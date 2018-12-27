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ОРЕНДУ, закордонну нерухомість Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість + Додати

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 256257258259 Додано: П'ят 22 лют, 2019 13:24 НЕРУХОМІСТЬ ТА МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ УКРАЇНЦІВ ЗА КОРДОНОМ



Задячуючі активним форумчанам - знаним фахівцям із вкладення коштів у закордонну нерухомість - за останній час було видалено автором матеріали:



"Опыт покупки недвижимости на Сицилии»

"Опыт покупки недвижимости в Новой Зеландии"

"Опыт покупки недвижимости на Северном Кипре"

"1250$ - и квартира в пригороде Сан Франциско"

"Продал за 240 000$ дом в селе - купил кафе в США - получил ВНЖ"

"Как вывести 300 000 $ легально и вложить эти деньги в облигации ОАЭ"

"Куда делись деньги с рынка акций США (анализ падения и роста цен на акции ведущих компаний)"



Я вважаю, що зробив то вірно: нашо людям знати, куди спрямовують деякі українці свої накопичені кошти.

Крім того, було видалено матеріал про зубне протезування - імпланти - за кордоном.

Це теж вірно: якщо ти купив нерухомість за кордоном - то нашо тобі ті земби???? Нашо вставляти зуби за кордоном за 400 доларів, якщо те легко зробити в Україні за 1000 доларів.



Але ще філософ Вольтер сказав, що "Бог створив людину, але не створив до неї запасних частин".

Тому дещо цікаве варто розказати (залишаю за собою право - у відповідності до Правил форуму - видалити цей текст або редагувати його 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 разів, хоча це декому і дуже-дуже-дуже-дуже не подобається - дивіться попередню сторінку).



1. Я планую скористатися своєю Медичною страховкою для іноземців - поліс страхування нам на двох із жінкою обійшовся у 200 доларів на рік. Тому на днях відвідав свою страхову компанію та отримав роз"яснення, як тим скористатися. Як з"ясувалося, в Туреччині, як і в Україні, є клініки державні і є клініки приватні. У державні - звісно - звертаються громадяни Туреччини. Все як у нас: зайшов на сайт лікарні, вибрав фахівця-лікаря, вибрав час візиту - відвідав лікаря-спеціаліста. Іноземець має "Приватне медичне стархування" (може оформити і державне - але не менше, ніж через рік після того, як мав "приватне"), тому звертається не до державної - зрозуміло - клініки, а до приватної, з якою Страхова компанія уклала Договір. Тут важливо відмітити, що краще укладати Договір медичного страхування із солідню фірмою. Наприклад, моя - AK Sigorta має договори із 3 600 (три тисячі шістьсот) лікувальними установами по всій Туреччині. 24 години на добу підтримка (турецькою та наглійською мовами. Бачите - треба вчити англійську мову!) Страхова компанія покриває візити до лікарів та медпрепарати за рецептом на 60%, а стаціонарне лікування та термінову допомогу - на 100 відсотків. Під час візиту до лікарні треба мати із собою паспорт та знати номер Медичного полісу. Прямо в реєстратурі перевіряють, чи дійсним є Договір, говорять вартість оплати, яку належить сплатити, після оплати поруч у касі - відвідуваня лікарів та лікування за необхідністю. Я ще не звертався, але сказали досвідчені люде наступне: у державних медичних закладах зазвичай черги та не саме якісне обслуговування. У приватних - зрозуміло - черг немає і обслуговування на високому рівні. Дуже якісне та результативне діагностування. Найновша техніка з Європи, Японії та США. Хочу спробувати на наступному тижні: щось "підкрутити", щось "перевірити", щось "підмазати"... Для довідки: будь-яке відвідування лікаря коштує 70 лір або 350 гривень. З того людина заплатить 40% з власної кишені. Подивимося. Останній візит у Львові мені коштував у 340 гривень, а жінка пішла до гінеколога - то разом з УЗД заплатила 1 000 гривень. Слава Богу, на мою картку Приватбанку гроші приходять регулярно, то там немає проблем... Перехрестимося.



2. Будете сміятися, але останні роки Туреччина зайнялася Медичним туризмом, і - зокрема - косметологією. Я трохе тим дивувався, але ось зустрічі останніх днів або тижнів принесли цікаві результати. Перший із них такий: чоловік, 30 років. Вирішив, що він дуже не подобається своїй жінці. Мені його жінка так сказала (вибачайте, цитую): "У мого чоловіка золоті руки, але виросли вони із золотої сраки!". Так от, чоловік вирішив, що то не із-за того, що він викрутку не може тримати у руках, а від того, що він почав - хі-хі - лисіти. Почало десь зникати волосся на передній частині голови. Така була класна шевелюра чорнява, сам такий високий та стрункий, ще й на бороді - ямка, а ось... таке... Як відомо, у чоловіків волосся випадає, а у жінок - ні, завдячуючі чоловічому стетевому гормону на ім"я - от же хіміки-жартівники - "Тестостерон". Тобто розплата за твою чоловічу сутність - то випадіння волосся. Чим більше статево активний чоловік, тим швидше у нього випадають волосся. Ти бач як... Так ось - я трохе з того сміявся - ну, випадають та випадають, але жінка того легіня наполегливо весь час повторювала: "У мого чоловіка золоті руки, але виросли вони із золотої сраки!" Ну ось, що ви думаєте - зустрічаю оце його - чорнявий, зачіска така - супер. І дійсно - є волосся. Чорняве та густе. Ну, думаю, цирк. Я навіть посмикав зе те волосся. Вибачайте, ну дуже мені було незручно питати, як саме то зробили та за які гроші. Мабуть не дуже дорого, бо заробляє він не так вже й багато - десь зараз 4 700 лір на руки, то менше 1000 долярів. Скажу тільки, що він з такою шевелюрою ходить вже років три або чотири... Ну і сміх, і гріх...



3. А це ось зустрічаю сусіда - хлопець років із 30. Жонатий. Трохи припухше обличчя, та якісь синці під очами. Питаю: "Жінка била?". Ні, відповідає, зробив собі операцію...

- Ой, йой, що таке?

- Жінка сказал, що гарний я хлопець, але Господь дав дві речі криві в організмі. Одну річ сказав - я не дам виправляти, а другу - ніс - дався...

- То ти ніс переробляв?

- Так!

- Ти знаєш, я вже й по місту бачу, що саме чоловіки ходять із масками на обличчі - ще й подумав, чи часом не з носами побитими?

- То не побиті, після косметичних операцій по виправленню кривих носів.

- Так, є така особливість саме в чоловіків - від природи криві носи часто зустрічаються... Ну, розкажи.

- Ну ось, зробили операцію, кістку навіть довбали долотом... Щось там майстрювали та зашивали...

- Жах!

- Та нічого страшного, ось вже "відходю"... А сильно видно?

- Ну, я знаю, ти ж не дівчина, я не придивлявся, так, наче трохи з перепою... Наче треба похмелитися та огірок бочковий з"їсти. Розказуй!

- А що розказувати - вартість операції 2 100 лір.

- То - почекай - десь 400 доларів? За красу не гріх і віддати, жінки більше віддають. Одні парфуми коштують як на 80, так 120 доларів...

- Я не всю суму платив - частково погасила Страхова компанія.

- З цього місця - прошу із подробицями...

- Там така річ, якшо це операція косметична - то не покриває той випадок Страховий поліс, бо то вже забаганки... Тоді сам будеш платити...

- Ну да, барство прямо... Хоча - 400 доларів - то й не гроші для нормального чоловіка... Хіба щоби дівчатам сподобатися...

- Ну ось, в мене виявився там у лікарні "земляк" - то ми оформили не як косметичну операцію, а як "за медичними показниками"...

- Тобто як?

- Ну ось так, написали, що то необхідна життєва річ, бо мені буцім-то важко дихати та запахів не чую...

- Тобто не можеш у темній спальні у безмісячну ніч відрізнити на запах жінку від склянки віски?

- Майже так. Так ось: оформили те, буцім-то операція за медичними показниками, ціну було знижено до 1600 лір і з того я заплатив 40 відсотків.

- Супер... Ти диви як... Чи й собі носа випрямити?

- То вже від жінки залежить!



P.S. Для довідки - текст "для довідки" нижче - мною скопійований з одного інтернет-ресурсу та перекладено особисто мною, адресу спеціально не вказую щоби не було реклами, тільки для довідки:

Косметична, пластична і реконструктивна хірургія світового класу. Провідні фахівці-хірурги, які навчаються і практикуються в Європі та в США. На відміну від багатьох європейських країн, включаючи Великобританію, діяльність у сфері косметичної хірургії в Туреччині дуже жорстко регулюється законами республіки Туреччина. “Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Народна мудрість). akurt

Повідомлень: 2797 З нами з: 12.02.09 Подякував: 517 раз. Подякували: 456 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 лют, 2019 17:53 Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість akurt написав: "Опыт покупки недвижимости на Сицилии»

"Опыт покупки недвижимости в Новой Зеландии"

"Опыт покупки недвижимости на Северном Кипре"

"1250$ - и квартира в пригороде Сан Франциско" "Опыт покупки недвижимости на Сицилии»"Опыт покупки недвижимости в Новой Зеландии""Опыт покупки недвижимости на Северном Кипре""1250$ - и квартира в пригороде Сан Франциско"

По темі гілки...повернути взад. По темі гілки...повернути взад. Гриценко...наш Президент

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х х х

Прикольна інформація:

З 29 березня всі авікоманії України починають чартерні авіарейси УКРАЇНА_ТУРЕЧЧИНА_УКРАЇНА

Прикол в тому, що авіаквиток на будь-які дати за напрямом Анталія-Київ - 68 (шістдесят вісім) ойро.

А за напрямом Київ - Анталія - 220 (двісті двадцять)...

Чудеса...

Невже всі хочуть попасти на антиміжнародний - як визначила пані stm - курорт???

А не хочу хлопцям заважати... не буду...х х хПрикольна інформація:З 29 березня всі авікоманії України починають чартерні авіарейси УКРАЇНА_ТУРЕЧЧИНА_УКРАЇНАПрикол в тому, що авіаквиток на будь-які дати за напрямом Анталія-Київ -(шістдесят вісім) ойро.А за напрямом Київ - Анталія -(двісті двадцять)...Чудеса...Невже всі хочуть попасти на- як визначила пані- курорт??? “Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Народна мудрість). akurt

Повідомлень: 2797 З нами з: 12.02.09 Подякував: 517 раз. Подякували: 456 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 лют, 2019 10:06 КАК ВЫБРАТЬ "ПРАВИЛЬНОЕ" МЕСТО ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ?



Эпиграф: Фарисе́йство – религиозное лицемерие; личина праведности и набожности, состояние честолюбивого самодовольства (часто неосознаваемое), основанное на невидении своей греховности и развивающееся при соблюдении церковных правил и обрядов без исполнения заповедей любви к Богу и ближним.



Это реально очень удивительно:

- авиабилет на weekend в Вену из Киева стоит сущие копейки:



- авиабилет на такой жеweekend в Киев из Днепра стоит в 2,64 (почти в три) раза дороже...



Вчера еще три авиакомпании - если их можно назвать "авиакомпании" - кроме МАУ и Air France - подали заявки на увеличение количества авиарейсов в Париж:

Літаюча на цій лінії МАУ запросила збільшення частоти рейсів з 14 до 18 на тиждень, в той час як Yanair і SkyUp подали заявки на виконання двох і трьох щотижневих рейсів відповідно.



Первый раз я был в Париже ровно 30 лет назад. Потом часто летал то на 8 Марта, то на День святого Валентина... а то вообще сделал невероятное: прочитал в одной знаменитой (не буду рекламировать) фирме маршрут "По паркам развлечений Европы" - и повторил сам с сынишкой точь-в-точь весь маршрут. Больше всего запомнились:

- скоростной экспресс "Париж-Брюссель-Амстердам" (3 часа в пути)...

- авиаперелет Lufthansa за 99 евро туда и обратно Амстердам-Гамбург-Амстердам (такое отличное пиво разносили по салону)

- Парк развлечений на юг от Гамбурга - с проживаением в "Пиратском отеле"...



Так вот, все это говорит - увеличение авиарейсов в Европу и бесконечное дорожание билетов авиарейсов внутренних - об интересном потоке направления движения денег.

Народ, безусловно, богатеет день ото дня, укрываясь от налогов, которое так страждет получить государство.



Вот, например, приятель по моему совету купил прекрасную двушку на вторичном рынке Киева в районе метро "Житомирская" - средний этаж - прекрасный ремонт - я дал НЕ ЖАДНОГО риэлтора (всего 2% от суммы сделки) - всё-про-всё - с риэлторскими и оформлением - обошлось в 49.000$.

Киев, Карл! 2 комнаты, чешка на среднем этаже. 57 квадратов. Очень удобно там всё. 4 мин до метро. 16 мин до вокзала. Рядом куча ТРЦ, киевская окружная.

Приятель ОЧЕНЬ доволен.

Еще бы не быть довольному - всего 7 дней ожидания - и уже живет квартирант: 15 000 гривен в месяц +коммунальные...

15 000 безналоговых гривен в месяц - это здорово, правда?

Эх, хорошо, что гривна укрепляется. Нет, тут конечно есть интересный экономический парадокс:

- чем крепче гривна - национальная валюта Украины - тем дороже становятся продукты в этой самой Украине.

- чем крепче гривна - тем ДЕШЕВЛЕ становятся продукты для таких, как я в Турции - ибо мне на карту Приватбанка приходят гривны, а трачу я их в Турции при обменном курсе 27,05/5,3186=5,086 гривен за 1 турецкую лиру. А ведь еще дней 10 назад коэффициент был 5,36 и мне приходилось покупать бензин для моего авто украинской регистрации по 6,23х5,36=33,39 гривны, а сегодня я заправлялся по 6,22х5,086=31,63 гривны. А95.

Мелочь, как сказал один из моих сыновей, проживающий в США, а приятно.

Он сдал Налоговую декларацию за 2018 год - и вот именно такого у нас такого не бывает НИКОГДА - Правительство США вернуло ему "переплаченных" в 2018 году налогов ровно на 6000$ (шесть тысяч долларов вернули!).

Говорю ему: папа тебе даст "наводку" на чудное посещение Мачу-Пикчу, или Карибы, или Аляску...

- Нет! Слетаю в отпуск в Украину - тянет на Родину. Папа вздохнул глубоко и нашел ему авиабилеты через Европу (прошлый раз летал через Париж и Мюнхен) в Запорожье за 750 долларов туда и обратно. Чуть-чуть дороже, чем перелет по маршруту "Днепр-Киев" и обратно.



Так вот: вибирая место для проживания за рубежом, обратите внимание самое пристальное и на место, и на транспорт и расходы на транспорт.



Чем руководствовался я?

- советами своих свахи и свата, живущих на юге Франции: вот взяли и выставили на продажу родительский дом главы семейства в 80 км от Ла-Манша со словами: просили 90 000 евро, отдали за 80 000 евро, так как попробуй туда доберись... А вот украинец не побоялся - и купил... Отличный одноэтажный дом из натурального природного камня (построен на века) с полуподвальным помещением по принципу: "Вселяйся и живи!". В полуподвальном помещении - и гараж, и мастерские и кладовые для вина...

- советами своего двоюродного брата - уроженца Симферополя - остался там жить в оккупации, так как коренной и есть квартира, выданная ему Украинском государством как инвалиду второй группы - воину-афганцу.... Снайперу... Попробуй ему теперь приехать проведать родственников в Украину - замучаешься же...



Так вот мои критерии:

- Аэропорт Анталии - один из крупнейших аэропортов Средиземноморья. Три терминала. Связь со всем миром, авиаперелеты по Турции - от 16 (шестнадцати, Карл!!!) долларов в одну сторону. Прямые рейсы на Цюрих, Дюссельдорф (всё зовут в гости), Стокгольм (Стокгольм - где живет и работает одноклассник сына - ваще цирк - 100 (сто) долларов туда и обратно - это вам не Днепр-Киев...); Смешно сказать: у свахи день рождения в марте - что подарить? А вот 127 долларов (перелет в Париж, цена акционная) и слетать на "днюху", поздравить, заодно и продегустировать Арманьяк выдержки 40 (не шучу) лет. А то ей-Богу - мне аж стыдно перед знатными форумчанами, замусорившими эту ветку обвинениями в том, что я - алкоголик. А мне стыдно даже признаться: в квартире какой уж день нет ни арманька, ни водки, ни пива, ни ракы, ни шампанского, ни вина, ни коньяка, ни виски... ну вот стыдно перед крутыми киевскими/некиевскими парнями прямо...)))

- прямо от моего дома (ну почти - пройти пару-тройку кварталов - ходит прямой (!!!) автобус маршрута 800 "Sarisu-Antalya Havalimani" - проезд 1 (один) доллар - подвозит прямо к входу в терминал.

- второй вариант - просто заходишь за угол дома - остановка (смотришь на смартфоне, когда подойдет обычный городской автобус) - садишься - карта предоплаты (не поверите ВООБЩЕ, весь транспорт - только муниципалитета и деньги идут ТОЛЬКО в муниципалитет (!!!) и никакой налички вообще!!!) - 2,60 лиры - 0,5 доллара - еду на скоростном экспрессе маршрута 22 до центра Анталии - Mark Antalya - огромный супермаркет, где всЁ или дешево или очень дешево - и пересаживаешься на скоростной трамвай, идущий прямо в аэропорт - 20 минут в пути. Доплата - еще 1 лира (примерно 5 гривен). Чуть-чуть хлопотно - пересадка - но зато получается даже быстрее, кроме того, прямой автобус 800 ходит раз в 2 часа.

- такси? Не вопрос. Тут прикольно организовано: чуть ли не на каждом столбе - желтого цвета пульт вызова такси - стоит нажать кнопку - и говорить ничего не надо - и такси у ваших ног. Все - желтого цвета и все со счетчиками. Проезд в аэропорт обойдется примерно в 90 лир (примерно 450 гривен.) Дорого, но сердито. Мои приятели ездят в аэропорт только на такси. Ну, должность у них такая в Украине. Работают там в одном кабинете, в котором вещают о морали и праве, а квартиру имеют - тут. Ну, как обычно это бывает...

- Приятная неожиданность была вчера. Сижу, пью кофе. звонок в дверь; открываю, на пороге стоит нормальный парень и держит стопку книг в руках. Ну вот, думаю, сейчас будет предлагать купить Коран. Нет, оказался разносит подарки от мэрии города в каждую (!!!) квартиру - книжку, в которой описаны 365 проектов преобразования Анталии, утвержденные мэрией... Пусть типа народ знает, куда бабло направляется... ГЛУПАЯ МЭРИЯ ЗАРАНЕЕ СООБЩАЕТ ГРАЖДАНАМ, КУДА ОНА ПОТРАТИТ БАБЛО!

- Тешекюредерим - отвечаю. Спасибо большое значит. Сижу, держа чашку кофе, рассматриваю.

О! Так мэрия обо мне позаботилась!

На первом месте - утвержденный проект метрополитена - 25 станций и 23 км линия (первая очередь), Ну-ка, ну-ка...



Ах, как хорошо... Понятно, что не завтра ввод в эксплуатацию, но вот как в Киеве - если я помог купить квартиру в 4 минутах до Метро, то это был плюс квартире... Будем знать, а то парни все НУ ОЧЕНЬ волнуются, чтобы я - не дай Бог - не обеднел и моя квартира чтобы - не дай Бог - не подешевела. НЕ ОБЕДНЕЮ.



На втором месте - вот уж приятно - ну совсем рядом с моим микрорайоном - Сафари парк; круто!



И что удивительно - ну прямо я как угадал - вот с моего балкона видна горная гряда - так ее справа достаточно объехать - километров 10-15 - и Сафари парк за горной грядой... Ну надо же...



На третьем месте - ваще цирк - Тематический парк по типу UNIVERSAL-studio Los Angeles... Ну, вы были, знаете...

Ну прямо цирк... надо глянуть где это - неужто по маршруту моего автобуса экспресса номер 22 справа?



Та нет, не там... надо изучить карту Анталии... Буду изучать... Эпиграф:– религиозное; личина праведности и набожности, состояние честолюбивого самодовольства (часто неосознаваемое), основанное на невидении своей греховности и развивающееся при соблюдении церковных правил и обрядов без исполнения заповедей любви к Богу и ближним.Это реально очень удивительно:- авиабилет на weekend в Вену из Киева стоит сущие копейки:- авиабилет на такой жеweekend в Киев из Днепра стоит в 2,64 (почти в три) раза дороже...Вчера еще три авиакомпании - если их можно назвать "авиакомпании" - кроме МАУ и Air France - подали заявки на увеличение количества авиарейсов в Париж:Літаюча на цій лінії МАУ запросила збільшення частоти рейсів з 14 до 18 на тиждень, в той час як Yanair і SkyUp подали заявки на виконання двох і трьох щотижневих рейсів відповідно.Первый раз я был в Париже ровно 30 лет назад. Потом часто летал то на 8 Марта, то на День святого Валентина... а то вообще сделал невероятное: прочитал в одной знаменитой (не буду рекламировать) фирме маршрут "По паркам развлечений Европы" - и повторил сам с сынишкой точь-в-точь весь маршрут. Больше всего запомнились:- скоростной экспресс "Париж-Брюссель-Амстердам" (3 часа в пути)...- авиаперелет Lufthansa за 99 евро туда и обратно Амстердам-Гамбург-Амстердам (такое отличное пиво разносили по салону)- Парк развлечений на юг от Гамбурга - с проживаением в "Пиратском отеле"...Так вот, все это говорит - увеличение авиарейсов в Европу и бесконечное дорожание билетов авиарейсов внутренних -Народ, безусловно, богатеет день ото дня, укрываясь от налогов, которое так страждет получить государство.Вот, например, приятель по моему совету купил прекрасную двушку на вторичном рынке Киева в районе метро "Житомирская" - средний этаж - прекрасный ремонт - я дал НЕ ЖАДНОГО риэлтора (всего 2% от суммы сделки) - всё-про-всё - с риэлторскими и оформлением - обошлось в 49.000$.Киев, Карл! 2 комнаты, чешка на среднем этаже. 57 квадратов. Очень удобно там всё. 4 мин до метро. 16 мин до вокзала. Рядом куча ТРЦ, киевская окружная.Приятель ОЧЕНЬ доволен.Еще бы не быть довольному -- и уже живет квартирант: 15 000 гривен в месяц +коммунальные...Эх, хорошо, что гривна укрепляется. Нет, тут конечно есть интересный экономический парадокс:- чем крепче гривна - национальная валюта Украины - тем дороже становятся продукты в этой самой Украине.- чем крепче гривна - тем ДЕШЕВЛЕ становятся продукты для таких, как я в Турции - ибо мне на карту Приватбанка приходят гривны, а трачу я их в Турции при обменном курсе 27,05/5,3186=5,086 гривен за 1 турецкую лиру. А ведь еще дней 10 назад коэффициент был 5,36 и мне приходилось покупать бензин для моего авто украинской регистрации по 6,23х5,36=33,39 гривны, а сегодня я заправлялся по 6,22х5,086=31,63 гривны. А95.Мелочь, как сказал один из моих сыновей, проживающий в США, а приятно.Он сдал Налоговую декларацию за 2018 год - и вот именно такого у нас такого не бывает НИКОГДА - Правительство США вернуло ему "переплаченных" в 2018 году налогов ровно на 6000$ (шесть тысяч долларов вернули!).Говорю ему: папа тебе даст "наводку" на чудное посещение Мачу-Пикчу, или Карибы, или Аляску...- Нет! Слетаю в отпуск в Украину - тянет на Родину. Папа вздохнул глубоко и нашел ему авиабилеты через Европу (прошлый раз летал через Париж и Мюнхен) в Запорожье за 750 долларов туда и обратно. Чуть-чуть дороже, чем перелет по маршруту "Днепр-Киев" и обратно.Так вот:для проживания за рубежом, обратите внимание самое пристальное и на место, и наЧем руководствовался я?- советами своих свахи и свата, живущих на юге Франции: вот взяли и выставили на продажу родительский дом главы семейства в 80 км от Ла-Манша со словами: просили 90 000 евро, отдали за 80 000 евро, так как попробуй туда доберись... А вот украинец не побоялся - и купил... Отличный одноэтажный дом из натурального природного камня (построен на века) с полуподвальным помещением по принципу: "Вселяйся и живи!". В полуподвальном помещении - и гараж, и мастерские и кладовые для вина...- советами своего двоюродного брата - уроженца Симферополя - остался там жить в оккупации, так как коренной и есть квартира, выданная ему Украинском государством как инвалиду второй группы - воину-афганцу.... Снайперу... Попробуй ему теперь приехать проведать родственников в Украину - замучаешься же...Так вот мои критерии:- Аэропорт Анталии - один из крупнейших аэропортов Средиземноморья. Три терминала. Связь со всем миром, авиаперелеты по Турции - от 16 (шестнадцати, Карл!!!) долларов в одну сторону. Прямые рейсы на Цюрих, Дюссельдорф (всё зовут в гости), Стокгольм (Стокгольм - где живет и работает одноклассник сына - ваще цирк - 100 (сто) долларов туда и обратно - это вам не Днепр-Киев...); Смешно сказать: у свахи день рождения в марте - что подарить? А вот 127 долларов (перелет в Париж, цена акционная) и слетать на "днюху", поздравить, заодно и продегустировать Арманьяк выдержки 40 (не шучу) лет. А то ей-Богу - мне аж стыдно перед знатными форумчанами, замусорившими эту ветку обвинениями в том, что я - алкоголик. А мне стыдно даже признаться: в квартире какой уж день нет ни арманька, ни водки, ни пива, ни ракы, ни шампанского, ни вина, ни коньяка, ни виски... ну вот стыдно перед крутыми киевскими/некиевскими парнями прямо...)))- прямо от моего дома (ну почти - пройти пару-тройку кварталов - ходит прямой (!!!) автобус маршрута 800 "Sarisu-Antalya Havalimani" - проезд 1 (один) доллар - подвозит прямо к входу в терминал.- второй вариант - просто заходишь за угол дома - остановка (смотришь на смартфоне, когда подойдет обычный городской автобус) - садишься - карта предоплаты (не поверите ВООБЩЕ, весь транспорт - только муниципалитета и деньги идут ТОЛЬКО в муниципалитет (!!!) и никакой налички вообще!!!) - 2,60 лиры - 0,5 доллара - еду на скоростном экспрессе маршрута 22 до центра Анталии - Mark Antalya - огромный супермаркет, где всЁ или дешево или очень дешево - и пересаживаешься на скоростной трамвай, идущий прямо в аэропорт - 20 минут в пути. Доплата - еще 1 лира (примерно 5 гривен). Чуть-чуть хлопотно - пересадка - но зато получается даже быстрее, кроме того, прямой автобус 800 ходит раз в 2 часа.- такси? Не вопрос. Тут прикольно организовано: чуть ли не на каждом столбе - желтого цвета пульт вызова такси - стоит нажать кнопку - и говорить ничего не надо - и такси у ваших ног. Все - желтого цвета и все со счетчиками. Проезд в аэропорт обойдется примерно в 90 лир (примерно 450 гривен.) Дорого, но сердито. Мои приятели ездят в аэропорт только на такси. Ну, должность у них такая в Украине. Работают там в одном кабинете, в котором вещают о морали и праве, а квартиру имеют - тут. Ну, как обычно это бывает...- Приятная неожиданность была вчера. Сижу, пью кофе. звонок в дверь; открываю, на пороге стоит нормальный парень и держит стопку книг в руках. Ну вот, думаю, сейчас будет предлагать купить Коран. Нет, оказался разносит подарки от мэрии города в каждую (!!!) квартиру - книжку, в которой описаны 365 проектов преобразования Анталии, утвержденные мэрией... Пусть типа народ знает, куда бабло направляется... ГЛУПАЯ МЭРИЯ ЗАРАНЕЕ СООБЩАЕТ ГРАЖДАНАМ, КУДА ОНА ПОТРАТИТ БАБЛО!- Тешекюредерим - отвечаю. Спасибо большое значит. Сижу, держа чашку кофе, рассматриваю.- утвержденный проект метрополитена - 25 станций и 23 км линия (первая очередь), Ну-ка, ну-ка...Ах, как хорошо... Понятно, что не завтра ввод в эксплуатацию, но вот как в Киеве - если я помог купить квартиру в 4 минутах до Метро, то это был плюс квартире... Будем знать, а то парни все НУ ОЧЕНЬ волнуются, чтобы я - не дай Бог - не обеднел и моя квартира чтобы - не дай Бог - не подешевела. НЕ ОБЕДНЕЮ.- вот уж приятно - ну совсем рядом с моим микрорайоном - Сафари парк; круто!И что удивительно - ну прямо я как угадал - вот с моего балкона видна горная гряда - так ее справа достаточно объехать - километров 10-15 - и Сафари парк за горной грядой... Ну надо же...- ваще цирк - Тематический парк по типу UNIVERSAL-studio Los Angeles... Ну, вы были, знаете...Ну прямо цирк... надо глянуть где это - неужто по маршруту моего автобуса экспресса номер 22 справа?Та нет, не там... надо изучить карту Анталии... Буду изучать... “Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Народна мудрість). akurt

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