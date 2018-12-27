("Мастер и Маргарита", М.Булгаков)
«Дайте-ка посмотреть, — Воланд протянул руку ладонью кверху.
— Я, к сожалению, не могу этого сделать, — ответил мастер, — потому что я сжег его в печке.
— Простите, не поверю, — ответил Воланд, — этого быть не может. Рукописи не горят. — Он повернулся к Бегемоту и сказал: — Ну-ка, Бегемот, дай сюда роман.
Кот моментально вскочил со стула, и все увидели, что он сидел на толстой пачке рукописей. Верхний экземпляр кот с поклоном подал Воланду» .
Этот форум. Эта ветка. Август-сентябрь 2018.
kozlodoev написав:Мені здається що акурт може вчинити самогубство, у нього явні психічні розлади і постійні панічні атаки. Мабуть він постійно має сумніви щодо того чи правильно він все зробив і робить, а форум використовує для самозаспокоєння і спроби домінувати над іншими. Коли він пише що сміється з когось, то насправді він тремтить і строчить новий коментар спітнілими руками
Frant написав:
Побільше клізм графоману, любителю дешевої риби і великих пакетів з йогуртом - і ми взнаємо, наскільки знецінилась турецька нерухомість за останні
місяці!
Честное слово, у меня вчера был шок.
От недвижимости. В Турции.
Ничто не предвещало беды.
Поехал в автосалон Хонда - посмотреть пощупать новый Honda Jazz (20 000 долларов).
Потом поехал в стоматологическую клинику на чистку зубов (50 лир или 200 гривен).
А потом - по дороге домой заехал в очень даже престижный район "Uncali".
Ничего турецкого: широкий проспект с двухсторонним двухрядным движением, газон посредине, пальмы и диковинные хвойники, очень красивые новые дома, какое-то все ухоженное и чистое.
Цель - посмотреть недавно законченный комплекс двух домов. Я там был кажется в декабре - стройка шла полным ходом. Велись отделочные работы.
Комплекс из двух 5-ти этажных домов. В декабре свободно можно было купить любую квартиру.
Ориентир цены - 105 000 долларов США за "2+1". Полностью с готовым ремонтом, вся техника - немецкая, кондиционеры - Митсубиши. Частично меблирована. Подогрев квартиры - от полов. Подземный паркинг.
Ну вот. Осталась в продаже 1 (одна) квартира. Второй этаж и балкон на улицу прямо на перекресток.
825 000 лир.
Доллар - 6,1075.
135 080 долларов США.
Я не мог поверить и несколько раз переспрашивал турка, действительно ли в продаже только 1 квартира?
Он ответил: вообще-то есть еще две, но они на первом (не котируется) этаже. И она - 750 000 лир.
122 800 долларов. Покажите.
Смотрю: неплохая квартира, первый этаж. Разница в том, что "мастер-спальня" чуть больше, но зато другая спальня гораздо меньше. Только один душевой узел с санузлом (в других квартирах - два). Правда, бонус: выход из кухни на собственный, скрытый от посторонних глаз хвойниками, зеленый дворик с подстриженным газоном немалой площади, думаю, там сотка земли есть.
Я начал трясти турка, не веря, что в продаже осталась только одна приличная квартира и та - на втором этаже с видом только вдалеке на гору.
Сказал, что одна квартира выкуплена инвестором и сдается з 3000 лир (500 долларов в месяц).
Я и ее рассмотрел. Третий этаж, вид на плавательный бассейн.
Сегодня проверил рынок недвижимости Анталии - есть сайт объявлений - смотрел те объекты, которые реально знаю и "щупал руками" - то, что месяц-два-три назад продавалось по 690 000 лир - обновили цены - 750 000 лир.
Взнали?
Сайт затройщика (все фото - реальные):