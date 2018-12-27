RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 296297298299
Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 16:59

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

а як там iпотека, при 22% на депо?
чи мо" дають в еврах/доларах пiд нещасних 5%?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15479
З нами з: 09.03.14
Подякував: 929 раз.
Подякували: 919 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 296297298299
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 370, 371, 372
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
3717 326087
Переглянути останнє повідомлення
Суб 25 тра, 2019 16:51
flyman
Про нерухомість у Києві останнім часом 1, 2, 3
RealtyExpert » Пон 20 тра, 2019 17:04
27 1470
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 тра, 2019 08:15
RealtyExpert
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 5, 6, 7
change_pm » Чет 27 гру, 2018 12:13
64 10442
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 тра, 2019 00:34
Львівський БатяР

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.