Сотрудник Reception смотрит на гостя отеля: нормальный гость, да еще и с Украины (не шучу, граждан Украины реально очень уважают) поселяет в обычный номер из числа 999. Смотрит - дядя увешан золотыми цепями и с ним дама в жемчугах и в ушах бриллианты - получает ключи от номера 1000. Через 5 минут тот дядя с той тётей прибегают в поту в ужасе и подают опять свой паспорт вложенными внутрь 50$. - Отлично, Григорий! - Годится, Константин! Теперь ему выдают ключ от номера в числе номеров от 1 до 999. Стал нормальным клиентом. Что интересно, купюры в 50 или 20, а то и 100 долларов, смахиваются легким движением руки, как это обычно раньше делали у нас с купюрами в 50 гривен где-нибудь в Санэпидемстанции, в картонную коробку, и вечером делятся на всю бригаду сотрудников ресепшн по-честному, поровну! В хорошем отеле сотрудник такой бригады при умелой работе с клиентами-лОхами зарабатывают каждый примерно по 2 000 долларов США в месяц.
Потом не будете мне задавать вопросы, платят ли кому-нибудь в Турции зарплату в 40 000 лир.
Платят.
Иначе кто же покупает беленькие Мерседесы класса С, которых тут как пруд-пруди, новенькие Пежо 3008, которых как океан пруди, и квартиры "3+1" на первой линии ценой по 1 500 000 лир.
Ну вот так, господа работодатели, платите своим сотрудникам также, как платят в нищей Турции...
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Народна мудрість).
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