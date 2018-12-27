Автор з великим зацікавленням читає повідомлення на інших гілках про доцільність купівлі залізобетонних параллелопіпедів у шпаківнях на 650 квартир.
При цьому саме - не квартир, а залізобетонних параллелопіпедів, в яких - при умові вкладання ще 5 000 - 15000 - 45 000 доларів можна зробити з того файне гніздечко.
Для автора то - пройдений етап.
Десь у 2003 році автор, думаючи, куди пристроїти зайві 22 000 доларів, купив в новобудові на 8-му поверсі чудову "двушку" незвичного планування площею 88 квадратів.
Двушка купувалася для одного із синів. Проект перетворення тієї двушки в чудове гніздечко розробляв син. Я втручався тільки фінансово.
Було виконано у 2007 році (до 2007 року квартира сином не використовувалася, жила моя теща) величезний обсяг робіт:
- було прибрано пару перегородок.
- було виведено на "нуль" підлогу у всіх кімнатах, на лоджії та на балконі.
- було укладено справжній дубовий паркет. Паркет було укладено навіть на балконі та на лоджії.
- лоджія - 8 кв. метрів - була перетворена на кабінет.
- все було закрито склопакетами.
- чудова сантехніка та чудова побутова найсучасніша техніка.
Реально "канхвєтка". Скажу вам, що там спальня була - 30 кв. метрів.
Будете сміятися, але вкладено було в цінах 2005/2006/2007 року у весь ремонт та обладання 45 000 доларів.
Не лайтеся, не все даремно. Паралельно велася інша робота, яка почалася із першого відрядження сина за кордон у далеку Японію.
Після отримання запрошення на роботу в США стало питання, що з тією "канхветкою" робити?
Не здавати ж в оренду - бо все робилося "для себе" - і - хі-хі - "на віка". Тещі купили чудову "однушку".
Рік 2012: калькулятор, підрахунки та аналіз рівня цін в цьому мікрорайоні. Разом із "хотєлками". Син запропонував виставити на продаж за 140 000 доларів. Були якісь неконкретні покупці - "туристи".
Я взяв калькулятор та зробив підрахунки від "зворотнього": вкладено 22 000 + 45 000 живих реальних грошей.
Припустимо, ці гроші поклали б на депозит під 12% річних (тоді були такі відсотки по валюті).
Калькулятор показав "правильну" цифру в 106 000 доларів США.
Через 5 хвилин після цього прийшли чергові "туристи" - молодик із молодою жінкою та батьки. Весілля було через тиждень.
Подивлися. Довго мовчали.
В тиші пролунав мій голос: просимо 140 000 доларів - відамо прямо зараз за 108 000 доларів.
На столі з"явивися портфель, в якому знайшлося тільки 106 000 доларів. На тому й порішили.
Нічого особистого, просто бізнес. Гадаю, що в того подружжя все ОК і по квартирі на сьогодні бігає пара синочків.
Я гадаю, шановний Alparslan розкаже нам ще купу цікавих методів його інвестицій та виходу із тих інвестицій. ПрОшу. Бесіда із досвідченю людиною - то найкраще!
Той будинок, в якому я живу за кордоном, здано восени 2016 року. Я на нього дивився з 2015 року - до завершення будівництва. І ВЖЕ ТОДІ ДУМАВ ПРО ІНВЕСТИЦІЮ.
Ще раз "мацав руками" в 2016. Купив в 2017 - як раз тоді, як ліра після літнього напливу туристів раптом впала із цифри "3" до цифри "3,51". У порівнняні із 2016 роком я купив десь чи на 3000, чи на 5 000 доларів дешевше - слава Богу, не купив у 2016 році. Що інтересно - в продажу було 4 квартири із 19 -ти в будинку та всі вони були розкуплені "як пиріжки" бувально за 1 (один) тиждень. Не жартую.
Таким чином, мої зауваження:
- будинок в 5 поверхів, один під"їзд, всього кваратир - 19 (на першому поверсі - 3 квартири).
- мешканці: Україна, Нідерланди, Молдова, Туреччина.
- квартира із повним дизайнерським ремонтом та частково зі меблями: прихожа та кухня, стиль квартири "Модерн".
- територія зі власним парком, парковкою та плавальним басейном.
Треба обов"язково дивится під час інвестицій, що в підвалі.
Тут - напівпідвал, в якому є декілька приміщень спільного використання.
Приміщення 1 - "Зал спільного використання". Тут є: туалет чоловічий, туалет жіночий, душові кабіни, невеличка кухня. Вікна на вулицю (вікна папівпідвалу). За задумом архітектора тут - тренажерний зал або те, що в США називають Community room.
Приміщення 2 - "Зал спільного використання". Задум архітектора не знаю. Зал вільний. Використовується мешканцями для роверів. Голова ОСББ пропонував мені віддати ключ від того та використовувати на власний розсуд (за узгодженням).
Приміщення 3. Саме цікаве.
Це скритий у підвалі басейн з резервуаром для води. Тут 2 кімнати. В одній розташоване обладнання для запуска в той басейн води із міської мережі та підкачки її в квартири в разі падіння тиску. Я помітив, що працює так: вночі йде закачка туди води, вдень можна чути, як включився гідронасос.
Це приміщення 1 раз на 3 місяці "раптово" перевіряє САНЕПІДСТАНЦІЯ та вивішує результат бактеріологічного дослідження. Останній раз бактерій (три строки в висновку) не виявлено.
Думаю, що наш Голова ОСББ готується до наступної "раптової" перевірки та на днях було зроблено повну профілактику тієї ємності для води. Результати всім мешканцям направлено на WhatsUpp.
Як я зрозумів, на дні приміщення цього басейну все ж таки накопичується чи пісок, чи якийсь бруд із труб міської мережі.
"До того":
"Після того":
Голова ОСББ із гордістю мені сказав, що таку профілактику виконують кожні 3 місяця, повністю викачуючи воду із резервної ємності та ретельно все вимиваючи.
Що інтересно, мешканці ніяких перебоїв із водопостачанням не помітили.
В ці дні йде підготовка до запуску Плавального басейна для мешканців будинка.
Закупили та встановили вчора нову прибасейнову душову установку.
Запуск басейну для мешканців - не пізніше 1 червня (буде працювати до 1 жовтня).
Всі роботи обійшлися у 2000 лір (8 000 гривень).
Голова ОСББ доповів мешканцям, що така установка із нерзевної сталі коштує в Анталії 2 000 лір (там і душова лійка багаторежимна, і окремо - мийка для ніг), але він був у справах в Стамбулі та купив за 1750 лір, зекономивши мешканцям 250 лір.
Дрібничка, але приємно. Мешканці здали додатково до квартплати у 80 лір по 100 лір.
Я здав в числі перших.
Треба відмітити, що квартира Голови ОСББ з величезним балконом - на першому поверсі, балкон та вікна виходять на басейн і він ретельно слідкує, щоби у басейн ніхто не зайшов, не помившись попредньо в душі біля басейну.