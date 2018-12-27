Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Если stm возьмет калькулятор и сложит эти цифры то будет ГЛУБОКО опечалена своим очередным провалом в знании мирового рынка туризма. Я уже не говорю о финансах. Горжусь, что в цифру "- европейцы - 139 771 человек" добавили 4 (четыре) цифры члены моей семьи... Последний раз улетал с Гавайев аккурат 4 июля 2017 года. Так что stm - с вас пузырь - как тут говорят непьющие уже 10 лет люди - "шмурдяка" за мой труд по повышению вашего образовательного уровня.
stm улыбается и прежде чем благодарить хочет заметить, что "мировой курорт" понятие качества отдыха и как раз густонаселённость скорее минус, чем плюс но кому что ближе, кому и европейское вино по 3 евро - наслаждение...
akurt написав:) я купив квартиру у 2017 році за 49 500 доллароів США+переоформлення - десь 1000 доларів (4 відсотка від заявленої продавцем заниженої навимисно ціни у турецьких лірах - податок держави) . б) на сьогодні щось адекватне моїй квартирі можете вільно купити за 800 ойро квадрат. в) у моєму будинку на другому поверсі виставили на продаж квартиру із меблями та повним фаршем, що коштує гроші - за 55 000 ойро.
Тобто +5 500 євро - це різниця, яка виникла як наслідок повноцінного ремонту і купівлі меблів та побутової техніки??? Мда, най п. Акурт сам купляє собі там нерухомість.
Я же не буду спорить со знаменитым финансовым аналитиком - как stm - что курорт/курортаяместность/курортныйгород, который принял за 2018 год ТРИДЦАТЬ ДВА МИЛЛИОНА ИНОСТРАННЫХ ГОСТЕЙ не может называться - как её очень "цепонуло" в моем тексте - "МЕЖДУНАРОДНЫМ КУРОРТОМ".
У меня на всех этих Жека79, stm, Frant, исчезнувший - аж жалко - shapo есть простой козырь: а) вот уважаемая stm - на каком-таком курорте вблизи какого мусоросжигательного/кислородоподающего завода живете? На каких таких курортах отдыхаете? Я вас поймал на полной профанации и незнании предмета диспута и реальности - особенно про курорты - я, уважаемая, ВСЕГДА ЗНАЮ, О ЧЕМ ГОВОРЮ, ибо, ежегодно, начиная с 2013 года, проводил отпуск не в любимой Хургаде, а на Гавайях от 10 до 14 дней. Вы там не были и уже никогда в этой жизни не будете. Потому: когда пишете на финансовом - подчеркиваю - ФИНАНСОВОМ - форуме Украины - не пишите непроверенную информацию. используйте точные формулировки. Здесь всё - про деньги, это такое мерило ценности. А деньги любят и счет и точность. Будьте точны. Используйте надежные источники, личный опыт, личное присутствие и проверенную информацию из первых рук. Иначе вас обманет любая цыганка на любом вокзале. Жду ответ от вас.
б) вот уважаемый знаменитый финансовый аналитик Frant - вот напишите, почему Вы считаете, что вот квартира моя/ваша/stmдолжна вырасти в цене сразу после покупки или через 180 дней после покупки, или через 34 567 896 секунд после покупки? Вот почему? На что вы опираетесь, на чей опыт, на чей пример? Обоснуйте. Вот мой коллега работе уезжал в США на ПМЖ и начал продавать свою 4-х к квартиру площадью в 100 квадратов в ну очень престижном месте за 100 000 долларов США в ценах 1998 года - обоснованно - потому за 100 000 долларов США, что на 4-м этаже чел продал именно за 100 000 долларов США. А через 6 мес. бесконечной продажи и надоевших просмотров отдал за 26 000 (двадцать шесть) долларов США. А еще через год ту квартиру выставили на продажу - поменяв столярку - за 40 000 долларов США, но не за 100 000 долларов США, а потом ее же перепродавали за 220 000 долларов США, а сегодня не могут продать за 35 000 долларов США. Напишите примерно так: я купил квартиру на улице Банковой в Киеве "не глядя", наутро оказалось - что по соседству "Дом с химерами" и цена моей квартиры сразу выросла с 34 000 000 гривен до 36 000 000 гривен просто потому что тень от "химер" удачно падает на мои окна. Просто и понятно мне будет. Мне реально интересно. И форумчане с удовольствием почитают мнение знаменитого и опытного финансового аналитика. Только пожалуйста - не обмораживайтесь, вопрос простой: "Почему Вы считаете, что вот квартира моя/ваша/неваша должна вырасти в цене сразу после покупки?"
Вышеупомянутые господа, не откажите в любезности. Я реально принял душ и иду на море, давая вам время написать хоть что-то вразумительное. Только не уподобляйтесь одному маститому форумчанину, который сразу машет руками и кричит: "Как же так, я не буду это рассказывать так, чтобы все услышали, я и себе лично не рассказываю!"
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Народна мудрість).
Вы устарели, сэр, эту ГЛУПОСТЬ и ЭТИ ПОДОЗРЕНИЯ - что я агитирую что-то покупать - много раз писали почившие в бозе на этом форуме. Уже столько раз бились в истерике об стену пустой головой и вопили: "Он - риэлтор"! Бедненькие...
Сэр! Если вы случайно забрели с бейджиком на груди "Финансовый эксперт по недвижимости" на Финансовый форум, то знайте, что нужно всегда анализировать, что делают другие люди делать/неделать ошибки, допущенные/недопущенные ими. Принимать решение: делатьтак/неделать так. А еще: получать информацию. "Кто владеет информацией - то владеет миром!" Знаете кто сказал? Нет? Жалко... Я тот анонс тщательно отредактировал и удалил 2/3 текста именно потому, что... а вот не скажу почему... Но я владею информацией.
P.S. А слабоват однако - ох, слабоват, уровень знаний, уровень образования, уровень информированности, уровень способности учиться и прогнозировать часто забредающих на эту ветку НЕКОТОРЫХ форумчан. Ох, слабоват... "Самолёт поднимается ниже и ниже..." В оригинале, между тем:
"Самолет поднимается выше и выше, И моторы на взлете протяжно ревут, А внизу ещё ясно виднеются крыши, И под каждою крышею люди живут…"
Нет, всё же я прав: "Самолёт поднимается ниже и ниже..." И моторы на взлёте не ревут... да и... ладно... Слабовато, ребята, слабовато... Ни аналитики, ни прогнозов, ни цифр, ни фактов. Ну НИ_ЧЕ_ГО... Как говорил Михаил Жванецкий, "Щетильнее надо, товарищи!" (С).
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Народна мудрість).
akurt написав:Жека79! Вы раз уже не можете оторваться от ветки про ПОКУПКУ недвижимости за рубежом, для себя - любимого - а не для сдачи в аренду, не темните и не отнекивайтесь: что-то же вас сюда притянуло? Днюете и ночуете здесь...
Жека79 написав:Друже меня никто не обманул, я купил сам то что хотел.
Только не увиливайте. Точно не обманули? Такое бывает? Не хитрите: что есть такое "то что хотел"?
Аккурт у вас параноя или мания величия? Или походу и то и то в очень серьезной форме. ,Пока не поздно-срочно к доктору, может еще не поздно.
Кто вам вообще сказали с чего вы решили что я днюю и ночую на этой ветке???
Единственная ветка где я провожу 99% времени этого форума это ветка о киевской недвижимости, которая находится так же в подразделе Общего форума ,,Рынок недвижимости,,. А вы бедолага думаете что общая статистика раздела по недвижимости это все о вашей ветке?? Так что не обольщайтесь по поводу вашей ветки, никто тут не сидит вообще, если вначале было хоть немного интересно то сейчас уже окончательно ясно что у вас снесло башню, и при малейшем упоминании турции в хоть каком либо негативном контексте у вас начинает так подгорать одно место что вы не в состоянии его потушить. Можна зайти почитать и посмеяться.
akurt написав:Не хитрите: что есть такое "то что хотел"?
У вас проблемы с пониманием? или с осознанием??? Что вам непонятно из фразы,, я купил то что хотел,,? Это очень сложная для вашего понимания фраза и вы не в силах ее понять? Если все так плохо то я объясню один раз - больше не буду. Я купил то что хотел--обозначает что я купил себе квартиру в том городе где я хотел, в том районе где я хотел, в том комплексе где я хотел, и такую как я хотел. и не только квартиру. Так понятно? Понимаю что тяжело вам понять, но все же постарайтесь.
пс. аккрурт редактировать свой пост 4 раза за день? с обеда до ночи, я не шутил про доктора....
Вы то кого то увольняете, потом вспоминаете что вы не бизнесмен-и вытираете свои посты про увольнение , но незадача -я успел сохранить вашу цитату и вам ответить, но 4 раза с обеда до ночи переписывать один и тот же пост--это уже клиника. Постарайтесь хоть не больше 2-х раз, держите себя в руках ---- Востаннє редагувалось akurt в Вів 19 лют, 2019 22:51, всього редагувалось 4 разів. ----
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан). ------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ ИЛИ УЧИТЕСЬ ПРАВИЛЬНОМУ ХОДУ МЫСЛЕЙ (заметки о недвижимости и направлении потока денег за рубежом)
Итак, четверг, днём. Место встречи изменить нельзя - Набережная "Коньяалты" в самом её начале - там, где летом стоит вереница "домиков на колесах" от путешественников из разных стран мира. Такой домик на колесах мечтает купить мой брат - его домик разломало ураганным ветром на Арабатской стрелке прошлом летом... Такой домик стоит 65 000 лир или 12 250 долларов США. Классная игрушка... Кто-то покупает парковочное место в Житомире по цене виллы в Монако и хвастается этим, кто-то - классную панельку на улице Лесная в Киеве. А кто-то вот такой домик на колесах... - и ветер странствий!
Домики Trafik polis приказала убрать оттуда: готовится к сдаче крутой комплекс из 5-ти высоток с квартирами крутыми: тут нет квартир "1+1" - только апартаменты и - я спрашивал пока только у местных - по цене в 1 500 000 лир или примерно 300 000 долларов. Только налога на покупку надо будет заплатить 4% или 12 000 долларов США. "По Сеньке и шапка!" - потому по заявлению действующего мэра города здесь будет начато строительство яхт-клуба и стоянки для яхт. Немного мне это печально: это ближний ко мне пляж, но тоже хорошо, мы же не противники прогресса?
Ну вот: солнечно, небо голубое и море невероятно красивое... Тепло... Легкий бриз... Мои собеседники уже поставили 2 стола - и - вы не подумайте - никакого пива - "Нет, ребята - демократы - только чай!" Реально. Ну еще бублики - "симиты" и орешки всякие. Апельсины… Я со смартфона ВСЛУХ (слегка мешает морской ветерок) читаю коллегам выдержки из финансового форума Украины:
Stringer написав:
Квесторе_поверніться написав:
akurt написав:я всегда пишу всю правду с точностью до 2-го знака после запятой.
З тією зарплатою в 40000 турецьких одиниць (роботяги на будові) якась неправда ...мабуть.
Широкоизвестный знаток азиатской моды по заказу мальчиков в номер, заслуженный клоун форума, всегда даёт только точные цифры, особенно после перепоя
Stringer написав:Шо серьезно? Покупка на северном Кипре, это круче чем Анталия - международный курорт прикол... Следующая стадия будет агитация покупки апартаментов в дэнээре
Ну и другие. Мужики слушают и пьют горячий ароматный чай – я конечно им процитировал слова форумчанина (имя удалено) на этом форуме – он очень крупный специалист – что турки пьют только гадкий вонючий дешево-противный чай…
Мужики останавливаются, но не от этой произнесено вслух глупости, которую на этом форуме писал не я а оттого, что звонит колокольчик – клюет рыбка – один вскакивает и бежит – кефаль клюёт – а другие спрашивают: - Где ты таких «умных» собираешь? - Ха! Я собираю… сползаются… на моей ветке слышен запах денег, о которых – о деньгах – они уже забыли. А я – единственный кто пишет правду о деньгах… - Учатся? - Не способны. Ругаться матом – да, обзывать меня всякими словами, которым обучили за дощатым туалетом сельской школы – да! Называть меня алкоголиком – да! - А ты алкоголик? - Да! Конченный… признаюсь... правда, стыдно признаться в двух вещах: вот какой уж день у меня в квартире нет ни водки, ни пива, ни виски, ни вина, ни шампанского, ни бренди, ни джина, ни ликера, ни наливки, ни Просекко, ни Ламбруско, ну вообще, хоть чего-то содержащего алкоголь… Хотя нет, вру: «Раствор левомицетина спиртовой» – есть. Для дезинфекции порезов... Но и то на дне… - А второе? - Я не курю, но вчера был грех: где-то в 20-30 вышел с квартиры выгулять собаку – на ступеньках подъезда – он у нас весь полированным мрамором отделан – причем идет что-то типа мозаики или инкрустации – вырезаны из камня белые, черные и серые фрагменты – так вот сидят на ступеньках наш Председатель ОСББ и работник ОСББ и рассматривают фото ворот на смартфоне. Я остановился из вежливости, ругаются если собака не на поводке – а вот смотрите - на поводке. Сразу чай предложили – они пили чай - я сказал, что пью только кофе. Вот тогда Председатель ОСББ и предложил сигаретку. Вы знаете, Бес меня попутал – не отказался… - Нехорошо это… - Ну вот… приличная, кстати оказалась – я спросил название – турецкие сигареты – но бренд европейский – но я в сигаретах «дикий» - не вспомню сейчас название… - Так откуда они - всякие вот эти Франты - этот бред несут? - Скажу правду: (далее шла правда, но я ее удалил, так как не хочу – в отличие от праздноругающихся тут (имя удалено) и (имя удалено) нарушать правила форума.)
Собеседник 1 сказал: «Зря ты им всю правду рассказываешь: их развитие не позволяет им понять, что в наше время информация стоит денег!». Собеседник 2 сказал: «Ты понимаешь, брат, деньги любят умных людей… А тут – печаль одна…» Собеседник 3 сказал: - Слушай, а вот если ты им НЕ РАССКАЖЕШЬ, что и почем и где стОит, то кто останется со знанием – ты, который знаешь информацию, или они – которые НЕ УЗНАЮТ информацию и останутся в неведении? - Я думаю, что они просто по складу ума привыкли только спекулировать китаем и потому как бы это мягко сказать – ну неадекватно воспринимают действительность… Они не понимают, что такое аналитика, тенденции, направление движения капиталов… Так, ляпают абы что-то ляпать… И сами себе аплодируют… - Брат, ты не прав. Раз у человека хватило ума зерегиться на финансовом (!!!) форуме, то – по крайней мере – он - то есть человек - закончил заочно как минимум криворожский филиал Киевского института народного хозяйства и потому разбирается в бабках не хуже нас… - «Сумневаюсь я, однако!» - ни на один вопрос не в состоянии ответить… даже про то, в каком городе или районе живут… Даже не состоянии ответить, какую же они себе «правильную» квартиру купили и где, если я такой дурка? Жуют одно и тоже: носки у него не того цвета, йогурт он ест не той ложкой... - А тут все просто. Это наука психология изучает. Вот смотри: один и тот же живой организм под названием «мужчина». «Мужчина без трусов» и «Мужчина в трусах» – две большие разницы с точки зрения психологии, но одинаковые с точки зрения физиологии. - А это как?
Вмешался Собеседник 2: - Все просто. Что такое «Мужчина без трусов»? Это – это… даже слова не поберу: жалко трясущееся создание, на которое и смотреть жалко. Хотя все знают, что он там прячет. Женщина не так! Она и с точки зрения и физиологии, и психологии – одинаково прекрасна! Хотя тоже все знают, что она там прячет, хотя и не прячет вовсе… А вот надень на мужчину трусы – он сразу становится совсем другим – ибо он теперь «Мужчина в трусах»! Он – герой! Он может и драться, и защищаться и нападать! - Вы намекаете , что нервнонеуравновешенные и безграмотные люди пишут гадости без трусов? Ну, вы загнули… Не верю как-то…
- Вот тут ты брат и не понял – вмешался в разговор Собеседник 3. И продолжал: - Все просто: сидит некто обрюзгший волосатый небритый где-нибудь на улице Лесная на левом берегу Киева в кухне с крашенными панелями – тут на кухне он и спит - в трешке-то этой тёщиной, где - кроме него - живут и жена, и теща, и одна дочка с зятем и вторая дочка с зятем, и читает финансовый форум: а ты, блин, в хоромах живешь! - Та какие там хоромы – у меня обычная двушка, «1+1» - и за эту двушку – вдумайтесь – за всего навсего "двушку" - готовы меня утопить, загрызть, кастрировать, удушить, четвертовать, посадить на кол, распять, перерезать горло… Уже не знают, какие мне ярлыки на лоб прилепить и каким еще обидным словом из запаса слов тёщи своей выбрать для меня…
- Надо сделать простую вещь! – вернулся к разговору Собеседник 1, разливая всем опять чай – ароматный и красивый… - Ну и? - Смотри: вот человек НЕ ПОНИМАЕТ, что ты ему хотел открыть тайну, как стать богатым и удалил ¾ текста рассказа «Опыт покупки недвижимости на Сицилии». Было? - Было… - Ага… Неделю назад ты удалил 4/5 текста только начала (!) рассказа «Опыт покупки недвижимости в Новой Зеландии» - было? - Было! - Ага… Вчера ты удалил 2/3 текста только начала (!) рассказа «Опыт покупки недвижимости на Северном Кипре» - один кадр, как я понял, это заметил – что ты 4 раза (!!!) редактировал текст, всё время снижая и снижая уровень информации - было? - Было. - Ну вот. Смотри разницу между человеками: женщина – как мы говорили – всегда прекрасна – даже голенькая, потому ты должен поставить даме под ником stm - ПЯТЬ БАЛЛОВ! Она мудро и правильно оценила не шутку – нет – там шутки не было, а как бы это сказать - непривычое нетрадиционное направление движения средств в непривычном направлении! - Ну, так и было, она молодец тут, я даже её поддержал – сказал, что это всё равно, что француз кинет Марсель и побежит покупать разграбленную ополченцами дачу возле гостиницы «Ялта»… - Ну вот, отлично… Хотя - признаемся честно – мы же знаем по чём и зачем и почему именно там? Ит там есть смысл. И не малый… А что по этому поводу написал некто – как его там – Стрингер? - Тот написал, что типа ему в голову пришло – на другое- как говорят в Одессе - он не способен думать - так можно дойти до идеи покупки жилья в (удалено автором). - ВОТ! ВОТ! ВОТ ОНО ГЛАВНОЕ! Товарищ не «вкурил», что главное – это знать куда идет/пойдет поток денег. И зачем и какой профит с того!!! Он прозевал главное! - Ну и? - Ты над ними не смейся, люди растут и от тебя все же учатся по крайней мере не ругаться и писать грамотно. Да, в финансах, экономике, аналитике, прогнозировании, сравнительном анализе, в поиске информации – полные безнадежные нули, им надо помочь развить мозг. - Я не доктор. - И не надо. Записывай на диктофон вопросы, которые ты им задашь! - Записываю! - Итак, вот все просто: человеки не «вкурили», как это так купить - очень ведь неожиданно - недвигу на Кипре, вот пусть и попробуют ответить на вопросы такие:
1) В 2017 году народ украинский интенсивно выводил денег с помощью нелиповых «дивидендов» липовых фирм, осуществлявших липовую деятельность за кордон и вкладывался в облигации арабских стран. Доходность планируемая – 9 процентов годовых. Такую же доходность дает сдача в аренду жилья в том же Киеве – тоже 9% годовых. Вот и вопрос: а почему не купить на сумму входного в эти облигации капитала – 300 000 долларов - квартир в Киеве и получать те же 9% годовых? Вопрос задай спецу по киевской недвижимости Жека79. 2) В 2018 году основной поток капиталов шел по двум направлениям – акции наукоемких предприятий типа Applied Materials Inc (AMAT) – их котировки были выше 61$ за акцию – а сегодня еле-еле котируются по цене 38,63 доллара. Фирмы солидные и авторитетные, не может быть и речи о разорении, а видишь как – упали в цене с 61 до 39 долларов и «барахтаются» на этом уровне уже давно. Куда инвесторы выели бабло? Второе направление – криптовалюта, от которой сегодня остался только пшик. Куда пошли капиталы – ведь они куда-то ушли??? Так и спроси: куда ушли? 3) В 2019 году небедные люди в Украине обнаружили лишние 100 000 – 300 000 – 400 000 наличных зеленых денег. И начали их вкладывать….
- Так, стоп-стоп-стоп – вы что хотите, чтобы я выложил, куда начали вкладывать в эти февральские дни наши люди наличные доллары? Нет-нет и нет! - Что так резко? – это Собеседник – 2 вмешался. - Та они не в состоянии ответить в каком районе Жмеринки живут, а я им буду рассказывать, как из 1 доллара сделать 2 или 20… Удушить и затоптать готовы… Вам почитать, что в эти минуты пишет дежурящий тут - как она работе прямо - с бейсбольной битой - Frant? Это же уму непостижимо… - А ты задай вопросы. «Задай!» - тихо, но твердо сказал Собеседник 2 . И увидишь, как люди умно и хорошо раскроются… Задай… - Задам сказал я, услышав колокольчик – попалась кефаль! Крупная! Помогите выводить на берег!
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Народна мудрість).