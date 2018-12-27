Вы чисто в СФ? Я вот думаю СФ-ЛА-ЛВ.akurt написав:Вы думаете, я не получаю такую рассылку?
Хи-хи.
Не знаю по сколько дней закладывать на каждый город (с детками 5 и 9). Всего там буду 11 дней.
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Додано: Сер 08 тра, 2019 15:20
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Вы чисто в СФ? Я вот думаю СФ-ЛА-ЛВ.
Не знаю по сколько дней закладывать на каждый город (с детками 5 и 9). Всего там буду 11 дней.
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Додано: Сер 08 тра, 2019 15:31
СЛАДКИЕ ПЛЮШКИ ДЛЯ ТОГО, КТО КУПИЛ КВАРТИРУ ЗА ГРАНИЦЕЙ
Среда, 8 мая года 2019.
Курс гривна-доллар - 26,40 гривны за доллар.
Курс лира-доллар - 6,20 лиры за доллар.
Курс гривна - лира: 26,40/6,20=4,26
Тогда:
- 1 литр молока - 2,75 лиры или 11,72 гривны
- 1 кг курицы (тушка) - 10 лир или 42,60 гривны
- 1 батон белого хлеба - 1 лира или 4,26 гривны
- 1 литр бензина А95 Премиум 7,20 лиры или 30,67 гривны за литр.
Красота! Одно плохо:
Упаковка пива 4 банки - 32,5 лиры или 138 гривен (за 4 банки).
Вот это реально плохо: 1 банка пива - 34 гривны.
Но все равно пришлось купить мне упаковку... Скоко той жизни...
Востаннє редагувалось akurt в Сер 08 тра, 2019 18:32, всього редагувалось 3 разів.
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
Додано: Сер 08 тра, 2019 15:34
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Спасибо!
Летать не планирую - возьму сразу авто.
Буду закругляться - а то жесткий оффтоп.
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Додано: Чет 09 тра, 2019 10:49
ПОКРАЩЕННЯ ЖИТТЯ ВЖЕ СЬОГОДНІ!
Хто б міг вгадати, що це знамените українське гасло часів двічі осудженого колишнього завідувача гаражем несподівано спрацює для українців дуже далеко від України.
Той, хто розбирається у фінансах та економіці скаже, що знецінення валюти країни - то погано.
Не будемо сперечатися.
Але для тих, хто приїздить в Туреччину на відпочинок - то є просто подарунок.
Щастя подвійне:
- це призводить до того, що все на курорті стає дешевшим і продається просто даром.
Наприклад, в ці дні можна з ніг до голови одягнутися в фірмовому магазині фірми Colin's: футболки - від 14 лір (56 гривень), джинси та шведки - від 25 лір (100 гривень).
- це повинно привести - я сподіваюсь - для зниження цін для відпочинку украінців на узбережжі Азовського моря - наприклад, на Арабатській стрілці або у Бердянську, та на узбережжі Чорного моря, в районі Одеси, де минулого року цініи перевищували ціни в Криму.
Спроба однієї туристичної фірми продати за собівартістю путівку (ВІДМОВНИЙ ТУР) на трьох розкриває нам "секрет", скільки хоче заробити українська фірма у порівнянні із заробітком відразу двох задіяних юридичних осіб:
- авіакомпанії
- готелю в Туреччині.
Авіакомпанія: авіарейс є комерційно успішним, якщо його вдалося продати за 50 доларів за 1 годину польоту.
Тому авіакомпанія продає (переліт з Києва в Анталію - трохи більше 1 години) переліт в два боки за 2х50 ойро з людини, тобто за 100 ойро. На цей час багато пропозицій на сайтах фірм, що займаються чартерними рейсами із пропозицією авіаквитків саме за такою ціною: 50 і більше ойро в один бік. При цому заробляють посередники ось як: Київ-Анталія - 100 ойро, Анталія-Київ - 50 ойро.
Таким чином, із оголошеннї вартості в 166 ойро з людини треба вирахувати щонайбільше 100 ойро. Фактично авіакомпанії не в програшу, тому що а) зазвичай чартери виконуються і дуже дивними українськими авіакомпаніями, нікому не відомими, які мають у своєму флоті літаки типу MD-82, які вже списані у всіх країнах світу, і яким вже по 30 років. Останній раз я на такому летів у Хургаду десь у 2004 році і вони вже тоді були старанькими... б) є показник використання літаків: "скільки часу вони стоять в аеропорту, не виконуючи рейсів". Чемпіоном тут є сумнозвісний російський нікому не потрібний "Сухой суперджет-100".
Готель: 166 ойро-100 ойро=66 ойро. Родина на три особи: 66х3=200 ойро.
Якщо врахувати, що завжди у готелях харчування дітей є безкоштовним для родини в три особи, то готель заробить 200 ойро за номер на дві особи. Це приблизно 1400 лір або 200 лір на добу. Супер!
Зазвичай готель в Анталії із сніданком можна забронювати за 140 лір на добу. Тому 200 лір на добу - план виконано!
Все стає на свої місця.
Турфрма. Тут трохи сумно: авіакомпанія утримує літак, персонал, обслуговування і хоче заробити 100 ойро на людині. Готель працює і хоче заробии 100 ойро на людині.
Турфірма формує прайс-лист, реально нічого не виробляє та не продукує, та хоче на тому заробити 200 ойро.
Супер...
Супер?
P.S. Туреччині знову несподівано повезло. Вчора на морі був сильний вітер. Дуже сильний.
"У северо-западного берега Турции недалеко от курортного городка Айванлик, турецкая жандармерия и береговая охрана достали из воды 1551 кг марихуаны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание Milliyet.
"Марихуану, упакованную в вакуумные мешки, переправляли деревянной лодкой шесть человек. Из-за перегрузки лодка затонула", - сообщили правоохранители."
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
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