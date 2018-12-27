Додано: Чет 21 лют, 2019 12:25

Я же не буду спорить со знаменитым финансовым аналитиком - как stm - что курорт/курортаяместность/курортныйгород, который принял за 2018 год ТРИДЦАТЬ ДВА МИЛЛИОНА ИНОСТРАННЫХ ГОСТЕЙ не может называться - как её очень "цепонуло" в моем тексте - "МЕЖДУНАРОДНЫМ КУРОРТОМ".



У меня на всех этих Жека79, stm, Frant, исчезнувший - аж жалко - shapo есть простой козырь:

а) вот уважаемая stm - на каком-таком курорте вблизи какого мусоросжигательного/кислородоподающего завода живете? На каких таких курортах отдыхаете? Я вас поймал на полной профанации и незнании предмета диспута и реальности - особенно про курорты - я, уважаемая, ВСЕГДА ЗНАЮ, О ЧЕМ ГОВОРЮ, ибо, ежегодно, начиная с 2013 года, проводил отпуск не в любимой Хургаде, а на Гавайях от 10 до 14 дней. Вы там не были и уже никогда в этой жизни не будете. Потому: когда пишете на финансовом - подчеркиваю - ФИНАНСОВОМ - форуме Украины - не пишите непроверенную информацию. используйте точные формулировки. Здесь всё - про деньги, это такое мерило ценности. А деньги любят и счет и точность. Будьте точны. Используйте надежные источники, личный опыт, личное присутствие и проверенную информацию из первых рук. Иначе вас обманет любая цыганка на любом вокзале.

Жду ответ от вас.



б) вот уважаемый знаменитый финансовый аналитик Frant - вот напишите, почему Вы считаете, что вот квартира моя/ваша/stm должна вырасти в цене сразу после покупки или через 180 дней после покупки, или через 34 567 896 секунд после покупки? Вот почему? На что вы опираетесь, на чей опыт, на чей пример? Обоснуйте. Вот мой коллега работе уезжал в США на ПМЖ и начал продавать свою 4-х к квартиру площадью в 100 квадратов в ну очень престижном месте за 100 000 долларов США в ценах 1998 года - обоснованно - потому за 100 000 долларов США, что на 4-м этаже чел продал именно за 100 000 долларов США. А через 6 мес. бесконечной продажи и надоевших просмотров отдал за 26 000 (двадцать шесть) долларов США. А еще через год ту квартиру выставили на продажу - поменяв столярку - за 40 000 долларов США, но не за 100 000 долларов США, а потом ее же перепродавали за 220 000 долларов США, а сегодня не могут продать за 35 000 долларов США. Напишите примерно так: я купил квартиру на улице Банковой в Киеве "не глядя", наутро оказалось - что по соседству "Дом с химерами" и цена моей квартиры сразу выросла с 34 000 000 гривен до 36 000 000 гривен просто потому что тень от "химер" удачно падает на мои окна. Просто и понятно мне будет.

Мне реально интересно. И форумчане с удовольствием почитают мнение знаменитого и опытного финансового аналитика. Только пожалуйста - не обмораживайтесь, вопрос простой: "Почему Вы считаете, что вот квартира моя/ваша/неваша должна вырасти в цене сразу после покупки?"



Вышеупомянутые господа, не откажите в любезности. Я реально принял душ и иду на море, давая вам время написать хоть что-то вразумительное.

Только не уподобляйтесь одному маститому форумчанину, который сразу машет руками и кричит: "Как же так, я не буду это рассказывать так, чтобы все услышали, я и себе лично не рассказываю !"

“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Народна мудрість).