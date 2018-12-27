Вы чисто в СФ? Я вот думаю СФ-ЛА-ЛВ.akurt написав:Вы думаете, я не получаю такую рассылку?
Хи-хи.
Не знаю по сколько дней закладывать на каждый город (с детками 5 и 9). Всего там буду 11 дней.
Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 08 тра, 2019 15:20
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Вы чисто в СФ? Я вот думаю СФ-ЛА-ЛВ.
Не знаю по сколько дней закладывать на каждый город (с детками 5 и 9). Всего там буду 11 дней.
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Додано: Сер 08 тра, 2019 15:31
СЛАДКИЕ ПЛЮШКИ ДЛЯ ТОГО, КТО КУПИЛ КВАРТИРУ ЗА ГРАНИЦЕЙ
Среда, 8 мая года 2019.
Курс гривна-доллар - 26,40 гривны за доллар.
Курс лира-доллар - 6,20 лиры за доллар.
Курс гривна - лира: 26,40/6,20=4,26
Тогда:
- 1 литр молока - 2,75 лиры или 11,72 гривны
- 1 кг курицы (тушка) - 10 лир или 42,60 гривны
- 1 батон белого хлеба - 1 лира или 4,26 гривны
- 1 литр бензина А95 Премиум 7,20 лиры или 30,67 гривны за литр.
Красота! Одно плохо:
Упаковка пива 4 банки - 32,5 лиры или 138 гривен (за 4 банки).
Вот это реально плохо: 1 банка пива - 34 гривны.
Но все равно пришлось купить мне упаковку... Скоко той жизни...
Востаннє редагувалось akurt в Сер 08 тра, 2019 18:32, всього редагувалось 3 разів.
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
Додано: Сер 08 тра, 2019 15:34
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Спасибо!
Летать не планирую - возьму сразу авто.
Буду закругляться - а то жесткий оффтоп.
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Додано: Чет 09 тра, 2019 10:49
ПОКРАЩЕННЯ ЖИТТЯ ВЖЕ СЬОГОДНІ!
Хто б міг вгадати, що це знамените українське гасло часів двічі осудженого колишнього завідувача гаражем несподівано спрацює для українців дуже далеко від України.
Той, хто розбирається у фінансах та економіці скаже, що знецінення валюти країни - то погано.
Не будемо сперечатися.
Але для тих, хто приїздить в Туреччину на відпочинок - то є просто подарунок.
Щастя подвійне:
- це призводить до того, що все на курорті стає дешевшим і продається просто даром.
Наприклад, в ці дні можна з ніг до голови одягнутися в фірмовому магазині фірми Colin's: футболки - від 14 лір (56 гривень), джинси та шведки - від 25 лір (100 гривень).
- це повинно привести - я сподіваюсь - для зниження цін для відпочинку украінців на узбережжі Азовського моря - наприклад, на Арабатській стрілці або у Бердянську, та на узбережжі Чорного моря, в районі Одеси, де минулого року цініи перевищували ціни в Криму.
Спроба однієї туристичної фірми продати за собівартістю путівку (ВІДМОВНИЙ ТУР) на трьох розкриває нам "секрет", скільки хоче заробити українська фірма у порівнянні із заробітком відразу двох задіяних юридичних осіб:
- авіакомпанії
- готелю в Туреччині.
Авіакомпанія: авіарейс є комерційно успішним, якщо його вдалося продати за 50 доларів за 1 годину польоту.
Тому авіакомпанія продає (переліт з Києва в Анталію - більше 1 години) переліт в два боки за 2х50 ойро з людини, тобто за 100 ойро. На цей час багато пропозицій на сайтах фірм, що займаються чартерними рейсами із пропозицією авіаквитків саме за такою ціною: 50 і більше ойро в один бік. При цому заробляють посередники ось як: Київ-Анталія - 100 ойро, Анталія-Київ - 50 ойро.
Таким чином, із оголошенної вартості в 166 ойро з людини треба вирахувати щонайбільше 100 ойро. Фактично авіакомпанії не в програшу, тому що а) зазвичай чартери виконуються і дуже дивними українськими авіакомпаніями, нікому не відомими, які мають у своєму флоті літаки типу MD-82 (збиралися з 1987 року в Китаї, перший політ - 1981 рік), які вже списані у всіх країнах світу, і яким вже по 30 і більше років. Останній раз я на такому летів у Хургаду десь у 2004 році і вони вже тоді були старенькими... б) є показник використання літаків: "скільки часу вони стоять в аеропорту, не виконуючи рейсів". Чемпіоном тут є сумнозвісний російський нікому не потрібний "Сухой суперджет-100".
Готель: 166 ойро-100 ойро=66 ойро. Родина на три особи: 66х3=200 ойро.
Якщо врахувати, що завжди у готелях харчування дітей є безкоштовним для родини в три особи, то готель заробить 200 ойро за номер на дві особи. Це приблизно 1400 лір або 200 лір на добу. Супер!
Зазвичай готель в Анталії із сніданком можна забронювати за 140 лір на добу. Тому 200 лір на добу - план виконано!
Все стає на свої місця.
Турфірма. Тут трохи сумно: авіакомпанія утримує літак, персонал, обслуговування і хоче заробити 100 ойро на людині. Готель працює і хоче заробии 100 ойро на людині.
Турфірма формує прайс-лист, реально нічого не виробляє та не продукує, та хоче на тому заробити 200 ойро.
Супер...
Супер?
P.S. Туреччині знову несподівано повезло. Вчора на морі був сильний вітер. Дуже сильний.
"У северо-западного берега Турции недалеко от курортного городка Айванлик, турецкая жандармерия и береговая охрана достали из воды 1551 кг марихуаны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание Milliyet.
"Марихуану, упакованную в вакуумные мешки, переправляли деревянной лодкой шесть человек. Из-за перегрузки лодка затонула", - сообщили правоохранители."
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
Додано: П'ят 10 тра, 2019 07:20
ЖЕНИТЬСЯ ИЛИ ПОДОЖДАТЬ?
(опыт покупки автомобиля за рубежом)
Если вы купили себе недвижимость за рубежом, то грех не купить себе, любимому, и автомобиль.
Можно ли это сделать иностранцу?
Да, в Турецкой республике - без проблем.
Выбирайте одну из 2-х опций:
- вы покупаете авто как иностранец и не уплачиваете предусмотренные налоги (НДС в Турции 18%). В этом случае вы получаете номерной знак, в буквенной серии которого первой будет буква "М", которая обозначает, что за рулем - иностранец. За такое авто в автосалоне вы заплатите на 18% меньше, чем гражданин Турецкой республики. Правда, приятно?
Есть расплата за удовольствие: такое авто вы сможете продать только иностранцу.
- вы покупаете авто на правах гражданина Турецкой республики с уплатой всех налогов и платежей. Но и продать такое авто потом можете любому человеку.
Рост курса доллара в Турции привел к интересному и приятному моменту - росту продаж/покупок автомобилей.
В понедельник одни мои приятели купили не новый автомобиль Hyundai Accent за 19 400 лир, "слив баксы" по курсу 6 лир за 1 доллар. Такое авто 2005 года обошлось в 19500/6,00=3 250 долларов. На сайте auto.ria.com за такое же авто просят от 3 900 до 5 000 долларов. Мелочь, а приятно.
Особенно если учесть, что покупатель - отец двоих детей, мама которых - украинка (не работает) работая в отеле, получает на руки 5 500 лир в месяц.
Это хорошая зарпллата, я бы даже сказал - приличная.
Для сравнения: новый автомобиль в автосалоне - скажем Hyundai i20 - стоит 80 000 лир.
Вчера я участвовал в покупке нового внедорожника. Hyundai Tucson. Вот он стоит на улице под нашим домом - здесь авто ночуют просто так на улице и никто никогда за последние 1 000 лет со времен государства Сельджукидов не тронул ни одну арабу ("araba" - по-турецки "автомобиль").
Арифметика тут такая. В Турции как и нас есть "регулярная цена", есть цена "со скидкой" и есть цена в случае оплаты наличными.
Для нашего варианта - бензиновый двигатель 1,6 литра разница существенная если вы платите наличными в автосалоне - мы вышли на цену в 164 000 лир.
Не ругайтесь, конечно, я уговаривал покупателя не жлобиться и взять комплектацию 4х4 - как у меня, но покупатель все же пожлобился и взял 4х2.
"Не виноватая я, он сам ко мне пришел!" (фраза из знаменитого фильма).
Итого мы вчера слили 165 000/6,20=26 600 долларов США.
Сколько стоит авто такой комплектации в Украине?
Интересный вопрос.
Именно такие комплектации отсутствуют: есть тоже 4х2, но другой двигатель.
Кроме того, у нас берут доплату за наличие люка в крыше (в Турции стандартная комплектация) - 36 300 гривен.
Тогда выходим на сумму такую:
715 800+36 300=752 100 гривен или 752 100/26,43=28 456 долларов США.
К этой цене нужно прибавить Сбор в Пенсионный фонд:
5% (так как автомобиль стоит больше 510 000 гривен): 28456х5%=1 425 долларов США.
Итого реально автомобиль обойдется в сумму: 28 456+1425=29 881 долларов США против 26 600 в Турецкой республике.
Ах, как хорошо!
Разницу в 29881-26600= в 3 281 доллара США мы договорились потратить на "кабаки и баб", которые не "доведут до цугундера".
P.S. Якщо ви маєте автівку, то актуальним є питання про паркувальне місце/гараж.
Це теж гроші? Це теж потребує фінансування?
Як то вирішує читач в Україні?
- залишає авто у дворі під вікнами.
- купує за 5000 - 7000 доларів гараж.
- купує за 10 000 - 15 000 паркувальне місце в підземному паркінгу.
- орендує гараж (мої приятелі здають в Ірпені за 1 500 гривень, а паркувальне місце в підземному гаражі - за 1 000 гривень).
Як то вирішує українець, який мешкає за кордоном? Візьмемо дві протилежності.
а) якщо ви мешкаєте в США, то паркувальним місцем забезпечується кожент власник/орендар житла. Як правило це 1 паркувальне місце для квартири 1 bedroom та 2 паркувальних місця для квартири 2 bedroom. Якщо ви маєте, орендуючи квратиру 1 bedroom, 2 авта, то ви або 1) залишаєте авто на вільному місці вашого будинка на так званих "guest" паркувальних місцях; 2) залишаєте за узгодженням із сусідами на виділених їм місцях; 3) залишаєте на вулиці біля будинку на безкоштовних паркувальних місцях; 4) маєте власний гараж (вкрай рідко); 5) орендуєте гараж (вкрай рідко).
б) якщо ви мешкаєте в Туреччині:
- всі будинки мають огорожену власну територію із брамами (як правило автоматичними) для паркування автівок власників. То є безкоштовно.
- всі будинки мають вільні паркувальні місця біля будинку. Наприклад, проїзжа частина моєї вулиці має таку ширину, шо з одного боку та з іншого боку паркуються легковики та залишається посередині такий простір, що майже вільно пройдуть ще й 2 (дві) вантажівки.
- неподалік від будинка маєте безкоштовну парковку, як ось ви бачите з мого балкона:
- неподалік від будинка маєте безкоштовну ВКРИТУ парковку. Це парковки, які побудувала мерія міста з такою умовою: 1 (один) раз на тиждень у визначений день автівки повинні бути прибрані заздалегідь і цілий день тут працює продуктовий ринок з ранку до пізнього вечора.
Моя автівка зажди припаркована на території мого будинка на узгодженому із сусідами місці, це місто ніколи я не змінюю. Паркувальні місця - під цілодобовим моніторінгом камерами, хоча особисто я вважаю це зайвим: за останні 1000 років із часів існування держави Сельджукідів не відбулося жодного випадку якихось ексцесів із жодною арабОю ("araba" - на турецькій мові "автомобіль").
Таке відношення до араби започаткував Zincirkıran Mehmet Bey, мавзолей якого є в самому центрі Анталії - Zincirkıran Mehmet Bey Türbesi.
За вказівкою цього хана відрубували праву руку злочинцю.
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
Додано: Суб 11 тра, 2019 01:39
А ДЛЯ КОГОСЬ УКРАЇНСЬКА НЕРУХОМІСТЬ - ТО Ж НЕРУХОМІСТЬ ЗА КОРДОНОМ
Я сподіваюся, Господь відведе пана Долярчика від іпотечних кредитів під нуль відсотків річних.
Краще виграти в лотерею.
Тому розкажемо йому, ЯКИМИ РЕАЛЬНИМИ СПРАВАМИ займаються люди в ці дні.
Технічне завдання: Якось добре пристроїти нахом"ячені 200 000-250 000 доларів.
Куди пристроїти 300 000 - 500 000 доларів всі знають. Я про те вже писав на цій гілці (видалено модератором через 1 рік (!!!) після того, як було написано). То не інтересно.
Виконавці: 1. Володар мішка із грошима під грушею. 2. Автор рядків. 3. Відомий в деяких колах архітектор. Має більше 20 реалізованих проектів.
Умова технічного завдання: Пристроїти 250 000 доларів будь-куди, але не в банк на депозит.
Отримувати 10-20 відсотків річних по валюті.
Технічний проект.
1. Запропоновано купити ділянку землі площею в 6 соток в гарному місці, не далі як 6 км від центра міста із населенням в 1 000 000 мешканців. Купити дешево.
На розгляд після тривалих пошуків представлено 2 ділянки землі: одна площею в 6 соток з розмірами 15 м (фронт)х40 м.; друга: 20 м (фронт)х25 м. На обох ділянках є чудові будинки побудови 1955-1957 років.
У 2008 році за кожен з об"єктів володарям давали по 200 000 доларів, але володарі знали, що "будеттокадаражать" та притримали ті об"єкти до кращих часів.
2. Перша ділянка горизонтальна по відношенню до асфальтованої вулиці, але сама вулиця на ділянці садиб від номера 1 до номера 32 має уклін 30-40 градусів. Взимку виткористовується як безоплатна гірка для дітлахів на санчатах. Друга ділянка розташована на горизонтальній вулиці, але сама має нахил приблизно в 30 градусів. Перший і другий об"єкти продаються в квітні 2019 за 60 000 доларів, що - звісно - більше, ніж 200 000 доларів у далекому 2008 році ("Не зівай, Хомко, на те й ярмарок!"). Учасник виконнання робіт номер 2 зв"язався із сусідкою першого об"єкта, яка виявилася його однокласницею та з"ясував: а) що мешканці першої діляни ні за яких умов взимку не виїдуть на верхню частину вулиці; тільки спускатися вниз як на санчатах та робити об"їзд по сусідніх вулицях. б) мешканці будинків під номерами 1-32 дуже вдало вивели каналізаційні труби під асфальт вулиці та зовсім нічого не платять за відведення стічних вод, з інтересом наглядаючи за поведінкою асфальта.
Прийнято колективне рішення запропонувати продавцеві об"єкта 2 вагомі 47 000 доларів замість 60 000 доларів. Пропозицію прийнято. Об"єкт куплено.
3. Станом на 10 травня 2019 року маємо вже чисту ділянку, звільнену від нагромаджень з 1955 року.
План ділянки передано архітектору.
4. Архітектору поставлена задача: спроектувати щось не дороге, але приємне в плані отримання грошей. Мною запропоновано побудувати "прибутковий будинок" на 4 квартири - всі під здачу.
5. Архітектор вивчив ділянку на місці та запропонував розробити проект будинка на 4 квартири, "погравшись" з нахилом ділянки: дві квартири будуть мати гаражі на "нульвому поверсі" з виїздом на одну сторону вулиці, дві квартири будть мати замість гаражів "паркувальні місця". Квартири проектувати 2-поверхові.
6. Інвестиція - для можливості розрахунків по вкладанню грошей була обмежена учасником "2" в такому обсязі (розрахунок зроблено "від зворотнього"): кожна з квартир орендодавцем буде передана орендарю із розрахунку оплати 500 доларів на місяць. Разом очікувана щомісячна виручка 500х4=2000 доларів США. В рік - 2000х12=24 000 доларів США. При дохідності в 10% річних максимальна сума інвестицій повинна бути: за 10 років - 240 000 доларів США.
Обмеження по вкладанню грошей в будівництво та оздоблювальні роботи: 240 000-47 000=193 000 доларів США.
При бажаній в Україні окупності проекту в 8 років маємо вкластися в суму:
(24 000х8)-47000=145 000 доларів США, що на 48 000 доларів менше 193 000 та визнано нереальним. Учасник подій номер 1 не погодився на інвестицію в будівництво та обладнання в 193 000 доларів.
7. Архітектор та його підлеглі на сьогодні розробили проект на суму в 180 000 доларів США з виконанням робіт "під ключ".
8. Розрахунковий термін окупності: (180000+47000)/24000=9,5 років.
9. Розрахункова прибуткова ставка: 10,57% річних по валюті.
10. Умови збільшенні прибутковості та зменшення терміну окупності (буде визначено по закінченню робіт та залежить від курсу долара по відношенню до орендної плати): зменшення витрат на реалізацію проекту та збільшення орендної плати до 750 доларів на місяць.
Роботи почалися.
Дай Бог.
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
Додано: Суб 11 тра, 2019 14:11
... і будь тут мудрим ©
... все то так, пане Акурт, але......
- я колись щось подібне писав на своїй гілці..... - тільки, я писав, щоб взяти десь на на відстані до 10км від міста дачу(навіть примітив, що є такі півтора-поверхові "коробки" з цегли, тільки дах або міняти, або фарбувати, бо з шиферу) і коштували рік тому(зараз не дививсь) 15-20-25тис.долярів(на плоші 6-7соток) - і переробляти їх + добудовувати, щоб було 2-3-4 окремих "номери" під оренду і здавати їх по ціні міських однух......- так мої мрії зразу присікли форумчани, що попиту на таке нема(!).... і що хтось зі знайомих знімає цілий заміський будинок "півторачку" з хорошим ремонтом і щось платить, як за однуху в місті....
- тому, я "лишився того ровера", хоч ідея з цим(і Вами описана вище) досить цікава!
- правда, трошки "забагато рухів/мороки" за отих 10-11% річних у валюті.... - але, це просто цікаво щось проектувати/комбінувати/втілювати у життя!
....ще й природа навколо...... свіже повітря....
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Суб 11 тра, 2019 17:02
Долярчик Долярчику, кріпта вже 2-4 ікси зробила з початку року, а ти все мрієш про лендлордство....
Все, що ви робите, робіть з любов'ю або не робіть зовсім. Важливо не те, скільки ви зробите, а те, скільки любові ви вкладете в свою працю.
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