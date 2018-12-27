Додано: Суб 25 тра, 2019 10:39

Про те розкаже звичайна арифметика.

Урок 1 від вчительки Валентини Денисівни.

Урок 2 від вчительки Марії Михайлівни.

безкоштовно

ми вийдемо на "нуль" від цієї оборутки...

"Будьте осторожны со своими желаниями – они имеют свойство сбываться..."(М.Булгаков, "Мастер и Маргарита")З цікавістю можна дізнатися, що середня зарплатня в Україні - 11 000 гривень.Думаю - і ви погодитеся - що та цифра занижена, бо статистика, як відомо, НЕ знає все.В наші дні зарплатня підсобника на будівництві шпаківень на 650 квартир складає щонайменше 500 гривень на день чистими, а якщо в тебе є якісь навички на тій роботі - то 800-1000 на день, або - грубо кажучи - 25 000 гривень на місяць.Таку зарплатню на сьогодні мають ректори та проректори вищів, які мріють цим літом, щоби прийом на бюджетні місця не впав у 2 (два) рази із попереднім роком, коли університети із статусом "Національні", маючи план прийому по 325 студентів на перший курс, не виконали його на 100 і більше місць. За деякими спеціальностями зараховано у групи студентів за профільними (!!!) для вищу спеціальностями по 3 (три) - 5 (п’ять) студентів.Таку ж зарплатню - 20 000 - 25 000 мають звичайні працівники звичайних фірм, які як працювали "в темну", так і працюють.Доценти університетів у порівняні із їх випускниками річної-трирічної давнини мають в 2-3 рази менше і виглядають повними жебраками. Раніше рятували від голоду хабарі, але тепер хабарів не платять - хіба що студенти - заочники у філіях університетів... А так платити нема кому, як написав мені позавчора декан одного із національних університетів (цитую) "Я в 1975 пришел на кафедру... её уже нет... коридоры (назва університету видалена) пусты... страшно смотреть..."Трохи гірше себе почувають пенсіонери, особливо ті, яким нараховано пенсію у 2017 та 2018 роках - з 1 березня ніякого підвищення пенсій їм не відбулося. І так хліб з маслом їдять.Але за пенсіонерів не варто хвилюватися. По-перше, виникає питання, де вони поділи свої гроші за весь час сумлінної праці? Шашлики? Ікра? Норкові шуби? Кришталеві люстри? Килими на стінах? Повні шафи зібрання творів Шарафа Рашидова або Антона Чехова? По-друге, виникає питання, чому ви, шановні пенсіонери, не платите податки від здачі квартири в оренду - ну признайтеся, хоч одну ж та здаєте? По-третє: а де ж ваші улюблені дочки та сини? Чому не допомагають батькам годуватися?Тому актуальним є питання: якщо людина отримує середню по Україні зарплатню в 11 000 гривень на місяць, тоА як не марнувати?Ви орендуєте квартиру в Туреччині, в Анталії, квартира "1+1" - "двушка" та орендна плата складає 1500 лір (250 доларів на місяць). Яку суму треба покласти на депозит в банк Туреччини, щоби те житло ви орендували безкоштовно?До дошки виходить учениця Оля. Відсоткова ставка по депозитах в Туреччині - 23,5% річних.Податок на прибуток від депозиту складає 15% від нарахованих грошей.Тоді збільшуємо необхідну суму нарахованих відсотків на 15% та маємо:1500х1,15=1725 лір на місяць.За рік треба отримати 1725х12=20 700 лір прибутку.При відсотковій ставці 23,5% річних маємо пропорцію:20700 - 23,5%х - 100%Звідси х=(20700х100)/23,5=88 085 турецьких гривень.Якщо врахувати, що в Україні національною валютою фактично є американський долар, то достатньо на депозит покласти 88085/6,10=14 440 доларів США.Таку суму має в матраці кожна бабуся в кожному селі.- Оля, в твоїх розрахунках є неточність. Я не скажу, що це помилка, але неточність: 20 700 лір прибутку за рік від депозиту в 14 440 доларів США, прихованих у канапі бабусі в будь-якому селі, принесуть на місяць з урахуванням податку на доходи фізичних осіб у Турецькій республіці 20700х0,15=3 105 лір, або щомісячний прибуток реально буде складати (20700-3105)/12=1466,25 ліри, що є недостатнім для покриття щомісячної орендної плати в 1500 лір. Сідай, тобі "9" балів.Але взагалі, діти, розрахунки вірні: достатньо витягти із старого дивану у трикімнатній панельці побудови 1975 року 14 440 доларів - і ти живеш "у шоколаді".Запитання учня класу Вови: "А нашо вони ховають у старенькому дивані 14 440 доларів?"- На похорон, Вова, на похорон...- От дурні!- Вова, я тебе прошу... старі люди не можуть бути дурними....Діти, припустимо ви маєте класну квартиру в Анталії на курорті, де зазвичай проводите години 3-4 на день на пляжі, але хочете підвищити "клас" свого житла та орендувати квартиру більшу за площею, обладнану всім німецьким/японським, за сучасним проектом і плавальним басейном вдвічі більшим, та трохи з "понтами", але вам треба платити за її оренду 3000 лір на місяць. Яку суму треба покласти на депозит в банк Туреччини, щоби те житло ви орендувалиДо дошки виходить учень Микола: Ніяку суму не депозит у турецький банк вклади не потрібно!Марія Михайлівна: доведи.Учень Микола: мій батько - працюючи деканом факультету - як і всі декани його університету - мають під здачу 2 квартири орендарям. Кожна квартира щомісяця приносить батькові - крім заробітної плати - по 11 000 - 14 000 гривень неоподаткованого прибутку. В середньому це складає 13 000 гривень або 13000/26,30=494,30 доларів на місяць. В турецьких лірах то складає 494,30х6,07 на цей час= 1500 лір на місяць. Тобто, віддаючи в оренду всього 1 (одну) квартиру із наявних двох, маємо класний рівень життя. За гроші іншої квартири живемо та у стелю - вибачайте - плюємо...- Сідай, несподіваний метод розв’язку... Тому - чисто за інноваційний підхід: 11 балів з 12.Марія Михайлівна: учениця Таня, який розв’язок задачі запропонувала б ти?Учениця Таня: пропоную суму в 3000 лір розбити на дві частини: 1500 лір та 1500 лір. Першу суму отримати від здачі в оренду власної квартири "1+1" за 1500 лір та не мати клопоту. Другу частину в сумі 1500 лір отримати, поклавши на депозит в турецький банк суму в турецьких лірах - 90 000...Запитання із класу: Чому саме 90000?Учениця Таня: депозит в 90 000 лір дасть за рік прибуток в 90000х23,5%=21150 турецьких лір.З цієї суми буде вирахувано податок на доходи: 21 150х15%=3172,50 ліри.Тоді реальний прибуток складе на місяць: (21150-3172,5)/12=1498,12 ліри.Марія Михайлівна: Але ж це менше, ніж 1500 лір?- Не все буває в цьому житті безкоштовним... Частину ризиків треба брати і на себе. В цьому сенсі варто порахувати, при якій ціні на долар США в турецьких лірах- Марія Михайлівна: З цього місця прошу із подробицями.Учениця Таня: щоби покласти на депозит сьогодні 90 000 лір, треба здати в інет-банкінгу турецького банку покладені заздалегідь через звичайний банкомат - приймає тільки купюри "старого" зразка - без синьої стрічки - 90 000/6,05 (курс прийому на цю мить)=14 876 доларів США.Через рік хочеться отримати не менше 14 876 доларів США з урахуванням ризиків можливого знецінювання турецьких лір. Тоді маємо: (90 000+(1498,12х12))/14876=7,2585 ліри за 1 долар США.- Марія Михайлівна: Тобто, поки курс ліри до долара не опуститься до цифри 7,2685 - можна спати спокійно?Учениця Таня: Я й зараз сплю спокійно... Ну як спокійно...Учень Вова: А чого це всі відразу на мене подивилися? Я взагалі пропоную зробити так: із виділених на купівлю нового житла 135 000 доларів 14 876 доларів витратити на ту оборутку, що зазначена вище, а на залишок купити круту "беху" та катати дівчат по селу... Я навіть знаю, куди краще дівчат відвезти...- Марія Михайлівна: Так, стоп, урок закінчено! Діти, повідомляйте батьків про Батьківські збори у неділю, 27 травня о 17-00. Тема: “Треба щось змінювати в цьому житті”.