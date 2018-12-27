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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 19 лют, 2019 23:26
Є певна неузгодженість в розповідях, не вважаєте?
Додано: Сер 20 лют, 2019 00:31
А в чому особисто ви бачите неузгодженість?
1. Пересічного турка не цікавить ніяк курс долара: - він отримує заробітну платню в турецких лірах і за турецькі ліри купує турецький товар, зроблений турками в Туреччині.
В Україні українець отримує українські гривні і за ті гривні купує товар у доларах (просто щоби було зручніше, пишуть ціну в гривнях) - товар, зроблений китайцями в Китаї.
Чи не бачить щановний V2 саме в цьому неузгодженість????
2. Так само, як "Восток - дело тонкое", так і кредит - справа особиста і тонка. Брати, чи не брати? Я, наприклад, ніколи не брав кредитів.
Так само, як в Україні багато або дуже багато людей працюють за кордоном, так і громадяни Туреччини працюють в: Арабських еміратах (отримують валюту), Молдові( отримують валюту), Німеччині (отримують валюту).
Звісно, беруть калькулятор та рахують...
В тому тексті мова йшла про конкретну людину: бере кредит на 10 років - виплачує по 1500 лір на місяць:
- в листопаді 2017 він виплатив 1500/4.0=375 доларів
- в липні 2018 це було 1500/6.85 = 219 доларів
- в лютому 2019 це було 1500/5.25=286 доларів.
То він виграє на курсі долара чи ні?
Ходять наполегливі чутки, що після виборів 31 березня в Туреччині перестануть тримати курс долара та курс "плигне" до 8 лір, а вже чую і цифру "10".
Хто виграє? Іноземці та кредитчики...
То турок буде платити - звісно: "Дурень думкою багатіє" - 1500/10=150 доларів на місяць...
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Народна мудрість).
Додано: Сер 20 лют, 2019 11:38
КУПУЙ-НЕ КУПУЙ У ЄПЕНЯХ ПАРКУВАЛЬНЕ МІСЦЕ ЗА ЦІНОЮ БЕНТЛІ - А НА КІПР ТЯГНЕ ЗАВЖДИ!
(досвід купівлі апартаментів на Кіпрі - "Турецька республіка Північного Кіпру")
Із Вікіпедії: Туре́цька Респу́бліка Півні́чного Кі́пру (ТРПК) (тур. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)) — самопроголошена держава на півночі Кіпру. З 1975 до 1983 ця територія мала назву Турецька Федеративна Держава Північного Кіпру.
Столицею ТРПК вважається північна частина міста Нікосія (тур. Lefkoşa, грец. Λευκωσία) — столиці Республіки Кіпр.
Матеріал МОЖЛИВО буде опубліковано - вивчаю ретельно ту ситуацію за завданням інвесторів.
Там є над чим замислитися - пара клієнтів років із 10 тому вивела туди достатньо великі гроші.
Ховали, звісно...
Щось там прогавили - а там криза на Кіпрі грянула - частину врятували - але втратили просто так 100 000 ойро.
Не переймаються, бо то не останні гроші... Але треба вивчити...
Востаннє редагувалось akurt в Сер 20 лют, 2019 20:20, всього редагувалось 1 раз.
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Народна мудрість).
Додано: Сер 20 лют, 2019 11:44
Додано: Сер 20 лют, 2019 16:51
Так в том-то и прелесть!
Лично я это сравниваю с тем, как если бы гражданин Французской республики въехал как гражданин ЕС в Украину (безвизово) и потом ехал на поезде в Новоалексеевку, там встал с поезда и пересел бы дранное-передранное Жигули (за рулем то-ли крымский татарин, то-ли беглый азербайджанец), доехал бы до АЗС Shell перед "границей", там встал с драного Жигули прошёл бы пешком нейтральную зону с автоматчиками - и все это на ветру с Сиваша, пройдя сперва украинский пограничный контроль, а потом - российский - только уже с обысками, досмотрами, танками, минными полями, заполнением всяких там карточек миграционных и изъятием всего съедобного, потом бы подождал автобус до Джанкоя. В Джанкое сел бы на другой автобус и проехал в пустыный Симферополь, где на ж.д. вокзале в эти дни не живут даже вороны, и оттуда уехал бы на такси в Ялту, покупать недвигу недалеко от построенной еще кажется в 1977 году югославами гостиницы "Ялта".
И все это знаете зачем? Инвестировать. Хорошее вроде дело - инвестировать... Но...
Ну вот, а то: akurt, йогурт, методичка, шмурдяк...
Есть люди гораздо прикольнее очень осторожного и трезвомыслящего akurt"а...
Наколотили бабулеты в Украине (не всем же быть бедными) и мучительно думают, куда бы пристроить...
P.S. Перефразируя знаменитую фразу "Корнет - вы - женщина?" спросим у нашей милой stm
она в самом деле в неведении, что на туристах Турецкая республика в 2017 году заработала 25 000 000 000 долларов США?
Только за второй квартал 2018 года доходы Турции от туризма выросли на 30,1% и достигли 7 млрд 44 млн 591 тыс. долл.
А она знает, что население Анталии почти такое же, как у славного Киева?
Нет?
Печалька... По итогам трех кварталов 2018 года турпоток в Турцию вырос на 23 процента — до 32 миллионов человек, заявил министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой.
Доходы от туризма за весь 2018 год выросли на 12% – до 29,5 млрд долларов США.
Это почти равно ВСЕМ доходам бюджета одной самой большой в Европе страны с населением в 2 раза меньше, чем Турция. И Вы знаете ее название.
Ладно, просветим нашу даму: Как сообщает АТОР (ассоциация туристическая Турции), за 10 месяцев 2018 года турецкая (повторяю: ТУРЕЦКАЯ) Анталия (повторяю: АНТАЛИЯ) приняла свыше 12.5 миллионов иностранных туристов, на 28% больше, чем за такой же период годом ранее.
Для сравнения (есть данные только за 2017 год):
Гавайи посетили:
- европейцы - 139 771 человек. В том числе: граждане Великобритании - 48 602, Германии - 41 468 человек.
- граждане стран Океании - 483 122 человека.
- граждан Новой Зеландии - 70 799 человека.
- других стран Азии - 579 109 человек.
- Латинская Америка - 24 998 человек.
(источник:
Если stm возьмет калькулятор и сложит эти цифры то будет ГЛУБОКО опечалена своим очередным провалом в знании мирового рынка туризма. Я уже не говорю о финансах.
Горжусь, что в цифру "- европейцы - 139 771 человек" добавили 4 (четыре) цифры члены моей семьи... Последний раз улетал с Гавайев аккурат 4 июля 2017 года.
Так что stm - с вас пузырь - как тут говорят непьющие уже 10 лет люди - "шмурдяка" за мой труд по повышению вашего образовательного уровня.
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Народна мудрість).
Додано: Чет 21 лют, 2019 08:32
А СКОРО - ЛІТО!
Рівно через місяць - 21 березеня 2019 року - я точно знаю - вода в Середземному морі біля берегів Анталії прогріється до +24 градусів і почнеться приємний відпочинок у шезлонзі на пляжі.
З собою можна брати: шампанське (37 лір, потрібно його тримати прихованим від сторонніх очей в паперовому пакеті або краще - в сумці-холодильник), шоколадку (3 ліри, до речі, дивно смачний шоколад в супермаркетах Туреччини - рекомендую), помаранчі (1 ліра кг), аналог американської Coca-Cola, тілько турецького виробництва - Bee Cola (1,25 ліри банка), дивовижний і такий, що НЕ зустрічається у нас напій з буряка "Шалгам" (1 літр - 3,25 ліри, Salgam Suyu, злегка кислий темно-червоний екологічно чистий і корисний напій, який отримують шляхом варіння ріпи та моркви у воді з додаванням оцту, солі, стручкового перцю). Фірмові турецькі бублики"simit" вам принесуть прямо з пекарні прямо до шезлонгу (1,5 ліри). Всі ціни треба множити на "5" - будуть гривні.
До початку сезону всі готелі вже готуються.
Я думаю, нашим роботодавцям дуже цікаво, які зарплати ("Як оплачується ця посада") у співробітників готелю, які забезпечують відпочинок трудящих. Уточнення: крім зарплати, яку співробітник отримає готівкою - надається житло в спеціальних гуртожитках готелю - кожен готель має реально упорядковане житло з кімнатами на двох і кондиціонерами, і харчування таке ж, як отримають туристи, які заплатили за путівку по 1800 доларів за двох, за тиждень ...
Інформація є у нас.
Інформація подається тільки для того, щоб наші роботодавці - якщо платять менше своїм співробітникам-українцям - соромилися б і знали, скільки нормальна людина має отримувати за свою працю.
Отже, робота в готелях на квітень-жовтень 2019 (мовою оригіналу - результат співбесіди із відповідальним працівником) :
- Трансфер-гиды от 400 $
- аниматоры (soft , спорт, аниматоры с танцевальной подготовой) от 500- 700 $ + extra
- спорт-тренер – от 600 $
- guest relation – от 500 $ + extra
- ресепшн (сотрудники, ведающие посланием в номера отеля) – от 500 $ + extra
- горничные- 450 $ + extra
- официанты – от 450 $ + extra
- бармены – от 450 $ + extra
- помощники на кухню – от 450 $ + extra
- массажисты – от 600 $ + extra
- хостесс – от 500 $ + extra
- артисты оригинального жанра...
Опыт и знание языков будет преимуществом.
Локация: Турция , отели Измира, Муглы и Анталии (последнее уточнение - для stm ).
Работодатель оформляет рабочую визу, оплачивает питание и проживание, билеты в обе стороны.
Обязательное заключение контракта с правами и обязанностями.
Контракты: апрель-октябрь и май-сентябрь .
Уточнення: зарплата складається традиційно з трьох частин: проживання/харчування + ставка готівкою на руки + додаткова зарплата (extra), розмір якої залежить від самого співробітника, його вміння і комунікабельності.
Наприклад:
- якщо ви працюєте з дітьми на "Дитячому майданчику", поки мами і тата, розбавляючи пиво горілкою, розважаються в барі на пляжі, то ви можете умовити подобрілих тат і мам покатати дитину і самих себе на "банані" - 10% від ціни квитків вам "крапнуть" в кінці місяця.
- коли подобрілий тато повернеться з бару - ви можете похвалити його чадо, повідомивши, що у нього - у чада - є задатки піаніста, скульптора, генія і так далі, і запропонувати, наприклад, купити набір дивного турецького кольорового пластиліну, з якого точно заробите 50% ціни.
- якщо ви умовте гостей готелю сходити вХамам - 10% вартості квитків - ваші.
- якщо ви працюєте в команді на Reception и посeляєте гостей у номери, то тут треба працювати набагато розумніше. Дивіться: в готелі 999 номерів абсолютно однакових і нічим не відрізняються. Номер, який за рахунком 1000 - особливий. У ньому останній раз прибирали в момент відкриття готелю, зазвичай в ньому персонал іноді навіть покурює, sometimes has sex, злегка спльовує на підлогу. Це - найдорожчий номер. Співробітник Reception дивиться на гостя готелю: нормальний гість, та ще й з України (не жартую, громадян України реально дуже поважають) поселяє в звичайний номер з числа 999. Дивиться - дядько обвішаний золотими ланцюгами і з ним дама в перлах і у вухах діаманти - отримує ключі від номера 1000. Через 5 хвилин той дядько з тієї тіткою повертаються спітнілі в жахливому стані і подають знову свій паспорт із вкладеними всередину 50$.
- Отлично, Григорий! - Годится, Константин!
Тепер йому видають ключ від номера в числі номерів від 1 до 999. Став нормальним клієнтом.
Що цікаво, купюри в 50 або 20, а то і 100 доларів, скидаються легким рухом руки, як це зазвичай раніше робили у нас з купюрами в 50 гривень десь в Санепідемстанції, в картонну коробку, і ввечері діляться на всю бригаду співробітників ресепшн по-чесному, порівну! У гарному готелі співробітник такої бригади при вмілій роботі з клієнтами-лОхами заробляють кожен приблизно по 2 000 доларів США на місяць.
Потім не будете мені задавати питання, чи платять кому-небудь в Туреччині зарплату в 40 000 лір.
Платять.
Інакше хто ж купує біленькі Мерседеси классу С, яких тут як ставок-гатити, новенькіПежо 3008, яких як океан гатити, і квартири "3+1" на першій лінії ціной по 1 500 000 лир.
Ну ось так, панове роботодавці, платіть своїм співробітникам так само, як платять в злиденній Туреччині ...
Востаннє редагувалось akurt в Чет 21 лют, 2019 11:20, всього редагувалось 1 раз.
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Народна мудрість).
Додано: Чет 21 лют, 2019 10:55
Все таки хотілося би почути, на скільки %% подешевшали турецькі новобуди за останні 2 роки. Дякую!
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Додано: Чет 21 лют, 2019 10:57
Є певне протиріччя, яке не бачить п.Акурт.
Взагалі-то від ЗП 400-700 дол/міс після оплати комунальних, купівлі їжі, одягу і тп. - залишиться хіба що хрін моржовий, а не кошти на закупівлю нових Мереседесів.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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