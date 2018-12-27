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ОРЕНДУ, закордонну нерухомість Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість + Додати

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 282283284285 Додано: Чет 25 кві, 2019 08:58



Пару-трійку днів тому я на цій гілці прогнозував доллар=6 турецьких лір.

Українська гивня: 26,60...

Слухаємо на новий манер: було "Казки Віденського лісу" - тепер "Казки турецького життя".





Памуккале. Туреччина. Сьогодні. +30. Літаємо від щастя... Приємно робити в житті правильні кроки...

Екстренне повідомлення:Пару-трійку днів тому я на цій гілці прогнозував доллар=6 турецьких лір.Українська гивня: 26,60...Слухаємо на новий манер: було "Казки Віденського лісу" - тепер "Казки турецького життя".Памуккале. Туреччина. Сьогодні. +30. Літаємо від щастя... Приємно робити в житті правильні кроки... “Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість). akurt

Повідомлень: 2971 З нами з: 12.02.09 Подякував: 588 раз. Подякували: 477 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 27 кві, 2019 10:31 А КАК ТАМ У ХОХЛОВ?

(к визиту ЗЕ на отдых - куда же ещё? - в Турцию)



В этот субботний день совершим экскурсию в новый жилой комплекс, который готовится к сдаче в Анталии.



Чтобы меня не упрекали в "упередженості" - я выбрал комплекс не вблизи моря (до пляжа примерно 3000 м) и еще не заселенный - но продажи уже идут.

Это будет тем более интересно, если почитать на этом форуме ветку по киевской недвижимости: народ живо обсуждает, хорошоли/нехорошоли смотреть на трусы, которые сушатся на балконе напротив, как правильно с помощью уксуса вытравливать запах сигарет из диванов, как припарковаться во дворе дома на 650 квартир - а двор площадью 65 кв.м., как быть, если вокруг дома - пустыня Аризона или ее копия.



Почему-то постоянно ругают славный город-спутник Киева - Ирпень.

А мои приятели купили там две двушки - одну для себя - любимых, вторую под арендаторов. Успешно сдают. И арендатор доволен: 15 минут на маршрутке - и вот станция метро...

Еще и прикупили к двум квартирам гараж - сдают гараж по 1500 гривен в месяц.

Вид с балкона - на нетронутый почти человеком лес.

И читают они и не понимают, ну чем так народу Ирпень не угодила?

Вблизи Ирпени много частных домов вдруг нашли своих арендаторов - вот приятель выиграл конкурс на весьма высокооплачиваемую и престижную должность в одном из Министерств - снял там частный домик с камином и своим парком всего за 500 долларов в месяц.

Счастлив.

На работу утром, правда, добирается на авто 1,5 часа, но это же, во-первых, не 1,5 часа мучений при переезде с левого берега на правый... а, во-вторых, американская практика: вот в городке West Hartford (Connecticut state) живет уж 20 лет ровно мой бывший шеф - снимает трешку за 1 200 долларов в месяц (из них 1000 долларов дает как компенсацию правительство штата, то есть из своих личных денег он выплачивает только 200 долларов в месяц), так его сын, купивший в кредит на 20 лет свой кондоминимум, ездит на работу за 160 миль в Нью-Йорк - и ничего...

А когда-то работал м.н.с. и ехал на работу на трамвае всего 15 минут... И ничего... живой...



Итак, заходим внутрь квартиры-трешки.

Напомню:

1) исключительно всегда квартиры продаются в готовом виде с дизайнерским - по проекту - ремонтом.

2) в последнее время все новые продающиеся квартиры уже продаются с установленными кондиционерами.

3) всегда продаются квартиры с частично установленной мебелью: как минимум кухней и прихожей.

4) в 99% случаев будет установлена бытовая техника - кроме холодильников, тут на вкус и цвет товарищей нет.



Главная идея: вселяйся вчера, а живи, радуясь жизни, сегодня.



Итак, гуляем по квартире.

Это "2+1", по нашему "трёшка". Здесь две bathroom и встроенные шкафы.

Сантехника то, что любят у нас больше всего: hansgrohe.



Здание НЕ в 25 этажей. На территории - подземный паркинг и 3 (три) бассейна, из них один детский и один - декоративный.





Одна из спален:





Вathroom





Master-bedroom:



Выход на балкон - с любой из трех комнат. Вид с балкона.

(к визиту ЗЕ на отдых - куда же ещё? - в Турцию)В этот субботний день совершим экскурсию в новый жилой комплекс, который готовится к сдаче в Анталии.Чтобы меня не упрекали в "упередженості" - я выбрал комплекс не вблизи моря (до пляжа примерно 3000 м) и еще не заселенный - но продажи уже идут.Это будет тем более интересно, если почитать на этом форуме ветку по киевской недвижимости: народ живо обсуждает, хорошоли/нехорошоли смотреть на трусы, которые сушатся на балконе напротив, как правильно с помощью уксуса вытравливать запах сигарет из диванов, как припарковаться во дворе дома на 650 квартир - а двор площадью 65 кв.м., как быть, если вокруг дома - пустыня Аризона или ее копия.Почему-то постоянно ругают славный город-спутник Киева - Ирпень.А мои приятели купили там две двушки - одну для себя - любимых, вторую под арендаторов. Успешно сдают. И арендатор доволен: 15 минут на маршрутке - и вот станция метро...Еще и прикупили к двум квартирам гараж - сдают гараж по 1500 гривен в месяц.Вид с балкона - на нетронутый почти человеком лес.И читают они и не понимают, ну чем так народу Ирпень не угодила?Вблизи Ирпени много частных домов вдруг нашли своих арендаторов - вот приятель выиграл конкурс на весьма высокооплачиваемую и престижную должность в одном из Министерств - снял там частный домик с камином и своим парком всего за 500 долларов в месяц.Счастлив.На работу утром, правда, добирается на авто 1,5 часа, но это же, во-первых, не 1,5 часа мучений при переезде с левого берега на правый... а, во-вторых, американская практика: вот в городке West Hartford (Connecticut state) живет уж 20 лет ровно мой бывший шеф - снимает трешку за 1 200 долларов в месяц (из них 1000 долларов дает как компенсацию правительство штата, то есть из своих личных денег он выплачивает только 200 долларов в месяц), так его сын, купивший в кредит на 20 лет свой кондоминимум, ездит на работу за 160 миль в Нью-Йорк - и ничего...А когда-то работал м.н.с. и ехал на работу на трамвае всего 15 минут... И ничего... живой...Итак, заходим внутрь квартиры-трешки.Напомню:1) исключительно всегда квартиры продаются в готовом виде с дизайнерским - по проекту - ремонтом.2) в последнее время все новые продающиеся квартиры уже продаются с установленными кондиционерами.3) всегда продаются квартиры с частично установленной мебелью: как минимум кухней и прихожей.4) в 99% случаев будет установлена бытовая техника - кроме холодильников, тут на вкус и цвет товарищей нет.Итак, гуляем по квартире.Это "2+1", по нашему "трёшка". Здесь две bathroom и встроенные шкафы.Сантехника то, что любят у нас больше всего: hansgrohe.Здание НЕ в 25 этажей. На территории - подземный паркинг и 3 (три) бассейна, из них один детский и один - декоративный.Одна из спален:ВathroomMaster-bedroom:Выход на балкон - с любой из трех комнат. Вид с балкона. “Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість). akurt

Повідомлень: 2971 З нами з: 12.02.09 Подякував: 588 раз. Подякували: 477 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 кві, 2019 10:43 СВЯТО ЗАКІНЧИЛОСЯ - ЧАС ПРАЦЮВАТИ!



Чудовий сьогодні день - понеділок, 29 квітня.

Діти племінниці гуляють Парижем - син племінниці (ім’я видалено) заснував пару років тому свою приватну фірму, влаштував туди всіх однокласників, фірма працює - звісно - не так, як фірма пана Долярчика "в білу" (того й бідний), а так, як у всіх: "в чорну".



Мені прийшов рахунок за електрику - за квітень 49 лір або 220 гривень...

З України прийшла пропозиція достроково перерахувати транш грошей, що я очікував після 1 травня...

Із США від одного із синів теж отримав чудову новину: син за моєю порадою написав листа керівнику фірми (назву однієї із відоміших в світі фірм видалено) з питанням розглянути питання про підвищення заробітної плати, оскільки вивчення ринку нерухомості в штаті Каліфорнія показало наявне зростання ціни не нерухомість та на її оренду. Керівництво прислухалося до моїх/сина аргументів, та підвищило річну зарплату відразу рівно на 12 000 доларів - тобто додало по 1 000 доларів на місяць. Дрібничка, а приємно...



Тому - час працювати.

Вчора ввечері, після того, як поїли всі паски, раптово виник диспут серед гостей Анталії (наші українці приїхали відпочивати - не тільки ж ЗЕ розумний).

Диспут про те, яка процедура купівлі квартири в Анталії, яка в ці дні наполегливо готується до нового сезону:

- всі пляжі розрівняли та пройшлися грабельками, все рівненько та чистенько.

- кафе, які орендують будівлі під свій заклад у мерії Анталії - зайняли і пляжі напроти своїх кафе та встановили там обладнання для комфортного відпочинку - навіси та лежанки. Така послуга платна, але дуже комфортна та красива. Не лякайтеся - пляжі, де не треба платити за парасольки та ліжаки- там же поруч, все безкоштовно. Але те, що зробили кафе на пляжах - реально красиво та реально комфортно, не гріх і заплатити. Там щось 15 лір за весь день.

- на пляжі встановлені фонтанчики з питною водою та станції заряджання смартфонів. Нагадаю: інтернет на пляжі в Анталії - безкоштовний (для отримання пароля доступу треба скористатися мобільним телефоном із турецьким мобільним номером, для цього достатньо звернутися до приятелів або тих, хто займе місце на пляжі поруч із вами). Надається 10 годин доступу. Працюють дитячі містечка з безкоштовними атракціонами прямо на пляжі і набережній.



Так ось, процедура купівлі квартири в Анталії.



Я думаю, це актуально, бо он на сусідній гілці пани починають купувати квартири у Кракові або Вроцлаві, навіть не інтересуючись процедурою купівлі квартири у Польщі - що для того треба та яка процедура. Ще панів не хвилює те, що у Польщі Законом не передбачено видавати ВНЖ людині за фактом купівлі нерухомості. Звісно, все це можна обходити тим чі іншим шляхом. Наприклад, племінник приятелів зробив так: виїхав у Польщу на заробітки, там пообіцяв дістати зірочку з неба дочці володаря фірми, яка просто проходила повз тієї траншеї, що він копав, доня на ту дурню клюнула, віддала українському хлопу саме цінне, що в неї було: 3-поверховий батьківський будинок біля Кракова, гроші на новий Мерседес, катер для прогулянки озером та навіть своє прізвище - він тепер по паспорту чи Ярузельский, чи Пілсудський, чи Вітковський... Якось так...



Купити квартиру в Туреччині легко і просто.



Варіант 1.

Звернутися до ріелторської контори. Вас будуть поїти чаєм та думати, на яку суму вас одурити: на 50 000 лір (10 000 доларів) або просто подвоїти ціну нерухомості в 2 (два) рази.

Саме цікаве, що ця гілка вже займає декілька сот сторінок, більше 300 000 переглядів і 300 000 обвинувачень у бік автора в тому, що він є ріелтором, який навіть ночами мріє одурити когось із бідних (у прямому та переносному смислах) форумчан. Це завжди в мене викликало і сміх, і гордість - ріелтор - то ж звучить грошовито!

Справедливості заради скажу, що ріелтори в Анталії працюють не гірше артистів: одягнені солідно та охайно, мають в руках безліч папірців із даними нерухомості, наполегливо натякають, що краще купити те, що вигідно їм, чим те, про що мрієте ви.

Я провів якось пару-трійку годин з одним хлопцем-ріелтором, то - як професійний психолог - поставив хлопцю "п’ять балів"!



Варіант 2.

Просто та легко купити самому.

Найголовніше - зрозуміти, що головним тут є Турецька держава і ніякі юристи, адвокат і посередники вам взагалі не потрібні. Потрібно:

1) безкоштовно і швидко в найближчому податковому управлінні отримати турецький податковий номер. Для цього у будь-який буденний день туди прибути, при собі мати закордонний паспорт і ксерокопію першої сторінки. На ксерокопії заздалегідь написати латинськими літерами ім'я матері і батька (вони заносять з ваших слів у базу даних).

2) домовитися про дату візиту з продавцем в Державний кадастровий орган, який сам оформляє Договір купівлі / продажу і видають вам документ про право власності (TAPU). Звертаю увагу: прерогатива купівлі-продажу нерухомості належить виключно державі, державний офіційний орган сам складає Договір купівлі-продажу, сам реєструє угоду купівлі-продажу, заносять дані в Державний реєстр та сам видає вам право власності. В цьому не приймають участь ніякі ріелтори та ніякі нотаріуси.

3) При оформленні угоди Купівлі-продажу нерухомості, в якій хоча б одна із сторін є іноземцем, повинен бути присутнім Сертифікований перекладач. Знайдете його в будь-якому Бюро перекладів. Його послуги зазвичай коштують 100-150 лір (450-600 гривень). Він потрібен для того, щоби розтлумачити вам зміст Договору, розтлумачити, що відбувається, які документи ви підписуєте, чи немає перешкод до угоди - чи не є нерухомість під арештом, або під іпотекою. Для цього перекладач у присутності Вас та офіційного представника Державного кадастру отримує доступ до книг обліку нерухомості. З цього року потрібно продавцеві мати експертну оцінку нерухомості - то турбота продавця, без цього документа він нічого не зможе продати. Нехай замовляє заздалегідь і робить цей документ. Він коштує грошей: 1000-1500 лір.

4) Мати із собою 2 фото звичайного розміру без жорстких вимог, зазвичай розміром 4 * 5 см.

5) Закордонний паспорт. Нотаріально завірений переклад закордонного паспорта (ксерокопія, оригінал залишайте у себе).

6) Гроші. Гроші = ціна купівлі + податок 3% від суми оцінки нерухомості експертом (з 1 квітня повинно було були 4% податок, але поки що ставку знизили) + оплата послуг Кадастрового центру (приблизно 600 лір).

7) зазвичай документи у відповідності до електронної черги (талончик беруть при вході) подать о 10 годині ранку, а отримують готовий документ про право власності о 15-00. Між 10-00 та 15-00 Державний кадастровий центр все ретельно перевіряє, вносить у базу даних та готує до видачі документ.



Всі платежі оплачує покупець. Цікаво як те відбувається: достатньо прийти в будь-яке відділення будь-якого банку, вимовити хоча б слово "TAPU" - оператор за вашим ідентифікаційним кодом висвітить сторінку із необхідними платіжками (податком у 3% від суми купівлі та послугами Державного кадастрового центру). Важливе питання: як саме ви віддаєте гроші. Тут закон на вашому боці: після підписання Договору та оформлення TAPU ніхто і ніяк не може його скасувати або оскаржити. Тому покупець ризикує менше, ніж продавець.

Але все ж: а) готівкою. Ретельно перерахувати і отримати розписку (хоча турки не люблять писати розписки і навіть не розуміють про що мова).

б) перераховуєте на рахунок продавця в банку за той час, поки чекаєте видачу документа TAPU (зазвичай угода вранці, вручення документа після 15-00).

Перерахування можете зробити, як вносячи при продавці гроші в касу банку в найближчому відділенні, так і шляхом безготівкового перерахування через інтернет-банкінг. Іноді продавець просить половину грошей готівкою, а половину - на рахунок.

Взагалі вся процедура покупки - процедура нескладна і проста.



Продумайте заздалегідь, скільки людей-співвласників буде вписано в право власності: ви або ще хтось з вами (вони будуть співвласниками, всі вони повинні бути ОСОБИСТО присутніми під час оформлення угоди в Державному кадастровому центрі). Потім це можна зробити тільки через повторення всієї процедури заново зі сплатою всіх податків наново (тобто тільки через процедуру продажу-купівлі частки в нерухомому майні).

Відразу після отримання TAPU оформіть на себе в будь-якому страховому агентстві Страховку на нерухомість (обов'язкова), особові рахунки на постачання електричної енергії та води (діє система "сьогодні - на завтра", тобто, оформили в компанії-постачальнику лицьовий рахунок на себе - завтра без вашої участі вже підключили і воду, і елекрику).

Проінформуйте про нового власника правління вашого будинку. Залиште йому свій телефон для зв"язків.

Насолоджуйтесь прекрасним безтурботним життям в Турецькій республіці.



P.S. Питаю у приятелів з Дніпра, а правда, що цибуля по 36 гривень, а капуста по 42 за 1 кг?

Відповідь:

- І буряк по 18, і картопля по 19...



От біда: немає на бусурманів у Дніпрі форумчанина V2 - так він бідкував нещодавно, що в Туреччині картопля дорога, так за турків переймався.... хвилювався... нервувався... Щось замовк... “Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість). akurt

Повідомлень: 2971 З нами з: 12.02.09 Подякував: 588 раз. Подякували: 477 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 кві, 2019 18:36 ПИВО - СИЛА! СПОРТ - МОГИЛА!

(или где украинцу за кордоном сгладить пивной живот).



Автор строк ежедневно проходит спортивным шагом по резиновой беговой дорожке вдоль Средиземного моря почти 10 км. Обычно - 10 000 шагов.

Вчера как-то был "в угаре" - взял дистанцию вдоль Средиземного моря длиннее обычной и сделал 12 500 шагов.

Сегодня на Набережной приятное "открытие" - вводится прокат велосипедов.

Он и раньше был - но совсем в другом районе города или на Набережной - от частников - дорого - 20 лир в час (100 гривен).

Муниципалитет пошел навстречу жителям Анталии: 1,5 лиры (6,50 гривны) в час!!!



Обратите внимание: это не частная контора, это Муниципалитет Анталии , об этом есть указание на пунктах обслуживание клиентов.





Для справки: велосипед хорошего качества - алюминиевая рама, дисковые тормоза, система передач от Шимано - стоит 850-1250-1650 лир или примерно 150-300 долларов США.



Велосипедные дорожки проложены вдоль всей многокилометровой набережной Konyaalti (Antalya).

Порядок использования такой:

Вариант 1 - купить членскую карточку в Центре обслуживания абонентов за 5 лир (25 гривен) по предъявлению документа. Внести деньги на карту и кататься. Никакой залог не нужен.

Вариант 2 - ничего не покупать - ввести данные кредитной карты в терминале проката - блокировка 50 лир (250 гривен) до 23-00 данного дня.

Оплата: 1,5 лиры в час или 2,5 лиры за 2 часа. (или где украинцу за кордоном сгладить пивной живот).Автор строк ежедневно проходит спортивным шагом по резиновой беговой дорожке вдоль Средиземного моря почти 10 км. Обычно - 10 000 шагов.Вчера как-то был "в угаре" - взял дистанцию вдоль Средиземного моря длиннее обычной и сделал 12 500 шагов.Сегодня на Набережной приятное "открытие" - вводится прокат велосипедов.Он и раньше был - но совсем в другом районе города или на Набережной - от частников - дорого - 20 лир в час (100 гривен).Муниципалитет пошел навстречу жителям Анталии: 1,5 лиры (6,50 гривны) в час!!!Обратите внимание: это не частная контора, это, об этом есть указание на пунктах обслуживание клиентов.Для справки: велосипед хорошего качества - алюминиевая рама, дисковые тормоза, система передач от Шимано - стоит 850-1250-1650 лир или примерно 150-300 долларов США.Велосипедные дорожки проложены вдоль всей многокилометровой набережной Konyaalti (Antalya).Порядок использования такой:Вариант 1 - купить членскую карточку в Центре обслуживания абонентов за 5 лир (25 гривен) по предъявлению документа. Внести деньги на карту и кататься. Никакой залог не нужен.Вариант 2 - ничего не покупать - ввести данные кредитной карты в терминале проката - блокировка 50 лир (250 гривен) до 23-00 данного дня.Оплата: 1,5 лиры в час или 2,5 лиры за 2 часа. “Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість). akurt

Повідомлень: 2971 З нами з: 12.02.09 Подякував: 588 раз. Подякували: 477 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 282283284285 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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