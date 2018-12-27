Додано: Вів 07 тра, 2019 14:33

Vadim V написав: akurt написав: Очень удобно. Я с собакой прошел один из первых.

Очень удобно. Я с собакой прошел один из первых.

Во время прогулки куда срёт и ссыт ваш собака и убираете ли вы за ней ? Во время прогулки кудаваш собакаи убираете ли вы за ней ?

Вот там, где регулярные газоны

Быть на пляже с собакой разрешается

Если оставить в стороне слова иностранного происхождения, выделенные жирным шрифтом, то вопрос верный и актуальный.Фраза, которую вы процитировали из моего текста, касается пешеходного перехода, который построили просто по просьбе жителей микрорайона (собрали подписи жители – вуа-ля – построен пешеходный переход-красавец. Жители написали письмо в мэрию после того, как на размеченном переходе с дорожными знаками и «мигалками» от солнечных батарей была сбита бродячая собака (здесь есть такие с желтыми метками на ухе – они, кажется, стерилизованы) и после того, как будто бы сбили (не насмерть) мотоциклиста.)Ясно дело, что на пешеходном переходе, покрытом резиновыми плитками, никакая собака не испражняется, хотя ход мысли интересный.А вообще в Турции соблюдаются обычные принятые в Европе нормы выгула собак.В моем микрорайоне есть много приятных «плюшек» - на расстоянии в 250-300 м уже есть площадки для выгула собак. Всего я вижу собачников не более 10. В основном «наши» - турки не держат домашних собак. Котов держат с большим удовольствием.Так вот:- маршрут 1 – «длинный» - достаточно перейти улицу и попадаешь на «длинный маршрут» прогулки с собакой, здесь во-первых, перепаханное поле с природным по периметру газоном (висит объявление «ПРОДАМ 80 СОТОК»), а потом идут остатки когда-то существовавшего здесь сада: пальмы, деревья граната и апельсина. Всего маршрут несколько километров (по желанию). Какая-то трава и какие то кустики. Гуляй – не хочу. Именно здесь осенью, когда выгуляю собаку, рву совершенно бесплатно гранаты с гранатовых деревьев.- маршрут 2 – «короткий» - здесь пустырь, примыкающий к частному большому саду апельсиновых деревьев. На этом месте собираются построить овощной рынок. Пока здесь какие то природные газоны, какие-то кусты, какие-то остатки деревьев. Гуляй – не хочу.- маршрут 3 – «короткий» - здесь большая бесплатная парковка, которая в основном используется как парковка для тех, кто приехал на авто на какой-нибудь мусульманский праздник в мечеть, а слева от нее – огромный природный газон, примерно 100 соток. Пустырь. Там сейчас какие-то цветы желтые чуть ли не в пояс и маки красные. Эту растительность кто-то скашивает, вероятно на сено. Говорят, что будут делать благоустроенный парк. Гуляй-не хочу.- маршрут 4 – «короткий» - оригинальный объект – я так понимаю – бывший частный сад - там остатки теплицы. Деревья апельсинов, гранатов, кипарисов, инжира. Гуляй внутри бывшего сада – не хочу. Сад облюбовали коты и, что интересно, ёжики (!!!).- маршрут 5 – какое-то поле площадью, наверное с гектар, очень красивое, засеяно не знаю чем, на пшеницу и рожь не похоже. Вдоль поля по периметру – гуляй не хочу.Это всё – свободные площадки общего пользования и они не являются «регулярными» газонами. Тут и выгуливают собак. Маршруты я выбираю по настроению и по наличию свободного времени.2., которые поливают и стригут - или детские площадки, с бесплатными аттракционами, тренажерами и резиновыми беговыми дорожками или полями для игры в волейбол (До ближайшего такого детского парка – метров 100. Он очень чистый и очень ухоженный, там регулярно стригут газоны, там беседки, аттракционы, качели, красивые кустарники и деревья, урны для мусора) – там укреплены на столбиках таблички, которые разрешают прогулку с собакой на поводке и с обязательной уборкой за собакой. Обычная европейская практика. В отличие от, скажем Польши или США, не предлагаются бесплатные пакеты для уборки за собакой, которые там обычно находятся в прикрепленных к специальным столбикам коробках.Собачник всегда с собой имеет 1-2 полиэтиленовых пакета для уборки за собакой. Пакет выбрасывается в ближайший мусорный бак, которые тут расставлены через каждые 50 м и регулярно вывозятся (кажется, 1 раз в сутки) городской мэрией за свой счет. Жильцы за вывоз мусора не платят, это задача мэрии. Кроме того, раз в 2-3 дня проходит по улицам машина-пылесос.3.при условии немедленной уборки за нею.Мы не всегда берем с собой на пляж собаку. Если берём, то она на поводке, и не заходит в море, не любит вообще морскую воду, выбираем место так, чтобы рядом никого не было. Благо пляжи – километровые.А вообще совет: самое умное, что вы можете сделать в жизни – не заводить собаку. Я держал в свое время эрдельтерьера (с***), потом уже 11 лет – лабрадора (с***) и знаю, о чем говорю.Я уже говорил кому-то про классный бизнес под названием «передержка собак» - берут люди за то, что у них сутки посидит моя собака при моем отъезде 100-150 гривен в сутки. Корм – мой. Там, где я оставляю собаку во Львове – как правило во дворе частного дома 3 собаки на «передержке». Считаем: 3х125х30=11 250 в месяц ЧИСТЫМИ.Так что когда я слышу, что кое-где у нас порой какие-то там пенсионеры типа бедные – не верю. Ленивые. Если кое-где у нас порою говорят, что школьник/студент не может себе заработать на iPhone – не верю. Ленивые.И не надо мне рассказывать, что нет условий для содержания. Всегда можно найти условия.В США любой гражданин не гнушается таким «бизнесом»: выгул собаки, 20 долларов за 30 минут.