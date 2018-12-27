Додано: П'ят 24 тра, 2019 08:23

Yuri_T написав: ты о собаке побольше рассказывай, о ногтях и о прочей обычной своей хрени.

тематический автор... ты о собаке побольше рассказывай, о ногтях и о прочей обычной своей хрени.тематический автор...

kozlodoev написав: Мені здається що акурт може вчинити самогубство, у нього явні психічні розлади і постійні панічні атаки. Мабуть він постійно має сумніви щодо того чи правильно він все зробив і робить, а форум використовує для самозаспокоєння і спроби домінувати над іншими. Коли він пише що сміється з когось, то насправді він тремтить і строчить новий коментар спітнілими руками Мені здається що акурт може вчинити самогубство, у нього явні психічні розлади і постійні панічні атаки. Мабуть він постійно має сумніви щодо того чи правильно він все зробив і робить, а форум використовує для самозаспокоєння і спроби домінувати над іншими. Коли він пише що сміється з когось, то насправді він тремтить і строчить новий коментар спітнілими руками

Frant написав: Coder написав: Вихід? Можна когось найняти. Хто має купу вільного часу, любить багато писати (хоча по якості контенту деколи виникають питання, через що адміністрація форуму час від часу на день відлучає його від роботи). Г Вихід? Можна когось найняти. Хто має купу вільного часу, любить багато писати (хоча по якості контенту деколи виникають питання, через що адміністрація форуму час від часу на день відлучає його від роботи). Г

Побільше клізм графоману, любителю дешевої риби і великих пакетів з йогуртом - і ми взнаємо , наскільки знецінилась турецька нерухомість за останні

місяці! Побільше клізм графоману, любителю дешевої риби і великих пакетів з йогуртом -

Честное слово, у меня вчера был шок.

Frant написав: ...і ми взнаємо , наскільки знецінилась турецька нерухомість за останні місяці! ...

("Мастер и Маргарита", М.Булгаков)«Дайте-ка посмотреть, — Воланд протянул руку ладонью кверху.— Я, к сожалению, не могу этого сделать, — ответил мастер, — потому что я сжег его в печке.— Простите, не поверю, — ответил Воланд, — этого быть не может.— Он повернулся к Бегемоту и сказал: — Ну-ка, Бегемот, дай сюда роман.Кот моментально вскочил со стула, и все увидели, что он сидел на толстой пачке рукописей. Верхний экземпляр кот с поклоном подал Воланду» .Этот форум. Эта ветка. Август-сентябрь 2018.От недвижимости. В Турции.Ничто не предвещало беды.Поехал в автосалон Хонда - посмотреть пощупать новый Honda Jazz (20 000 долларов).Потом поехал в стоматологическую клинику на чистку зубов (50 лир или 200 гривен).А потом - по дороге домой заехал в очень даже престижный район "Uncali".Ничего турецкого: широкий проспект с двухсторонним двухрядным движением, газон посредине, пальмы и диковинные хвойники, очень красивые новые дома, какое-то все ухоженное и чистое.Цель - посмотреть недавно законченный комплекс двух домов. Я там был кажется в декабре - стройка шла полным ходом. Велись отделочные работы.Комплекс из двух 5-ти этажных домов. В декабре свободно можно было купить любую квартиру.Ориентир цены - 105 000 долларов США за "2+1". Полностью с готовым ремонтом, вся техника - немецкая, кондиционеры - Митсубиши. Частично меблирована. Подогрев квартиры - от полов. Подземный паркинг.Ну вот.Второй этаж и балкон на улицу прямо на перекресток.825 000 лир.Доллар - 6,1075.135 080 долларов США.Я не мог поверить и несколько раз переспрашивал турка, действительно ли в продаже только 1 квартира?Он ответил: вообще-то есть еще две, но они на первом (не котируется) этаже. И она - 750 000 лир.122 800 долларов. Покажите.Смотрю: неплохая квартира, первый этаж. Разница в том, что "мастер-спальня" чуть больше, но зато другая спальня гораздо меньше. Только один душевой узел с санузлом (в других квартирах - два). Правда, бонус: выход из кухни на собственный, скрытый от посторонних глаз хвойниками, зеленый дворик с подстриженным газоном немалой площади, думаю, там сотка земли есть.Я начал трясти турка, не веря, что в продаже осталась только одна приличная квартира и та - на втором этаже с видом только вдалеке на гору.Сказал, что одна квартира выкуплена инвестором и сдается з 3000 лир (500 долларов в месяц).Я и ее рассмотрел. Третий этаж, вид на плавательный бассейн.Сегодня проверил рынок недвижимости Анталии - есть сайт объявлений - смотрел те объекты,- то, что месяц-два-три назад продавалось по 690 000 лир - обновили цены - 750 000 лир.Сайт затройщика (все фото - реальные):