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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 18 тра, 2019 19:20
Все, що ви робите, робіть з любов'ю або не робіть зовсім. Важливо не те, скільки ви зробите, а те, скільки любові ви вкладете в свою працю.
Додано: Нед 19 тра, 2019 18:37
Уважаемый не вырывайте слова из текста и не перекручивайте смысл. Аренда, имелось ввиду, что я не занимаюсь сдачей в аренду, а инвестируют с условием дальнейшей продажи. А за рубежом, конечно арендую квартиры для своего проживания!!!
Додано: Пон 20 тра, 2019 07:50
Уважаемый Alparslan!
Хочу напомнить - как школьнику пятого класса, что вы попали в список 78 второгодников нашей школы.
Мы уже видели тут 77 второгодников, которые все рассказывают, как неправильно автор ветки надел хлопчатобумажную мужскую майку белого цвета.
Кроме того, вам двойка по предмету "Обществоведение" так как вы спутали ветку
"Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість" с веткой под названием
"Один мушкетер, торгующий акциями Турбоатом (TATM) по 12 гривен за акцию, сейчас вам расскажет, как правильно управлять экономикой Турецкой республики".
НЕ РАССКАЖЕТ.
Мы ею не управляем. Ми не премьер-министры Турецкой республики. Вы спутали. Как всегда.
Мы кушаем, ходим, плаваем, фотографируем, курим сигареты, пьем вино, спим, любим общество красивых женщин, дремаем, ездим на экскурсии, ходим на лодке в море, платим за коммуналку, лазим по горам, занимаемся любовью, ездим на автомобиле. Мы живем.
Мы ценим то, что вы бросили семью, детей, жену, работу и зарегистрировались на форуме РАДИ нас, и написали не где-то на какой-то малозначительной ветке, а именно НА ЭТОЙ, и уже целых 3 (три), а нет, 4 (четыре) сообщения, мы понимаем ход вашей мысли. Мысль направлена в нашу сторону.
У нас - получилось. Мы живем и радуемся жизни. У вас не получается. Вы живете (существуете), но не радуетесь жизни. Оттого все время врёте и все время нам рассказываете, в какой такой плАхой части Земного шара мы живем.
Вы живете? В какой чудесной части Земного шара?
Расскажите как и где. Я давал заготовку. Она выше. Попробуйте.
P.S. Приємно відмітити, що на інавгурацію новообраного президента України прибула делегація на чолі із Віце-президентом Туреччини Фуатом Октаєм. Що інтересно - ця посада - Віце-президент - введена зовсім недавно - після реформ 2017 року. Туреччина - відновлює всі шари влади, сподіваємося, що і у нас получиться!
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
Додано: Пон 20 тра, 2019 11:28
НЕРУХОМІСТЬ ЗА КОРДОНОМ: КУЛЬТУРА - В МАСИ!
Коли ви мешкаєте за кордоном, у вас рано чи пізно з"являться справжні друзі із української діаспори.
Залежить від вас - від вашої активності - як весело та інтересно ви будете проводити час.
Наприклад, в цю суботу - День вишиванки!
Не дивуйтеся: святкова ходА у вишиванках у нас вже була (я приймав участь).
Але чому би й не радіти в інші дні?
Наприклад, росіяни хотіли здивувати всіх виступом оркестру Співакова в амфітеатрі в Сіде 7, 9 та 11 травня, повне фіаско: вхід був платний, 100 лір (приблизно 400 гривень), ніяких вражень та відгуків.
Україніці все роблять безкоштовно та вдало!
Тут на забувають про своє коріння. Програма дня цієї суботи:
- Виступ дитячого хореографічного колективу українського народного танцю СВІТАНОК ;
- Колектив класичного сучасного танцю СОНАТА;
- Сучасні українські пісні від КАЛИНИ;
- Запальні народні пісні від славетного хору БЕРЕГИНЯ;
- ДЕФІЛЕ ВИШИВАНОК (!!!);
- КОНКУРС НА КРАЩУ ВИШИВАНКУ;
- МАЙСТЕР- КЛАСИ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ДОРОСЛИХ ;
- та багато цікавого ....
Підготувлені призи!
- У вас буде шанс виграти пам'ятні коштовні подарунки
- та КОШИК СМАКОЛИКІВ від наших друзів фірми VALET,
- а також молода ПАРА у вишиванках має нагоду виграти РОМАНТИЧНУ ВЕЧЕРЮ на двох у пристижному ресторані м.Анталья !!!!!!!!!!!!
Публікую для тих із читачів, хто опинится у суботу, 25 травня, з 16-30 в Agora Antalya AVM
Це зовсім недалеко від аеропорту Анталії!
Ну а в мене в неділю був важкий день. Цілий день я провів "на відпочинку" в одному із самих дорогих готелів Анталійської рів"єри - в Белеку.
Зараз самі дорогі та нові готелі знаходяться не в Кемері, який є вже "потертим", а у Белеку - в 40 км від АнталіЇ.
Скажу тільки дві речі:
- щоби там відпочивати - треба мати дуже багато здоров"я. Доба перебування в такому готелі коштує 1250 лір або приблизно 5 000 гривень.
- саме цікаве відбулося рівно о 8-00 ранку (призначений мені час початку візиту, коли на місце роботи прибуде Головний менеджер та видасть нам перепустку на 1 день безкоштовного перебування).
Уявіть собі: центральні ворота готелю - схожого на східний палац.
Навпроти - через дорогу - стоїть та переминається із ноги на ногу велика купа росіян - туристів, які чекають на подачу туристичного автобуса десь їхати.
На їх очах під"їзджає авто із гордим українським прапором на держномерах із львівськими номерами: купа охорони, шлагбаум.
Шибка дверей авто опускається - охоронцю сказано пароль турецькою мовою - охоронці - "під козирьок", авто гордо проїжджає.
Туристи навпроти підв"язують щелепи...
Додам, що авто весь день було припарокване на VIP-пароковці перед центральним входом в готель.
День був важким... Навіть не всі горки аквапарку вдалося спробувати... віски було рікою - але я за кермом...
P.S. Звісно, ми дивилися прямий репортаж з Інавгурації нового президента. Мені дуже сподобалося. Особливо - перша промова молодого президента.
Будьмо!
P.P.S. З неділі на ринку впали вдвічі ціни на овочі та фрукти: огірки, помідори, цибуля та все інше - вже по 1 (одній) лірі (приблизно 4 гривні кг).
Зранку в МЕТРО - краби по 45 лір (180 гривень) кг.
Долар-ліра - 6,05 - стабільно, ну, як я і писав раніше: дивись на ціннники АЗС і знай курс долара заздалегідь.
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
Додано: Пон 20 тра, 2019 17:22
Белек проезжал когда ехал из аэропорта в свой отель, с виду большое село, возможно, ближе к морю что-то приличное.
И что это за цена в 1250 лир? У меня в пятизвездочном была где-то под 900. Или это очередной Мардан -палас семизвездочный?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Пон 20 тра, 2019 17:26
А Стамбул против Эрдогана проголосовал
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Пон 20 тра, 2019 19:01
В Белеке уже все на первой линии построено.
Этот отель - вторая линия.
Берет огромным комплексом шикарных услуг.
Реально круче, чем в Лас-Вегасе.
Что меня удивило:
- гигантских размеров залы в главном корпусе отеля - анфилады помпезных залов на километр.
- 16 ресторанов
- 20 баров. Шампанское при входе - я бокал отведал - название не помню, но очень приличное.
- приличный Аквапарк - я был во многих - мне этот очень понравился. При том, что не все горки посетил.
- крутой СПА-центр (я не ходил).
- в номерах я не был, но сказали "прикольные" в том смысле, что очень хорошие.
- 3000 отдыхающих (!!!).
- на море - трансфер - каждый 20 минут (как по мне, так не удобно).
- держат "марку" - за 2 года сменили 40 менеджеров по разным направлениям (у них тут отдельные главные менеджеры по разным направлениям работы отеля - менеджер по электричеству, менеджер по питанию и так далее). Увольняют/меняют при первом "проколе".
- не знаю, почему, но бросались в глаза россияне: может, потому, что громко все разговаривают, толстые, обрюзгшие, за редким исключеним - нормальные. Россиянам обеспечивает отдых фирма Anex-tour. Говорили, что россиянам отдых обходится в 350 000 рублей на двоих на неделю.
- там отдельная зона - Мальдивы (типа копию сделали) - так сказали доплата по 100 евро за такой отдельный "вигвам", "плавающий в море".
Цену в 1250 лир при мне смотрели на сайте отеля. Ясно, что организованным группам - скидка.
Ну, а вообще УСПЕШНЫЙ бизнес - есть бизнес: 3 000 отдыхающих - 1000 сотрудников (!!!).
Тут надо учиться.
Вообще господин shapo невольно "навёл" на одну правильную мысль.
Вот смотрите:
- племянница с мужем приезжали в Кемер - отдых на неделю обошелся в 1800 долларов.
- приятели вот в апреле приезжали в Кемер - тоже все про все обошлось в 1 600 долларов (муж+жена+ребенок).
- в сентябре двоюродная сестра прилетает из Питера в Кемер - тоже сказала, что путевка на двоих стоит то-ли 200 000 рублей, то ли 240 000.
На самом деле свой отдых можно организовывать без всяких турфирм гораздо дешевле и ЛУЧШЕ.
Например, сейчас чартерные рейсы "Анталия-Киев" продают по 45 евро в одну сторону.
Отели можно снять по 140 лир (600 гривен ) в сутки и почти у моря.
Кроме того, вот этот режим "все включено" - хорошо, но приводит к абсурду:
такое изобилие жратвы как вчера, конечно, поражает всякое воображение, но ведь желудок не резиновый. Так зачем платить за все что, на что к концу ужина нельзя и смотреть?
Вчера на ужине в ресторане заметил такую вещь: жрали-жрали-жрали за соседним столом, а потом еще принесли себе "отдыхающие" блюдо, в котором лежало не менее 1 кг клубники, обложенной по периметру еще и диковинной машмалой.
Что вы думаете - ушли - к клубнике и не притронулись - подошел официант убирать - аж дар речи потерял, фыркнул - для нас заметно было - и я представляю, что он про "себя" подумал про "отдыхающих"...
Кстати, узнавал: сотрудников не кормят объедками с кухни - питаются совершенно отдельно в отдельных "столовых" и очень даже скромно, и всё - чисто турецкая кухня: бобы, рис, фасоль...
Сказали, что в меню для персонала - курица каждый день, а вот мясо говядина и баранина - не более 2-х раз в неделю.
Для персонала есть отдельный "отель" при отеле - называется каким-то непривычным словом "ложман" - там приличные комнаты на двоих. Со всеми удобствами.
Иногородних привозят на автобусах - они называются "сервис". Ходят ежедневно автобусы по расписанию и по маршруту (бесплатно для сотрудников).
Семейным могут дать отдельную квартиру в комплексе жилых зданий.
А вообще турки молодцы: пыль в глаза за ваши большие деньги!
Прогнозируют доходы от туризма в этом году выше прошлогодних - более 25 миллиардов долларов США.
Опять же: учиться надо!
P.S. Вечером вернулись вчера наверное в 22-00 или в 23-00 "без задних ног". Сидели с женой на балконе и сказали друг-другу, что у нас лучше всяких отелей.
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
Додано: Пон 20 тра, 2019 22:08
Мои впечатления от пятизвездочного турецкого отеля.
Сотрудников раза в 1,5 больше чем отдыхающих.Возможно, еще не сезон, т.к. вода в море холодная.
Отбить затраченное бабло можно только через пойло, чем некоторые граждане с утра на пляже и начинали заниматься ( там стоял бар с разливайкой).
На еду, действительно, к концу даже моего короткого отдыха смотришь с отвращением и появляются мысли - куда они девают все эти остатки? Это сколько ж должно быть свиноферм в Турции на средиземноморском побережье чтобы это все переработать.
Удивило количество молодых официантов казахов - девочек и мальчиков.
В отличие от отдыхающих казахов которых было совсем мало.
10 мая когда заехал процентов 90 было россиян, дня через 3 поперли немцы, бриты, эстонцы, видел семью южных корейцев.
Разницы между россиянами и немцами особенной не заметил - и то, и другое бы***.
Более того, на некоторых шеях до сих пор как в 90-х висят золотые цепи на которые можно весить амбарный замок.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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