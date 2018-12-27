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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 21 лют, 2019 11:53
akurt написав:Так в том-то и прелесть!
Если stm
возьмет калькулятор и сложит эти цифры то будет ГЛУБОКО опечалена своим очередным провалом
в знании мирового рынка туризма. Я уже не говорю о финансах.
Горжусь, что в цифру "- европейцы - 139 771 человек" добавили 4 (четыре) цифры члены моей семьи... Последний раз улетал с Гавайев аккурат 4 июля 2017 года.
Так что stm
- с вас пузырь - как тут говорят непьющие уже 10 лет люди
- "шмурдяка" за мой труд по повышению вашего образовательного уровня.
stm улыбается и прежде чем благодарить хочет заметить, что "мировой курорт" понятие качества отдыха и как раз густонаселённость скорее минус, чем плюс
но кому что ближе, кому и европейское вино по 3 евро - наслаждение...
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Додано: Чет 21 лют, 2019 12:09
Квесторе_поверніться написав: akurt написав:
я всегда пишу всю правду с точностью до 2-го знака после запятой.
З тією зарплатою в 40000 турецьких одиниць (роботяги на будові) якась неправда ...мабуть.
Широкоизвестный знаток азиатской моды по заказу мальчиков в номер, заслуженный клоун форума, всегда даёт только точные цифры, особенно после перепоя
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Додано: Чет 21 лют, 2019 12:16
akurt написав:
) я купив квартиру у 2017 році за 49 500 доллароів США+переоформлення - десь 1000 доларів (4 відсотка від заявленої продавцем заниженої навимисно ціни у турецьких лірах - податок держави) .
б) на сьогодні щось адекватне моїй квартирі можете вільно купити за 800 ойро квадрат.
в) у моєму будинку на другому поверсі виставили на продаж квартиру із меблями та повним фаршем, що коштує гроші - за 55 000 ойро.
Тобто +5 500 євро - це різниця, яка виникла як наслідок повноцінного ремонту і купівлі меблів та побутової техніки???
Мда, най п. Акурт сам купляє собі там нерухомість.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Додано: Чет 21 лют, 2019 12:25
Я же не буду спорить со знаменитым финансовым аналитиком - как stm - что курорт/курортаяместность/курортныйгород, который принял за 2018 год ТРИДЦАТЬ ДВА МИЛЛИОНА ИНОСТРАННЫХ ГОСТЕЙ не может называться - как её очень "цепонуло" в моем тексте - "МЕЖДУНАРОДНЫМ КУРОРТОМ".
У меня на всех этих Жека79, stm, Frant, исчезнувший - аж жалко - shapo есть простой козырь:
а) вот уважаемая stm - на каком-таком курорте вблизи какого мусоросжигательного/кислородоподающего завода живете? На каких таких курортах отдыхаете? Я вас поймал на полной профанации и незнании предмета диспута и реальности - особенно про курорты - я, уважаемая, ВСЕГДА ЗНАЮ, О ЧЕМ ГОВОРЮ, ибо, ежегодно, начиная с 2013 года, проводил отпуск не в любимой Хургаде, а на Гавайях от 10 до 14 дней. Вы там не были и уже никогда в этой жизни не будете. Потому: когда пишете на финансовом - подчеркиваю - ФИНАНСОВОМ - форуме Украины - не пишите непроверенную информацию. используйте точные формулировки. Здесь всё - про деньги, это такое мерило ценности. А деньги любят и счет и точность. Будьте точны. Используйте надежные источники, личный опыт, личное присутствие и проверенную информацию из первых рук. Иначе вас обманет любая цыганка на любом вокзале.
Жду ответ от вас.
б) вот уважаемый знаменитый финансовый аналитик Frant - вот напишите, почему Вы считаете, что вот квартира моя/ваша/stm должна вырасти в цене сразу после покупки или через 180 дней после покупки, или через 34 567 896 секунд после покупки? Вот почему? На что вы опираетесь, на чей опыт, на чей пример? Обоснуйте. Вот мой коллега работе уезжал в США на ПМЖ и начал продавать свою 4-х к квартиру площадью в 100 квадратов в ну очень престижном месте за 100 000 долларов США в ценах 1998 года - обоснованно - потому за 100 000 долларов США, что на 4-м этаже чел продал именно за 100 000 долларов США. А через 6 мес. бесконечной продажи и надоевших просмотров отдал за 26 000 (двадцать шесть) долларов США. А еще через год ту квартиру выставили на продажу - поменяв столярку - за 40 000 долларов США, но не за 100 000 долларов США, а потом ее же перепродавали за 220 000 долларов США, а сегодня не могут продать за 35 000 долларов США. Напишите примерно так: я купил квартиру на улице Банковой в Киеве "не глядя", наутро оказалось - что по соседству "Дом с химерами" и цена моей квартиры сразу выросла с 34 000 000 гривен до 36 000 000 гривен просто потому что тень от "химер" удачно падает на мои окна. Просто и понятно мне будет.
Мне реально интересно. И форумчане с удовольствием почитают мнение знаменитого и опытного финансового аналитика. Только пожалуйста - не обмораживайтесь, вопрос простой: "Почему Вы считаете, что вот квартира моя/ваша/неваша должна вырасти в цене сразу после покупки?"
Вышеупомянутые господа, не откажите в любезности. Я реально принял душ и иду на море, давая вам время написать хоть что-то вразумительное.
Только не уподобляйтесь одному маститому форумчанину, который сразу машет руками и кричит: "Как же так, я не буду это рассказывать так, чтобы все услышали, я и себе лично не рассказываю!"
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Народна мудрість).
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akurt
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Додано: Чет 21 лют, 2019 12:26
Прошу читателей и модераторов оценить это классное сообщение.
Stringer написав: Квесторе_поверніться написав: akurt написав:
я всегда пишу всю правду с точностью до 2-го знака после запятой.
З тією зарплатою в 40000 турецьких одиниць (роботяги на будові) якась неправда ...мабуть.
Широкоизвестный знаток азиатской моды по заказу мальчиков в номер, заслуженный клоун форума, всегда даёт только точные цифры, особенно после перепоя
Востаннє редагувалось akurt
в Чет 21 лют, 2019 12:27, всього редагувалось 1 раз.
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Народна мудрість).
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Додано: Чет 21 лют, 2019 12:27
stm написав: akurt написав:КУПУЙ-НЕ КУПУЙ У ЄПЕНЯХ ПАРКУВАЛЬНЕ МІСЦЕ ЗА ЦІНОЮ БЕНТЛІ - А НА КІПР ТЯГНЕ ЗАВЖДИ!(досвід купівлі апартаментів на Кіпрі - "Турецька республіка Північного Кіпру")
(далі буде)
Шо серьезно? Покупка на северном Кипре, это круче чем Анталия - международный курорт прикол...
Следующая стадия будет агитация покупки апартаментов в дэнээре
Востаннє редагувалось Stringer
в Чет 21 лют, 2019 12:28, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 21 лют, 2019 12:28
Вы устарели, сэр, эту ГЛУПОСТЬ и ЭТИ ПОДОЗРЕНИЯ - что я агитирую что-то покупать - много раз писали почившие в бозе на этом форуме.
Уже столько раз бились в истерике об стену пустой головой и вопили: "Он - риэлтор"!
Бедненькие...
Сэр! Если вы случайно забрели с бейджиком на груди "Финансовый эксперт по недвижимости" на Финансовый форум, то знайте, что нужно всегда анализировать, что делают другие люди делать/неделать ошибки, допущенные/недопущенные ими.
Принимать решение: делатьтак/неделать так.
А еще: получать информацию.
"Кто владеет информацией - то владеет миром!" Знаете кто сказал? Нет? Жалко...
Я тот анонс тщательно отредактировал и удалил 2/3 текста именно потому, что... а вот не скажу почему...
Но я владею информацией.
P.S. А слабоват однако - ох, слабоват, уровень знаний, уровень образования, уровень информированности, уровень способности учиться и прогнозировать часто забредающих на эту ветку НЕКОТОРЫХ форумчан. Ох, слабоват... "Самолёт поднимается ниже и ниже..."
В оригинале, между тем:
"Самолет поднимается выше и выше,
И моторы на взлете протяжно ревут,
А внизу ещё ясно виднеются крыши,
И под каждою крышею люди живут…"
Нет, всё же я прав: "Самолёт поднимается ниже и ниже..."
И моторы на взлёте не ревут... да и... ладно...
Слабовато, ребята, слабовато... Ни аналитики, ни прогнозов, ни цифр, ни фактов. Ну НИ_ЧЕ_ГО...
Как говорил Михаил Жванецкий, "Щетильнее надо, товарищи!" (С).
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Народна мудрість).
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akurt
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