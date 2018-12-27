Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
РУКОПИСИ НЕ ГОРЯТ! ("Мастер и Маргарита", М.Булгаков)
«Дайте-ка посмотреть, — Воланд протянул руку ладонью кверху. — Я, к сожалению, не могу этого сделать, — ответил мастер, — потому что я сжег его в печке. — Простите, не поверю, — ответил Воланд, — этого быть не может. Рукописи не горят. — Он повернулся к Бегемоту и сказал: — Ну-ка, Бегемот, дай сюда роман. Кот моментально вскочил со стула, и все увидели, что он сидел на толстой пачке рукописей. Верхний экземпляр кот с поклоном подал Воланду» .
Этот форум. Эта ветка. Август-сентябрь 2018.
Yuri_T написав:ты о собаке побольше рассказывай, о ногтях и о прочей обычной своей хрени. тематический автор...
kozlodoev написав:Мені здається що акурт може вчинити самогубство, у нього явні психічні розлади і постійні панічні атаки. Мабуть він постійно має сумніви щодо того чи правильно він все зробив і робить, а форум використовує для самозаспокоєння і спроби домінувати над іншими. Коли він пише що сміється з когось, то насправді він тремтить і строчить новий коментар спітнілими руками
Frant написав:
Coder написав:Вихід? Можна когось найняти. Хто має купу вільного часу, любить багато писати (хоча по якості контенту деколи виникають питання, через що адміністрація форуму час від часу на день відлучає його від роботи). Г
Побільше клізм графоману, любителю дешевої риби і великих пакетів з йогуртом - і ми взнаємо, наскільки знецінилась турецька нерухомість за останні місяці!
Честное слово, у меня вчера был шок. От недвижимости. В Турции. Ничто не предвещало беды. Поехал в автосалон Хонда - посмотреть пощупать новый Honda Jazz (20 000 долларов). Потом поехал в стоматологическую клинику на чистку зубов (50 лир или 200 гривен). А потом - по дороге домой заехал в очень даже престижный район "Uncali". Ничего турецкого: широкий проспект с двухсторонним двухрядным движением, газон посредине, пальмы и диковинные хвойники, очень красивые новые дома, какое-то все ухоженное и чистое. Цель - посмотреть недавно законченный комплекс двух домов. Я там был кажется в декабре - стройка шла полным ходом. Велись отделочные работы. Комплекс из двух 5-ти этажных домов. В декабре свободно можно было купить любую квартиру. Ориентир цены - 105 000 долларов США за "2+1". Полностью с готовым ремонтом, вся техника - немецкая, кондиционеры - Митсубиши. Частично меблирована. Подогрев квартиры - от полов. Подземный паркинг. Ну вот. Осталась в продаже 1 (одна) квартира. Второй этаж и балкон на улицу прямо на перекресток. 825 000 лир. Доллар - 6,1075. 135 080 долларов США. Я не мог поверить и несколько раз переспрашивал турка, действительно ли в продаже только 1 квартира? Он ответил: вообще-то есть еще две, но они на первом (не котируется) этаже. И она - 750 000 лир. 122 800 долларов. Покажите. Смотрю: неплохая квартира, первый этаж. Разница в том, что "мастер-спальня" чуть больше, но зато другая спальня гораздо меньше. Только один душевой узел с санузлом (в других квартирах - два). Правда, бонус: выход из кухни на собственный, скрытый от посторонних глаз хвойниками, зеленый дворик с подстриженным газоном немалой площади, думаю, там сотка земли есть. Я начал трясти турка, не веря, что в продаже осталась только одна приличная квартира и та - на втором этаже с видом только вдалеке на гору. Сказал, что одна квартира выкуплена инвестором и сдается з 3000 лир (500 долларов в месяц). Я и ее рассмотрел. Третий этаж, вид на плавательный бассейн.
Сегодня проверил рынок недвижимости Анталии - есть сайт объявлений - смотрел те объекты, которые реально знаю и "щупал руками" - то, что месяц-два-три назад продавалось по 690 000 лир - обновили цены - 750 000 лир.
Frant написав:...і ми взнаємо, наскільки знецінилась турецька нерухомість за останні місяці!
b3320413 написав:akurt А эта девочка, что вышла замуж за однокурсника, где живет? В его доме или арендуют или взяли ипотеку на семью?
Получил ответ от мамы девочки.
(имя мое удалено мною), я очень за вас рада!!! Так здорово, что имеете возможность путешествовать, свободно передвигаться! Дочка сейчас с мужем в Калифорнии. Снимают квартиру, он работает, у неё в начале лета практика в Арканзасе, компания Walmart, Inc. Они живут в городе Торрэнс. Квартира им обходится в 1600$ в месяц.
Для справки: 1. Walmart, Inc. — американская компания, управляющая крупнейшей в мире сетью оптовой и розничной торговли, действующей под торговой маркой Walmart. Штаб-квартира находится в Бентонвилле, штат Арканзас. 2. 1600 долларов в месяц - более, чем лояльная цена в пригороде Лос-Анджелеса. Для сравнения: один из сыновей, проживая в пригороде Сан Франциско, платит в 2,5 раза больше.
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Сподіваюся, що шановне панство уважно вислухало промову (дуже незвичайну) Володимира Зеленського на ІFORUM – 2019. Креативність? Що ти можеш зробити нового? Здивуєш нас? А чому б і ні? Я зараз йду на пляж, та, сидячі у шезлонзі біля моря, спробую порахувати: "...а що якщо взяти та орендувати найновшу чудову сучасну квартиру за 3000 лір - дивись вище (менше 500 доларів на місяць), якщо здати свою приблизно за 1500 лір. Та жити, насолодуючись життям?" Наскільки це буде вигідно у порівнянні із вкладанням в вартість квартири готівкою (!!!) 135 000 доларів? А наскільки вигідно здати свою панельну трьошку десь на Сихові у Львові чи на Соколі у Дніпрі, або двушку у термітнику на 650 квартир без паркувальних місць десь на Княгині Ольги чи на Позняках та жити на курорті за ТІ САМІ ГРОШІ???????????? Інновація? Креативно?
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
Аkurt, якщо їхати з України в Турцію по ID - картці на 90 днів, без закордонного паспорта, не буде проблем?
ПреЗЕдент...наш слуга Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Ні, не буде. Єдина різниця: якщо людина в"їхала в Турецьку республіку по ІD-картці, вона не може оформити Посвідку на тимчасове проживання ("ВНЖ"). Треба виїхати і заїхати із закордонним паспортом громадянина України.
Зараз активізувалася "робота" - хі-хі - всіляких хВахівців із "допомоги" в оформлення ВНЖ Туреччини - повна купа оголошень. Саме цікаве, що беруть гроші за те, що є безкоштовним, їздячі дурненьким по вухах... Діапазон цін "за послуги" - до 400 доларів (нагадаю: все оформлення є безкоштовним, а платежі державі зазначаються на першій сторінці Заяви після того, як вона сформована та роздрукована. Зазвичай приблизно 100 доларів). Беруть гроші навіть за "допомогу" у "виборі" дати співбесіди (дату та час пропонує електронна система) та "супроводженні" на бесіду (типу будуть вести до офіса Міграційної служби під білі руки та по дорозі допомагати відкорковувати шампанське). От молодці! Назбирав в інтернеті 12 дурнів - вважай, що вдало здавав у Львові на вулиці княгині Ольги цілий рік квартиру в оренду...
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Місцевий відмінок або локати́в (лат. locativus, від locus — «місце») — відмінок, чиїм основним значенням є вираження місця дії. Відповідає на питання «На/у кому?», «На/у чому?». Неук реально, правда...
Востаннє редагувалось akurt в Суб 25 тра, 2019 09:35, всього редагувалось 1 раз.
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
akurt написав:Мова не йде про якусь Шевченкову хату десь в 10 км від міста. І його вірно відговорили
1) - "коробка" вимурована з цегли! 2) - що таке 10км для людини з автівкою, щоб добратись до міста? 3) - а, навіть, якщо без автівки, то там 500-700м по "твердій" дорозі до основної траси, по якій їздить безліч маршруток! 4) - головне ціна 15-20-25тис.дол.!(так, докласти треба чимало, але ГОТОВУ коробку вже можна розділити на 2 квартири, а то й на 3 "студії" .... (або, взагалі, псіханути і хостел зробити! ) 5) - а ще природа! - 100-200м ліс!
- то невже сім'ям, чи людям без дітей - не вигідно/не дадуть ~ 10тис.грн/міс, щоб жити ближче до природи і водночас, за два кроки до міста?
ДолЯрчик, от вас никакого конструктива или полезной нагрузки на всех ветках форума... Извините, но иногда лучше молча читать и не засорять эфир. Простите, накипело!
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не заважайте дурнику багатiти думкою.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Ну, мені подобається, що людина намагається шукати вихід... В наші дивні часи...
Звертаю увагу: - завжди пише чесно, а не бреше, як 75% учасників форуму... - не крадЕ... - не працює "в чорну", як 75% учасників форуму... - не обманює... - не бризкається отрутою та образами, як ....% учасників форуму... - задає конкретні актуальні запитання, на які 99% учасників форуму не дають відповді, бо навіть не знають, що можна запропонувати. Тому пана Долярчика вважаю - слід підтрмувати та цінити...
Востаннє редагувалось akurt в Суб 25 тра, 2019 09:40, всього редагувалось 1 раз.
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
akurt написав:Місцевий відмінок або локати́в (лат. locativus, від locus — «місце») — відмінок, чиїм основним значенням є вираження місця дії. Відповідає на питання «На/у кому?», «На/у чому?». Неук реально, правда...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.