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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 282283284285
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 08:58

Екстренне повідомлення:
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Пару-трійку днів тому я на цій гілці прогнозував доллар=6 турецьких лір.
Українська гивня: 26,60...
Слухаємо на новий манер: було "Казки Віденського лісу" - тепер "Казки турецького життя".


Памуккале. Туреччина. Сьогодні. +30. Літаємо від щастя... Приємно робити в житті правильні кроки...
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“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 10:31

А КАК ТАМ У ХОХЛОВ?
(к визиту ЗЕ на отдых - куда же ещё? - в Турцию)

В этот субботний день совершим экскурсию в новый жилой комплекс, который готовится к сдаче в Анталии.
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Чтобы меня не упрекали в "упередженості" - я выбрал комплекс не вблизи моря (до пляжа примерно 3000 м) и еще не заселенный - но продажи уже идут.
Это будет тем более интересно, если почитать на этом форуме ветку по киевской недвижимости: народ живо обсуждает, хорошоли/нехорошоли смотреть на трусы, которые сушатся на балконе напротив, как правильно с помощью уксуса вытравливать запах сигарет из диванов, как припарковаться во дворе дома на 650 квартир - а двор площадью 65 кв.м., как быть, если вокруг дома - пустыня Аризона или ее копия.

Почему-то постоянно ругают славный город-спутник Киева - Ирпень.
А мои приятели купили там две двушки - одну для себя - любимых, вторую под арендаторов. Успешно сдают. И арендатор доволен: 15 минут на маршрутке - и вот станция метро...
Еще и прикупили к двум квартирам гараж - сдают гараж по 1500 гривен в месяц.
Вид с балкона - на нетронутый почти человеком лес.
И читают они и не понимают, ну чем так народу Ирпень не угодила?
Вблизи Ирпени много частных домов вдруг нашли своих арендаторов - вот приятель выиграл конкурс на весьма высокооплачиваемую и престижную должность в одном из Министерств - снял там частный домик с камином и своим парком всего за 500 долларов в месяц.
Счастлив.
На работу утром, правда, добирается на авто 1,5 часа, но это же, во-первых, не 1,5 часа мучений при переезде с левого берега на правый... а, во-вторых, американская практика: вот в городке West Hartford (Connecticut state) живет уж 20 лет ровно мой бывший шеф - снимает трешку за 1 200 долларов в месяц (из них 1000 долларов дает как компенсацию правительство штата, то есть из своих личных денег он выплачивает только 200 долларов в месяц), так его сын, купивший в кредит на 20 лет свой кондоминимум, ездит на работу за 160 миль в Нью-Йорк - и ничего...
А когда-то работал м.н.с. и ехал на работу на трамвае всего 15 минут... И ничего... живой...

Итак, заходим внутрь квартиры-трешки.
Напомню:
1) исключительно всегда квартиры продаются в готовом виде с дизайнерским - по проекту - ремонтом.
2) в последнее время все новые продающиеся квартиры уже продаются с установленными кондиционерами.
3) всегда продаются квартиры с частично установленной мебелью: как минимум кухней и прихожей.
4) в 99% случаев будет установлена бытовая техника - кроме холодильников, тут на вкус и цвет товарищей нет.

Главная идея: вселяйся вчера, а живи, радуясь жизни, сегодня.

Итак, гуляем по квартире.
Это "2+1", по нашему "трёшка". Здесь две bathroom и встроенные шкафы.
Сантехника то, что любят у нас больше всего: hansgrohe.
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Здание НЕ в 25 этажей. На территории - подземный паркинг и 3 (три) бассейна, из них один детский и один - декоративный.
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Одна из спален:
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Вathroom
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Master-bedroom:
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Выход на балкон - с любой из трех комнат. Вид с балкона.
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х х х
Утром выгуливал собаку и зашел в кафе-пекарню за свежим - прямо из печи хлебом - батон - 1 лира - 4,50 гривны. Потом зашел в магазин и был приятно удивлен: в связи с ростом курса доллара в турецких лирах с сегодняшнего дня подешевели в супермаркете:
- картофель....
- лук репчатый... (на сегодня стоит почти в 3 раза дешевле, чем в Украине)...
- яйца куриные...

Все утро пытался объяснить турку, почему в Запорожье (Центр казачества Украины) маленькую пасочку (атрибут самого большого в православном мире праздника) продают по 27 гривен:
- во-первых - 27 гривен - это 1 доллар и начало работать правило американских бизнесменов - ничто не должно продаваться дешевле, чем 1 доллар. Иначе нет смысла производить.
- мука в Украине импортная.
- яйца в Украине импортные.
- соль в Украине импортная.
- дрожжи в Украине импортные.
- молоко в Украине импортное.
- изюм в Украине импортный.
Вот с изюмом турки сказали, что смогут помочь, а с остальным - не обещали.
Никак не могли понять, почему в Украине молоко стоит дороже, чем в Турции... И почему его расфасовывают в пакеты/бутылки по 900 мл...
В Турции в супермаркете я беру молоко жирностью 3,4% по 12,50 гривны за 1 литр.
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
akurt
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Повідомлень: 2969
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  #<1 ... 282283284285
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