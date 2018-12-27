Додано: П'ят 22 лют, 2019 13:24

НЕРУХОМІСТЬ ТА МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ УКРАЇНЦІВ ЗА КОРДОНОМ



Задячуючі активним форумчанам - знаним фахівцям із вкладення коштів у закордонну нерухомість - за останній час було видалено автором матеріали:



"Опыт покупки недвижимости на Сицилии»

"Опыт покупки недвижимости в Новой Зеландии"

"Опыт покупки недвижимости на Северном Кипре"

"1250$ - и квартира в пригороде Сан Франциско"

"Продал за 240 000$ дом в селе - купил кафе в США - получил ВНЖ"

"Как вывести 300 000 $ легально и вложить эти деньги в облигации ОАЭ"

"Куда делись деньги с рынка акций США (анализ падения и роста цен на акции ведущих компаний)"



Я вважаю, що зробив то вірно: нашо людям знати, куди спрямовують деякі українці свої накопичені кошти.

Крім того, було видалено матеріал про зубне протезування - імпланти - за кордоном.

Це теж вірно: якщо ти купив нерухомість за кордоном - то нашо тобі ті земби???? Нашо вставляти зуби за кордоном за 400 доларів, якщо те легко зробити в Україні за 1000 доларів.



Але ще філософ Вольтер сказав, що "Бог створив людину, але не створив до неї запасних частин".

Тому дещо цікаве варто розказати (залишаю за собою право - у відповідності до Правил форуму - видалити цей текст або редагувати його 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 разів, хоча це декому і дуже-дуже-дуже-дуже не подобається - дивіться попередню сторінку).



1. Я планую скористатися своєю Медичною страховкою для іноземців - поліс страхування нам на двох із жінкою обійшовся у 200 доларів на рік. Тому на днях відвідав свою страхову компанію та отримав роз"яснення, як тим скористатися. Як з"ясувалося, в Туреччині, як і в Україні, є клініки державні і є клініки приватні. У державні - звісно - звертаються громадяни Туреччини. Все як у нас: зайшов на сайт лікарні, вибрав фахівця-лікаря, вибрав час візиту - відвідав лікаря-спеціаліста. Іноземець має "Приватне медичне стархування" (може оформити і державне - але не менше, ніж через рік після того, як мав "приватне"), тому звертається не до державної - зрозуміло - клініки, а до приватної, з якою Страхова компанія уклала Договір. Тут важливо відмітити, що краще укладати Договір медичного страхування із солідню фірмою. Наприклад, моя - AK Sigorta має договори із 3 600 (три тисячі шістьсот) лікувальними установами по всій Туреччині. 24 години на добу підтримка (турецькою та наглійською мовами. Бачите - треба вчити англійську мову!) Страхова компанія покриває візити до лікарів та медпрепарати за рецептом на 60%, а стаціонарне лікування та термінову допомогу - на 100 відсотків. Під час візиту до лікарні треба мати із собою паспорт та знати номер Медичного полісу. Прямо в реєстратурі перевіряють, чи дійсним є Договір, говорять вартість оплати, яку належить сплатити, після оплати поруч у касі - відвідуваня лікарів та лікування за необхідністю. Я ще не звертався, але сказали досвідчені люде наступне: у державних медичних закладах зазвичай черги та не саме якісне обслуговування. У приватних - зрозуміло - черг немає і обслуговування на високому рівні. Дуже якісне та результативне діагностування. Найновша техніка з Європи, Японії та США. Хочу спробувати на наступному тижні: щось "підкрутити", щось "перевірити", щось "підмазати"... Для довідки: будь-яке відвідування лікаря коштує 70 лір або 350 гривень. З того людина заплатить 40% з власної кишені. Подивимося. Останній візит у Львові мені коштував у 340 гривень, а жінка пішла до гінеколога - то разом з УЗД заплатила 1 000 гривень. Слава Богу, на мою картку Приватбанку гроші приходять регулярно, то там немає проблем... Перехрестимося.



2. Будете сміятися, але останні роки Туреччина зайнялася Медичним туризмом, і - зокрема - косметологією. Я трохе тим дивувався, але ось зустрічі останніх днів або тижнів принесли цікаві результати. Перший із них такий: чоловік, 30 років. Вирішив, що він дуже не подобається своїй жінці. Мені його жінка так сказала (вибачайте, цитую): "У мого чоловіка золоті руки, але виросли вони із золотої сраки!". Так от, чоловік вирішив, що то не із-за того, що він викрутку не може тримати у руках, а від того, що він почав - хі-хі - лисіти. Почало десь зникати волосся на передній частині голови. Така була класна шевелюра чорнява, сам такий високий та стрункий, ще й на бороді - ямка, а ось... таке... Як відомо, у чоловіків волосся випадає, а у жінок - ні, завдячуючі чоловічому стетевому гормону на ім"я - от же хіміки-жартівники - "Тестостерон". Тобто розплата за твою чоловічу сутність - то випадіння волосся. Чим більше статево активний чоловік, тим швидше у нього випадають волосся. Ти бач як... Так ось - я трохе з того сміявся - ну, випадають та випадають, але жінка того легіня наполегливо весь час повторювала: "У мого чоловіка золоті руки, але виросли вони із золотої сраки!" Ну ось, що ви думаєте - зустрічаю оце його - чорнявий, зачіска така - супер. І дійсно - є волосся. Чорняве та густе. Ну, думаю, цирк. Я навіть посмикав зе те волосся. Вибачайте, ну дуже мені було незручно питати, як саме то зробили та за які гроші. Мабуть не дуже дорого, бо заробляє він не так вже й багато - десь зараз 4 700 лір на руки, то менше 1000 долярів. Скажу тільки, що він з такою шевелюрою ходить вже років три або чотири... Ну і сміх, і гріх...



3. А це ось зустрічаю сусіда - хлопець років із 30. Жонатий. Трохи припухше обличчя, та якісь синці під очами. Питаю: "Жінка била?". Ні, відповідає, зробив собі операцію...

- Ой, йой, що таке?

- Жінка сказал, що гарний я хлопець, але Господь дав дві речі криві в організмі. Одну річ сказав - я не дам виправляти, а другу - ніс - дався...

- То ти ніс переробляв?

- Так!

- Ти знаєш, я вже й по місту бачу, що саме чоловіки ходять із масками на обличчі - ще й подумав, чи часом не з носами побитими?

- То не побиті, після косметичних операцій по виправленню кривих носів.

- Так, є така особливість саме в чоловіків - від природи криві носи часто зустрічаються... Ну, розкажи.

- Ну ось, зробили операцію, кістку навіть довбали долотом... Щось там майстрювали та зашивали...

- Жах!

- Та нічого страшного, ось вже "відходю"... А сильно видно?

- Ну, я знаю, ти ж не дівчина, я не придивлявся, так, наче трохи з перепою... Наче треба похмелитися та огірок бочковий з"їсти. Розказуй!

- А що розказувати - вартість операції 2 100 лір.

- То - почекай - десь 400 доларів? За красу не гріх і віддати, жінки більше віддають. Одні парфуми коштують як на 80, так 120 доларів...

- Я не всю суму платив - частково погасила Страхова компанія.

- З цього місця - прошу із подробицями...

- Там така річ, якшо це операція косметична - то не покриває той випадок Страховий поліс, бо то вже забаганки... Тоді сам будеш платити...

- Ну да, барство прямо... Хоча - 400 доларів - то й не гроші для нормального чоловіка... Хіба щоби дівчатам сподобатися...

- Ну ось, в мене виявився там у лікарні "земляк" - то ми оформили не як косметичну операцію, а як "за медичними показниками"...

- Тобто як?

- Ну ось так, написали, що то необхідна життєва річ, бо мені буцім-то важко дихати та запахів не чую...

- Тобто не можеш у темній спальні у безмісячну ніч відрізнити на запах жінку від склянки віски?

- Майже так. Так ось: оформили те, буцім-то операція за медичними показниками, ціну було знижено до 1600 лір і з того я заплатив 40 відсотків.

- Супер... Ти диви як... Чи й собі носа випрямити?

- То вже від жінки залежить!



P.S. Для довідки - текст "для довідки" нижче - мною скопійований з одного інтернет-ресурсу та перекладено особисто мною, адресу спеціально не вказую щоби не було реклами, тільки для довідки:

Косметична, пластична і реконструктивна хірургія світового класу. Провідні фахівці-хірурги, які навчаються і практикуються в Європі та в США. На відміну від багатьох європейських країн, включаючи Великобританію, діяльність у сфері косметичної хірургії в Туреччині дуже жорстко регулюється законами республіки Туреччина.

“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Народна мудрість).