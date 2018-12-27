Додано: П'ят 10 тра, 2019 07:20

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(опыт покупки автомобиля за рубежом)Если вы купили себе недвижимость за рубежом, то грех не купить себе, любимому, и автомобиль.Можно ли это сделать иностранцу?Да, в Турецкой республике - без проблем.- вы покупаете авто как иностранец и не уплачиваете предусмотренные налоги (НДС в Турции 18%). В этом случае вы получаете номерной знак, в буквенной серии которого первой будет буква "М", которая обозначает, что за рулем - иностранец. За такое авто в автосалоне вы заплатите на 18% меньше, чем гражданин Турецкой республики. Правда, приятно?Есть расплата за удовольствие: такое авто вы сможете продать только иностранцу.- вы покупаете авто на правах гражданина Турецкой республики с уплатой всех налогов и платежей. Но и продать такое авто потом можете любому человеку.Рост курса доллара в Турции привел к интересному и приятному моменту - росту продаж/покупок автомобилей.В понедельник одни мои приятели купили не новый автомобиль Hyuindai Accent за 19 400 лир, "слив баксы" по курсу 6 лир за 1 доллар. Такое авто 2005 года обошлось в 19500/6,00=3 250 долларов. На сайте auto.ria.com за такое же авто просят от 3 900 до 5 000 долларов. Мелочь, а приятно.Вчера я участвовал в покупке нового внедорожника. Hyindai Tucson. Вот он стоит на улице под нашим домом - здесь авто ночуют просто так на улице и никто никогда за последние 1 000 лет со времен государства Сельджукидов не тронул ни одну арабу ("araba" - по-турецки "автомобиль).Арифметика тут такая. В Турции как и нас есть "регулярная цена", есть цена "со скидкой" и есть цена в случае оплаты наличными.Для нашего варианта - бензиновый двигатель 1,6 литра разница существенная - мы вышли на цену в 164 000 лир.Не ругайтесь, конечно, я уговаривал покупателя не жлобиться и взять комплектацию 4х4 - как у меня, но покупатель все же пожлобился и взял 4х2."Не виноватая я, он сам ко мне пришел!" (фраза из знаменитого фильма).Итого мы вчера слили 165 000/6,20=26 600 долларов США.Сколько стоит авто такой комплектации в Украине?Интересный вопрос.Именно такие комплектации отсутствуют: есть тоже 4х2, но другой двигатель.Кроме того, у нас берут доплату за наличие люка в крыше (в Турции стандартная комплектация) - 36 300 гривен.Тогда выходим на сумму такую:715 800+36 300=752 100 гривен или 752 100/26,43=28 456 долларов США.К этой цене нужно прибавить Сбор в Пенсионный фонд:5% (так как автомобиль стоит больше 510 000 гривен): 28456х5%=1 425 долларов США.Итого реально автомобиль обойдется в сумму: 28 456+1425=29 881 долларов США против 26 600 в Турецкой республике.Ах, как хорошо!Разницу в 29881-26600= 3 281 доллара США мы договорились потратить на кабаки и баб, которые не "доведут до цугундера".