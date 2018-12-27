Додано: Сер 08 тра, 2019 15:31

Я обычно летаю в Сан Франциско.

Оттуда чаще всего на авто путешествую либо на север за рулем аж до Seattle, либо на юг до San Diego.

В США летаю на самолетах на Гавайи или в Лас Вегас.

В Лас Вегасе или в Лос Анджелесе обычно беру авто напрокат.



Советую весь маршрут продумать "по часам".

Например, я улетал из Сан Франциско в Лас Вегас всего за 29 долларов авиабилет, там по прилету уже ждало авто - заказ через интернет - отель в Вегасе - потом через 4 дня авиаперелет за 30 долларов в Лос Анджелес - там две ночи - порт Лонг Бич - круиз на океанском судне по Тихому океану - возвращение - авто напрокат - проезд вдоль Тихого океана по знаменитой автодороге номер 1 до Сан Франциско.

Все сделал - забронировал - заранее.

11 дней будет "Галопом по Европе", но тоже хорошо.

На всякий случай интересный опыт: такси в США - удовольствие не дешевое.

А я вот как сделал:

- прилет в Сан Франциско из Seattle в 17-00.

- авто напрокат в аэропорту Сан Франциско за 32 доллара с возвращением на следующий день в аэропорту Oakland (Сан Франциско).

- вылет в 8-00 из Oakland (Сан Франциско) на Гавайи (остров Мауи).

Ну очень удобно получилось и просто даром...

Востаннє редагувалось akurt в Сер 08 тра, 2019 15:35, всього редагувалось 1 раз.

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