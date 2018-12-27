Додано: Пон 20 тра, 2019 19:01

В Белеке уже все на первой линии построено.

Этот отель - вторая линия.

Берет огромным комплексом шикарных услуг.

Реально круче, чем в Лас-Вегасе.

Что меня удивило:

- гигантских размеров залы в главном корпусе отеля - анфилады помпезных залов на километр.

- 16 ресторанов

- 20 баров. Шампанское при входе - я бокал отведал - название не помню, но очень приличное.

- приличный Аквапарк - я был во многих - мне этот очень понравился. При том, что не все горки посетил.

- крутой СПА-центр (я не ходил).

- в номерах я не был, но сказали "прикольные" в том смысле, что очень хорошие.

- 3000 отдыхающих (!!!).

- на море - трансфер - каждый 20 минут (как по мне, так не удобно).

- держат "марку" - за 2 года сменили 40 менеджеров по разным направлениям (у них тут отдельные главные менеджеры по разным направлениям работы отеля - менеджер по электричеству, менеджер по питанию и так далее). Увольняют/меняют при первом "проколе".

- не знаю, почему, но бросались в глаза россияне: может, потому, что громко все разговаривают, толстые, обрюзгшие, за редким исключеним - нормальные. Россиянам обеспечивает отдых фирма Anex-tour. Говорили, что россиянам отдых обходится в 350 000 рублей на двоих на неделю.

- там отдельная зона - Мальдивы (типа копию сделали) - так сказали доплата по 100 евро за такой отдельный "вигвам", "плавающий в море".

Цену в 1250 лир при мне смотрели на сайте отеля. Ясно, что организованным группам - скидка.



Ну, а вообще УСПЕШНЫЙ бизнес - есть бизнес: 3 000 отдыхающих - 1000 сотрудников (!!!).

Тут надо учиться.



Вообще господин shapo невольно "навёл" на одну правильную мысль.

Вот смотрите:

- племянница с мужем приезжали в Кемер - отдых на неделю обошелся в 1800 долларов.

- приятели вот в апреле приезжали в Кемер - тоже все про все обошлось в 1 600 долларов (муж+жена+ребенок).

- в сентябре двоюродная сестра прилетает из Питера в Кемер - тоже сказала, что путевка на двоих стоит то-ли 200 000 рублей, то ли 240 000.

На самом деле свой отдых можно организовывать без всяких турфирм гораздо дешевле и ЛУЧШЕ.

Например, сейчас чартерные рейсы "Анталия-Киев" продают по 45 евро в одну сторону.

Отели можно снять по 140 лир (600 гривен ) в сутки и почти у моря.

Кроме того, вот этот режим "все включено" - хорошо, но приводит к абсурду:

такое изобилие жратвы как вчера, конечно, поражает всякое воображение, но ведь желудок не резиновый. Так зачем платить за все что, на что к концу ужина нельзя и смотреть?

Вчера на ужине в ресторане заметил такую вещь: жрали-жрали-жрали за соседним столом, а потом еще принесли себе "отдыхающие" блюдо, в котором лежало не менее 1 кг клубники, обложенной по периметру еще и диковинной машмалой.

Что вы думаете - ушли - к клубнике и не притронулись - подошел официант убирать - аж дар речи потерял, фыркнул - для нас заметно было - и я представляю, что он про "себя" подумал про "отдыхающих"...



Кстати, узнавал: сотрудников не кормят объедками с кухни - питаются совершенно отдельно в отдельных "столовых" и очень даже скромно, и всё - чисто турецкая кухня: бобы, рис, фасоль...

Сказали, что в меню для персонала - курица каждый день, а вот мясо говядина и баранина - не более 2-х раз в неделю.

Для персонала есть отдельный "отель" при отеле - называется каким-то непривычным словом "ложман" - там приличные комнаты на двоих. Со всеми удобствами.

Иногородних привозят на автобусах - они называются "сервис". Ходят ежедневно автобусы по расписанию и по маршруту (бесплатно для сотрудников).

Семейным могут дать отдельную квартиру в комплексе жилых зданий.



А вообще турки молодцы: пыль в глаза за ваши большие деньги!

Прогнозируют доходы от туризма в этом году выше прошлогодних - более 25 миллиардов долларов США.

Опять же: учиться надо!



P.S. Вечером вернулись вчера наверное в 22-00 или в 23-00 "без задних ног". Сидели с женой на балконе и сказали друг-другу, что у нас лучше всяких отелей.

“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).