akurt написав: В той же Турции, нашим непонятно то, что турецкие граждане реально не сильно понимают, что такое курс доллара и зачем он вообще нужен: В той же Турции, нашим непонятно то, что турецкие граждане реально



akurt написав: Розказали приклад того, як купують турки квартиру в кредит.

1.

6. Важають це вигідним, бо виграють на курсі долара.

Розказали приклад того, як купують турки квартиру в кредит.1.6. Є певна неузгодженість в розповідях, не вважаєте?



1. Пересічного турка не цікавить ніяк курс долара: - він отримує заробітну платню в турецких лірах і за турецькі ліри купує турецький товар, зроблений турками в Туреччині.

В Україні українець отримує українські гривні і за ті гривні купує товар у доларах (просто щоби було зручніше, пишуть ціну в гривнях) - товар, зроблений китайцями в Китаї.

Чи не бачить щановний V2 саме в цьому неузгодженість????



2. Так само, як "Восток - дело тонкое", так і кредит - справа особиста і тонка. Брати, чи не брати? Я, наприклад, ніколи не брав кредитів.

Так само, як в Україні багато або дуже багато людей працюють за кордоном, так і громадяни Туреччини працюють в: Арабських еміратах (отримують валюту), Молдові( отримують валюту), Німеччині (отримують валюту).

Звісно, беруть калькулятор та рахують...

В тому тексті мова йшла про конкретну людину: бере кредит на 10 років - виплачує по 1500 лір на місяць:

- в листопаді 2017 він виплатив 1500/4.0=375 доларів

- в липні 2018 це було 1500/6.85 = 219 доларів

- в лютому 2019 це було 1500/5.25=286 доларів.

То він виграє на курсі долара чи ні?

Ходять наполегливі чутки, що після виборів 31 березня в Туреччині перестануть тримати курс долара та курс "плигне" до 8 лір, а вже чую і цифру "10".

Хто виграє? Іноземці та кредитчики...

То турок буде платити - звісно: "Дурень думкою багатіє" - 1500/10=150 доларів на місяць...

Повідомлень: 2789 З нами з: 12.02.09 Подякував: 517 раз. Подякували: 455 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 лют, 2019 11:38 КУПУЙ-НЕ КУПУЙ У ЄПЕНЯХ ПАРКУВАЛЬНЕ МІСЦЕ ЗА ЦІНОЮ БЕНТЛІ - А НА КІПР ТЯГНЕ ЗАВЖДИ!



(досвід купівлі апартаментів на Кіпрі - "Турецька республіка Північного Кіпру")



Із Вікіпедії: Туре́цька Респу́бліка Півні́чного Кі́пру (ТРПК) (тур. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)) — самопроголошена держава на півночі Кіпру. З 1975 до 1983 ця територія мала назву Турецька Федеративна Держава Північного Кіпру.

Столицею ТРПК вважається північна частина міста Нікосія (тур. Lefkoşa, грец. Λευκωσία) — столиці Республіки Кіпр.



Матеріал МОЖЛИВО буде опубліковано - вивчаю ретельно ту ситуацію за завданням інвесторів.



Там є над чим замислитися - пара клієнтів років із 10 тому вивела туди достатньо великі гроші.

Ховали, звісно...

Щось там прогавили - а там криза на Кіпрі грянула - частину врятували - але втратили просто так 100 000 ойро.

Не переймаються, бо то не останні гроші... Але треба вивчити...

Повідомлень: 2789 З нами з: 12.02.09 Подякував: 517 раз. Подякували: 455 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 лют, 2019 11:44 akurt написав: КУПУЙ-НЕ КУПУЙ У ЄПЕНЯХ ПАРКУВАЛЬНЕ МІСЦЕ ЗА ЦІНОЮ БЕНТЛІ - А НА КІПР ТЯГНЕ ЗАВЖДИ!



(досвід купівлі апартаментів на Кіпрі - "Турецька республіка Північного Кіпру")



(далі буде) (досвід купівлі апартаментів на Кіпрі - "Турецька республіка Північного Кіпру")(далі буде)

Шо серьезно? Покупка на северном Кипре, это круче чем Анталия - международный курорт прикол... Шо серьезно? Покупка на северном Кипре, это круче чем Анталия - международный курорт прикол... stm

Повідомлень: 1636 З нами з: 04.03.15 Подякував: 47 раз. Подякували: 258 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 лют, 2019 16:51 Так в том-то и прелесть!



Лично я это сравниваю с тем, как если бы гражданин Французской республики въехал как гражданин ЕС в Украину (безвизово) и потом ехал на поезде в Новоалексеевку, там встал с поезда и пересел бы дранное-передранное Жигули (за рулем то-ли крымский татарин, то-ли беглый азербайджанец), доехал бы до АЗС Shell перед "границей", там встал с драного Жигули прошёл бы пешком нейтральную зону с автоматчиками - и все это на ветру с Сиваша, пройдя сперва украинский пограничный контроль, а потом - российский - только уже с обысками, досмотрами, танками, минными полями, заполнением всяких там карточек миграционных и изъятием всего съедобного, потом бы подождал автобус до Джанкоя. В Джанкое сел бы на другой автобус и проехал в пустыный Симферополь, где на ж.д. вокзале в эти дни не живут даже вороны, и оттуда уехал бы на такси в Ялту, покупать недвигу недалеко от построенной еще кажется в 1977 году югославами гостиницы "Ялта".

И все это знаете зачем? Инвестировать. Хорошее вроде дело - инвестировать... Но...



Ну вот, а то: akurt, йогурт, методичка, шмурдяк...

Есть люди гораздо прикольнее очень осторожного и трезвомыслящего akurt"а...

Наколотили бабулеты в Украине (не всем же быть бедными) и мучительно думают, куда бы пристроить...



P.S. Перефразируя знаменитую фразу "Корнет - вы - женщина?" спросим у нашей милой stm stm написав: круче чем Анталия - международный курорт прикол... круче чем Анталия -прикол...

она в самом деле в неведении, что на туристах Турецкая республика в 2017 году заработала 25 000 000 000 долларов США?

Только за второй квартал 2018 года доходы Турции от туризма выросли на 30,1% и достигли 7 млрд 44 млн 591 тыс. долл.

А она знает, что население Анталии почти такое же, как у славного Киева?

Нет?

Печалька... По итогам трех кварталов 2018 года турпоток в Турцию вырос на 23 процента — до 32 миллионов человек, заявил министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой.

Доходы от туризма за весь 2018 год выросли на 12% – до 29,5 млрд долларов США.

Это почти равно ВСЕМ доходам бюджета одной самой большой в Европе страны с населением в 2 раза меньше, чем Турция. И Вы знаете ее название.

Ладно, просветим нашу даму: Как сообщает АТОР (ассоциация туристическая Турции), за 10 месяцев 2018 года турецкая (повторяю: ТУРЕЦКАЯ) Анталия (повторяю: АНТАЛИЯ) приняла свыше 12.5 миллионов иностранных туристов, на 28% больше, чем за такой же период годом ранее.

Для сравнения (есть данные только за 2017 год):

Гавайи посетили:

- европейцы - 139 771 человек. В том числе: граждане Великобритании - 48 602, Германии - 41 468 человек.

- граждане стран Океании - 483 122 человека.

- граждан Новой Зеландии - 70 799 человека.

- других стран Азии - 579 109 человек.

- Латинская Америка - 24 998 человек.

(источник: http://dbedt.hawaii.gov/visitor/visitor-research/ )



Если stm возьмет калькулятор и сложит эти цифры то будет ГЛУБОКО опечалена своим очередным провалом в знании мирового рынка туризма. Я уже не говорю о финансах.

Так що stm - з вас пузырь - як тут говорять непьющі вже 10 лет люди - "шмурдяка" за мій труд по повышенню вашого образовательного уровня.

А СКОРО ЛЕТО!

Повідомлень: 2789 З нами з: 12.02.09 Подякував: 517 раз. Подякували: 455 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 лют, 2019 08:32 А СКОРО ЛЕТО!

akurt написав: Квесторе_поверніться написав: akurt написав: Этим занимается наш "председатель ОСББ" Этим занимается наш "

Як оплачується ця посада?



Ровно через месяц - 21 марта 2019 года - я точно знаю - вода в Средиземном море у берегов Анталии прогреется до +24 градусов и начнется приятный отдых в шезлонге на пляже.

С собой можно брать: шампанское (37 лир, нужно его держать скрытым от посторонних глаз в бумажном пакете или лучше - в сумке-холодильник), шоколадку (3 лиры, кстати, удивительно вкусный шоколад в супермаркетах Турции - рекомендую), апельсины (1 лира кг), аналог американской Coca-Cola, только турецкого производства - Bee Cola (1,25 лиры банка), удивительный и не встречающийся у нас напиток из свеклы "Шалгам" (1 литр - 3,25 лиры, Salgam Suyu, слегка кислый темно-красный экологически чистый и полезный напиток, который получают путем варки репы и моркови в воде с добавлением уксуса, соли, стручкового перца). Фирменный турецкие бублики "simit" вам принесут прямо из пекарни прямо к шезлонгу (1,5 лиры). Все цены надо умножать на "5" - будут гривны.

К началу сезона все отели уже готовится.

Я думаю, нашим работодателям очень интересно, какие зарплаты (Як оплачується ця посада) у сотрудников отеля, которые обеспечивают отдых трудящихся. Уточнение: кроме зарплаты, которую сотрудник получит наличными - предоставляется жилье в специальных общежитиях отеля - каждый отель имеет реально благоустроенное жилье с комнатами на двоих и кондиционерами, и питание такое же, как получат туристы, заплатившие за путевку по 1800 долларов за двоих, за неделю...

Информация есть у нас.

Информация представляется только для того, чтобы наши работодатели - если платят меньше своим сотрудникам-украинцам - стыдились бы и знали, сколько нормальный человек должен получать за свой труд.



Итак, работа в отелях на апрель-октябрь 2019 :

- Трансфер-гиды от 400 $

- аниматоры (soft , спорт, аниматоры с танцевальной подготовой) от 500- 700 $ + extra

- спорт-тренер – от 600 $

- guest relation – от 500 $ + extra

- ресепшн (сотрудники, ведающие посланием в номера отеля) – от 500 $ + extra

- горничные- 450 $ + extra

- официанты – от 450 $ + extra

- бармены – от 450 $ + extra

- помощники на кухню – от 450 $ + extra

- массажисты – от 600 $ + extra

- хостесс – от 500 $ + extra

- артисты оригинального жанра...

Опыт и знание языков будет преимуществом.

Локация: Турция , отели Измира, Муглы и Анталии (последнее уточнение - для stm ).

Работодатель оформляет рабочую визу , оплачивает питание и проживание, билеты в обе стороны.

Обязательное заключение контракта с правами и обязанностями.

Контракты: апрель-октябрь и май-сентябрь .



Уточнение: зарплата состоит традиционно из двух частей: ставка наличными на руки + дополнительная зарплата (extra), размер которой зависит от самого сотрудника, его умения и коммуникабельности.

Например:

- если вы работаете с детками на детской площадке, пока мамы и папы, разбавляя пиво водкой, развлекаются в баре на пляже, то вы можете уговорить подобревшах пап и мам покатать ребенка и самих себя на "банане" - 10% от цены билетов вам капнут в конце месяца.

- когда подобревший папа вернется из бара - вы можете похвалить его чадо, сообщив, что у него - у чада - есть задатки пианиста, скульптора, гения и так далее, и предложить, например, купить набор дивного турецкого цветного пластилина, с которого точно заработаете 50% цены.

- Вы можете ему сообщить, что ребенок удивительно может рисовать море не хуже Айвазовского и для этого на берегу в шезлонге ему точно понадобимся вот именно этот Альбом для рисования и именно этот набор карандашей, который не входит в комплектацию бесплатного детского уголка, но его можно купить прямо сейчас.

- если вы уговорите гостей отеля сходить в Хамам - 10% стоимости билетов - ваши.

- если вы работаете в команде на Reception и посeляете гостей в номера, то тут надо работать гораздо умнее. Смотрите: в отеле 999 номеров совершенно одинаковых и ничем не отличающихся. Номер, который по счету 1000 - особенный. В нем последний раз убирали в момент открытия отеля, обычно в нем персонал иногда даже покуривает, sometimes has sex, слегка сплевывает на пол. Это - самый дорогой номер. Сотрудник Reception смотрит на гостя отеля: нормальный гость, да еще и с Украины (не шучу, граждан Украины реально очень уважают) поселяет в обычный номер из числа 999. Смотрит - дядя увешан золотыми цепями и с ним дама в жемчугах и в ушах бриллианты - получает ключи от номера 1000. Через 5 минут тот дядя с той тётей прибегают в поту в ужасе и подают опять свой паспорт вложенными внутрь 50$. - Отлично, Григорий! - Годится, Константин! Теперь ему выдают ключ от номера в числе номеров от 1 до 999. Стал нормальным клиентом. Что интересно, купюры в 50 или 20, а то и 100 долларов, смахиваются легким движением руки, как это обычно раньше делали у нас с купюрами в 50 гривен где-нибудь в Санэпидемстанции, в картонную коробку, и вечером делятся на всю бригаду сотрудников ресепшн по-честному, поровну! В хорошем отеле сотрудник такой бригады при умелой работе с клиентами-лОхами зарабатывают каждый примерно по 2 000 долларов США в месяц.



Потом не будете мне задавать вопросы, платят ли кому-нибудь в Турции зарплату в 40 000 лир.

Платят.

Иначе кто же покупает беленькие Мерседесы класса С, которых тут как пруд-пруди, новенькие Пежо 3008, которых как океан пруди, и квартиры "3+1" на первой линии ценой по 1 500 000 лир.

Ну вот так, господа работодатели, платите своим сотрудникам также, как платят в нищей Турции... Ровно через месяц - 21 марта 2019 года - я точно знаю - вода в Средиземном море у берегов Анталии прогреется до +24 градусов и начнется приятный отдых в шезлонге на пляже.С собой можно брать: шампанское (37 лир, нужно его держать скрытым от посторонних глаз в бумажном пакете или лучше - в сумке-холодильник), шоколадку (3 лиры, кстати, удивительно вкусный шоколад в супермаркетах Турции - рекомендую), апельсины (1 лира кг), аналог американской Coca-Cola, только турецкого производства - Bee Cola (1,25 лиры банка), удивительный и не встречающийся у нас напиток из свеклы "Шалгам" (1 литр - 3,25 лиры, Salgam Suyu, слегка кислый темно-красный экологически чистый и полезный напиток, который получают путем варки репы и моркови в воде с добавлением уксуса, соли, стручкового перца). Фирменный турецкие бублики "simit" вам принесут прямо из пекарни прямо к шезлонгу (1,5 лиры). Все цены надо умножать на "5" - будут гривны.Я думаю, нашим работодателям очень интересно, какие зарплаты () у сотрудников отеля, которые обеспечивают отдых трудящихся. Уточнение: кроме зарплаты, которую сотрудник получит наличными - предоставляется жилье в специальных общежитиях отеля - каждый отель имеет реально благоустроенное жилье с комнатами на двоих и кондиционерами, и питание такое же, как получат туристы, заплатившие за путевку по 1800 долларов за двоих, за неделю...Информация есть у нас.Итак, работа в отелях на апрель-октябрь 2019 :- Трансфер-гиды от 400 $- аниматоры (soft , спорт, аниматоры с танцевальной подготовой) от 500- 700 $ + extra- спорт-тренер – от 600 $- guest relation – от 500 $ + extra- ресепшн (сотрудники, ведающие посланием в номера отеля) – от 500 $ + extra- горничные- 450 $ + extra- официанты – от 450 $ + extra- бармены – от 450 $ + extra- помощники на кухню – от 450 $ + extra- массажисты – от 600 $ + extra- хостесс – от 500 $ + extra- артисты оригинального жанра...Опыт и знание языков будет преимуществом.Локация: Турция , отели Измира, Муглы и(последнее уточнение - для).Работодатель оформляет, оплачивает питание и проживание, билеты в обе стороны.Обязательное заключение контракта с правами и обязанностями.Контракты: апрель-октябрь и май-сентябрь .Уточнение: зарплата состоит традиционно из двух частей: ставка наличными на руки + дополнительная зарплата (extra), размер которой зависит от самого сотрудника, его умения и коммуникабельности.Например:- если вы работаете с детками на детской площадке, пока мамы и папы, разбавляя пиво водкой, развлекаются в баре на пляже, то вы можете уговорить подобревшах пап и мам покатать ребенка и самих себя на "банане" - 10% от цены билетов вам капнут в конце месяца.- когда подобревший папа вернется из бара - вы можете похвалить его чадо, сообщив, что у него - у чада - есть задатки пианиста, скульптора, гения и так далее, и предложить, например, купить набор дивного турецкого цветного пластилина, с которого точно заработаете 50% цены.- Вы можете ему сообщить, что ребенок удивительно может рисовать море не хуже Айвазовского и для этого на берегу в шезлонге ему точно понадобимся вот именно этот Альбом для рисования и именно этот набор карандашей, который не входит в комплектацию бесплатного детского уголка, но его можно купить прямо сейчас.- если вы уговорите гостей отеля сходить в Хамам - 10% стоимости билетов - ваши.- если вы работаете в команде на Reception и посeляете гостей в номера, то тут надо работать гораздо умнее. Смотрите: в отеле 999 номеров совершенно одинаковых и ничем не отличающихся. Номер, который по счету 1000 - особенный. В нем последний раз убирали в момент открытия отеля, обычно в нем персонал иногда даже покуривает, sometimes has sex, слегка сплевывает на пол. Это -. Сотрудник Reception смотрит на гостя отеля: нормальный гость, да еще и с Украины (не шучу, граждан Украины реально очень уважают) поселяет в обычный номер из числа 999. Смотрит - дядя увешан золотыми цепями и с ним дама в жемчугах и в ушах бриллианты - получает ключи от номера 1000. Через 5 минут тот дядя с той тётей прибегают в поту в ужасе и подают опять свой паспорт вложенными внутрь 50$. - Отлично, Григорий! - Годится, Константин! Теперь ему выдают ключ от номера в числе номеров от 1 до 999. Стал нормальным клиентом. Що інтересно, купюри в 50 або 20, а то і 100 доларів, смахиваються легким движением руки, як це звичайно раніше робили у нас з купюрами в 50 гривен десь в Санепідемстанції, в картонну коробку, і вечером діляться на всю бригаду співробітників ресепшн по-честному, порівну! В хорошому готелі співробітник такої бригади при умілій роботі з клієнтами-лОхами заробляють кожен приблизно по 2 000 доларів США в місяць.

Потом не будете мені задавати питання, платять чи кому-небудь в Турції зарплату в 40 000 лір.

Платять.

Інакше хто ж купує біленькі Мерседеси класу С, яких тут як пруд-пруді, новенькі Пежо 3008, яких як океан пруді, і квартири "3+1" на першій лінії ціною по 1 500 000 лір.

Ну от так, панове роботодавці, платіть своїм співробітникам також, як платять в нищій Турції...

