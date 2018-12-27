Додано: Чет 21 лют, 2019 18:18

Stringer написав: Квесторе_поверніться написав: akurt написав: я всегда пишу всю правду с точностью до 2-го знака после запятой. я всегда пишу всю правду с точностью до 2-го знака после запятой.

З тією зарплатою в 40000 турецьких одиниць (роботяги на будові) якась неправда ...мабуть. З тією зарплатою в 40000 турецьких одиниць (роботяги на будові) якась неправда ...мабуть.

Широкоизвестный знаток азиатской моды по заказу мальчиков в номер, заслуженный клоун форума, всегда даёт только точные цифры, особенно после перепоя Широкоизвестный знаток азиатской моды по заказу мальчиков в номер, заслуженный клоун форума, всегда даёт только точные цифры, особенно после перепоя

Stringer написав: Шо серьезно? Покупка на северном Кипре, это круче чем Анталия - международный курорт прикол...

Следующая стадия будет агитация покупки апартаментов в дэнээре Шо серьезно? Покупка на северном Кипре, это круче чем Анталия - международный курорт прикол...Следующая стадия будет агитация покупки апартаментов в дэнээре

Собеседник 1

Собеседник 2

Собеседник 3

Собеседник 2

а ты, блин, в хоромах живешь!

всё время снижая и снижая уровень информации

непривычое нетрадиционное направление движения средств в непривычном направлении!

в эти февральские дни

(заметки о недвижимости и направлении потока денег за рубежом)Итак, четверг, днём. Место встречи изменить нельзя - Набережная "Коньяалты" в самом её начале - там, где летом стоит вереница "домиков на колесах" от путешественников из разных стран мира.Такой домик на колесах мечтает купить мой брат - его домик разломало ураганным ветром на Арабатской стрелке прошлом летом...Такой домик стоит 65 000 лир или 12 250 долларов США.Классная игрушка...Кто-то покупает парковочное место в Житомире по цене виллы в Монако и хвастается этим, кто-то - классную панельку на улице Лесная в Киеве.А кто-то вот такой домик на колесах... - и ветер странствий!Домикиприказала убрать оттуда: готовится к сдаче крутой комплекс из 5-ти высоток с квартирами крутыми: тут нет квартир "1+1" - только апартаменты и - я спрашивал пока только у местных - по цене в 1 500 000 лир или примерно 300 000 долларов.Только налога на покупку надо будет заплатить 4% или 12 000 долларов США."По Сеньке и шапка!" - потому по заявлению действующего мэра города здесь будет начато строительство яхт-клуба и стоянки для яхт.Немного мне это печально: это ближний ко мне пляж, но тоже хорошо, мы же не противники прогресса?Ну вот: солнечно, небо голубое и море невероятно красивое... Тепло... Легкий бриз...Мои собеседники уже поставили 2 стола - и - вы не подумайте - никакого пива - "Нет, ребята - демократы - только чай!"Реально. Ну еще бублики - "симиты" и орешки всякие. Апельсины…Я со смартфона ВСЛУХ (слегка мешает морской ветерок) читаю коллегам выдержки из финансового форума Украины:Мужики слушают и пьют горячий ароматный чай – я конечно им процитировал слова форумчанина (имя удалено) на этом форуме – он очень крупный специалист – что турки пьют только гадкий вонючий дешево-противный чай…Мужики останавливаются, но не от этой произнесено вслух глупости, которую на этом форуме писал не я а оттого, что звонит колокольчик – клюет рыбка – один вскакивает и бежит – кефаль клюёт – а другие спрашивают:- Где ты таких «умных» собираешь?- Ха! Я собираю… сползаются… на моей ветке слышен запах денег, о которых – о деньгах – они уже забыли. А я – единственный кто пишет правду о деньгах…- Учатся?- Не способны. Ругаться матом – да, обзывать меня всякими словами, которым обучили за дощатым туалетом сельской школы – да! Называть меня алкоголиком – да!- А ты алкоголик?- Да! Конченный… признаюсь... правда, стыдно признаться в двух вещах: вот какой уж день у меня в квартире нет ни водки, ни пива, ни виски, ни вина, ни шампанского, ни бренди, ни джина, ни ликера, ни наливки, ни Просекко, ни Ламбруско, ну вообще, хоть чего-то содержащего алкоголь… Хотя нет, вру: «Раствор левомицетина спиртовой» – есть. Для дезинфекции порезов... Но и то на дне…- А второе?- Я не курю, но вчера был грех: где-то в 20-30 вышел с квартиры выгулять собаку – на ступеньках подъезда – он у нас весь полированным мрамором отделан – причем идет что-то типа мозаики или инкрустации – вырезаны из камня белые, черные и серые фрагменты – так вот сидят на ступеньках наш Председатель ОСББ и работник ОСББ и рассматривают фото ворот на смартфоне. Я остановился из вежливости, ругаются если собака не на поводке – а вот смотрите - на поводке. Сразу чай предложили – они пили чай - я сказал, что пью только кофе. Вот тогда Председатель ОСББ и предложил сигаретку. Вы знаете, Бес меня попутал – не отказался…- Нехорошо это…- Ну вот… приличная, кстати оказалась – я спросил название – турецкие сигареты – но бренд европейский – но я в сигаретах «дикий» - не вспомню сейчас название…- Так откуда они - всякие вот эти Франты - этот бред несут?- Скажу правду: (далее шла правда, но я ее удалил, так как не хочу – в отличие от праздноругающихся тут (имя удалено) и (имя удалено) нарушать правила форума.)сказал: «Зря ты им всю правду рассказываешь: их развитие не позволяет им понять, что в наше время информация стоит денег!».сказал: «Ты понимаешь, брат, деньги любят умных людей… А тут – печаль одна…»сказал:- Слушай, а вот если ты им НЕ РАССКАЖЕШЬ, что и почем и где стОит, то кто останется со знанием – ты, который знаешь информацию, или они – которые НЕ УЗНАЮТ информацию и останутся в неведении?- Я думаю, что они просто по складу ума привыкли только спекулировать китаем и потому как бы это мягко сказать – ну неадекватно воспринимают действительность… Они не понимают, что такое аналитика, тенденции, направление движения капиталов… Так, ляпают абы что-то ляпать… И сами себе аплодируют…- Брат, ты не прав. Раз у человека хватило ума зерегиться на финансовом (!!!) форуме, то – по крайней мере – он - то есть человек - закончил заочно как минимум криворожский филиал Киевского института народного хозяйства и потому разбирается в бабках не хуже нас…- «Сумневаюсь я, однако!» - ни на один вопрос не в состоянии ответить… даже про то, в каком городе или районе живут… Даже не состоянии ответить, какую же они себе «правильную» квартиру купили и где, если я такой дурка? Жуют одно и тоже: носки у него не того цвета, йогурт он ест не той ложкой...- А тут все просто. Это наука психология изучает. Вот смотри: один и тот же живой организм под названием «мужчина». «Мужчина без трусов» и «Мужчина в трусах» – две большие разницы с точки зрения психологии, но одинаковые с точки зрения физиологии.- А это как?Вмешался- Все просто. Что такое «Мужчина без трусов»? Это – это… даже слова не поберу: жалко трясущееся создание, на которое и смотреть жалко. Хотя все знают, что он там прячет. Женщина не так! Она и с точки зрения и физиологии, и психологии – одинаково прекрасна! Хотя тоже все знают, что она там прячет, хотя и не прячет вовсе… А вот надень на мужчину трусы – он сразу становится совсем другим – ибо он теперь «Мужчина в трусах»! Он – герой! Он может и драться, и защищаться и нападать!- Вы намекаете , что нервнонеуравновешенные и безграмотные люди пишут гадости без трусов? Ну, вы загнули… Не верю как-то…- Вот тут ты брат и не понял – вмешался в разговор Собеседник 3. И продолжал:- Все просто: сидит некто обрюзгший волосатый небритый где-нибудь на улице Лесная на левом берегу Киева в кухне с крашенными панелями – тут на кухне он и спит - в трешке-то этой тёщиной, где - кроме него - живут и жена, и теща, и одна дочка с зятем и вторая дочка с зятем, и читает финансовый форум:- Та какие там хоромы – у меня обычная двушка, «1+1» - и за эту двушку – вдумайтесь – за всего навсего "двушку" - готовы меня утопить, загрызть, кастрировать, удушить, четвертовать, посадить на кол, распять, перерезать горло… Уже не знают, какие мне ярлыки на лоб прилепить и каким еще обидным словом из запаса слов тёщи своей выбрать для меня…- Надо сделать простую вещь! – вернулся к разговору Собеседник 1, разливая всем опять чай – ароматный и красивый…- Ну и?- Смотри: вот человек НЕ ПОНИМАЕТ, что ты ему хотел открыть тайну, как стать богатым и удалил ¾ текста рассказа «Опыт покупки недвижимости на Сицилии». Было?- Было…- Ага… Неделю назад ты удалил 4/5 текста только начала (!) рассказа «Опыт покупки недвижимости в Новой Зеландии» - было?- Было!- Ага… Вчера ты удалил 2/3 текста только начала (!) рассказа «Опыт покупки недвижимости на Северном Кипре» - один кадр, как я понял, это заметил – что ты 4 раза (!!!) редактировал текст,- было?- Было.- Ну вот. Смотри разницу между человеками: женщина – как мы говорили – всегда прекрасна – даже голенькая, потому ты должен поставить даме под ником- ПЯТЬ БАЛЛОВ! Она мудро и правильно оценила не шутку – нет – там шутки не было, а как бы это сказать -- Ну, так и было, она молодец тут, я даже её поддержал – сказал, что это всё равно, что француз кинет Марсель и побежит покупать разграбленную ополченцами дачу возле гостиницы «Ялта»…- Ну вот, отлично… Хотя - признаемся честно –Ит там есть смысл. И не малый… А что по этому поводу написал некто – как его там – Стрингер?- Тот написал, что типа ему в голову пришло –- так можно дойти до идеи покупки жилья в (удалено автором).- ВОТ! ВОТ! ВОТ ОНО ГЛАВНОЕ! Товарищ не «», что главное – это знать куда идет/пойдет поток денег. И зачем и какой профит с того!!! Он прозевал главное!- Ну и?- Ты над ними не смейся, люди растут и от тебя все же учатся по крайней мере не ругаться и писать грамотно. Да, в финансах, экономике, аналитике, прогнозировании, сравнительном анализе, в поиске информации – полные безнадежные нули, им надо помочь развить мозг.- Я не доктор.- И не надо. Записывай на диктофон вопросы, которые ты им задашь!- Записываю!- Итак, вот все просто: человеки не «вкурили», как это так купить - очень ведь неожиданно - недвигу на Кипре, вот пусть и попробуют ответить на вопросы такие:1) В 2017 году народ украинский интенсивно выводил денег с помощью нелиповых «дивидендов» липовых фирм, осуществлявших липовую деятельность за кордон и вкладывался в облигации арабских стран. Доходность планируемая – 9 процентов годовых. Такую же доходность дает сдача в аренду жилья в том же Киеве – тоже 9% годовых. Вот и вопрос: а почему не купить на сумму входного в эти облигации капитала – 300 000 долларов - квартир в Киеве и получать те же 9% годовых? Вопрос задай спецу по киевской недвижимости Жека79.2) В 2018 году основной поток капиталов шел по двум направлениям – акции наукоемких предприятий типа Applied Materials Inc (AMAT) – их котировки были выше 61$ за акцию – а сегодня еле-еле котируются по цене 38,63 доллара. Фирмы солидные и авторитетные, не может быть и речи о разорении, а видишь как – упали в цене с 61 до 39 долларов и «барахтаются» на этом уровне уже давно. Куда инвесторы выели бабло? Второе направление – криптовалюта, от которой сегодня остался только пшик. Куда пошли капиталы – ведь они куда-то ушли??? Так и спроси: куда ушли?3) В 2019 году небедные люди в Украине обнаружили лишние 100 000 – 300 000 – 400 000 наличных зеленых денег. И начали их вкладывать….- Так, стоп-стоп-стоп – вы что хотите, чтобы я выложил, куда начали вкладыватьнаши люди наличные доллары? Нет-нет и нет!- Что так резко? – это Собеседник – 2 вмешался.- Та они не в состоянии ответить в каком районе Жмеринки живут, а я им буду рассказывать, как из 1 доллара сделать 2 или 20… Удушить и затоптать готовы… Вам почитать, что в эти минуты пишет дежурящий тут - как она работе прямо - с бейсбольной битой -? Это же уму непостижимо…- А ты задай вопросы. «Задай!» - тихо, но твердо сказал Собеседник 2 . И увидишь, как люди умно и хорошо раскроются… Задай…- Задам сказал я, услышав колокольчик – попалась кефаль! Крупная! Помогите выводить на берег!