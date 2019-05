Додано: Сер 22 тра, 2019 10:10

НЕРУХОМІСТЬ ЗА КОРДОНОМ ТА ОСВІТА: ХІБА Є ПРОБЛЕМИ?



Епіграф: "Можно просчитывать, где мы окажемся осенью или в начале следующего года. У меня есть плохие прогнозы... Кто-то делает более нейтральные прогнозы... Но - увы - мы это путь уже избрали..." (Тарас Чорновил. 21.05.2019)



Хтось вкладає кошти в залізобетонні параллелопіпеди на 25-му поверсі.

Хтось бавиться депозитами.

Хтось вкладає гроші в освіту дітей.



Останнє робити особливо важко.

Це тому, що гроші треба віддавати ЗАРАЗ - а результат побачиш тільки через 5 років.

Коли хочеться зараз - будь-ласка, для вас - депозит. Копійки, але зараз. Вистачить не кефір.

Якщо хочеться через 5 років - але багато та дуже багато - то вкладати в освіту дітей.



МЕТОД 1.

Коли ще НЕ пізно почати вивчати іноземну мову. Варіантів 2: англійська або німецька. Дехто із моїх респондентів вивчають деякі екзотичні мови, наприклад, словацьку або польску. Але - це - вже для дорослих, які допоможуть собі, завдячуючи своїм знанням, влаштуватися на престижну роботу за фахом.

Якщо у вас ще маленькі діти - починайте сьогодні і саме зараз вчити мову. Прямо зараз. Не гайте часу.

Автор, керуючись своїм власним досвідом, є куратором декількох школьників, студентів та випускників університетів, які прислухалися до того, та йдуть вірним шляхом.

Наприклад, уявіть собі, вчора один із 15-и річних школьників заходить у власну школу і читає плакат-молнію (цитата з редагуванням):



Поздравляем нашего (им"я-прізвище видалено мною)!!!!!!!

5 человек из всей Украины победили в конкурсе от Гете-института "Какой будет работа в будущем?"

Наш (им"я-прізвище видалено мною) среди них!!!!! Поэтому ему дана стипендия для участия в летнем лагере по (видалено мною) в (видалено мною) с 25 августа по 1 сентября!!!!!!!!

Поздравляем!!!!!(trumpet)(trumpet)(trumpet)(trumpet)(trumpet)(waving)(waving)(waving)(waving)(clap)(clap)(clap)(clap)(clap)(clap)(like)(like)(like)(like)(like)(teeth)(teeth)(teeth)(teeth)(teeth)(teeth)(teeth)



(Звертаю увагу: плакат в українській школі вивісили на іноземній мові)



З батьком цього хлопція ми вже над освітою працюємо більше року.

У хлопця більше, ніж гарні перспективи через 2 роки бути студентом університету в Дрездені або в Гамбурзі (ми ще не визначилися).



МЕТОД 2. "Стандартний".

Стандарт полягає в тому, що школьник готується з іноземної мови та математики, проходить здачу екзаменів для вступу в університети (США) ще під час навчання в школі (між передостаннім та останніми роками навчання в українській школі), ніякого ЗНО не здає (!!!), бо ще до початку ЗНО знає, в який університет США вже зарахований (повідомлення надходить поштою до 31 березня року закінчення української школи).

Стандартний шлях - на прикладі РЕАЛЬНОГО випускника цього року (ім"я та прізвище не розкриваю, просто цитую фрагменти його Резюме, яке допомогав складати).



2014 – 2015 опыт волонтёрской деятельности SocializeLab

Social Media Manager ("Our World" foundation)

2015 – 2019

University of California, Berkeley (!!!)

Bachelor’s Degree (Computer Science)

Найкращі досягнення вв вивченні дисциплін: Relevant Coursework: Data Structures, Computer Architecture, Discrete Mathematics, Artificial Intelligence, Efficient Algorithms and Intractable Problems, Computer Security, Principles and Techniques of Data Science, Applied Data Science with Venture Applications, Information Devices and Systems Design, Database Systems, Data Visualization, Data Science for Smart Cities.

2016-2017 - початок першого досвіду отримувати власні гроші, ще перебуваючи студентом:

Computer Lab Assistant, UC Berkeley Electrical Engineering & Computer Sciences (EECS)

Зазвичай студенти, які працюють помічниками (ассистентами) професора отримують приблизно 2 000 доларів за місяць або за семестр (семестрів три):

- Reinforced material and assisted students in solving programming problems during labs and office hours.

- Organized and assisted GSIs in leading study sessions to prepare students for exams.



2017-2017: літня практика. Зазвичай студент отримує приблизно 7000 доларів на місяць:

Software Engineering Intern (iOS/Mobile), Readdle.

- Developed an internal application allowing teams to deploy new iOS builds of all Readdle applications for in-house user testing

- Added features allowing employees to check App Store sales statistics and get access to the team contacts database..



2018 - ще студент, але вже - реальна робота:

Engineering lead – ACM RecSys 2018 Challenge UC Berkeley team

Spotify

San Francisco Bay Area

- Led a team of five to create a machine learning song recommender system

- Trained 40 GB of playlist data with Apache Spark MLib Alternating Least Squares Collaborative Filtering algorithm...



PayPal

Security Engineer & Data Science Intern

Название компании: PayPal

Даты начала и окончания работы: май 2018 – авг. 2018



2019:

На сьогодні працює:

Data Science at PayPal

San Francisco Bay Area.

Заробітня платня: 150 000 доларів на рік+соціальний пакет.



МЕТОД 3. Екзотичний. Що інтересно, працює.

100% успіх тільки, якщо ваша дитина - то дочка.

Мало хто знає - а думаю - і не знає ніхто - в США є 6 (шість) університетів, які беруть громадн України на безкоштовне навчання майже без попередніх умов.

Повторюю: БЕЗКОШТОВНЕ.

Батьки будуть платити тільки за харчування і - можливо - частину оплати за гуртожиток.

Умова: університети утримуються спільнотою мормонів.

Треба бути в Україні членом такої спільноти не менше 1 року.

Після цього мормонська громада в Україні видає таке направлення.

Ми вже 2-х доньок влаштували та - не лайтеся - "оприходували".

На третьому курсі вийшли заміж за студентів-громадян США.

В цьому році закінчують. Випуск 15 червня. Бакалаврки. Громадянки США.



Ну от, а то: бетон, бетонометри, шпаківня, 25-ий поверх, орендарі...

То все - копійки...

КО_ПІЙ_КИ.

Це я вам говорю, як батько студента (у минулому) по сценарію пункту 2.



P.S. А як же нерухомість за кордоном?

Так студенту вона не потрібна.

Студенту потрібне ліжко для того, щоби спати та займатися секосом, і харчування.

Все це - гуртожиток. Приблизно 12 000 доларів на рік.

Яку правило, 5 цілодобово працюючих ресторанів для студентів (безкоштовно, входить в 12 000) на території університету. Там кормлять "на убой". Випробовано харчуання особисто і не раз.

Бачите, все просто.



Якщо хтось дуже хоче зазирнути у майбутньє - дуже раджу послухати про кухню та вінегрети, які для вас готуються. Незалежно від того, як ви відноситеся до пана Тараса. Просто він розказує вам про кухню. Що інтересно, зараз ретельно реалізовується сценарій, про який розказує пан Тарас: наприклад, в ці дні готується ретельно до виборів 21 липня одна людина, яку я знаю. Більш гидомирної людини в своєму житті я не зустрічав - але розрахунок вірний - 21 липня всі бабусі та дідусі аж бігом будуть бігти голосоувати саме за того "мажоритарщика", якого зараз просувають в Народні - хі-хі- депутати. Ой же й народний буде, аж жуть... не дай Боже вам з ним зустрітися десь на вулиці після 19-00...



