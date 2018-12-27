Додано: Чет 09 тра, 2019 10:49

Авіакомпанія:

Готель:

Турфірма

Хто б міг вгадати, що це знамените українське гасло часів двічі осудженого колишнього завідувача гаражем несподівано спрацює для українців дуже далеко від України.Той, хто розбирається у фінансах та економіці скаже, що знецінення валюти країни - то погано.Не будемо сперечатися.Але для тих, хто приїздить в Туреччину на відпочинок - то є просто подарунок.Щастя подвійне:- це призводить до того, що все на курорті стає дешевшим і продається просто даром.Наприклад, в ці дні можна з ніг до голови одягнутися в фірмовому магазині фірми Colin's: футболки - від 14 лір (56 гривень), джинси та шведки - від 25 лір (100 гривень).- це повинно привести - я сподіваюсь - для зниження цін для відпочинку украінців на узбережжі Азовського моря - наприклад, на Арабатській стрілці або у Бердянську, та на узбережжі Чорного моря, в районі Одеси, де минулого року цініи перевищували ціни в Криму.Спроба однієї туристичної фірми продатипутівку (ВІДМОВНИЙ ТУР) на трьох розкриває нам "секрет", скільки хоче заробити українська фірма у порівнянні із заробітком відразу двох задіяних юридичних осіб:- авіакомпанії- готелю в Туреччині.авіарейс є комерційно успішним, якщо його вдалося продати за 50 доларів за 1 годину польоту.Тому авіакомпанія продає (переліт з Києва в Анталію - більше 1 години) переліт в два боки за 2х50 ойро з людини, тобто за 100 ойро. На цей час багато пропозицій на сайтах фірм, що займаються чартерними рейсами із пропозицією авіаквитків саме за такою ціною: 50 і більше ойро в один бік. При цому заробляють посередники ось як: Київ-Анталія - 100 ойро, Анталія-Київ - 50 ойро.Таким чином, із оголошенної вартості в 166 ойро з людини треба вирахувати щонайбільше 100 ойро. Фактично авіакомпанії не в програшу, тому що а) зазвичай чартери виконуються і дуже дивними українськими авіакомпаніями, нікому не відомими, які мають у своєму флоті літаки типу MD-82 (збиралися з 1987 року в Китаї, перший політ - 1981 рік), які вже списані у всіх країнах світу, і яким вже по 30 і більше років. Останній раз я на такому летів у Хургаду десь у 2004 році і вони вже тоді були старенькими... б) є показник використання літаків: "скільки часу вони стоять в аеропорту, не виконуючи рейсів". Чемпіоном тут є сумнозвісний російський нікому не потрібний "Сухой суперджет-100".166 ойро-100 ойро=66 ойро. Родина на три особи: 66х3=200 ойро.Якщо врахувати, що завжди у готелях харчування дітей є безкоштовним для родини в три особи, то готель заробить 200 ойро за номер на дві особи. Це приблизно 1400 лір або 200 лір на добу. Супер!Зазвичай готель в Анталії із сніданком можна забронювати за 140 лір на добу. Тому 200 лір на добу - план виконано!Все стає на свої місця.. Тут трохи сумно: авіакомпанія утримує літак, персонал, обслуговування і хоче заробити 100 ойро на людині. Готель працює і хоче заробии 100 ойро на людині.Турфірма формує прайс-лист, реально нічого не виробляє та не продукує, та хоче на тому заробити 200 ойро.Супер...Супер?Туреччині знову несподівано повезло. Вчора на морі був сильний вітер. Дуже сильний."У северо-западного берега Турции недалеко от курортного городка Айванлик, турецкая жандармерия и береговая охрана достали из воды 1551 кг марихуаны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание Milliyet."Марихуану, упакованную в вакуумные мешки, переправляли деревянной лодкой шесть человек. Из-за перегрузки лодка затонула", - сообщили правоохранители."