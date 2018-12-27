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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 284285286287
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 15:20

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

akurt написав:Вы думаете, я не получаю такую рассылку?
Хи-хи.
Вы чисто в СФ? Я вот думаю СФ-ЛА-ЛВ.
Не знаю по сколько дней закладывать на каждый город (с детками 5 и 9). Всего там буду 11 дней.

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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 15:31

Я обычно летаю в Сан Франциско.
Оттуда чаще всего на авто путешествую либо на север за рулем аж до Seattle, либо на юг до San Diego.
В США летаю на самолетах на Гавайи или в Лас Вегас.
В Лас Вегасе или в Лос Анджелесе обычно беру авто напрокат.

Советую весь маршрут продумать "по часам".
Например, я улетал из Сан Франциско в Лас Вегас всего за 29 долларов авиабилет, там по прилету уже ждало авто - заказ через интернет - отель в Вегасе - потом через 4 дня авиаперелет за 30 долларов в Лос Анджелес - там две ночи - порт Лонг Бич - круиз на океанском судне по Тихому океану - возвращение - авто напрокат - проезд вдоль Тихого океана по знаменитой автодороге номер 1 до Сан Франциско.
Все сделал - забронировал - заранее.
11 дней будет "Галопом по Европе", но тоже хорошо.
На всякий случай интересный опыт: такси в США - удовольствие не дешевое.
А я вот как сделал:
- прилет в Сан Франциско из Seattle в 17-00.
- авто напрокат в аэропорту Сан Франциско за 32 доллара с возвращением на следующий день в аэропорту Oakland (Сан Франциско).
- вылет в 8-00 из Oakland (Сан Франциско) на Гавайи (остров Мауи).
Ну очень удобно получилось и просто даром...
Востаннє редагувалось akurt в Сер 08 тра, 2019 15:35, всього редагувалось 1 раз.
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 15:34

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

akurt написав:Я обычно летаю в Сан Франциско.
Оттуда чаще всего на авто путешествую либо на север за рулем аж до Seattle, либо на юг до San Diego.
В США летаю на самолетах на Гавайи или в Лас Вегас.
В Лас Вегасе или в Лос Анджелесе обычно беру авто напрокат.

Советую весь маршрут продумать "по часам".
Например, я улетал из Сан Франциско в Лас Вегас всего за 29 долларов авиабилет, там по прилету уже ждало авто - заказ через интернет - отель в Вегасе - потом через 4 дня авиаперелет за 30 долларов в Лос Анджелес - там две ночи - порт Лонг Бич - круиз на океанском судне по Тихому океану - возвращение - авто напрокат - проезд вдоль Тихого океана по знаменитой автодороге номер 1 до Сан Франциско.
Все сделал - забронировал - заранее.
11 дней будет "Галопом по Европе" но тоже хорошо.
Спасибо!
Летать не планирую - возьму сразу авто.
Буду закругляться - а то жесткий оффтоп.

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