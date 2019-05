"Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість"

Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Купуємо для себе, а не в

#<1 ... 293294295296 Додано: Вів 21 тра, 2019 10:48 НЕРУХОМІСТЬ ЗА КОРДОНОМ: ПОРАДИ НЕ СТОРОННЬОЇ ЛЮДИНИ



Автор з великим зацікавленням читає повідомлення на інших гілках про доцільність купівлі залізобетонних параллелопіпедів у шпаківнях на 650 квартир.

При цьому саме - не квартир, а залізобетонних параллелопіпедів, в яких - при умові вкладання ще 5 000 - 15000 - 45 000 доларів можна зробити з того файне гніздечко.

Для автора то - пройдений етап.

Десь у 2003 році автор, думаючи, куди пристроїти зайві 22 000 доларів, купив в новобудові на 8-му поверсі чудову "двушку" незвичного планування площею 88 квадратів.

Двушка купувалася для одного із синів. Проект перетворення тієї двушки в чудове гніздечко розробляв син. Я втручався тільки фінансово.

Було виконано у 2007 році (до 2007 року квартира сином не використовувалася, жила моя теща) величезний обсяг робіт:

- було прибрано пару перегородок.

- було виведено на "нуль" підлогу у всіх кімнатах, на лоджії та на балконі.

- було укладено справжній дубовий паркет. Паркет було укладено навіть на балконі та на лоджії.

- лоджія - 8 кв. метрів - була перетворена на кабінет.

- все було закрито склопакетами.

- чудова сантехніка та чудова побутова найсучасніша техніка.

Реально "канхвєтка". Скажу вам, що там спальня була - 30 кв. метрів.

Будете сміятися, але вкладено було в цінах 2005/2006/2007 року у весь ремонт та обладання 45 000 доларів.



Не лайтеся, не все даремно. Паралельно велася інша робота, яка почалася із першого відрядження сина за кордон у далеку Японію.

Після отримання запрошення на роботу в США стало питання, що з тією "канхветкою" робити?

Не здавати ж в оренду - бо все робилося "для себе" - і - хі-хі - "на віка". Тещі купили чудову "однушку".

Рік 2012: калькулятор, підрахунки та аналіз рівня цін в цьому мікрорайоні. Разом із "хотєлками". Син запропонував виставити на продаж за 140 000 доларів. Були якісь неконкретні покупці - "туристи".

Я взяв калькулятор та зробив підрахунки від "зворотнього": вкладено 22 000 + 45 000 живих реальних грошей.

Припустимо, ці гроші поклали б на депозит під 12% річних (тоді були такі відсотки по валюті).

Калькулятор показав "правильну" цифру в 106 000 доларів США.

Через 5 хвилин після цього прийшли чергові "туристи" - молодик із молодою жінкою та батьки. Весілля було через тиждень.

Подивлися. Довго мовчали.

В тиші пролунав мій голос: просимо 140 000 доларів - відамо прямо зараз за 108 000 доларів.

На столі з"явивися портфель, в якому знайшлося тільки 106 000 доларів. На тому й порішили.

Нічого особистого, просто бізнес. Гадаю, що в того подружжя все ОК і по квартирі на сьогодні бігає пара синочків.



Я гадаю, шановний Alparslan розкаже нам ще купу цікавих методів його інвестицій та виходу із тих інвестицій. ПрОшу. Бесіда із досвідченю людиною - то найкраще!



Той будинок, в якому я живу за кордоном, здано восени 2016 року. Я на нього дивився з 2015 року - до завершення будівництва. І ВЖЕ ТОДІ ДУМАВ ПРО ІНВЕСТИЦІЮ.

Ще раз "мацав руками" в 2016. Купив в 2017 - як раз тоді, як ліра після літнього напливу туристів раптом впала із цифри "3" до цифри "3,51". У порівнняні із 2016 роком я купив десь чи на 3000, чи на 5 000 доларів дешевше - слава Богу, не купив у 2016 році. Що інтересно - в продажу було 4 квартири із 19 -ти в будинку та всі вони були розкуплені "як пиріжки" бувально за 1 (один) тиждень. Не жартую.



Таким чином, мої зауваження:

- будинок в 5 поверхів, один під"їзд, всього кваратир - 19 (на першому поверсі - 3 квартири).

- мешканці: Україна, Нідерланди, Молдова, Туреччина.

- квартира із повним дизайнерським ремонтом та частково зі меблями: прихожа та кухня, стиль квартири "Модерн".

- територія зі власним парком, парковкою та плавальним басейном.



Треба обов"язково дивится під час інвестицій, що в підвалі.

Тут - напівпідвал, в якому є декілька приміщень спільного використання.

Приміщення 1 - "Зал спільного використання". Тут є: туалет чоловічий, туалет жіночий, душові кабіни, невеличка кухня. Вікна на вулицю (вікна папівпідвалу). За задумом архітектора тут - тренажерний зал або те, що в США називають Community room.

Приміщення 2 - "Зал спільного використання". Задум архітектора не знаю. Зал вільний. Використовується мешканцями для роверів. Голова ОСББ пропонував мені віддати ключ від того та використовувати на власний розсуд (за узгодженням).

Приміщення 3. Саме цікаве.

Це скритий у підвалі басейн з резервуаром для води. Тут 2 кімнати. В одній розташоване обладнання для запуска в той басейн води із міської мережі та підкачки її в квартири в разі падіння тиску. Я помітив, що працює так: вночі йде закачка туди води, вдень можна чути, як включився гідронасос.

Це приміщення 1 раз на 3 місяці "раптово" перевіряє САНЕПІДСТАНЦІЯ та вивішує результат бактеріологічного дослідження. Останній раз бактерій (три строки в висновку) не виявлено.

Думаю, що наш Голова ОСББ готується до наступної "раптової" перевірки та на днях було зроблено повну профілактику тієї ємності для води. Результати всім мешканцям направлено на WhatsUpp.

Як я зрозумів, на дні приміщення цього басейну все ж таки накопичується чи пісок, чи якийсь бруд із труб міської мережі.

"До того":



"Після того":



Голова ОСББ із гордістю мені сказав, що таку профілактику виконують кожні 3 місяця, повністю викачуючи воду із резервної ємності та ретельно все вимиваючи.

Що інтересно, мешканці ніяких перебоїв із водопостачанням не помітили.



В ці дні йде підготовка до запуску Плавального басейна для мешканців будинка.

Закупили та встановили вчора нову прибасейнову душову установку.



Запуск басейну для мешканців - не пізніше 1 червня (буде працювати до 1 жовтня).

Всі роботи обійшлися у 2000 лір (8 000 гривень).

Голова ОСББ доповів мешканцям, що така установка із нерзевної сталі коштує в Анталії 2 000 лір (там і душова лійка багаторежимна, і окремо - мийка для ніг), але він був у справах в Стамбулі та купив за 1750 лір, зекономивши мешканцям 250 лір.

Дрібничка, але приємно. Мешканці здали додатково до квартплати у 80 лір по 100 лір.

Я здав в числі перших.

"Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад..." (Народна мудрість).

Повідомлень: 3022 З нами з: 12.02.09 Подякував: 611 раз. Подякували: 477 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 тра, 2019 10:10 НЕРУХОМІСТЬ ЗА КОРДОНОМ ТА ОСВІТА: ХІБА Є ПРОБЛЕМИ?



Епіграф: "Можно просчитывать, где мы окажемся осенью или в начале следующего года. У меня есть плохие прогнозы... Кто-то делает более нейтральные прогнозы... Но - увы - мы это путь уже избрали..." (Тарас Чорновил. 21.05.2019)



Хтось вкладає кошти в залізобетонні параллелопіпеди на 25-му поверсі.

Хтось бавиться депозитами.

Хтось вкладає гроші в освіту дітей.



Останнє робити особливо важко.

Це тому, що гроші треба віддавати ЗАРАЗ - а результат побачиш тільки через 5 років.

Коли хочеться зараз - будь-ласка, для вас - депозит. Копійки, але зараз. Вистачить не кефір.

Якщо хочеться через 5 років - але багато та дуже багато - то вкладати в освіту дітей.



МЕТОД 1.

Коли ще НЕ пізно почати вивчати іноземну мову. Варіантів 2: англійська або німецька. Дехто із моїх респондентів вивчають деякі екзотичні мови, наприклад, словацьку або польску. Але - це - вже для дорослих, які допоможуть собі, завдячуючи своїм знанням, влаштуватися на престижну роботу за фахом.

Якщо у вас ще маленькі діти - починайте сьогодні і саме зараз вчити мову. Прямо зараз. Не гайте часу.

Автор, керуючись своїм власним досвідом, є куратором декількох школьників, студентів та випускників університетів, які прислухалися до того, та йдуть вірним шляхом.

Наприклад, уявіть собі, вчора один із 15-и річних школьників заходить у власну школу і читає плакат-молнію (цитата з редагуванням):



Поздравляем нашего (им"я-прізвище видалено мною)!!!!!!!

5 человек из всей Украины победили в конкурсе от Гете-института "Какой будет работа в будущем?"

Наш (им"я-прізвище видалено мною) среди них!!!!! Поэтому ему дана стипендия для участия в летнем лагере по (видалено мною) в (видалено мною) с 25 августа по 1 сентября!!!!!!!!

Поздравляем!!!!!(trumpet)(trumpet)(trumpet)(trumpet)(trumpet)(waving)(waving)(waving)(waving)(clap)(clap)(clap)(clap)(clap)(clap)(like)(like)(like)(like)(like)(teeth)(teeth)(teeth)(teeth)(teeth)(teeth)(teeth)



(Звертаю увагу: плакат в українській школі вивісили на іноземній мові)



З батьком цього хлопція ми вже над освітою працюємо більше року.

У хлопця більше, ніж гарні перспективи через 2 роки бути студентом університету в Дрездені або в Гамбурзі (ми ще не визначилися).



МЕТОД 2. "Стандартний".

Стандарт полягає в тому, що школьник готується з іноземної мови та математики, проходить здачу екзаменів для вступу в університети (США) ще під час навчання в школі (між передостаннім та останніми роками навчання в українській школі), ніякого ЗНО не здає (!!!), бо ще до початку ЗНО знає, в який університет США вже зарахований (повідомлення надходить поштою до 31 березня року закінчення української школи).

Стандартний шлях - на прикладі РЕАЛЬНОГО випускника цього року (ім"я та прізвище не розкриваю, просто цитую фрагменти його Резюме, яке допомогав складати).



2014 – 2015 опыт волонтёрской деятельности SocializeLab

Social Media Manager ("Our World" foundation)

2015 – 2019

University of California, Berkeley (!!!)

Bachelor’s Degree (Computer Science)

Найкращі досягнення вв вивченні дисциплін: Relevant Coursework: Data Structures, Computer Architecture, Discrete Mathematics, Artificial Intelligence, Efficient Algorithms and Intractable Problems, Computer Security, Principles and Techniques of Data Science, Applied Data Science with Venture Applications, Information Devices and Systems Design, Database Systems, Data Visualization, Data Science for Smart Cities.

2016-2017 - початок першого досвіду отримувати власні гроші, ще перебуваючи студентом:

Computer Lab Assistant, UC Berkeley Electrical Engineering & Computer Sciences (EECS)

Зазвичай студенти, які працюють помічниками (ассистентами) професора отримують приблизно 2 000 доларів за місяць або за семестр (семестрів три):

- Reinforced material and assisted students in solving programming problems during labs and office hours.

- Organized and assisted GSIs in leading study sessions to prepare students for exams.



2017-2017: літня практика. Зазвичай студент отримує приблизно 7000 доларів на місяць:

Software Engineering Intern (iOS/Mobile), Readdle.

- Developed an internal application allowing teams to deploy new iOS builds of all Readdle applications for in-house user testing

- Added features allowing employees to check App Store sales statistics and get access to the team contacts database..



2018 - ще студент, але вже - реальна робота:

Engineering lead – ACM RecSys 2018 Challenge UC Berkeley team

Spotify

San Francisco Bay Area

- Led a team of five to create a machine learning song recommender system

- Trained 40 GB of playlist data with Apache Spark MLib Alternating Least Squares Collaborative Filtering algorithm...



PayPal

Security Engineer & Data Science Intern

Название компании: PayPal

Даты начала и окончания работы: май 2018 – авг. 2018



2019:

На сьогодні працює:

Data Science at PayPal

San Francisco Bay Area.

Заробітня платня: 150 000 доларів на рік+соціальний пакет.



МЕТОД 3. Екзотичний. Що інтересно, працює.

100% успіх тільки, якщо ваша дитина - то дочка.

Мало хто знає - а думаю - і не знає ніхто - в США є 6 (шість) університетів, які беруть громадн України на безкоштовне навчання майже без попередніх умов.

Повторюю: БЕЗКОШТОВНЕ.

Батьки будуть платити тільки за харчування і - можливо - частину оплати за гуртожиток.

Умова: університети утримуються спільнотою мормонів.

Треба бути в Україні членом такої спільноти не менше 1 року.

Після цього мормонська громада в Україні видає таке направлення.

Ми вже 2-х доньок влаштували та - не лайтеся - "оприходували".

На третьому курсі вийшли заміж за студентів-громадян США.

В цьому році закінчують. Випуск 15 червня. Бакалаврки. Громадянки США.



Ну от, а то: бетон, бетонометри, шпаківня, 25-ий поверх, орендарі...

То все - копійки...

КО_ПІЙ_КИ.

Це я вам говорю, як батько студента (у минулому) по сценарію пункту 2.



P.S. А як же нерухомість за кордоном?

Так студенту вона не потрібна.

Студенту потрібне ліжко для того, щоби спати та займатися секосом, і харчування.

Все це - гуртожиток. Приблизно 12 000 доларів на рік.

Яку правило, 5 цілодобово працюючих ресторанів для студентів (безкоштовно, входить в 12 000) на території університету. Там кормлять "на убой". Випробовано харчуання особисто і не раз.

Alparslan написав: Уважаемый с Вами невозможно вести беседу. На оскорбления Вам равного нет. Вы осуждаете незнакомого человека не зная его. У Вас очень большое эго, через которое Вы не можете переступить. Прочитав Ваши посты, кто не живет как Вы, тот неудачник. Тогда почему Вы не купите недвижимость в Турции и не сдадите в аренду? Ведь Турция великая и процветающая страна. Где сейчас местное население считает копейки. Почему Вы инвестируете деньги в строительство дома в Украине для аренды? Мое мнение - это дорогостоящий и нерациональный проект. Постройте малоэтажку и продайте. И Не судите и не судимы будете)).

... ну так розкажіть "хто ви/що ви"?
- а головне - ДЕ вкладати гроші?
- бо, якщо пан Акурт "не там" вклав/вкладає їх, то ви вже ж ТОЧНО ЗНАЄТЕ ДЕ?!
... поділіться своєю спостережливостю/знаннями інвестування....
- дуже просимо!

... ну так розкажіть "хто ви/що ви"?

- а головне - ДЕ вкладати гроші?

- бо, якщо пан Акурт "не там" вклав/вкладає їх, то ви вже ж ТОЧНО ЗНАЄТЕ ДЕ?!

... поділіться своєю спостережливостю/знаннями інвестування....

- дуже просимо! ... ну так розкажіть "хто ви/що ви"?- а головне - ДЕ вкладати гроші?- бо, якщо пан Акурт "не там" вклав/вкладає їх, то ви вже ж ТОЧНО ЗНАЄТЕ ДЕ?!... поділіться своєю спостережливостю/знаннями інвестування....- дуже просимо! ...я ще три роки тому написав це:

Долярчик

Повідомлень: 6377 З нами з: 19.10.15 Подякував: 437 раз. Подякували: 431 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 тра, 2019 21:58

akurt написав: НЕРУХОМІСТЬ ЗА КОРДОНОМ ТА ОСВІТА: ХІБА Є ПРОБЛЕМИ?



Епіграф: "Можно просчитывать, где мы окажемся осенью или в начале следующего года. У меня есть плохие прогнозы... Кто-то делает более нейтральные прогнозы... Но - увы - мы это путь уже избрали..." (Тарас Чорновил. 21.05.2019)



Хтось вкладає кошти в залізобетонні параллелопіпеди на 25-му поверсі.

Хтось бавиться депозитами.

Хтось вкладає гроші в освіту дітей.



Останнє робити особливо важко.

Це тому, що гроші треба віддавати ЗАРАЗ - а результат побачиш тільки через 5 років.

Коли хочеться зараз - будь-ласка, для вас - депозит. Копійки, але зараз. Вистачить не кефір.

Якщо хочеться через 5 років - але багато та дуже багато - то вкладати в освіту дітей.



МЕТОД 1.

Коли ще НЕ пізно почати вивчати іноземну мову. Варіантів 2: англійська або німецька. Дехто із моїх респондентів вивчають деякі екзотичні мови, наприклад, словацьку або польску. Але - це - вже для дорослих, які допоможуть собі, завдячуючи своїм знанням, влаштуватися на престижну роботу за фахом.

Якщо у вас ще маленькі діти - починайте сьогодні і саме зараз вчити мову. Прямо зараз. Не гайте часу.

Автор, керуючись своїм власним досвідом, є куратором декількох школьників, студентів та випускників університетів, які прислухалися до того, та йдуть вірним шляхом.

Наприклад, уявіть собі, вчора один із 15-и річних школьників заходить у власну школу і читає плакат-молнію (цитата з редагуванням):



Поздравляем нашего (им"я-прізвище видалено мною)!!!!!!!

5 человек из всей Украины победили в конкурсе от Гете-института "Какой будет работа в будущем?"

Наш (им"я-прізвище видалено мною) среди них!!!!! Поэтому ему дана стипендия для участия в летнем лагере по (видалено мною) в (видалено мною) с 25 августа по 1 сентября!!!!!!!!

Поздравляем!!!!!(trumpet)(trumpet)(trumpet)(trumpet)(trumpet)(waving)(waving)(waving)(waving)(clap)(clap)(clap)(clap)(clap)(clap)(like)(like)(like)(like)(like)(teeth)(teeth)(teeth)(teeth)(teeth)(teeth)(teeth)



(Звертаю увагу: плакат в українській школі вивісили на іноземній мові)



З батьком цього хлопція ми вже над освітою працюємо більше року.

У хлопця більше, ніж гарні перспективи через 2 роки бути студентом університету в Дрездені або в Гамбурзі (ми ще не визначилися).



МЕТОД 2. "Стандартний".

Стандарт полягає в тому, що школьник готується з іноземної мови та математики, проходить здачу екзаменів для вступу в університети (США) ще під час навчання в школі (між передостаннім та останніми роками навчання в українській школі), ніякого ЗНО не здає (!!!), бо ще до початку ЗНО знає, в який університет США вже зарахований (повідомлення надходить поштою до 31 березня року закінчення української школи).

Стандартний шлях - на прикладі РЕАЛЬНОГО випускника цього року (ім"я та прізвище не розкриваю, просто цитую фрагменти його Резюме, яке допомогав складати).



2014 – 2015 опыт волонтёрской деятельности SocializeLab

Social Media Manager ("Our World" foundation)

2015 – 2019

University of California, Berkeley (!!!)

Bachelor’s Degree (Computer Science)

Найкращі досягнення вв вивченні дисциплін: Relevant Coursework: Data Structures, Computer Architecture, Discrete Mathematics, Artificial Intelligence, Efficient Algorithms and Intractable Problems, Computer Security, Principles and Techniques of Data Science, Applied Data Science with Venture Applications, Information Devices and Systems Design, Database Systems, Data Visualization, Data Science for Smart Cities.

2016-2017 - початок першого досвіду отримувати власні гроші, ще перебуваючи студентом:

Computer Lab Assistant, UC Berkeley Electrical Engineering & Computer Sciences (EECS)

Зазвичай студенти, які працюють помічниками (ассистентами) професора отримують приблизно 2 000 доларів за місяць або за семестр (семестрів три):

- Reinforced material and assisted students in solving programming problems during labs and office hours.

- Organized and assisted GSIs in leading study sessions to prepare students for exams.



2017-2017: літня практика. Зазвичай студент отримує приблизно 7000 доларів на місяць:

Software Engineering Intern (iOS/Mobile), Readdle.

- Developed an internal application allowing teams to deploy new iOS builds of all Readdle applications for in-house user testing

- Added features allowing employees to check App Store sales statistics and get access to the team contacts database..



2018 - ще студент, але вже - реальна робота:

Engineering lead – ACM RecSys 2018 Challenge UC Berkeley team

Spotify

San Francisco Bay Area

- Led a team of five to create a machine learning song recommender system

- Trained 40 GB of playlist data with Apache Spark MLib Alternating Least Squares Collaborative Filtering algorithm...



PayPal

Security Engineer & Data Science Intern

Название компании: PayPal

Даты начала и окончания работы: май 2018 – авг. 2018



2019:

На сьогодні працює:

Data Science at PayPal

San Francisco Bay Area.

Заробітня платня: 150 000 доларів на рік+соціальний пакет.



МЕТОД 3. Екзотичний. Що інтересно, працює.

100% успіх тільки, якщо ваша дитина - то дочка.

Мало хто знає - а думаю - і не знає ніхто - в США є 6 (шість) університетів, які беруть громадн України на безкоштовне навчання майже без попередніх умов.

Повторюю: БЕЗКОШТОВНЕ.

Батьки будуть платити тільки за харчування і - можливо - частину оплати за гуртожиток.

Умова: університети утримуються спільнотою мормонів.

Треба бути в Україні членом такої спільноти не менше 1 року.

Після цього мормонська громада в Україні видає таке направлення.

Ми вже 2-х доньок влаштували та - не лайтеся - "оприходували".

На третьому курсі вийшли заміж за студентів-громадян США.

В цьому році закінчують. Випуск 15 червня. Бакалаврки. Громадянки США.



Ну от, а то: бетон, бетонометри, шпаківня, 25-ий поверх, орендарі...

То все - копійки...

КО_ПІЙ_КИ.

Це я вам говорю, як батько студента (у минулому) по сценарію пункту 2.



P.S. А як же нерухомість за кордоном?

Так студенту вона не потрібна.

Студенту потрібне ліжко для того, щоби спати та займатися секосом, і харчування.

Все це - гуртожиток. Приблизно 12 000 доларів на рік.

Яку правило, 5 цілодобово працюючих ресторанів для студентів (безкоштовно, входить в 12 000) на території університету. Там кормлять "на убой". Випробовано харчуання особисто і не раз.

Бачите, все просто. Епіграф: "Можно просчитывать, где мы окажемся осенью или в начале следующего года. У меня есть плохие прогнозы... Кто-то делает более нейтральные прогнозы... Но - увы - мы это путь уже избрали..." (Тарас Чорновил. 21.05.2019)Хтось вкладає кошти в залізобетонні параллелопіпеди на 25-му поверсі.Хтось бавиться депозитами.Хтось вкладає гроші в освіту дітей.Останнє робити особливо важко.Це тому, що гроші треба віддавати ЗАРАЗ - а результат побачиш тільки через 5 років.Коли хочеться зараз - будь-ласка, для вас - депозит. Копійки, але зараз. Вистачить не кефір.Якщо хочеться через 5 років - але багато та дуже багато - то вкладати в освіту дітей.Коли ще НЕ пізно почати вивчати іноземну мову. Варіантів 2: англійська або німецька. Дехто із моїх респондентів вивчають деякі екзотичні мови, наприклад, словацьку або польску. Але - це - вже для дорослих, які допоможуть собі, завдячуючи своїм знанням, влаштуватися на престижну роботуПрямо зараз. Не гайте часу.Автор, керуючись своїм власним досвідом, є куратором декількох школьників, студентів та випускників університетів, які прислухалися до того, та йдуть вірним шляхом.Наприклад, уявіть собі, вчора один із 15-и річних школьників заходить у власну школу і читає плакат-молнію (цитата з редагуванням):Поздравляем нашего (им"я-прізвище видалено мною)!!!!!!!5 человек из всей Украины победили в конкурсе от Гете-института "Какой будет работа в будущем?"Наш (им"я-прізвище видалено мною) среди них!!!!! Поэтому ему дана стипендия для участия в летнем лагере по (видалено мною) в (видалено мною) с 25 августа по 1 сентября!!!!!!!!Поздравляем!!!!!(trumpet)(trumpet)(trumpet)(trumpet)(trumpet)(waving)(waving)(waving)(waving)(clap)(clap)(clap)(clap)(clap)(clap)(like)(like)(like)(like)(like)(teeth)(teeth)(teeth)(teeth)(teeth)(teeth)(teeth)З батьком цього хлопція ми вже над освітою працюємо більше року.У хлопця більше, ніж гарні перспективи через 2 роки бути студентом університету в Дрездені або в Гамбурзі (ми ще не визначилися)."Стандартний".Стандарт полягає в тому, що школьник готується з іноземної мови та математики, проходить здачу екзаменів для вступу в університети (США) ще під час навчання в школі (між передостаннім та останніми роками навчання в українській школі), ніякого ЗНО не здає (!!!), бо ще до початку ЗНО знає, в який університет США(повідомлення надходить поштою до 31 березня року закінчення української школи).Стандартний шлях - на прикладі РЕАЛЬНОГО випускника цього року (ім"я та прізвище не розкриваю, просто цитую фрагменти його Резюме, яке допомогав складати).опыт волонтёрской деятельности SocializeLabSocial Media Manager ("Our World" foundation)University of California, Berkeley (!!!)Bachelor’s Degree (Computer Science)Найкращі досягнення вв вивченні дисциплін: Relevant Coursework: Data Structures, Computer Architecture, Discrete Mathematics, Artificial Intelligence, Efficient Algorithms and Intractable Problems, Computer Security, Principles and Techniques of Data Science, Applied Data Science with Venture Applications, Information Devices and Systems Design, Database Systems, Data Visualization, Data Science for Smart Cities.- початок першого досвіду отримувати власні гроші, ще перебуваючи студентом:Computer Lab Assistant, UC Berkeley Electrical Engineering & Computer Sciences (EECS)Зазвичай студенти, які працюють помічниками (ассистентами) професора отримують приблизно 2 000 доларів за місяць або за семестр (семестрів три):- Reinforced material and assisted students in solving programming problems during labs and office hours.- Organized and assisted GSIs in leading study sessions to prepare students for exams.літня практика. Зазвичай студент отримує приблизно 7000 доларів на місяць:Software Engineering Intern (iOS/Mobile), Readdle.- Developed an internal application allowing teams to deploy new iOS builds of all Readdle applications for in-house user testing- Added features allowing employees to check App Store sales statistics and get access to the team contacts database..- ще студент, але вже - реальна робота:Engineering lead – ACM RecSys 2018 Challenge UC Berkeley teamSpotifySan Francisco Bay Area- Led a team of five to create a machine learning song recommender system- Trained 40 GB of playlist data with Apache Spark MLib Alternating Least Squares Collaborative Filtering algorithm...PayPalSecurity Engineer & Data Science InternНазвание компании: PayPalДаты начала и окончания работы: май 2018 – авг. 2018На сьогодні працює:Data Science at PayPalSan Francisco Bay Area.Заробітня платня: 150 000 доларів на рік+соціальний пакет.. Екзотичний. Що інтересно, працює.100% успіх тільки, якщо ваша дитина - то дочка.Мало хто знає - а думаю - і не знає ніхто - в США є 6 (шість) університетів, які беруть громадн України на безкоштовне навчання майже без попередніх умов.Повторюю: БЕЗКОШТОВНЕ.Батьки будуть платити тільки за харчування і - можливо - частину оплати за гуртожиток.Умова: університети утримуються спільнотою мормонів.Треба бути в Україні членом такої спільноти не менше 1 року.Після цього мормонська громада в Україні видає таке направлення.Ми вже 2-х доньок влаштували та - не лайтеся - "оприходували".На третьому курсі вийшли заміж за студентів-громадян США.В цьому році закінчують. Випуск 15 червня. Бакалаврки. Громадянки США.Ну от, а то: бетон, бетонометри, шпаківня, 25-ий поверх, орендарі...То все - копійки...Це я вам говорю, як батько студента (у минулому) по сценарію пункту 2.А як же нерухомість за кордоном?Так студенту вона не потрібна.Студенту потрібне ліжко для того, щоби спати та займатися секосом, і харчування.Все це - гуртожиток. Приблизно 12 000 доларів на рік.Яку правило, 5 цілодобово працюючих ресторанів для студентів (безкоштовно, входить в 12 000) на території університету. Там кормлять "на убой". Випробовано харчуання особисто і не раз.Бачите, все просто.

НЕ перегибайте палку, отбирая у ребенка детство. Совет: бросьте вы эти глупости: фортепиано и вокал...

ПРОВЕРЕНО: никогда в жизни не пригодится и НИКОГДА в жизни не будет играть на фортепиано даже на день рождения. И даже по большой просьбе гостей.

Артель "Напрасный труд".

Говорю - как всегда - со знанием дела.



Знания подкрепляю реальными позитивными примерами (делайте выводы):

- девочка - ей 16 лет сейчас - с детства терпит издевательства под названием "скрипка+смычок". Слезы оправдываются: приглашают на выступления в Австрию, Швейцарию. Сопровождает в поездках папа. Авиабилеты помогаю брать я. Иногда обеспечиваю встречу девушки на жд вокзале во Львове и ночевку во Львове перед перелетом в Вену.

- девочка - ей 20 сейчас - не училась играть на фортепиано, она училась ездить на лошади. Сейчас у нее изумительная работа: когда лошадь попадает в продажу на аукционе, на ней нужно грациозно выехать на публику и показать, как она - лошадь - умеет ходить, скакать, приседать. То есть надо показать "товар лицом". Европа. Она не занимается дрессировкой лошадей. Ее задача - красиво подать товар для продажи на аукционе. С дочкой выехала мама. Папа - любитель бродить в горах в Карпатах. В свободное от походов на водопад "Шепіт" время работает удаленно за ноутбуком.

- девочка - уже не девочка, а жена гражданина США (вышла замуж студенткой третьего курса университета в США за одногруппника). Воспитывает маленького гражданина США. Мама в это время разошлась с мужем, вышла снова замуж и родила от второго мужа ребенка. Воспитывают нового гражданина Украины.



Это примеры, которые мне нравятся, того круга людей, с которыми я общаюсь.



НЕРУХОМІСТЬ ЗА КОРДОНОМ: БОЯТИСЯ ЧИ НІ ДОРОЖНОЇ ПОЛіЦіЇ?

(роздуми після зустрічі на червоному сигналі світлофора автівки з українськими номерами серії "АР")



Через тиждень - в четвер 30 травня - я виїду у велику подорож: Туреччина, Болгарія, Україна (Чернівці, Львів, Київ).

Трохи бентежить те, що мене чекає на автошляхах України.



Бентежить тому, що:

а) звик іздити тільки по класних реально шикарних по дві полоси в кожному напрямку - автодорогах; б) відвик від того, що за тобою весь час ганяється Поліція. Особливо така, як на відео вище: неохайна, юридично безграмотна та голодна.

Не пам"ятаю, щоби я платив штрафи в Україні. Хабарі давав багато разів. Кожного разу - ні за що. Просто у людей план був/є зібрати за день скільки-то бабла - передати командиру роти - командиру батальйону - область - Київ.



В Європі платив штрафи 2 рази і обидва - в Італії. Перший раз за швидкість (70+20+1) ввечері на трасі на Флоренцію. Другий раз за те, що вперся прямо у фортецю - історичну пам"ятку неподалік знаменитої башти, що падає...

Кожного разу задоволення обійшлося приблизно по 130 ойро.

Все мудро: держава збирає гроші із телепнів та віддає у вигляді ВИСОКОЇ зарплати поліцейським.

Тим тоді немає сенсу ганятися за дрібничками.

Так і не ганяються за дрібничками в Туреччині.



Ось менше місяця тому проїхав 875 км, мандруючи озерами та каньонами - за 875 км в одному місці був мобільний Пост дорожньої поліції - мене не зупинили, побачивший гоноровий прапор України на номерному знаку.

Тут не стоять поліцейські із TruCam - але є фотофіксація порушень і повідомлення про штрафи приходять додому поштою: з фото і повною інформацією про порушення.

Штрафи високі - десь 400 лір - 1600 гривень.

Пр несплаті у визачений термін - подвоюється.



Авто з іноземною реєстрацією легко дізнається про штрафи на кордоні.

Перехрещуся...



В Туреччині за що карають водія:

а) проїзд на червоне світло світлофора (стоять камери фотофіксації);

б) не пристебнутий ремінь безпеки (стоять камери фотофіксації);

в) перевищення швидкості (стоять камери фотофіксації, про їх наявність попереджають заздалегідь причому такими знаками, що і сліпий за кермом помітить та прочитає);



До 1 січня 2019 року водію ДОЗВОЛЯЛОСЯ переїхати пішохода на пішоходному переході, діяло правило "Куди ти прешся!". Пішоходи робили просту річ: ЗАВЖДИ пропускали авто.

А эта девочка, что вышла замуж за однокурсника, где живет?

В его доме или арендуют или взяли ипотеку на семью?

И если в его выплаченном доме, то она объективно красивая?



Я этими вопросами веду к тому, что ничего не бывает в жизни просто так.

Разве, нашел какого-то лоха (человека который не знал своей реальной цены,

b3320413 Повідомлень: 44 З нами з: 13.08.18 Подякував: 5 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 тра, 2019 23:44

Уточнение: девочка, которая не девочка, а уже жена гражданина США, заканчивает Brigham Young University.

Уточнение: девочка, которая не девочка, а уже жена гражданина США, заканчивает Brigham Young University.

Кстати, кому-то на заметку (!!!).

Где именно живет с мужем - уточню у родителей, которые занимаются визой и хотят поехать к дочке на выпускной.



Я не шучу и говорю со знанием дела: есть университеты в США, которые берут парней и девчат из Украины на обучение или бесплатно, как университет выше, или с большими привилегиями, например:

- Whitworth university - дает студентам из Украины стипендию в 20 000 долларов на 4 года обучения.

- Mississippi state university - дает студентам - гражданам Украины - право учится по цене за обучение на уровне жителей штата (примерно 6 000 долларов в год), а не как НЕ жителям штата (примерно 35 000 долларов в год).

Как правило, если студент из Украины сдал вступительный экзамен TOEFL минимум на 100 баллов из 120 возможных - почти все университеты дают стипендию не менее 20 000 долларов на 4 года.

Кроме того, дают стипендию "на общежитие" - там, правда, смешные деньги - 500 долларов год, но всё же...



По поводу красоты девушек ваши опасения мне понятны.

Я как-то находился на территории University of California по делам и чисто по мерзки-мужской привычке смотрел на проходящих мимо моего авто девчушек и выбирал "для себя" и "на сегодня".

Так вы знаете - ни одну не выбрал. Вот такой я мерзавец...

Как писал Чехов в рассказе "О женщинах" Нет того Квазимодо, который не был бы глубоко убежден, что парой ему может быть только красивая женщина.

Источник: http://chehov-lit.ru/chehov/text/o-zhenschinah.htm



Я вам расскажу и обратную историю: в одном очень престижном университете начал учиться мальчик из штата Керала (Индия). Обучение - в кредит - оплачивал его дядя - гражданин США.

Мальчику в индийской деревне напророчила гадалка, что он будет создателем космических кораблей.

Ко второму курсу он понял - это "не моё", была возможность отчисления за неуспеваемость.

Мальчик стал перед выбором: уехать в штат Керала или... или жениться на американке.

Мальчик сделал логичную вещь: он начал заниматься тем, чем занимаются в штате Керала: йогой и пошел на курсы йоги.

Не поверите, там в группе были девочки - приколистки - любительницы йоги.

Ну он и показал одной все 64 позы из Кама-Сутра. Девчонке понравилось. Поженились. Тепер он - гражданин США, привозит в гости в деревню в штат Керала молодую жену.

Да, так вот, на тему ветки:

"Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість"

родители жены оказались риелторами - владельцами нескольких домов в штате Калифорния.

В одном из них теперь и живет мальчик из штата Керала. Кстати, недавно устроился на работу в компанию Apple.

Я вообще-то об этом не должен писать: личная достаточно информация.

"Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад..." (Народна мудрість). akurt

Повідомлень: 3022 З нами з: 12.02.09 Подякував: 611 раз. Подякували: 477 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 тра, 2019 23:55 b3320413 написав: Я этими вопросами веду к тому, что ничего не бывает в жизни просто так.

Разве, нашел какого-то лоха (человека который не знал своей реальной цены,

оценивал себя занижено, а других або другой товар завышено).

Разве, нашел какого-то лоха (человека который не знал своей реальной цены,

оценивал себя занижено, а других или другой товар завышено). Я этими вопросами веду к тому, что ничего не бывает в жизни просто так.Разве, нашел какого-то лоха (человека который не знал своей реальной цены,оценивал себя занижено, а других или другой товар завышено).

