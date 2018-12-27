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ОРЕНДУ, закордонну нерухомість Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість + Додати

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 254255256257 Додано: Вів 19 лют, 2019 23:26



akurt написав: В той же Турции, нашим непонятно то, что турецкие граждане реально не сильно понимают, что такое курс доллара и зачем он вообще нужен: В той же Турции, нашим непонятно то, что турецкие граждане реально



akurt написав: Розказали приклад того, як купують турки квартиру в кредит.

1.

6. Важають це вигідним, бо виграють на курсі долара.

Розказали приклад того, як купують турки квартиру в кредит.1.6. Є певна неузгодженість в розповідях, не вважаєте? V2 4 Повідомлень: 5738 З нами з: 03.07.09 Подякував: 222 раз. Подякували: 881 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 лют, 2019 00:31 А в чому особисто ви бачите неузгодженість?



1. Пересічного турка не цікавить ніяк курс долара: - він отримує заробітну платню в турецких лірах і за турецькі ліри купує турецький товар, зроблений турками в Туреччині.

В Україні українець отримує українські гривні і за ті гривні купує товар у доларах (просто щоби було зручніше, пишуть ціну в гривнях) - товар, зроблений китайцями в Китаї.

Чи не бачить щановний V2 саме в цьому неузгодженість????



2. Так само, як "Восток - дело тонкое", так і кредит - справа особиста і тонка. Брати, чи не брати? Я, наприклад, ніколи не брав кредитів.

Так само, як в Україні багато або дуже багато людей працюють за кордоном, так і громадяни Туреччини працюють в: Арабських еміратах (отримують валюту), Молдові( отримують валюту), Німеччині (отримують валюту).

Звісно, беруть калькулятор та рахують...

В тому тексті мова йшла про конкретну людину: бере кредит на 10 років - виплачує по 1500 лір на місяць:

- в листопаді 2017 він виплатив 1500/4.0=375 доларів

- в липні 2018 це було 1500/6.85 = 219 доларів

- в лютому 2019 це було 1500/5.25=286 доларів.

То він виграє на курсі долара чи ні?

Ходять наполегливі чутки, що після виборів 31 березня в Туреччині перестануть тримати курс долара та курс "плигне" до 8 лір, а вже чую і цифру "10".

Хто виграє? Іноземці та кредитчики...

То турок буде платити - звісно: "Дурень думкою багатіє" - 1500/10=150 доларів на місяць... “Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Народна мудрість). akurt

Повідомлень: 2789 З нами з: 12.02.09 Подякував: 517 раз. Подякували: 455 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 лют, 2019 11:38 КУПУЙ-НЕ КУПУЙ У ЄПЕНЯХ ПАРКУВАЛЬНЕ МІСЦЕ ЗА ЦІНОЮ БЕНТЛІ - А НА КІПР ТЯГНЕ ЗАВЖДИ!



(досвід купівлі апартаментів на Кіпрі - "Турецька республіка Північного Кіпру")



Із Вікіпедії: Туре́цька Респу́бліка Півні́чного Кі́пру (ТРПК) (тур. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)) — самопроголошена держава на півночі Кіпру. З 1975 до 1983 ця територія мала назву Турецька Федеративна Держава Північного Кіпру.

Столицею ТРПК вважається північна частина міста Нікосія (тур. Lefkoşa, грец. Λευκωσία) — столиці Республіки Кіпр.



Матеріал МОЖЛИВО буде опубліковано - вивчаю ретельно ту ситуацію за завданням інвесторів.



Там є над чим замислитися - пара клієнтів років із 10 тому вивела туди достатньо великі гроші.

Ховали, звісно...

Щось там прогавили - а там криза на Кіпрі грянула - частину врятували - але втратили просто так 100 000 ойро.

Не переймаються, бо то не останні гроші... Але треба вивчити... Востаннє редагувалось akurt в Сер 20 лют, 2019 20:20, всього редагувалось 1 раз. “Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Народна мудрість). akurt

Повідомлень: 2789 З нами з: 12.02.09 Подякував: 517 раз. Подякували: 455 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 лют, 2019 11:44 akurt написав: КУПУЙ-НЕ КУПУЙ У ЄПЕНЯХ ПАРКУВАЛЬНЕ МІСЦЕ ЗА ЦІНОЮ БЕНТЛІ - А НА КІПР ТЯГНЕ ЗАВЖДИ!



(досвід купівлі апартаментів на Кіпрі - "Турецька республіка Північного Кіпру")



(далі буде) (досвід купівлі апартаментів на Кіпрі - "Турецька республіка Північного Кіпру")(далі буде)

Шо серьезно? Покупка на северном Кипре, это круче чем Анталия - международный курорт прикол... Шо серьезно? Покупка на северном Кипре, это круче чем Анталия - международный курорт прикол... stm

Повідомлень: 1636 З нами з: 04.03.15 Подякував: 47 раз. Подякували: 258 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 лют, 2019 16:51 Так в том-то и прелесть!



Лично я это сравниваю с тем, как если бы гражданин Французской республики въехал как гражданин ЕС в Украину (безвизово) и потом ехал на поезде в Новоалексеевку, там встал с поезда и пересел бы дранное-передранное Жигули (за рулем то-ли крымский татарин, то-ли беглый азербайджанец), доехал бы до АЗС Shell перед "границей", там встал с драного Жигули прошёл бы пешком нейтральную зону с автоматчиками - и все это на ветру с Сиваша, пройдя сперва украинский пограничный контроль, а потом - российский - только уже с обысками, досмотрами, танками, минными полями, заполнением всяких там карточек миграционных и изъятием всего съедобного, потом бы подождал автобус до Джанкоя. В Джанкое сел бы на другой автобус и проехал в пустыный Симферополь, где на ж.д. вокзале в эти дни не живут даже вороны, и оттуда уехал бы на такси в Ялту, покупать недвигу недалеко от построенной еще кажется в 1977 году югославами гостиницы "Ялта".

И все это знаете зачем? Инвестировать. Хорошее вроде дело - инвестировать... Но...



Ну вот, а то: akurt, йогурт, методичка, шмурдяк...

Есть люди гораздо прикольнее очень осторожного и трезвомыслящего akurt"а...

Наколотили бабулеты в Украине (не всем же быть бедными) и мучительно думают, куда бы пристроить...



P.S. Перефразируя знаменитую фразу "Корнет - вы - женщина?" спросим у нашей милой stm stm написав: круче чем Анталия - международный курорт прикол... круче чем Анталия -прикол...

она в самом деле в неведении, что на туристах Турецкая республика в 2017 году заработала 25 000 000 000 долларов США?

Только за второй квартал 2018 года доходы Турции от туризма выросли на 30,1% и достигли 7 млрд 44 млн 591 тыс. долл.

А она знает, что население Анталии почти такое же, как у славного Киева?

Нет?

Печалька... По итогам трех кварталов 2018 года турпоток в Турцию вырос на 23 процента — до 32 миллионов человек, заявил министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой.

Доходы от туризма за весь 2018 год выросли на 12% – до 29,5 млрд долларов США.

Это почти равно ВСЕМ доходам бюджета одной самой большой в Европе страны с населением в 2 раза меньше, чем Турция. И Вы знаете ее название.

Ладно, просветим нашу даму: Как сообщает АТОР (ассоциация туристическая Турции), за 10 месяцев 2018 года турецкая (повторяю: ТУРЕЦКАЯ) Анталия (повторяю: АНТАЛИЯ) приняла свыше 12.5 миллионов иностранных туристов, на 28% больше, чем за такой же период годом ранее.

Для сравнения (есть данные только за 2017 год):

Гавайи посетили:

- европейцы - 139 771 человек. В том числе: граждане Великобритании - 48 602, Германии - 41 468 человек.

- граждане стран Океании - 483 122 человека.

- граждан Новой Зеландии - 70 799 человека.

- других стран Азии - 579 109 человек.

- Латинская Америка - 24 998 человек.

(источник: http://dbedt.hawaii.gov/visitor/visitor-research/ )



Если stm возьмет калькулятор и сложит эти цифры то будет ГЛУБОКО опечалена своим очередным провалом в знании мирового рынка туризма. Я уже не говорю о финансах.

Горжусь, что в цифру "- европейцы - 139 771 человек" добавили 4 (четыре) цифры члены моей семьи... Последний раз улетал с Гавайев аккурат 4 июля 2017 года.

Так что stm - с вас пузырь - как тут говорят непьющие уже 10 лет люди - "шмурдяка" за мой труд по повышению вашего образовательного уровня. Лично я это сравниваю с тем, как если бы гражданин Французской республики въехал как гражданин ЕС в Украину (безвизово) и потом ехал на поезде в Новоалексеевку, там встал с поезда и пересел бы дранное-передранное Жигули (за рулем то-ли крымский татарин, то-ли беглый азербайджанец), доехал бы до АЗС Shell перед "границей", там встал с драного Жигули прошёл бы пешком нейтральную зону с автоматчиками - и все это на ветру с Сиваша, пройдя сперва украинский пограничный контроль, а потом - российский - только уже с обысками, досмотрами, танками, минными полями, заполнением всяких там карточек миграционных и изъятием всего съедобного, потом бы подождал автобус до Джанкоя. В Джанкое сел бы на другой автобус и проехал в пустыный Симферополь, где на ж.д. вокзале в эти дни не живут даже вороны, и оттуда уехал бы на такси в Ялту, покупать недвигу недалеко от построенной еще кажется в 1977 году югославами гостиницы "Ялта".И все это знаете зачем? Инвестировать. Хорошее вроде дело - инвестировать... Но...Ну вот, а то:, йогурт, методичка, шмурдяк...Есть люди гораздо прикольнее очень осторожного и трезвомыслящего"а...Наколотили бабулеты в Украине (не всем же быть бедными) и мучительно думают, куда бы пристроить...Перефразируя знаменитую фразу "Корнет - вы - женщина?" спросим у нашей милойона в самом деле в неведении, что на туристах Турецкая республика в 2017 году заработала 25 000 000 000 долларов США?Только за второй квартал 2018 года доходы Турции от туризма выросли на 30,1% и достигли 7 млрд 44 млн 591 тыс. долл.А она знает, что население Анталии почти такое же, как у славного Киева?Нет?Печалька... По итогам трех кварталов 2018 года турпоток в Турцию вырос на 23 процента —, заявил министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой.Доходы от туризма за весь 2018 год выросли на 12% –Это почти равно ВСЕМ доходам бюджета одной самой большой в Европе страны с населением в 2 раза меньше, чем Турция. И Вы знаете ее название.Ладно, просветим нашу даму: Как сообщает АТОР (ассоциация туристическая Турции), за 10 месяцев 2018 года, на 28% больше, чем за такой же период годом ранее.Для сравнения (есть данные только за 2017 год):посетили:В том числе: граждане Великобритании - 48 602, Германии - 41 468 человек.- граждане стран Океании - 483 122 человека.- граждан Новой Зеландии - 70 799 человека.- других стран Азии - 579 109 человек.- Латинская Америка - 24 998 человек.(источник:Есливозьмет калькулятор и сложит эти цифры тов знании мирового рынка туризма. Я уже не говорю о финансах.Горжусь, что в цифру "- европейцы - 139 771 человек" добавили 4 (четыре) цифры члены моей семьи... Последний раз улетал с Гавайев аккурат 4 июля 2017 года.Так что- с вас пузырь - как тут говорят непьющие уже 10 лет люди - "шмурдяка" за мой труд по повышению вашего образовательного уровня. “Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Народна мудрість). akurt

Повідомлень: 2789 З нами з: 12.02.09 Подякував: 517 раз. Подякували: 455 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 лют, 2019 08:32 А СКОРО - ЛІТО!

akurt написав: Квесторе_поверніться написав: akurt написав: Этим занимается наш "председатель ОСББ" Этим занимается наш "

Як оплачується ця посада?



Рівно через місяць - 21 березеня 2019 року - я точно знаю - вода в Середземному морі біля берегів Анталії прогріється до +24 градусів і почнеться приємний відпочинок у шезлонзі на пляжі.

З собою можна брати: шампанське (37 лір, потрібно його тримати прихованим від сторонніх очей в паперовому пакеті або краще - в сумці-холодильник), шоколадку (3 ліри, до речі, дивно смачний шоколад в супермаркетах Туреччини - рекомендую), помаранчі (1 ліра кг), аналог американської Coca-Cola, тілько турецького виробництва - Bee Cola (1,25 ліри банка), дивовижний і такий, що НЕ зустрічається у нас напій з буряка "Шалгам" (1 літр - 3,25 ліри, Salgam Suyu, злегка кислий темно-червоний екологічно чистий і корисний напій, який отримують шляхом варіння ріпи та моркви у воді з додаванням оцту, солі, стручкового перцю). Фірмові турецькі бублики"simit" вам принесуть прямо з пекарні прямо до шезлонгу (1,5 ліри). Всі ціни треба множити на "5" - будуть гривні.

До початку сезону всі готелі вже готуються.

Я думаю, нашим роботодавцям дуже цікаво, які зарплати ("Як оплачується ця посада") у співробітників готелю, які забезпечують відпочинок трудящих. Уточнення: крім зарплати, яку співробітник отримає готівкою - надається житло в спеціальних гуртожитках готелю - кожен готель має реально упорядковане житло з кімнатами на двох і кондиціонерами, і харчування таке ж, як отримають туристи, які заплатили за путівку по 1800 доларів за двох, за тиждень ...

Інформація є у нас.

Інформація подається тільки для того, щоб наші роботодавці - якщо платять менше своїм співробітникам-українцям - соромилися б і знали, скільки нормальна людина має отримувати за свою працю.



Отже, робота в готелях на квітень-жовтень 2019 (мовою оригіналу - результат співбесіди із відповідальним працівником) :



- Трансфер-гиды от 400 $

- аниматоры (soft , спорт, аниматоры с танцевальной подготовой) от 500- 700 $ + extra

- спорт-тренер – от 600 $

- guest relation – от 500 $ + extra

- ресепшн (сотрудники, ведающие посланием в номера отеля) – от 500 $ + extra

- горничные- 450 $ + extra

- официанты – от 450 $ + extra

- бармены – от 450 $ + extra

- помощники на кухню – от 450 $ + extra

- массажисты – от 600 $ + extra

- хостесс – от 500 $ + extra

- артисты оригинального жанра...

Опыт и знание языков будет преимуществом.

Локация: Турция , отели Измира, Муглы и Анталии (последнее уточнение - для stm ).

Работодатель оформляет рабочую визу , оплачивает питание и проживание, билеты в обе стороны.

Обязательное заключение контракта с правами и обязанностями.

Контракты: апрель-октябрь и май-сентябрь .



Уточнення: зарплата складається традиційно з трьох частин: проживання/харчування + ставка готівкою на руки + додаткова зарплата (extra), розмір якої залежить від самого співробітника, його вміння і комунікабельності.



Наприклад:

- якщо ви працюєте з дітьми на "Дитячому майданчику", поки мами і тата, розбавляючи пиво горілкою, розважаються в барі на пляжі, то ви можете умовити подобрілих тат і мам покатати дитину і самих себе на "банані" - 10% від ціни квитків вам "крапнуть" в кінці місяця.

- коли подобрілий тато повернеться з бару - ви можете похвалити його чадо, повідомивши, що у нього - у чада - є задатки піаніста, скульптора, генія і так далі, і запропонувати, наприклад, купити набір дивного турецького кольорового пластиліну, з якого точно заробите 50% ціни.

- якщо ви умовте гостей готелю сходити вХамам - 10% вартості квитків - ваші.

- якщо ви працюєте в команді на Reception и посeляєте гостей у номери, то тут треба працювати набагато розумніше. Дивіться: в готелі 999 номерів абсолютно однакових і нічим не відрізняються. Номер, який за рахунком 1000 - особливий. У ньому останній раз прибирали в момент відкриття готелю, зазвичай в ньому персонал іноді навіть покурює, sometimes has sex, злегка спльовує на підлогу. Це - найдорожчий номер. Співробітник Reception дивиться на гостя готелю: нормальний гість, та ще й з України (не жартую, громадян України реально дуже поважають) поселяє в звичайний номер з числа 999. Дивиться - дядько обвішаний золотими ланцюгами і з ним дама в перлах і у вухах діаманти - отримує ключі від номера 1000. Через 5 хвилин той дядько з тієї тіткою повертаються спітнілі в жахливому стані і подають знову свій паспорт із вкладеними всередину 50$.

- Отлично, Григорий! - Годится, Константин!

Тепер йому видають ключ від номера в числі номерів від 1 до 999. Став нормальним клієнтом.

Що цікаво, купюри в 50 або 20, а то і 100 доларів, скидаються легким рухом руки, як це зазвичай раніше робили у нас з купюрами в 50 гривень десь в Санепідемстанції, в картонну коробку, і ввечері діляться на всю бригаду співробітників ресепшн по-чесному, порівну! У гарному готелі співробітник такої бригади при вмілій роботі з клієнтами-лОхами заробляють кожен приблизно по 2 000 доларів США на місяць.



Потім не будете мені задавати питання, чи платять кому-небудь в Туреччині зарплату в 40 000 лір.

Платять.

Інакше хто ж купує біленькі Мерседеси классу С, яких тут як ставок-гатити, новенькіПежо 3008, яких як океан гатити, і квартири "3+1" на першій лінії ціной по 1 500 000 лир.

Ну ось так, панове роботодавці, платіть своїм співробітникам так само, як платять в злиденній Туреччині ... Рівно через місяць - 21 березеня 2019 року - я точно знаю - вода в Середземному морі біля берегів Анталії прогріється до +24 градусів і почнеться приємний відпочинок у шезлонзі на пляжі.З собою можна брати: шампанське (37 лір, потрібно його тримати прихованим від сторонніх очей в паперовому пакеті або краще - в сумці-холодильник), шоколадку (3 ліри, до речі, дивно смачний шоколад в супермаркетах Туреччини - рекомендую), помаранчі (1 ліра кг), аналог американської Coca-Cola, тілько турецького виробництва - Bee Cola (1,25 ліри банка), дивовижний і такий, що НЕ зустрічається у нас напій з буряка "Шалгам" (1 літр - 3,25 ліри, Salgam Suyu, злегка кислий темно-червоний екологічно чистий і корисний напій, який отримують шляхом варіння ріпи та моркви у воді з додаванням оцту, солі, стручкового перцю). Фірмові турецькі бублики"simit" вам принесуть прямо з пекарні прямо до шезлонгу (1,5 ліри). Всі ціни треба множити на "5" - будуть гривні.Я думаю, нашим роботодавцям дуже цікаво, які зарплати () у співробітників готелю, які забезпечують відпочинок трудящих. Уточнення: крім зарплати, яку співробітник отримає готівкою - надається житло в спеціальних гуртожитках готелю - кожен готель має реально упорядковане житло з кімнатами на двох і кондиціонерами, і харчування таке ж, як отримають туристи, які заплатили за путівку по 1800 доларів за двох, за тиждень ...Інформація є у нас.Отже, робота в готелях на квітень-жовтень 2019 (мовою оригіналу - результат співбесіди із відповідальним працівником) :- Трансфер-гиды от 400 $- аниматоры (soft , спорт, аниматоры с танцевальной подготовой) от 500- 700 $ + extra- спорт-тренер – от 600 $- guest relation – от 500 $ + extra- ресепшн (сотрудники, ведающие посланием в номера отеля) – от 500 $ + extra- горничные- 450 $ + extra- официанты – от 450 $ + extra- бармены – от 450 $ + extra- помощники на кухню – от 450 $ + extra- массажисты – от 600 $ + extra- хостесс – от 500 $ + extra- артисты оригинального жанра...Опыт и знание языков будет преимуществом.Локация: Турция , отели Измира, Муглы и(последнее уточнение - для).Работодатель оформляет, оплачивает питание и проживание, билеты в обе стороны.Обязательное заключение контракта с правами и обязанностями.Контракты: апрель-октябрь и май-сентябрь .Уточнення: зарплата складається традиційно з трьох частин: проживання/харчування + ставка готівкою на руки + додаткова зарплата (extra), розмір якої залежить від самого співробітника, його вміння і комунікабельності.Наприклад:- якщо ви працюєте з дітьми на "Дитячому майданчику", поки мами і тата, розбавляючи пиво горілкою, розважаються в барі на пляжі, то ви можете умовити подобрілих тат і мам покатати дитину і самих себе на "банані" - 10% від ціни квитків вам "крапнуть" в кінці місяця.- коли подобрілий тато повернеться з бару - ви можете похвалити його чадо, повідомивши, що у нього - у чада - є задатки піаніста, скульптора, генія і так далі, і запропонувати, наприклад, купити набір дивного турецького кольорового пластиліну, з якого точно заробите 50% ціни.- якщо ви умовте гостей готелю сходити вХамам - 10% вартості квитків - ваші.- якщо ви працюєте в команді на Reception и посeляєте гостей у номери, то тут треба працювати набагато розумніше. Дивіться: в готелі 999 номерів абсолютно однакових і нічим не відрізняються. Номер, який за рахунком 1000 - особливий. У ньому останній раз прибирали в момент відкриття готелю, зазвичай в ньому персонал іноді навіть покурює, sometimes has sex, злегка спльовує на підлогу. Це -. Співробітник Reception дивиться на гостя готелю: нормальний гість, та ще й з України (не жартую, громадян України реально дуже поважають) поселяє в звичайний номер з числа 999. Двиться - дядько обвішаний золотими ланцюгами і з ним дама в перлах і у вухах діаманти - отримує ключі від номера 1000. Через 5 хвилин той дядько з тієї тіткою повертаються спітнілі в жахливому стані і подають знову свій паспорт із вкладеними всередину 50$.- Отлично, Григорий! - Годится, Константин!Тепер йому видають ключ від номера в числі номерів від 1 до 999. Став нормальним клієнтом.Що цікаво, купюри в 50 або 20, а то і 100 доларів, скидаються легким рухом руки, як це зазвичай раніше робили у нас з купюрами в 50 гривень десь в Санепідемстанції, в картонну коробку, іресепшн по-чесному, порівну! У гарному готелі співробітник такої бригади при вмілій роботі з клієнтами-лОхами заробляють кожен приблизно по 2 000 доларів США на місяць.Потім не будете мені задавати питання, чи платять кому-небудь в Туреччині зарплату в 40 000 лір.Платять.Інакше хто ж купує біленькі Мерседеси классу С, яких тут як ставок-гатити, новенькіПежо 3008, яких як океан гатити, і квартири "3+1" на першій лінії ціной по 1 500 000 лир.Ну ось так, панове роботодавці, платіть своїм співробітникам так само, як платять в злиденній Туреччині ... Востаннє редагувалось akurt в Чет 21 лют, 2019 11:20, всього редагувалось 1 раз. “Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Народна мудрість). akurt

Повідомлень: 2789 З нами з: 12.02.09 Подякував: 517 раз. Подякували: 455 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 лют, 2019 10:55 Frant написав: Жека79 написав: Друже Акурт, меня никто не обманул, я купил сам то что хотел. А вот тебя обули в турецкие тапки по самые уши. Ты бы и рад теперь продать свой неликвид, да не купит никто, о каком вообще наваре с твоей стороны может быть речь? Не смеши. Друже Акурт, меня никто не обманул, я купил сам то что хотел. А вот тебя обули в турецкие тапки по самые уши. Ты бы и рад теперь продать свой неликвид, да не купит никто, о каком вообще наваре с твоей стороны может быть речь? Не смеши.

Цікаво.

Тобто турецька нерухомість пана Акурта подешевшала.

А він скромно мовчить і далі рекламує турецькі курортні новобуди))) паразит))) Цікаво.Тобто турецька нерухомість пана Акурта подешевшала.А він скромно мовчить і далі рекламує турецькі курортні новобуди))) паразит)))



Все таки хотілося би почути, на скільки %% подешевшали турецькі новобуди за останні 2 роки. Дякую! Все таки хотілося би почути, на скільки %% подешевшали турецькі новобуди за останні 2 роки. Дякую! https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc Frant

Повідомлень: 19118 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1107 раз. Подякували: 2025 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 лют, 2019 10:57 akurt написав: Итак, работа в отелях на апрель-октябрь 2019 :

- Трансфер-гиды от 400 $

- аниматоры (soft , спорт, аниматоры с танцевальной подготовой) от 500- 700 $ + extra

- спорт-тренер – от 600 $

- guest relation – от 500 $ + extra

- ресепшн (сотрудники, ведающие посланием в номера отеля) – от 500 $ + extra

- горничные- 450 $ + extra

- официанты – от 450 $ + extra

- бармены – от 450 $ + extra

- помощники на кухню – от 450 $ + extra

- массажисты – от 600 $ + extra

- хостесс – от 500 $ + extra Итак, работа в отелях на апрель-октябрь 2019 :- Трансфер-гиды от 400 $- аниматоры (soft , спорт, аниматоры с танцевальной подготовой) от 500- 700 $ + extra- спорт-тренер – от 600 $- guest relation – от 500 $ + extra- ресепшн (сотрудники, ведающие посланием в номера отеля) – от 500 $ + extra- горничные- 450 $ + extra- официанты – от 450 $ + extra- бармены – от 450 $ + extra- помощники на кухню – от 450 $ + extra- массажисты – от 600 $ + extra- хостесс – от 500 $ + extra



akurt написав: Иначе кто же покупает беленькие Мерседесы класса С, которых тут как пруд-пруди, новенькие Пежо 3008, которых как океан пруди, и квартиры "3+1" на первой линии ценой по 1 500 000 лир. Иначе кто же покупает беленькие Мерседесы класса С, которых тут как пруд-пруди, новенькие Пежо 3008, которых как океан пруди, и квартиры "3+1" на первой линии ценой по 1 500 000 лир.



Є певне протиріччя, яке не бачить п.Акурт.

Взагалі-то від ЗП 400-700 дол/міс після оплати комунальних, купівлі їжі, одягу і тп. - залишиться хіба що хрін моржовий, а не кошти на закупівлю нових Мереседесів. Є певне протиріччя, яке не бачить п.Акурт.Взагалі-то від ЗП 400-700 дол/міс після оплати комунальних, купівлі їжі, одягу і тп. - залишиться хіба що хрін моржовий, а не кошти на закупівлю нових Мереседесів. https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc Frant

Повідомлень: 19118 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1107 раз. Подякували: 2025 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 254255256257 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Рейтинг українських забудовників Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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