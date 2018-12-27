Додано: П'ят 24 тра, 2019 19:05

Ні, не буде.

Єдина різниця: якщо людина в"їхала в Турецьку республіку по ІD-картці, вона не може оформити Посвідку на тимчасове проживання ("ВНЖ").

Треба виїхати і заїхати із закордонним паспортом громадянина України.



Зараз активізувалася "робота" - хі-хі - всіляких хВахівців із "допомоги" в оформлення ВНЖ Туреччини - повна купа оголошень.

Саме цікаве, що беруть гроші за те, що є безкоштовним, їздячі дурненьким по вухах... Діапазон цін "за послуги" - до 400 доларів (нагадаю: все оформлення є безкоштовним, а платежі державі зазначаються на першій сторінці Заяви після того, як вона сформована та роздрукована. Зазвичай приблизно 100 доларів).

Беруть гроші навіть за "допомогу" у "виборі" дати співбесіди (дату та час пропонує електронна система) та "супроводженні" на бесіду (типу будуть вести до офіса Міграційної служби під білі руки та по дорозі допомагати відкорковувати шампанське).

От молодці!

Назбирав в інтернеті 12 дурнів - вважай, що вдало здавав у Львові на вулиці княгині Ольги цілий рік квартиру в оренду...

“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).