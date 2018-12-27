Вы чисто в СФ? Я вот думаю СФ-ЛА-ЛВ.akurt написав:Вы думаете, я не получаю такую рассылку?
Хи-хи.
Не знаю по сколько дней закладывать на каждый город (с детками 5 и 9). Всего там буду 11 дней.
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Додано: Сер 08 тра, 2019 15:20
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Вы чисто в СФ? Я вот думаю СФ-ЛА-ЛВ.
Не знаю по сколько дней закладывать на каждый город (с детками 5 и 9). Всего там буду 11 дней.
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Додано: Сер 08 тра, 2019 15:31
Я обычно летаю в Сан Франциско.
Оттуда чаще всего на авто путешествую либо на север за рулем аж до Seattle, либо на юг до San Diego.
В США летаю на самолетах на Гавайи или в Лас Вегас.
В Лас Вегасе или в Лос Анджелесе обычно беру авто напрокат.
Советую весь маршрут продумать "по часам".
Например, я улетал из Сан Франциско в Лас Вегас всего за 29 долларов авиабилет, там по прилету уже ждало авто - заказ через интернет - отель в Вегасе - потом через 4 дня авиаперелет за 30 долларов в Лос Анджелес - там две ночи - порт Лонг Бич - круиз на океанском судне по Тихому океану - возвращение - авто напрокат - проезд вдоль Тихого океана по знаменитой автодороге номер 1 до Сан Франциско.
Все сделал - забронировал - заранее.
11 дней будет "Галопом по Европе", но тоже хорошо.
На всякий случай интересный опыт: такси в США - удовольствие не дешевое.
А я вот как сделал:
- прилет в Сан Франциско из Seattle в 17-00.
- авто напрокат в аэропорту Сан Франциско за 32 доллара с возвращением на следующий день в аэропорту Oakland (Сан Франциско).
- вылет в 8-00 из Oakland (Сан Франциско) на Гавайи (остров Мауи).
Ну очень удобно получилось и просто даром...
Востаннє редагувалось akurt в Сер 08 тра, 2019 15:35, всього редагувалось 1 раз.
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
Додано: Сер 08 тра, 2019 15:34
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Спасибо!
Летать не планирую - возьму сразу авто.
Буду закругляться - а то жесткий оффтоп.
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