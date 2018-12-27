а як там iпотека, при 22% на депо?
чи мо" дають в еврах/доларах пiд нещасних 5%?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 25 тра, 2019 16:59
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
а як там iпотека, при 22% на депо?
чи мо" дають в еврах/доларах пiд нещасних 5%?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Суб 25 тра, 2019 17:05
На правах відповіді на зауваження до мене з приводу слова "Ірпінь".
Слова "мебеллю" не снує. Треба: "меблями".
Початок фрази - з великої букви.
Слово "даже" в українській мові не існує.
Оскільки згадується не одне місто - Ірпінь, а ще й Буча, то слово "цоколь" треба писати у множині "цоколів".
Письменник, блін...
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2.3. Навмисне незнання мови спілкування (ненавмисне також не бажане...);
Питання про "іпотеку" - зовсім не до мене, я не маю/не мав/не збираюся мати ніяких іпотек, як і кредитів, ви помилился гілкою.
ПРАВИЛА ФОРУМУ
2. У форумі ДУЖЕ не бажані:
2.4. Offtopic - ведення обговорення за рамками початкової теми;
Пан flyman - не позорьтеся, не принижуйте себе та не порушуйте Правила форуму.
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
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