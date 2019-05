Додано: Сер 08 тра, 2019 11:55

А ось саме цікаве, нашим лендлордам і не снилося:

Please email with employment details and your reason, why you want to rent this studio.

Звісно, що йолопе...Ви аби бачили його очі, коли він запросив мене "посидіти" в тій чудовій автівці на другий день після купівлі у відсутності батьків: і тут кнопочка така, і тут кнопочка така, а ось ще подивіться...А в четвер гроші на пальне закінчилися. Щоби кобіту звозити у найближчу посадку послухати співи птахів - каністра бензину...х х хВ ці дні інтенсивно намагаюся підібрати житло для одного із синів, який отримав нове місце роботи.Мова йде про так звану "Силіконову долину".Не саме важливе, але інтересне: орієнтир ціни 1500-2000 доларів на місяць. Це буде по-нашому "двушка". Комунальні витрати - орієнтир 80 доларів на місяць.Цитую (читати уважно):Screening process includes:- Verifying the information provided on the rental application- Contacting present and previous landlords for rental history- Obtaining credit reports from one or more credit agencies. FICO score of at least 650.- income proof (2 most recent pay stubs, or official Offer Letter from employer).If you are interested in this unit, please email me as soon as possible.В перекладі на зрозумілу мову: вам, по-перше буде зроблено суворий "скрінінг", а, по-друге, ви ще й поясніть, навіщо те житло вам треба. В письмовій формі.До речі, то не шпаківня на 450 квартир, що так люблять у нас...Нагадаю: я буду в США, починаючі із 11 червня.Цікаві подробиці:- авіаквиток "Київ-Париж-Сан Францисько" - на момент купівлі - 450 доларів туди і назад. Air France. Включено і багаж, і харчування, і навіть шампанске на борту.- на сьогодні Air France продає квитки на ті самі рейси вже по 1050 доларів.Тобто прогуляти/прокутити можна вільно і не жалкуючи 1050-450=600 доларів на одного, або 600х2=1200 доларів на двох.Люблю натискати кнопочки калькулятора...