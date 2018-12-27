Додано: Суб 11 тра, 2019 22:17

Хі-хі.

Ні, я підтримую пана Долярчика в намаганні стати багатим.

Це правильно.

Тут різні методи є добрими.

Просто стартовий рівень різний.

Випадок, що вище - реальний. Кожна цифра.



Але пану Долярчику треба врахувати 2 речі:

1. Мова не йде про якусь Шевченкову хату десь в 10 км від міста. І його вірно відговорили. Ні, тут купили ділянку землі в гарному місці тільки приватної забудови. Від ділянки до одного із центральних проспектів - 650 метрів. Я не викладував фото будинків ліворуч та праворуч - зберігаючи приватність - повірте, там будинки тисяч на 300 000 долярів. І те, що там будуть орендарі по 500 доларів на місяць, немає сумнівів. Я не даремно написав цифру "750" - то мій розрахунок з приводу бажання того пана, що під грушею ховає мішечки із "золотими монєтками", мати 20% річних по валюті. Що інтересно, що все може бути: і 750... Почекаємо завершення робіт.

2. Тут реально людина думає, куди краще пристроїти ЗАЙВІ 250 000 доларів. Не 250 000 гривень. Ну ось вибрала таке.

Хто ж проти?



P.S. Просив би звернути увагу ще на реальні цифри в моєму тексті: реально за кожний із об"єктів у 2007-2008 роках давали живими грошами по 20 000 доларів за сотку землі, навіть не рахуючи вартість будинків побудови 1955-1957 років. Тобто реально людина з мозком могла би зрозуміти, що не варто вкладати в утеплення та підмазування тих чудових за мірками 1957 року будинків гроші, а, скориставшись знаннями із дисціплини "Політична економія" на тему "Земельна рента", скористатися вдалим розташуванням тих земельних ділянок, які держава "УРСР" віддала у безстрокове користування у 1957 році, та які потім приватизували, ТА ВЧАСНО ПРОДАТИ.

В тих 2007-2008 роках - чесно признаюсь - реально стояв на колінах перед трьома знайомими із проханням не прогавити та отримати за те, що ви бачили на фото зверху, живими 200 000 доларів.

Знаєте, які задавали мені питання?

- А що ми будемо з ними робити?

Я чесно відповідав: вам по 50 або 60 майже років, кидайте вирощувати помідори та огірки, купіть за ті гроші - тисяч за 45 - 50 - нехай 90 000 долярів - чудову квартиру в спальному районі, до квартири купіть 2 емалірованих відра.

- Навіщо?

- В ліве відро накладіть по самий верх червону ікру, в праве - по самий верх - чорну ікру, занурьте в ліве відро ліву ногу, та в праве відро - праву ногу, та сидіть на балконі із бокалом червоного напівсолодкого "Артемівське".

Казали, посміхаючись, що я дурню кажу.

На сьогодні: не дають навіть 60 000. Віддали за 47 000.

З трьох згаданих варіантів:

- в першому на 9 травня року 2017 жінка садила розсаду помідорів та впала від інсульту. Лежить паралізована - як раз в ці дні - 2 роки. Чоловік вже замучився її тягати по хаті.

- в другому - залишилася самотня (зовсім, кажуть, є племінник), на сьогодні працює на двох роботах, ледве повзе на ті дві роботи.

- в третьому чоловіку щось сталося із головою - чи здурів, чи що, вже рік чи три не виходить з хати. Жінка бідкається, що не знає, що робити із консервацією, яку наробили вдвох на 45 років вперед та яка зберігається у підвалі.

Резюме: в нерухомості, як і в сексі, все треба робити швидко, та вчасно.

“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).