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ОРЕНДУ, закордонну нерухомість Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість + Додати

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 296297298299> Додано: Суб 25 тра, 2019 09:46 akurt написав: Якщо незрозуміло українською мовою - мовою того тексту, з я кого взята цитата:

Ме́стный паде́ж, или локати́в (лат. locativus), — падеж со значением места, например, «на краю». Якщо незрозуміло українською мовою - мовою того тексту, з я кого взята цитата:Ме́стный паде́ж, или локати́в (лат. locativus), — падеж

та ясно, що ти написав правильно, але перепутав вiдмiнки..

"правильно собачка сре, тiльки неправильно какашки кладе" та ясно, що ти написав правильно, але перепутав вiдмiнки.."правильно собачка сре, тiльки неправильно какашки кладе" В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 15479 З нами з: 09.03.14 Подякував: 929 раз. Подякували: 919 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 тра, 2019 09:57 flyman написав: akurt написав: Якщо незрозуміло українською мовою - мовою того тексту, з я кого взята цитата:

Ме́стный паде́ж, или локати́в (лат. locativus), — падеж со значением места, например, «на краю». Якщо незрозуміло українською мовою - мовою того тексту, з я кого взята цитата:Ме́стный паде́ж, или локати́в (лат. locativus), — падеж

ясно ти написав правильно, але перепутав вiдмiнки..

"правильно собачка сре, тiльки неправильно какашки кладе" ясно ти написав правильно, але перепутав вiдмiнки.."правильно собачка сре, тiльки неправильно какашки кладе"



Тут принаймні декілька помилок:

- на початку речення слово повинно писатися з великої букви: "Ясно".

- після слова "ясно" на початку рчененя, треба ставити кому.

- при особистому зверненні не рекомендується вживати слово "ти": Займенник "ви" може вживатися й до однієї особи як засіб вираження ввічливості і пошани. У таких випадках слово "Ви" пишеться з великої літери. Варто звернути увагу на те, що при займеннику "Ви" у такому значенні складенний іменний присудок може стояти як у формі множини, так і у формі однини. Наприклад:

Ви задоволені? Ви задоволена? Ви задоволений?

- в Академічному словнику української мови відсутнє слово "сре".



- В Академічному словнику української мови відсутнє слово "кладе".

- В Академічному словнику української мови відсутнє слово "какашка":



Відсутні зазначені вище слова і в Постанові КМ України від 22 травня 2019 року про український правопис у новій редакції, розроблений Українською національною комісією з питань правопису.

- в кінці речення ставиться крапка.



Вам - "двійка" за 12-ти бальною шкільною системою.

Не засмічуйте форум. Тут принаймні декілька помилок:- на початку речення слово повинно писатися з великої букви: "".- після слова "ясно" на початку рчененя, треба ставити кому.- при особистому зверненні не рекомендується вживати слово "ти": Займенник "ви" може вживатися й до однієї особи як засіб вираження ввічливості і пошани. У таких випадках слово "Ви" пишеться з великої літери. Варто звернути увагу на те, що при займеннику "Ви" у такому значенні складенний іменний присудок може стояти як у формі множини, так і у формі однини. Наприклад:Ви задоволені? Ви задоволена? Ви задоволений?- в Академічному словнику української мови відсутнє слово "сре".- В Академічному словнику української мови відсутнє слово "кладе".- В Академічному словнику української мови відсутнє слово "какашка":Відсутні зазначені вище слова і в Постанові КМ України від 22 травня 2019 року про український правопис у новій редакції, розроблений Українською національною комісією з питань правопису.- в кінці речення ставиться крапка.Вам - "двійка" за 12-ти бальною шкільною системою.Не засмічуйте форум. Востаннє редагувалось akurt в Суб 25 тра, 2019 10:02, всього редагувалось 1 раз. “Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість). akurt

Повідомлень: 3034 З нами з: 12.02.09 Подякував: 611 раз. Подякували: 477 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 тра, 2019 10:01 akurt написав: flyman написав: akurt написав: Якщо незрозуміло українською мовою - мовою того тексту, з я кого взята цитата:

Ме́стный паде́ж, или локати́в (лат. locativus), — падеж со значением места, например, «на краю». Якщо незрозуміло українською мовою - мовою того тексту, з я кого взята цитата:Ме́стный паде́ж, или локати́в (лат. locativus), — падеж

ясно ти написав правильно, але перепутав вiдмiнки..

"правильно собачка сре, тiльки неправильно какашки кладе" ясно ти написав правильно, але перепутав вiдмiнки.."правильно собачка сре, тiльки неправильно какашки кладе"



Тут принаймні декілька помилок:

- на почтаку речення слов повинно писатися з великої букви: "Ясно".

- після слова "ясно" на почтаку рчененя, треба стаити кому.

- при особистому зверненні не рекомендується вживати слово "ти": Займенник "ви" може вживатися й до однієї особи як засіб вираження ввічливості і пошани. У таких випадках слово "Ви" пишеться з великої літери. Варто звернути увагу на те, що при займеннику "Ви" у такому значенні складенний іменний присудок може стояти як у формі множини, так і у формі однини. Наприклад:

Ви задоволені? Ви задоволена? Ви задоволений?

- в Академічному словнику української мови відсутнє слово "сре".



- В Академічному словнику української мови відсутнє слово "кладе". Відсутнє це слово і в Постанові КМ України від 22 травня 2019 року про український правопис у новій редакції, розробленій Українською національною комісією з питань правопису.

- в кінці речення ставиться крапка.



Вам - "двійка" за 12-ти бальною шкільною системою. Тут принаймні декілька помилок:- на почтаку речення слов повинно писатися з великої букви: "Ясно".- після слова "ясно" на почтаку рчененя, треба стаити кому.- при особистому зверненні не рекомендується вживати слово "ти": Займенник "ви" може вживатися й до однієї особи як засіб вираження ввічливості і пошани. У таких випадках слово "Ви" пишеться з великої літери. Варто звернути увагу на те, що при займеннику "Ви" у такому значенні складенний іменний присудок може стояти як у формі множини, так і у формі однини. Наприклад:Ви задоволені? Ви задоволена? Ви задоволений?- в Академічному словнику української мови відсутнє слово "сре".- В Академічному словнику української мови відсутнє слово "кладе". Відсутнє це слово і в Постанові КМ України від 22 травня 2019 року про український правопис у новій редакції, розробленій Українською національною комісією з питань правопису.- в кінці речення ставиться крапка.Вам - "двійка" за 12-ти бальною шкільною системою.

саме цього чекав вiд великого знатока-полiглота,

дякую, буду читати, може пригодиться для здачi ЗНО



п.с.

А ти попався на тому, що Iрпiнь "вiн", а не "вона"...



п.п.с.

попрактикуйся на альтер-его Долярчику, то скарб для грамар-нацi саме цього чекав вiд великого знатока-полiглота,дякую, буду читати, може пригодиться для здачi ЗНОп.с.А ти попався на тому, що Iрпiнь "вiн", а не "вона"...п.п.с.попрактикуйся на альтер-его Долярчику, то скарб для грамар-нацi В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 15479 З нами з: 09.03.14 Подякував: 929 раз. Подякували: 919 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 тра, 2019 10:03 Дурниці можете писати - це дозволяється.

Але не вчіть дурницям власних дітей - і так в школах багато проблем.

Якщо можна, напишіть щось за темою гілки. “Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість). akurt

Повідомлень: 3034 З нами з: 12.02.09 Подякував: 611 раз. Подякували: 477 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 тра, 2019 10:08 akurt написав: Дурниці можете писати - це дозволяється.

Але не вчіть дурницям власних дітей - і так в школах багато проблем.

Якщо можна, напишіть щось за темою гілки. Дурниці можете писати - це дозволяється.Але не вчіть дурницям власних дітей - і так в школах багато проблем.Якщо можна, напишіть щось за темою гілки.

можеш просто подякувати, що оживив тему про "здехлу кобилу", ой, "забугорну прэлэсць акурта" можеш просто подякувати, що оживив тему про "здехлу кобилу", ой, "забугорну прэлэсць акурта" В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 15479 З нами з: 09.03.14 Подякував: 929 раз. Подякували: 919 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 тра, 2019 10:18 Назву міста "Ірпінь" місто отримало від назви річки.

В моєму тексті мається на увазі саме ТЕРИТОРІЯ міста площею 110,83 км² і сама річка довжиною 162 км.



Завжди з інтересом читаю Ваші повідомлення , не звертаючі увагу на повну безграмотність - а тут щось Вас, шановний, вибачайте, "переклинило" (є таке слово в українській мові).



Для довідки: багато років працював укладачем диктантів та тестових завдань з української, російської та англійської мов для вступників до університетів України.

Багато років вступники до університетів писали диктанти на вступних екзаменах, які остаточно допускав до іспитів я особисто.

І підбирав диктанти я особисто.

Сьогодні-завтра здаю до друку нову книжку англійською мовою в одне з європейських видавництв (штаб-квартира у Німеччині).

Тому вчити рекомендую не мене. Я вчів підлеглих кандидатів філологічних наук. І не раз. І не одного. Одна із них зараз вже доктор філологічних наук і працює завідувачкою кафедри.

За темою гілки щось є сказати? “Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість). akurt

Повідомлень: 3034 З нами з: 12.02.09 Подякував: 611 раз. Подякували: 477 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 тра, 2019 10:39 УРОКИ ЗАКОРДОННОЇ АРИФМЕТИКИ



"Будьте осторожны со своими желаниями – они имеют свойство сбываться..."

(М.Булгаков, "Мастер и Маргарита")



З цікавістю можна дізнатися, що середня зарплатня в Україні - 11 000 гривень.

Думаю - і ви погодитеся - що та цифра занижена, бо статистика, як відомо, НЕ знає все.

В наші дні зарплатня підсобника на будівництві шпаківень на 650 квартир складає щонайменше 500 гривень на день чистими, а якщо в тебе є якісь навички на тій роботі - то 800-1000 на день, або - грубо кажучи - 25 000 гривень на місяць.

Таку зарплатню на сьогодні мають ректори та проректори вищів, які мріють цим літом, щоби прийом на бюджетні місця не впав у 2 (два) рази із попереднім роком, коли університети із статусом "Національні", маючи план прийому по 325 студентів на перший курс, не виконали його на 100 і більше місць. За деякими спеціальностями зараховано у групи студентів за профільними (!!!) для вищу спеціальностями по 3 (три) - 5 (п’ять) студентів.

Таку ж зарплатню - 20 000 - 25 000 мають звичайні працівники звичайних фірм, які як працювали "в темну", так і працюють.

Доценти університетів у порівняні із їх випускниками річної-трирічної давнини мають в 2-3 рази менше і виглядають повними жебраками. Раніше рятували від голоду хабарі, але тепер хабарів не платять - хіба що студенти - заочники у філіях університетів... А так платити нема кому, як написав мені позавчора декан одного із національних університетів (цитую) "Я в 1975 пришел на кафедру... её уже нет... коридоры (назва університету видалена) пусты... страшно смотреть..."



Трохи гірше себе почувають пенсіонери, особливо ті, яким нараховано пенсію у 2017 та 2018 роках - з 1 березня ніякого підвищення пенсій їм не відбулося. І так хліб з маслом їдять.

Але за пенсіонерів не варто хвилюватися. По-перше, виникає питання, де вони поділи свої гроші за весь час сумлінної праці? Шашлики? Ікра? Норкові шуби? Кришталеві люстри? Килими на стінах? Повні шафи зібрання творів Шарафа Рашидова або Антона Чехова? По-друге, виникає питання, чому ви, шановні пенсіонери, не платите податки від здачі квартири в оренду - ну признайтеся, хоч одну ж та здаєте? По-третє: а де ж ваші улюблені дочки та сини? Чому не допомагають батькам годуватися?



Тому актуальним є питання: якщо людина отримує середню по Україні зарплатню в 11 000 гривень на місяць, то вона живе, смакує життя, чи його марнує?

А як не марнувати? Про те розкаже звичайна арифметика.



Урок 1 від вчительки Валентини Денисівни.

Ви орендуєте квартиру в Туреччині, в Анталії, квартира "1+1" - "двушка" та орендна плата складає 1500 лір (250 доларів на місяць). Яку суму треба покласти на депозит в банк Туреччини, щоби те житло ви орендували безкоштовно?

До дошки виходить учениця Оля. Відсоткова ставка по депозитах в Туреччині - 23,5% річних.



Податок на прибуток від депозиту складає 15% від нарахованих грошей.

Тоді збільшуємо необхідну суму нарахованих відсотків на 15% та маємо:

1500х1,15=1725 лір на місяць.

За рік треба отримати 1725х12=20 700 лір прибутку.

При відсотковій ставці 23,5% річних маємо пропорцію:

20700 - 23,5%

х - 100%

Звідси х=(20700х100)/23,5=88 085 турецьких гривень.

Якщо врахувати, що в Україні національною валютою фактично є американський долар, то достатньо на депозит покласти 88085/6,10=14 440 доларів США.

Таку суму має в матраці кожна бабуся в кожному селі.

- Оля, в твоїх розрахунках є неточність. Я не скажу, що це помилка, але неточність: 20 700 лір прибутку за рік від депозиту в 14 440 доларів США, прихованих у канапі бабусі в будь-якому селі, принесуть на місяць з урахуванням податку на доходи фізичних осіб у Турецькій республіці 20700х0,15=3 105 лір, або щомісячний прибуток реально буде складати (20700-3105)/12=1466,25 ліри, що є недостатнім для покриття щомісячної орендної плати в 1500 лір. Сідай, тобі "9" балів.

Але взагалі, діти, розрахунки вірні: достатньо витягти із старого дивану у трикімнатній панельці побудови 1975 року 14 440 доларів - і ти живеш "у шоколаді".

Запитання учня класу Вови: "А нашо вони ховають у старенькому дивані 14 440 доларів?"

- На похорон, Вова, на похорон...

- От дурні!

- Вова, я тебе прошу... старі люди не можуть бути дурними....



Урок 2 від вчительки Марії Михайлівни.

Діти, припустимо ви маєте класну квартиру в Анталії на курорті, де зазвичай проводите години 3-4 на день на пляжі, але хочете підвищити "клас" свого житла та орендувати квартиру більшу за площею, обладнану всім німецьким/японським, за сучасним проектом і плавальним басейном вдвічі більшим, та трохи з "понтами", але вам треба платити за її оренду 3000 лір на місяць. Яку суму треба покласти на депозит в банк Туреччини, щоби те житло ви орендували безкоштовно ?



До дошки виходить учень Микола: Ніяку суму не депозит у турецький банк вклади не потрібно!



Марія Михайлівна: доведи.

Учень Микола: мій батько - працюючи деканом факультету - як і всі декани його університету - мають під здачу 2 квартири орендарям. Кожна квартира щомісяця приносить батькові - крім заробітної плати - по 11 000 - 14 000 гривень неоподаткованого прибутку. В середньому це складає 13 000 гривень або 13000/26,30=494,30 доларів на місяць. В турецьких лірах то складає 494,30х6,07 на цей час= 1500 лір на місяць. Тобто, віддаючи в оренду всього 1 (одну) квартиру із наявних двох, маємо класний рівень життя. За гроші іншої квартири живемо та у стелю - вибачайте - плюємо...

- Сідай, несподіваний метод розв’язку... Тому - чисто за інноваційний підхід: 11 балів з 12.



Марія Михайлівна: учениця Таня, який розв’язок задачі запропонувала б ти?



Учениця Таня: пропоную суму в 3000 лір розбити на дві частини: 1500 лір та 1500 лір. Першу суму отримати від здачі в оренду власної квартири "1+1" за 1500 лір та не мати клопоту. Другу частину в сумі 1500 лір отримати, поклавши на депозит в турецький банк суму в турецьких лірах - 90 000...



Запитання із класу: Чому саме 90000?



Учениця Таня: депозит в 90 000 лір дасть за рік прибуток в 90000х23,5%=21150 турецьких лір.

З цієї суми буде вирахувано податок на доходи: 21 150х15%=3172,50 ліри.

Тоді реальний прибуток складе на місяць: (21150-3172,5)/12=1498,12 ліри.

Марія Михайлівна: Але ж це менше, ніж 1500 лір?

- Не все буває в цьому житті безкоштовним... Частину ризиків треба брати і на себе. В цьому сенсі варто порахувати, при якій ціні на долар США в турецьких лірах ми вийдемо на "нуль" від цієї оборутки...

- Марія Михайлівна: З цього місця прошу із подробицями.

Учениця Таня: щоби покласти на депозит сьогодні 90 000 лір, треба здати в інет-банкінгу турецького банку покладені заздалегідь через звичайний банкомат - приймає тільки купюри "старого" зразка - без синьої стрічки - 90 000/6,05 (курс прийому на цю мить)=14 876 доларів США.

Через рік хочеться отримати не менше 14 876 доларів США з урахуванням ризиків можливого знецінювання турецьких лір. Тоді маємо: (90 000+(1498,12х12))/14876=7,2585 ліри за 1 долар США.

- Марія Михайлівна: Тобто, поки курс ліри до долара не опуститься до цифри 7,2685 - можна спати спокійно?

Учениця Таня: Я й зараз сплю спокійно... Ну як спокійно...

Учень Вова: А чого це всі відразу на мене подивилися? Я взагалі пропоную зробити так: із виділених на купівлю нового житла 135 000 доларів 14 876 доларів витратити на ту оборутку, що зазначена вище, а на залишок купити круту "беху" та катати дівчат по селу... Я навіть знаю, куди краще дівчат відвезти...

- Марія Михайлівна: Так, стоп, урок закінчено! Діти, повідомляйте батьків про Батьківські збори у неділю, 27 травня о 17-00. Тема: “Треба щось змінювати в цьому житті”. "Будьте осторожны со своими желаниями – они имеют свойство сбываться..."(М.Булгаков, "Мастер и Маргарита")З цікавістю можна дізнатися, що середня зарплатня в Україні - 11 000 гривень.Думаю - і ви погодитеся - що та цифра занижена, бо статистика, як відомо, НЕ знає все.В наші дні зарплатня підсобника на будівництві шпаківень на 650 квартир складає щонайменше 500 гривень на день чистими, а якщо в тебе є якісь навички на тій роботі - то 800-1000 на день, або - грубо кажучи - 25 000 гривень на місяць.Таку зарплатню на сьогодні мають ректори та проректори вищів, які мріють цим літом, щоби прийом на бюджетні місця не впав у 2 (два) рази із попереднім роком, коли університети із статусом "Національні", маючи план прийому по 325 студентів на перший курс, не виконали його на 100 і більше місць. За деякими спеціальностями зараховано у групи студентів за профільними (!!!) для вищу спеціальностями по 3 (три) - 5 (п’ять) студентів.Таку ж зарплатню - 20 000 - 25 000 мають звичайні працівники звичайних фірм, які як працювали "в темну", так і працюють.Доценти університетів у порівняні із їх випускниками річної-трирічної давнини мають в 2-3 рази менше і виглядають повними жебраками. Раніше рятували від голоду хабарі, але тепер хабарів не платять - хіба що студенти - заочники у філіях університетів... А так платити нема кому, як написав мені позавчора декан одного із національних університетів (цитую) "Я в 1975 пришел на кафедру... её уже нет... коридоры (назва університету видалена) пусты... страшно смотреть..."Трохи гірше себе почувають пенсіонери, особливо ті, яким нараховано пенсію у 2017 та 2018 роках - з 1 березня ніякого підвищення пенсій їм не відбулося. І так хліб з маслом їдять.Але за пенсіонерів не варто хвилюватися. По-перше, виникає питання, де вони поділи свої гроші за весь час сумлінної праці? Шашлики? Ікра? Норкові шуби? Кришталеві люстри? Килими на стінах? Повні шафи зібрання творів Шарафа Рашидова або Антона Чехова? По-друге, виникає питання, чому ви, шановні пенсіонери, не платите податки від здачі квартири в оренду - ну признайтеся, хоч одну ж та здаєте? По-третє: а де ж ваші улюблені дочки та сини? Чому не допомагають батькам годуватися?Тому актуальним є питання: якщо людина отримує середню по Україні зарплатню в 11 000 гривень на місяць, тоА як не марнувати?Ви орендуєте квартиру в Туреччині, в Анталії, квартира "1+1" - "двушка" та орендна плата складає 1500 лір (250 доларів на місяць). Яку суму треба покласти на депозит в банк Туреччини, щоби те житло ви орендували безкоштовно?До дошки виходить учениця Оля. Відсоткова ставка по депозитах в Туреччині - 23,5% річних.Податок на прибуток від депозиту складає 15% від нарахованих грошей.Тоді збільшуємо необхідну суму нарахованих відсотків на 15% та маємо:1500х1,15=1725 лір на місяць.За рік треба отримати 1725х12=20 700 лір прибутку.При відсотковій ставці 23,5% річних маємо пропорцію:20700 - 23,5%х - 100%Звідси х=(20700х100)/23,5=88 085 турецьких гривень.Якщо врахувати, що в Україні національною валютою фактично є американський долар, то достатньо на депозит покласти 88085/6,10=14 440 доларів США.Таку суму має в матраці кожна бабуся в кожному селі.- Оля, в твоїх розрахунках є неточність. Я не скажу, що це помилка, але неточність: 20 700 лір прибутку за рік від депозиту в 14 440 доларів США, прихованих у канапі бабусі в будь-якому селі, принесуть на місяць з урахуванням податку на доходи фізичних осіб у Турецькій республіці 20700х0,15=3 105 лір, або щомісячний прибуток реально буде складати (20700-3105)/12=1466,25 ліри, що є недостатнім для покриття щомісячної орендної плати в 1500 лір. Сідай, тобі "9" балів.Але взагалі, діти, розрахунки вірні: достатньо витягти із старого дивану у трикімнатній панельці побудови 1975 року 14 440 доларів - і ти живеш "у шоколаді".Запитання учня класу Вови: "А нашо вони ховають у старенькому дивані 14 440 доларів?"- На похорон, Вова, на похорон...- От дурні!- Вова, я тебе прошу... старі люди не можуть бути дурними....Діти, припустимо ви маєте класну квартиру в Анталії на курорті, де зазвичай проводите години 3-4 на день на пляжі, але хочете підвищити "клас" свого житла та орендувати квартиру більшу за площею, обладнану всім німецьким/японським, за сучасним проектом і плавальним басейном вдвічі більшим, та трохи з "понтами", але вам треба платити за її оренду 3000 лір на місяць. Яку суму треба покласти на депозит в банк Туреччини, щоби те житло ви орендувалиДо дошки виходить учень Микола: Ніяку суму не депозит у турецький банк вклади не потрібно!Марія Михайлівна: доведи.Учень Микола: мій батько - працюючи деканом факультету - як і всі декани його університету - мають під здачу 2 квартири орендарям. Кожна квартира щомісяця приносить батькові - крім заробітної плати - по 11 000 - 14 000 гривень неоподаткованого прибутку. В середньому це складає 13 000 гривень або 13000/26,30=494,30 доларів на місяць. В турецьких лірах то складає 494,30х6,07 на цей час= 1500 лір на місяць. Тобто, віддаючи в оренду всього 1 (одну) квартиру із наявних двох, маємо класний рівень життя. За гроші іншої квартири живемо та у стелю - вибачайте - плюємо...- Сідай, несподіваний метод розв’язку... Тому - чисто за інноваційний підхід: 11 балів з 12.Марія Михайлівна: учениця Таня, який розв’язок задачі запропонувала б ти?Учениця Таня: пропоную суму в 3000 лір розбити на дві частини: 1500 лір та 1500 лір. Першу суму отримати від здачі в оренду власної квартири "1+1" за 1500 лір та не мати клопоту. Другу частину в сумі 1500 лір отримати, поклавши на депозит в турецький банк суму в турецьких лірах - 90 000...Запитання із класу: Чому саме 90000?Учениця Таня: депозит в 90 000 лір дасть за рік прибуток в 90000х23,5%=21150 турецьких лір.З цієї суми буде вирахувано податок на доходи: 21 150х15%=3172,50 ліри.Тоді реальний прибуток складе на місяць: (21150-3172,5)/12=1498,12 ліри.Марія Михайлівна: Але ж це менше, ніж 1500 лір?- Не все буває в цьому житті безкоштовним... Частину ризиків треба брати і на себе. В цьому сенсі варто порахувати, при якій ціні на долар США в турецьких лірах- Марія Михайлівна: З цього місця прошу із подробицями.Учениця Таня: щоби покласти на депозит сьогодні 90 000 лір, треба здати в інет-банкінгу турецького банку покладені заздалегідь через звичайний банкомат - приймає тільки купюри "старого" зразка - без синьої стрічки - 90 000/6,05 (курс прийому на цю мить)=14 876 доларів США.Через рік хочеться отримати не менше 14 876 доларів США з урахуванням ризиків можливого знецінювання турецьких лір. Тоді маємо: (90 000+(1498,12х12))/14876=7,2585 ліри за 1 долар США.- Марія Михайлівна: Тобто, поки курс ліри до долара не опуститься до цифри 7,2685 - можна спати спокійно?Учениця Таня: Я й зараз сплю спокійно... Ну як спокійно...Учень Вова: А чого це всі відразу на мене подивилися? Я взагалі пропоную зробити так: із виділених на купівлю нового житла 135 000 доларів 14 876 доларів витратити на ту оборутку, що зазначена вище, а на залишок купити круту "беху" та катати дівчат по селу... Я навіть знаю, куди краще дівчат відвезти...- Марія Михайлівна: Так, стоп, урок закінчено! Діти, повідомляйте батьків про Батьківські збори у неділю, 27 травня о 17-00. Тема: “Треба щось змінювати в цьому житті”. Востаннє редагувалось akurt в Суб 25 тра, 2019 10:55, всього редагувалось 1 раз. “Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість). akurt

Повідомлень: 3034 З нами з: 12.02.09 Подякував: 611 раз. Подякували: 477 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 тра, 2019 10:50 akurt написав: Назву міста "Ірпінь" місто отримало від назви річки.

В моєму тексті мається на увазі саме ТЕРИТОРІЯ міста площею 110,83 км² і сама річка довжиною 162 км.



Завжди з інтересом читаю Ваші повідомлення , не звертаючі увагу на повну безграмотність - а тут щось Вас, шановний, вибачайте, "переклинило" (є таке слово в українській мові).



Для довідки: багато років працював укладачем диктантів та тестових завдань з української, російської та англійської мов для вступників до університетів України.

Багато років вступники до університетів писали диктанти на вступних екзаменах, які остаточно допускав до іспитів я особисто.

І підбирав диктанти я особисто.

Сьогодні-завтра здаю до друку нову книжку англійською мовою в одне з європейських видавництв (штаб-квартира у Німеччині).

Тому вчити рекомендую не мене. Я вчів підлеглих кандидатів філологічних наук. І не раз. І не одного. Одна із них зараз вже доктор філологічних наук і працює завідувачкою кафедри.

За темою гілки щось є сказати? Назву міста "Ірпінь" місто отримало від назви річки.В моєму тексті мається на увазі саме ТЕРИТОРІЯ міста площею 110,83 км² і сама річка довжиною 162 км.Завжди з інтересом читаю, не звертаючі увагу- а тут щось Вас, шановний, вибачайте, "переклинило" (є таке слово в українській мові).Для довідки: багато років працював укладачем диктантів та тестових завдань з української, російської та англійської мов для вступників до університетів України.Багато років вступники до університетів писали диктанти на вступних екзаменах, які остаточно допускав до іспитівІ підбирав диктанти я особисто.Сьогодні-завтра здаю до друку нову книжкув одне з європейських видавництв (штаб-квартира у Німеччині).Тому вчити рекомендую не мене. Я вчів підлеглих кандидатів філологічних наук. І не раз. І не одного. Одна із них зараз вже доктор філологічних наук і працює завідувачкою кафедри.

Днiпро "воно" чи "вона"?



але ж забув, акурт:

- пише правду i тiльки правду,

- мае лише прибутковi iвестицii,

- не робить помилок на письмi ...



akurt написав: Учениця Таня: депозит в 90 000 лір дасть

TRY поклав при курсi ПА3 пiд 22%, а зараз ПА6 - "Отлично Костантин" Днiпро "воно" чи "вона"?але ж забув, акурт:- пише правду i тiльки правду,- мае лише прибутковi iвестицii,- не робить помилок на письмi ...TRY поклав при курсi ПА3 пiд 22%, а зараз ПА6 - "Отлично Костантин" В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 15479 З нами з: 09.03.14 Подякував: 929 раз. Подякували: 919 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 тра, 2019 11:24

Читаємо Шевченка:



Як умру, то поховайте

Мене на могилі

Серед степу широкого

На Вкраїні милій,

Щоб лани широкополі,

І Дніпро, і кручі

Було видно, було чути,

Як реве ревучий.



Тарас Григорович мав на увазі НЕ КРАЇНУ під назвою "Україна", а територію, яка тоді була у складі Російської імперії. Крім того, зверніть увагу на слово в тексті Шевченка "Вкраїні".

Робіть зауваження Тарасу Шевченко. Раз вже почали...

Крім того, шкода, що Ви не знаєте, що таке "Авторський текст".

Майстер авторського тексту із придумуванням нових слів, яких немає в жодних словниках - письменник Солженіцин. Рекомендую почитати.

Якщо взяти твори мешканця Львова Івана Франко (рекомендую відвідати будинок-музей - неймовірна насолода), там теж знайдете багато слів, та їх використання, які, тільки завдячуючи творчості Івана Франко, знайшли своє місце в словниках.

Розкрию вам ще очі: коли вчитель української мови диктує тексти з творів письменників та поетів діточкам в школі - він попереджає про авторський текст і в цьому випадку учню дозволяється і він навіть зобов"язаний ВІДСТУПАТИ від українського правопису. Вчителю дозволяється зробити паузу та повідомити учням, як саме пишеться це слово в авторському тексті.

Такі правила, шановний.

МОЇ ТЕКСТИ - АВТОРСЬКІ.

Я, правда, не застосовую слів типу "какашка"... "срать"... та інші, які тут весь час застосовують деякі поважні пани.



Крім того, вивчайте Постанову КМ України від 22 травня 2019 року - там дуже багато цікавого.

Наприклад:

- змінюється правопис букви "И" в словах на початку слова, наприклад "індик" правильно, і "ІНДИК" - теж правильно.

- повертається "йотування", тобто невірно "проект", а вірно "проєкт"....

- менше тепер "дефісів", тобто правильно "попмузика" і неправильно "поп-музика", або правильно "вебсторінка", і неправильно "веб-сторінка".

- тепер треба писати окремо "пів Києва" а не "пів-Києва"...

- тепер дозволяється і так: "аудиторія", і так: "авдивторія"...

Ну і так далі, там багато змін, про які Ви не знали, не знаєте і знати не будете.

А Я ЗНАЮ, як бачите.



Не робіть помилок в авторських ВІДОМИХ текстах, які стали КЛАСИКОЮ, і тому не можна змінювати:

flyman написав: "Отлично Костантин"

В оригіналі у Михайла Жванецького:

"Нормально, Григорий! Отлично, Ко н стантин!"



Крім того - всі бачуть це позорище - пропущена кома. Там звернення, потрібна кома.



Тому - я Вас прошу - спрямуйте свою енергію на щось інше. Дуже приємно, що людина вдалася до правопису та української мови.Читаємо Шевченка:Як умру, то поховайтеМене на могиліСеред степу широкогоЩоб лани широкополі,І Дніпро, і кручіБуло видно, було чути,Як реве ревучий.Тарас Григорович мав на увазі НЕ КРАЇНУ під назвою "Україна", аяка тоді була у складі Російської імперії. Крім того, зверніть увагу на слово в тексті Шевченка "".Робіть зауваження Тарасу Шевченко. Раз вже почали...Крім того, шкода, що Ви не знаєте, що таке "Авторський текст".Майстер авторського тексту із придумуванням нових слів, яких немає в жодних словниках - письменник Солженіцин. Рекомендую почитати.Якщо взяти твори мешканця Львова Івана Франко (рекомендую відвідати будинок-музей - неймовірна насолода), там теж знайдете багато слів, та їх використання, які, тільки завдячуючи творчості Івана Франко, знайшли своє місце в словниках.Розкрию вам ще очі: коли вчитель української мови диктує тексти з творів письменників та поетів діточкам в школі -і в цьому випадку учню дозволяється і він навіть зобов"язаний ВІДСТУПАТИ від українського правопису. Вчителю дозволяється зробити паузу та повідомити учням, як саме пишеться це слово в авторському тексті.Такі правила, шановний.МОЇ ТЕКСТИ - АВТОРСЬКІ.Я, правда, не застосовую слів типу "какашка"... "срать"... та інші, які тут весь час застосовують деякі поважні пани.Крім того, вивчайте Постанову КМ України від 22 травня 2019 року - там дуже багато цікавого.Наприклад:- змінюється правопис букви "И" в словах на початку слова, наприклад "індик" правильно, і "ІНДИК" - теж правильно.- повертається "йотування", тобто невірно "проект", а вірно "прокт"....- менше тепер "дефісів", тобто правильно "попмузика" і неправильно "поп-музика", або правильно "вебсторінка", і неправильно "веб-сторінка".- тепер треба писати окремо "пів Києва" а не "пів-Києва"...- тепер дозволяється і так: "аудиторія", і так: "авдивторія"...Ну і так далі, там багато змін,А Я ЗНАЮ, як бачите.Не робіть помилок в авторських ВІДОМИХ текстах, які стали КЛАСИКОЮ, і тому не можна змінювати:В оригіналі у Михайла Жванецького:"Нормально, Григорий! Отлично, Костантин!"Крім того - всі бачуть це позорище - пропущена кома. Там звернення, потрібна кома.Тому - я Вас прошу - “Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість). akurt

Повідомлень: 3034 З нами з: 12.02.09 Подякував: 611 раз. Подякували: 477 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 тра, 2019 16:32 ЧТО МОЖНО УВИДЕТЬ НЕОБЫЧНОГО,

если Вы живете за рубежом



1. Выйдя на Набержную Анталии, вы можете увидеть - и не только увидеть - а покататься на настоящей подводной лодке!



Можно сколько угодно рассказывать глупости о том, как турки считают "копейки", но согласитесь: ВРЕМЯ ЗАРАБАТЫВАТЬ ДЕНЬГИ НЕ УПУСКАЮТ!

5 раз в неделю - на глубину до 110 м (это глубже, чем затонул бедный "Курск", а Адмирал Нахимов вообще лежит на глубине всего 48 метров).

НЕ ДЕШЕВО: от 65 до 100 долларов с человека.



2. Подойдя к пекарне за углом моего дома, вы можете увидеть как раздают совершенно бесплатно "социальный" хлеб.

Вот - подходите и берите - прямо из печи!



Примечание: предъявлять пенсионное удостоверение не нужно.



3. В 20-00 прислушались к каким-то звукам и ничего не поняли? Так и должно быть. Но знайте: кое-что происходит.

Прислушиваться в 21-30 даже и не нужно: что за шум и гам?

Прошу к ближайшей мечети:



С 20-00 во дворе мечети под огромным навесом - накрытые столы, совершенно бесплатно после того, как пропел муэдзин - пиршество. Совершенно бесплатное и сытное. С первого этажа мечети выносят сотни пластиковых кресел для участников пиршества. Ряды и ряды столов....

Вы просто слушали звук жующих челюстей. Рамазан, однако... Кушать и пить можно только после 20-00.

А с 21-00 - для детей появляется возле мечети сцена и идет выступление артистов.

Немного напоминают клоунов или ряженных "Петрушек". Десятки детей - перед сценой.

Я совсем не понимаю, о чём это представление и что за персонажи - не иначе из эпохи Седжукидов, но я понимаю пап и мам этих детей - они стоят вдоль забора мечети, смотрят на представление и на своих СЫТЫХ детей, и думают:

"Когда-то и я был молодым, неженатым и счастливым. И даже был ребенком и так же смотрел спектакль".

Возможно, такой же...



Для довідки:

1. Станом на кінець 2018 року, діти складали 28 відсотків від загальної чисельності населення Туреччини, або 22 920 422 особи. Про це повідомляє Інститут статистики Туреччини (TurkStat).

2. Зайшов в супермаркет типу нашого АТБ, шукаю каву. Арабіка. Мелену. Особливість супермаркетів тут в тому, що немає, як в АТБ, ніяких охоронців на виході. Є 2 (два) продавця. Всього. На весь супермаркет. Немає ніяких вантажників: товар, який првиезли, розкладують самі продавці (один з двох). Біля каси є екран камер спостереження.

Так ось: ряди полиць, як у нас в АТБ. Стоять два хлопчики - один років 8-10, другий - років 6. Чумазі та грязні такі, що ви таких в житті не бачили. Як чорти чорні - що руки, що обличчя, що одяг - то діти сирійських біженців. Вибирають собі шоколадний або вафельний батончик (коштує приблизно 0,5-0,75-1 ліру). Перше, що я подумав - а справа відбувалася в середині торгового залу - і ряди полиць йдуть паралельно касі - 100% продавець не бачить - що запихують у кармани батончики.

Раптом помітив, що у старшого в руках - очам не повірив я - iPhone 4 або 5.

А не крадений батончик.

Ну, думаю, цікаво... Щось там навмисно затримався в іншому відділі - потім пішов до каси.

Хлопчики доброчесно оплачували найдешевші батончики.

Коли війшов із супермаркету - дав хлопчикам по монеті в 1 ліру...

Колись давно, на якесь там комуністичне свято, подруга мами мені подарувала 1 (один) рубль.

Досі не можу забути... если Вы живете за рубежом1. Выйдя на Набержную Анталии, вы можете увидеть - и не только увидеть - а покататься на настоящей подводной лодке!Можно сколько угодно рассказывать глупости о том, как турки считают "копейки", но согласитесь: ВРЕМЯ ЗАРАБАТЫВАТЬ ДЕНЬГИ НЕ УПУСКАЮТ!5 раз в неделю - на глубину до 110 м (это глубже, чем затонул бедный "Курск", а Адмирал Нахимов вообще лежит на глубине всего 48 метров).НЕ ДЕШЕВО: от 65 до 100 долларов с человека.2. Подойдя к пекарне за углом моего дома, вы можете увидеть как раздают совершенно бесплатно "социальный" хлеб.Вот - подходите и берите - прямо из печи!Примечание: предъявлять пенсионное удостоверение не нужно.3. В 20-00 прислушались к каким-то звукам и ничего не поняли? Так и должно быть. Но знайте: кое-что происходит.Прислушиваться в 21-30 даже и не нужно: что за шум и гам?Прошу к ближайшей мечети:С 20-00 во дворе мечети под огромным навесом - накрытые столы, совершенно бесплатно после того, как пропел муэдзин - пиршество.С первого этажа мечети выносят сотни пластиковых кресел для участников пиршества. Ряды и ряды столов....Вы просто слушали звук жующих челюстей. Рамазан, однако... Кушать и пить можно только после 20-00.А с 21-00 - для детей появляется возле мечети сцена и идет выступление артистов.Немного напоминают клоунов или ряженных "Петрушек". Десятки детей - перед сценой.Я совсем не понимаю, о чём это представление и что за персонажи - не иначе из эпохи Седжукидов, но я понимаю пап и мам этих детей - они стоят вдоль забора мечети, смотрят на представление и на своих СЫТЫХ детей, и думают:"Когда-то и я был молодым, неженатым и счастливым. И даже был ребенком и так же смотрел спектакль".Возможно, такой же...Станом на кінець 2018 року, діти складали 28 відсотків від загальної чисельності населення Туреччини, або 22 920 422 особи. Про це повідомляє Інститут статистики Туреччини (TurkStat).2. Зайшов в супермаркет типу нашого АТБ, шукаю каву. Арабіка. Мелену. Особливість супермаркетів тут в тому, що немає, як в АТБ, ніяких охоронців на виході. Є 2 (два) продавця. Всього. На весь супермаркет. Немає ніяких вантажників: товар, який првиезли, розкладують самі продавці (один з двох). Біля каси є екран камер спостереження.Так ось: ряди полиць, як у нас в АТБ. Стоять два хлопчики - один років 8-10, другий - років 6. Чумазі та грязні такі, що ви таких в житті не бачили. Як чорти чорні - що руки, що обличчя, що одяг - то діти сирійських біженців. Вибирають собі шоколадний або вафельний батончик (коштує приблизно 0,5-0,75-1 ліру). Перше, що я подумав - а справа відбувалася в середині торгового залу - і ряди полиць йдуть паралельно касі - 100% продавець не бачить - що запихують у кармани батончики.Раптом помітив, що у старшого в руках - очам не повірив я - iPhone 4 або 5.А не крадений батончик.Ну, думаю, цікаво... Щось там навмисно затримався в іншому відділі - потім пішов до каси.Хлопчики доброчесно оплачували найдешевші батончики.Коли війшов із супермаркету - дав хлопчикам по монеті в 1 ліру...Колись давно, на якесь там комуністичне свято, подруга мами мені подарувала 1 (один) рубль.Досі не можу забути... “Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість). akurt

Повідомлень: 3034 З нами з: 12.02.09 Подякував: 611 раз. Подякували: 477 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 296297298299> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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RealtyExpert П'ят 24 тра, 2019 08:15 Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 5 , 6 , 7

change_pm » Чет 27 гру, 2018 12:13 64 10442

Львівський БатяР Чет 02 тра, 2019 00:34