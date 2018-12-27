а як там iпотека, при 22% на депо?
чи мо" дають в еврах/доларах пiд нещасних 5%?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 25 тра, 2019 16:59
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
а як там iпотека, при 22% на депо?
чи мо" дають в еврах/доларах пiд нещасних 5%?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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