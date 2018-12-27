Додано: Суб 27 кві, 2019 10:31

Главная идея: вселяйся вчера, а живи, радуясь жизни, сегодня.

маленькую пасочку

(к визиту ЗЕ на отдых - куда же ещё? - в Турцию)В этот субботний день совершим экскурсию в новый жилой комплекс, который готовится к сдаче в Анталии.Чтобы меня не упрекали в "упередженості" - я выбрал комплекс не вблизи моря (до пляжа примерно 3000 м) и еще не заселенный - но продажи уже идут.Это будет тем более интересно, если почитать на этом форуме ветку по киевской недвижимости: народ живо обсуждает, хорошоли/нехорошоли смотреть на трусы, которые сушатся на балконе напротив, как правильно с помощью уксуса вытравливать запах сигарет из диванов, как припарковаться во дворе дома на 650 квартир - а двор площадью 65 кв.м., как быть, если вокруг дома - пустыня Аризона или ее копия.Почему-то постоянно ругают славный город-спутник Киева - Ирпень.А мои приятели купили там две двушки - одну для себя - любимых, вторую под арендаторов. Успешно сдают. И арендатор доволен: 15 минут на маршрутке - и вот станция метро...Еще и прикупили к двум квартирам гараж - сдают гараж по 1500 гривен в месяц.Вид с балкона - на нетронутый почти человеком лес.И читают они и не понимают, ну чем так народу Ирпень не угодила?Вблизи Ирпени много частных домов вдруг нашли своих арендаторов - вот приятель выиграл конкурс на весьма высокооплачиваемую и престижную должность в одном из Министерств - снял там частный домик с камином и своим парком всего за 500 долларов в месяц.Счастлив.На работу утром, правда, добирается на авто 1,5 часа, но это же, во-первых, не 1,5 часа мучений при переезде с левого берега на правый... а, во-вторых, американская практика: вот в городке West Hartford (Connecticut state) живет уж 20 лет ровно мой бывший шеф - снимает трешку за 1 200 долларов в месяц (из них 1000 долларов дает как компенсацию правительство штата, то есть из своих личных денег он выплачивает только 200 долларов в месяц), так его сын, купивший в кредит на 20 лет свой кондоминимум, ездит на работу за 160 миль в Нью-Йорк - и ничего...А когда-то работал м.н.с. и ехал на работу на трамвае всего 15 минут... И ничего... живой...Итак, заходим внутрь квартиры-трешки.Напомню:1) исключительно всегда квартиры продаются в готовом виде с дизайнерским - по проекту - ремонтом.2) в последнее время все новые продающиеся квартиры уже продаются с установленными кондиционерами.3) всегда продаются квартиры с частично установленной мебелью: как минимум кухней и прихожей.4) в 99% случаев будет установлена бытовая техника - кроме холодильников, тут на вкус и цвет товарищей нет.Итак, гуляем по квартире.Это "2+1", по нашему "трёшка". Здесь две bathroom и встроенные шкафы.Сантехника то, что любят у нас больше всего: hansgrohe.Здание НЕ в 25 этажей. На территории - подземный паркинг и 3 (три) бассейна, из них один детский и один - декоративный.Одна из спален:ВathroomMaster-bedroom:Выход на балкон - с любой из трех комнат. Вид с балкона.х х хУтром выгуливал собаку и зашел в кафе-пекарню за свежим - прямо из печи хлебом - батон - 1 лира - 4,50 гривны. Потом зашел в магазин и был приятно удивлен: в связи с ростом курса доллара в турецких лирах с сегодняшнего дня подешевели в супермаркете:- картофель....- лук репчатый... (на сегодня стоит почти в 3 раза дешевле, чем в Украине)...- яйца куриные...Все утро пытался объяснить турку, почему в Запорожье (Центр казачества Украины)(атрибут самого большого в православном мире праздника) продают по 27 гривен:- во-первых - 27 гривен - это 1 доллар и начало работать правило американских бизнесменов - ничто не должно продаваться дешевле, чем 1 доллар. Иначе нет смысла производить.- мука в Украине импортная.- яйца в Украине импортные.- соль в Украине импортная.- дрожжи в Украине импортные.- молоко в Украине импортное.- изюм в Украине импортный.Вот с изюмом турки сказали, что смогут помочь, а с остальным - не обещали.Никак не могли понять, почему в Украине молоко стоит дороже, чем в Турции... И почему его расфасовывают в пакеты/бутылки по 900 мл...В Турции в супермаркете я беру молоко жирностью 3,4% по 12,50 гривны за 1 литр.