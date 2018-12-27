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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 283284285286 Додано: Вів 07 тра, 2019 14:33 Vadim V написав: akurt написав: Очень удобно. Я с собакой прошел один из первых.

Очень удобно. Я с собакой прошел один из первых.

Во время прогулки куда срёт и ссыт ваш собака и убираете ли вы за ней ? Во время прогулки кудаваш собакаи убираете ли вы за ней ?



Если оставить в стороне слова иностранного происхождения, выделенные жирным шрифтом, то вопрос верный и актуальный.



ДОМАШНИЕ ПИТОМЦЫ ЗА ГРАНИЦЕЙ – БИТЬ ИЛИ НЕ БИТЬ?



Фраза, которую вы процитировали из моего текста, касается пешеходного перехода, который построили просто по просьбе жителей микрорайона (собрали подписи жители – вуа-ля – построен пешеходный переход-красавец. Жители написали письмо в мэрию после того, как на размеченном переходе с дорожными знаками и «мигалками» от солнечных батарей была сбита бродячая собака (здесь есть такие с желтыми метками на ухе – они, кажется, стерилизованы) и после того, как будто бы сбили (не насмерть) мотоциклиста.)

Ясно дело, что на пешеходном переходе, покрытом резиновыми плитками, никакая собака не испражняется, хотя ход мысли интересный.



А вообще в Турции соблюдаются обычные принятые в Европе нормы выгула собак.

В моем микрорайоне есть много приятных «плюшек» - на расстоянии в 250-300 м уже есть площадки для выгула собак. Всего я вижу собачников не более 10. В основном «наши» - турки не держат домашних собак. Котов держат с большим удовольствием.

Так вот:



- маршрут 1 – «длинный» - достаточно перейти улицу и попадаешь на «длинный маршрут» прогулки с собакой, здесь во-первых, перепаханное поле с природным по периметру газоном (висит объявление «ПРОДАМ 80 СОТОК»), а потом идут остатки когда-то существовавшего здесь сада: пальмы, деревья граната и апельсина. Всего маршрут несколько километров (по желанию). Какая-то трава и какие то кустики. Гуляй – не хочу. Именно здесь осенью, когда выгуляю собаку, рву совершенно бесплатно гранаты с гранатовых деревьев.

- маршрут 2 – «короткий» - здесь пустырь, примыкающий к частному большому саду апельсиновых деревьев. На этом месте собираются построить овощной рынок. Пока здесь какие то природные газоны, какие-то кусты, какие-то остатки деревьев. Гуляй – не хочу.

- маршрут 3 – «короткий» - здесь большая бесплатная парковка, которая в основном используется как парковка для тех, кто приехал на авто на какой-нибудь мусульманский праздник в мечеть, а слева от нее – огромный природный газон, примерно 100 соток. Пустырь. Там сейчас какие-то цветы желтые чуть ли не в пояс и маки красные. Эту растительность кто-то скашивает, вероятно на сено. Говорят, что будут делать благоустроенный парк. Гуляй-не хочу.

- маршрут 4 – «короткий» - оригинальный объект – я так понимаю – бывший частный сад - там остатки теплицы. Деревья апельсинов, гранатов, кипарисов, инжира. Гуляй внутри бывшего сада – не хочу. Сад облюбовали коты и, что интересно, ёжики (!!!).

- маршрут 5 – какое-то поле площадью, наверное с гектар, очень красивое, засеяно не знаю чем, на пшеницу и рожь не похоже. Вдоль поля по периметру – гуляй не хочу.



Это всё – свободные площадки общего пользования и они не являются «регулярными» газонами. Тут и выгуливают собак. Маршруты я выбираю по настроению и по наличию свободного времени.



2. Вот там, где регулярные газоны , которые поливают и стригут - или детские площадки, с бесплатными аттракционами, тренажерами и резиновыми беговыми дорожками или полями для игры в волейбол (До ближайшего такого детского парка – метров 100. Он очень чистый и очень ухоженный, там регулярно стригут газоны, там беседки, аттракционы, качели, красивые кустарники и деревья, урны для мусора) – там укреплены на столбиках таблички, которые разрешают прогулку с собакой на поводке и с обязательной уборкой за собакой. Обычная европейская практика. В отличие от, скажем Польши или США, не предлагаются бесплатные пакеты для уборки за собакой, которые там обычно находятся в прикрепленных к специальным столбикам коробках.

Собачник всегда с собой имеет 1-2 полиэтиленовых пакета для уборки за собакой. Пакет выбрасывается в ближайший мусорный бак, которые тут расставлены через каждые 50 м и регулярно вывозятся (кажется, 1 раз в сутки) городской мэрией за свой счет. Жильцы за вывоз мусора не платят, это задача мэрии. Кроме того, раз в 2-3 дня проходит по улицам машина-пылесос.



3. Быть на пляже с собакой разрешается при условии немедленной уборки за нею.

Мы не всегда берем с собой на пляж собаку. Если берём, то она на поводке, и не заходит в море, не любит вообще морскую воду, выбираем место так, чтобы рядом никого не было. Благо пляжи – километровые.



А вообще совет: самое умное, что вы можете сделать в жизни – не заводить собаку. Я держал в свое время эрдельтерьера (с***), потом уже 11 лет – лабрадора (с***) и знаю, о чем говорю.

Я уже говорил кому-то про классный бизнес под названием «передержка собак» - берут люди за то, что у них сутки посидит моя собака при моем отъезде 100-150 гривен в сутки. Корм – мой. Там, где я оставляю собаку во Львове – как правило во дворе частного дома 3 собаки на «передержке». Считаем: 3х125х30=11 250 в месяц ЧИСТЫМИ.

Так что когда я слышу, что кое-где у нас порой какие-то там пенсионеры типа бедные – не верю. Ленивые. Если кое-где у нас порою говорят, что школьник/студент не может себе заработать на iPhone – не верю. Ленивые.

И не надо мне рассказывать, что нет условий для содержания. Всегда можно найти условия.

В США любой гражданин не гнушается таким «бизнесом»: выгул собаки, 20 долларов за 30 минут. Если оставить в стороне слова иностранного происхождения, выделенные жирным шрифтом, то вопрос верный и актуальный.Фраза, которую вы процитировали из моего текста, касается пешеходного перехода, который построили просто по просьбе жителей микрорайона (собрали подписи жители – вуа-ля – построен пешеходный переход-красавец. Жители написали письмо в мэрию после того, как на размеченном переходе с дорожными знаками и «мигалками» от солнечных батарей была сбита бродячая собака (здесь есть такие с желтыми метками на ухе – они, кажется, стерилизованы) и после того, как будто бы сбили (не насмерть) мотоциклиста.)Ясно дело, что на пешеходном переходе, покрытом резиновыми плитками, никакая собака не испражняется, хотя ход мысли интересный.А вообще в Турции соблюдаются обычные принятые в Европе нормы выгула собак.В моем микрорайоне есть много приятных «плюшек» - на расстоянии в 250-300 м уже есть площадки для выгула собак. Всего я вижу собачников не более 10. В основном «наши» - турки не держат домашних собак. Котов держат с большим удовольствием.Так вот:- маршрут 1 – «длинный» - достаточно перейти улицу и попадаешь на «длинный маршрут» прогулки с собакой, здесь во-первых, перепаханное поле с природным по периметру газоном (висит объявление «ПРОДАМ 80 СОТОК»), а потом идут остатки когда-то существовавшего здесь сада: пальмы, деревья граната и апельсина. Всего маршрут несколько километров (по желанию). Какая-то трава и какие то кустики. Гуляй – не хочу. Именно здесь осенью, когда выгуляю собаку, рву совершенно бесплатно гранаты с гранатовых деревьев.- маршрут 2 – «короткий» - здесь пустырь, примыкающий к частному большому саду апельсиновых деревьев. На этом месте собираются построить овощной рынок. Пока здесь какие то природные газоны, какие-то кусты, какие-то остатки деревьев. Гуляй – не хочу.- маршрут 3 – «короткий» - здесь большая бесплатная парковка, которая в основном используется как парковка для тех, кто приехал на авто на какой-нибудь мусульманский праздник в мечеть, а слева от нее – огромный природный газон, примерно 100 соток. Пустырь. Там сейчас какие-то цветы желтые чуть ли не в пояс и маки красные. Эту растительность кто-то скашивает, вероятно на сено. Говорят, что будут делать благоустроенный парк. Гуляй-не хочу.- маршрут 4 – «короткий» - оригинальный объект – я так понимаю – бывший частный сад - там остатки теплицы. Деревья апельсинов, гранатов, кипарисов, инжира. Гуляй внутри бывшего сада – не хочу. Сад облюбовали коты и, что интересно, ёжики (!!!).- маршрут 5 – какое-то поле площадью, наверное с гектар, очень красивое, засеяно не знаю чем, на пшеницу и рожь не похоже. Вдоль поля по периметру – гуляй не хочу.Это всё – свободные площадки общего пользования и они не являются «регулярными» газонами. Тут и выгуливают собак. Маршруты я выбираю по настроению и по наличию свободного времени.2., которые поливают и стригут - или детские площадки, с бесплатными аттракционами, тренажерами и резиновыми беговыми дорожками или полями для игры в волейбол (До ближайшего такого детского парка – метров 100. Он очень чистый и очень ухоженный, там регулярно стригут газоны, там беседки, аттракционы, качели, красивые кустарники и деревья, урны для мусора) – там укреплены на столбиках таблички, которые разрешают прогулку с собакой на поводке и с обязательной уборкой за собакой. Обычная европейская практика. В отличие от, скажем Польши или США, не предлагаются бесплатные пакеты для уборки за собакой, которые там обычно находятся в прикрепленных к специальным столбикам коробках.Собачник всегда с собой имеет 1-2 полиэтиленовых пакета для уборки за собакой. Пакет выбрасывается в ближайший мусорный бак, которые тут расставлены через каждые 50 м и регулярно вывозятся (кажется, 1 раз в сутки) городской мэрией за свой счет. Жильцы за вывоз мусора не платят, это задача мэрии. Кроме того, раз в 2-3 дня проходит по улицам машина-пылесос.3.при условии немедленной уборки за нею.Мы не всегда берем с собой на пляж собаку. Если берём, то она на поводке, и не заходит в море, не любит вообще морскую воду, выбираем место так, чтобы рядом никого не было. Благо пляжи – километровые.А вообще совет: самое умное, что вы можете сделать в жизни – не заводить собаку. Я держал в свое время эрдельтерьера (с***), потом уже 11 лет – лабрадора (с***) и знаю, о чем говорю.Я уже говорил кому-то про классный бизнес под названием «передержка собак» - берут люди за то, что у них сутки посидит моя собака при моем отъезде 100-150 гривен в сутки. Корм – мой. Там, где я оставляю собаку во Львове – как правило во дворе частного дома 3 собаки на «передержке». Считаем: 3х125х30=11 250 в месяц ЧИСТЫМИ.Так что когда я слышу, что кое-где у нас порой какие-то там пенсионеры типа бедные – не верю. Ленивые. Если кое-где у нас порою говорят, что школьник/студент не может себе заработать на iPhone – не верю. Ленивые.И не надо мне рассказывать, что нет условий для содержания. Всегда можно найти условия.В США любой гражданин не гнушается таким «бизнесом»: выгул собаки, 20 долларов за 30 минут. “Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість). akurt

Повідомлень: 2975 З нами з: 12.02.09 Подякував: 590 раз. Подякували: 477 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 тра, 2019 14:59 akurt

Для чого оцю виставу влаштовувати в коментарях? Ціна - 30 баксів. Тобто на 3 бакси дешевше ніж в азії. До чого тут калькулятор і так далі? Що там ще рахувати треба? Козлодоєв не буде купувати на екзісті, але у турка просто розрив шаблону і він все далі про свій барижний екзіст



Зрештою

Я давній клієнт exist.ua

Звучить як "я давній л..х" Для чого оцю виставу влаштовувати в коментарях? Ціна - 30 баксів. Тобто на 3 бакси дешевше ніж в азії. До чого тут калькулятор і так далі? Що там ще рахувати треба? Козлодоєв не буде купувати на екзісті, але у турка просто розрив шаблону і він все далі про свій барижний екзістЗрештоюЗвучить як "я давній л..х" kozlodoev Повідомлень: 30 З нами з: 25.08.18 Подякував: 9 раз. Подякували: 5 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 тра, 2019 22:33 https://hotline.ua/auto-avtomobilnye-masla/mobil-1-fs-x1-5w- akurt

Машина вже не нова переходьте на дешевше масло, або ставте гбо...

Atiker(краще від Китаю!) Rasputin Ioan Повідомлень: 8 З нами з: 21.06.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 тра, 2019 07:39 "Голота на вигадки багата..."



Пару років тому приємна пара батьків одного гарного сина поїхала як раз на травневі свята на відпочинок у Туреччину.

Син 20 років залишився вдома сам.

Лазив по нишпорях та знайшов у схованці 30 000 доларів.

Думав не довго, що з ними робити - гроші невеликі - 30 000 готівкою - та в той же день купив собі мрію - не нову, але гарну автівку BMW-745. Та ще й з індексом "L": незвичайний дизайн, але і безліч революційних систем: керована електронікою повністю алюмінієва підвіска з активними стабілізаторами поперечної стійкості Dynamic Drive, роботизована 6-ступінчаста автоматична КП виробництва ZF з селектором на рульовій колонці, електронне гальмо стоянки, нові двигуни з системою безперервної зміни підйому клапанів Valvetronic.

Дівчата аж пісяли "в кружочок" та лізли одна поперед одною в ту автівку, щоби їх швидше той жовнір відвіз у найближчу балку.

Купив у понеділок, а на четвер з"ясував, що всі гроші на пальне вже закінчаться, бо тая автівка при подорожі із дівчатами в найближчу балку брала чи 25, чи 30 літрів пального.

Слава Богу, гроші батьківські ще залишалися, то до приїзду батьків встиг поставити газобалонне обладнання на ту бідову автівку.

Батько і мати були в захваті від кмітливості сина: навіть Ангела Меркель, роз"їзджаючи на тій автівці в її найкращі часи, до такого не додумалася б...

По приїзду після 7 днів відпочинку в Туреччині в Кемері в готелі Rama (3 зірки) в понеділок не вдалося продати ту обладнану газобалонним обладнанням бідову автівку, але у вівторок вже продали.

Тиждень цвірінькання із веселими сільскими дівчатами по посадках обійшовся батькам щось не так вже й дорого: в пару тисяч доларів.

А продати тую чудову автівку допомогло саме газобалонне устаткування.

Ні, шановний пан Rasputin, як то не прикро, але я тією гарною порадою не скористаюся.

Заливаю пальне тільки на British Petroleum, свічі запалюваня ставлю NGK, або Denso, оливні фільти двигуна ставлю тільки фірмові, китайську оливу у двигун мого позашляховика не ллю, гумових жінок не застосовую.

Але за пораду дякую. Вона не дивує.



х х х



ЕКОНОМІЧНІ РЕАЛІЇ ДНЯ



Всі пам"ятають чудровий фільм "День байбака". Там герой фільму знову і знову повертається у той самий день та той самий час.

Щось схоже відбулося сьогодні в Туреччині: курс долара повернувся до рівня жовтня 2018 року: 6,18 ліри за 1 долар.

Теоретично у глобальному смислі це погано.

Це якщо хтось зібрався жити вічно під цим місяцем.

Але життя змінюється, час плине.

Ще в жовтні один форумчанин дуже дуже бідкувався за бідних турецьких громадян, які, за його відомостями, купували картоплю по 7 (сім) лір за кг.

Звісно, такої ціни не було. Навіть не повірив, коли я робив фото ящика із картоплею в супермаркеті за рогом свого будинка, зазвичай ціна на картоплю становила 2,5 ліри.

Щось сьогодні мовчить, купуючи цибулю по 36 гривень та помідори по 82...



Думаю, Уряд Туреччини робить в ці дні дуже правильні кроки, намагаючись заробити гроші: підняли ціни на цигарки. Пачка цигарок коштувала від 9 до 11 лір (11 лір - slims).

Нова ціна на всі цигарки без залежності від сорту та назви - 13 лір.

Думаю, тут мудрість в тому, що починається сезон і нехай іноземці, купучи цигарки, трошки допоможуть державі.

Сеанс арифметики: у 2018 році Анталю відвідало 32 000 000 ІНОЗЕМНИХ відвідувачів.

Нехай візьмемо родини із трьох людей: тато, мама, дитина.

Тоді теоретично курцями можуть бути 10 000 000 людей із числа 32 000 000 туристів.

Нехай один курець купує 1 пачку цигарок на 2 дні з 8 днів перебування.

Збільшеннія ціни цигарок склало від (13-9) до (13-11) - в середньому 3 (три) ліри.

Тоді прибуток тільки від збільшення ціни цигарок в середньому на 3 ліри принесе тільки від туристів Анталії:

10 000 000х(8/2)х3= 120 000 000 турецьких лір.

Будемо чесними: нехай кинули палити ще половина із 10 000 000 відпочиваючих.

Тоді прибуток від збільшення ціни буде становити 60 000 000 лір.

Це тільки по Анталії.

Це 10 000 000 доларів США, з тих грошей які МВФ, можливо, виділить Україні в 2019 році.

Ось що таке "туристичний бізнес".

Цікаві цифри, як на мене....



Долар - 6,18. Курс гривні до турецької ліри: майже 4 гривні за 1 ліру.

Тобто ціни в лірах можна майже сміливо множити на "4". Якщо бути точними, то 26,50/6,18=4,29.

Це призводить до того, що дуже вигідно тим, хто приїде в Туреччину відпочивати, і тим, хто мешкає в Туреччині, купувати будь-що.

Здається, що все стало коштувати майже даром.



Ціни на ринку в Анталії сьогодні.

- полуниця - була 5-7 лір кг, сьогодні 10 лір кіло. Крупна, смачна.

- дині - 6 лір кг. Дуже солодкі.

- помідори - від 2 до 6 лір в залежності від виду (черрі - 6 лір або 24 гривні кг., рожеві - 4 ліри (16 гривень кг)), звичайні - від 2 лір (8 гривень кг). Я не помилився: не 82 гривні кг, як сьогодні в АТБ, а 8.

- баклажани (сині) - 2,5 - 4 ліри кг. (10-16 гривень кг).

- перець солодкий - його тут 4 види - від 2 до 6 лір (маскимум 24 гривні кг).

- огірки - від 2,5 до 4 лір кг (від 10 до 16 гривень кг).

- картопля молода - 5 лір кг.

- цибуля - від 3 до 4 лір кг (від 12 до 16 гривень кг).





Що інтересно, ціна на цибулю і в супермаркеті, і на ринку однакова - 3 (три) ліри або 13 гривень кг.



Ціни на рибу стабільні, на м"ясо (яловичина та баранина) навіть знизилися.

Ціна на вина - стабільна (від 24 лір - 90 гривень пляшка).

Ціна на пиво стабільна - 9 лір або 37 гривень банка.



Віскі я не купую, горілка тут не продається, турецьку раки (майже аналог "чача") я не купую, газобалонного устаткування на автівках ні в кого тут не бачив , хоча газ на АЗС у продажу є - 3,5 ліри за літр. Жодного разу не бачив, щоби хоч одна автівка заправлялася газом.

Вчора сусід купив собі авітівку - не нову - Hyundai Accent - 2005 року.

Продавець просив 21 000 лір, покупець запропонував з урахуванням знайдених недоліків 19 500 і ні копійкою (корушем) більше.

Вдарили по руках: покупець побіг та "злив" 19500/6,15=3 170 доларів США.

Я подивився auto.ria.com: у нас за таку просять від 3 900 до 5 000 доларів США.

Ну що ж, повинно ж і туркам хоч в чомусь "везти"...



P.S. З 24 квітня тиждень відпочивали у Кемері мої приятелі із Дніпра. Відпочинок на тиждень став їм у 1700 доларів США. Кемер. Готель не на першій, та не на другій лінії.

Сьогодні з ранку дізнався, де живуть самі багаті люди в Україні: в Запоріжжі.

Тільки там люди мають можливість купвати цибулю по 42 гривні за 1 кг. Так і хочеться згадати відому козацьку приказку:Пару років тому приємна пара батьків одного гарного сина поїхала як раз на травневі свята на відпочинок у Туреччину.Син 20 років залишився вдома сам.Лазив по нишпорях та знайшов у схованці 30 000 доларів.Думав не довго, що з ними робити - гроші невеликі - 30 000 готівкою - та в той же день купив собі мрію - не нову, але гарну автівку BMW-745. Та ще й з індексом "L": незвичайний дизайн, але і безліч революційних систем: керована електронікою повністю алюмінієва підвіска з активними стабілізаторами поперечної стійкості Dynamic Drive, роботизована 6-ступінчаста автоматична КП виробництва ZF з селектором на рульовій колонці, електронне гальмо стоянки, нові двигуни з системою безперервної зміни підйому клапанів Valvetronic.Дівчата аж пісяли "в кружочок" та лізли одна поперед одною в ту автівку, щоби їх швидше той жовнір відвіз у найближчу балку.Купив у понеділок, а на четвер з"ясував, що всі гроші на пальне вже закінчаться, бо тая автівка при подорожі із дівчатами в найближчу балку брала чи 25, чи 30 літрів пального.Слава Богу, гроші батьківські ще залишалися, то до приїзду батьків встиг поставити газобалонне обладнання на ту бідову автівку.Батько і мати були в захваті від кмітливості сина: навіть Ангела Меркель, роз"їзджаючи на тій автівці в її найкращі часи, до такого не додумалася б...По приїзду після 7 днів відпочинку в Туреччині в Кемері в готелі Rama (3 зірки) в понеділок не вдалося продати ту обладнану газобалонним обладнанням бідову автівку, але у вівторок вже продали.Тиждень цвірінькання із веселими сільскими дівчатами по посадках обійшовся батькам щось не так вже й дорого: в пару тисяч доларів.А продати тую чудову автівку допомогло саме газобалонне устаткування.Ні, шановний пан, як то не прикро, але я тією гарною порадою не скористаюся.Заливаю пальне тільки на British Petroleum, свічі запалюваня ставлю NGK, або Denso, оливні фільти двигуна ставлю тільки фірмові, китайську оливу у двигун мого позашляховика не ллю, гумових жінок не застосовую.Але за пораду дякую. Вона не дивує.х х хВсі пам"ятають чудровий фільм "День байбака". Там герой фільму знову і знову повертається у той самий день та той самий час.Щось схоже відбулося сьогодні в Туреччині: курс долара повернувся до рівня жовтня 2018 року: 6,18 ліри за 1 долар.Теоретично у глобальному смислі це погано.Це якщо хтось зібрався жити вічно під цим місяцем.Але життя змінюється, час плине.Ще в жовтні один форумчанин дуже дуже бідкувався за бідних турецьких громадян, які, за його відомостями, купували картоплю по 7 (сім) лір за кг.Звісно, такої ціни не було. Навіть не повірив, коли я робив фото ящика із картоплею в супермаркеті за рогом свого будинка, зазвичай ціна на картоплю становила 2,5 ліри.Щось сьогодні мовчить, купуючи цибулю по 36 гривень та помідори по 82...Думаю, Уряд Туреччини робить в ці дні дуже правильні кроки, намагаючись заробити гроші: підняли ціни на цигарки. Пачка цигарок коштувала від 9 до 11 лір (11 лір - slims).Нова ціна на всі цигарки без залежності від сорту та назви - 13 лір.Думаю, тут мудрість в тому, що починається сезон і нехай іноземці, купучи цигарки, трошки допоможуть державі.Сеанс арифметики: у 2018 році Анталю відвідало 32 000 000 ІНОЗЕМНИХ відвідувачів.Нехай візьмемо родини із трьох людей: тато, мама, дитина.Тоді теоретично курцями можуть бути 10 000 000 людей із числа 32 000 000 туристів.Нехай один курець купує 1 пачку цигарок на 2 дні з 8 днів перебування.Збільшеннія ціни цигарок склало від (13-9) до (13-11) - в середньому 3 (три) ліри.Тоді прибуток тільки від збільшення ціни цигарок в середньому на 3 ліри принесе тільки від туристів Анталії:10 000 000х(8/2)х3= 120 000 000 турецьких лір.Будемо чесними: нехай кинули палити ще половина із 10 000 000 відпочиваючих.Тоді прибуток від збільшення ціни буде становити 60 000 000 лір.Це тільки по Анталії.Це 10 000 000 доларів США, з тих грошей які МВФ, можливо, виділить Україні в 2019 році.Ось що таке "туристичний бізнес".Цікаві цифри, як на мене....Долар - 6,18. Курс гривні до турецької ліри:Тобто ціни в лірах можна майже сміливо множити на "4". Якщо бути точними, то 26,50/6,18=4,29.Це призводить до того, що дуже вигідно тим, хто приїде в Туреччину відпочивати, і тим, хто мешкає в Туреччині,Здається, що все стало коштувати майже даром.- полуниця - була 5-7 лір кг, сьогодні 10 лір кіло. Крупна, смачна.- дині - 6 лір кг. Дуже солодкі.- помідори - від 2 до 6 лір в залежності від виду (черрі - 6 лір або 24 гривні кг., рожеві - 4 ліри (16 гривень кг)), звичайні - від 2 лір (8 гривень кг).- баклажани (сині) - 2,5 - 4 ліри кг. (10-16 гривень кг).- перець солодкий - його тут 4 види - від 2 до 6 лір (маскимум 24 гривні кг).- огірки - від 2,5 до 4 лір кг (від 10 до 16 гривень кг).- картопля молода - 5 лір кг.Що інтересно, ціна на цибулю і в супермаркеті, і на ринку однакова - 3 (три) ліри або 13 гривень кг.Ціни на рибу стабільні, на м"ясо (яловичина та баранина) навіть знизилися.Ціна на вина - стабільна (від 24 лір - 90 гривень пляшка).Ціна на пиво стабільна - 9 лір або 37 гривень банка.Віскі я не купую, горілка тут не продається, турецьку раки (майже аналог "чача") я не купую,, хоча газ на АЗС у продажу є - 3,5 ліри за літр.Вчора сусід купив собі авітівку - не нову - Hyundai Accent - 2005 року.Продавець просив 21 000 лір, покупець запропонував з урахуванням знайдених недоліків 19 500 і ні копійкою (корушем) більше.Вдарили по руках: покупець побіг та "злив" 19500/6,15=3 170 доларів США.Я подивився auto.ria.com: у нас за таку просять від 3 900 до 5 000 доларів США.Ну що ж, повинно ж і туркам хоч в чомусь "везти"...З 24 квітня тиждень відпочивали у Кемері мої приятелі із Дніпра. Відпочинок на тиждень став їм у 1700 доларів США. Кемер. Готель не на першій, та не на другій лінії.Сьогодні з ранку дізнався, де живуть самі багаті люди в Україні: в Запоріжжі.Тільки там люди мають можливість купвати цибулю по 42 гривні за 1 кг. “Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість). akurt

Повідомлень: 2975 З нами з: 12.02.09 Подякував: 590 раз. Подякували: 477 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 283284285286 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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