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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 296297298299
Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 16:59

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

а як там iпотека, при 22% на депо?
чи мо" дають в еврах/доларах пiд нещасних 5%?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 17:05

На правах відповіді на зауваження до мене з приводу слова "Ірпінь".
  flyman написав:
  akurt написав:Ирпени

"Iрпеня", неуч

  flyman написав:
  LordEmerald написав:барабашов
В моем случае речь не идет о "мотаться каждую неделю", решу вопросы - уеду. И важный момент: квартира нужна(этот вопрос решен), вопрос в другом, есть ли экономический смысл менять сейчас то что есть на что-то более новое и привлекательное. Или может вообще пусть стоит закрытая до лучших времен. Мне кажется что ее лучшие времена уже давно позади :)

чуть освiжити мебеллю з олх та здавати...
он даже на цоколь в Iрпенi/Бучi бажаючi знаходяться...


Слова "мебеллю" не снує. Треба: "меблями".
Початок фрази - з великої букви.
Слово "даже" в українській мові не існує.
Оскільки згадується не одне місто - Ірпінь, а ще й Буча, то слово "цоколь" треба писати у множині "цоколів".
Письменник, блін...

ПРАВИЛА ФОРУМУ
2. У форумі ДУЖЕ не бажані:
2.3. Навмисне незнання мови спілкування (ненавмисне також не бажане...); 

Питання про "іпотеку" - зовсім не до мене, я не маю/не мав/не збираюся мати ніяких іпотек, як і кредитів, ви помилился гілкою.
ПРАВИЛА ФОРУМУ
2. У форумі ДУЖЕ не бажані:
2.4. Offtopic - ведення обговорення за рамками початкової теми;

Пан flyman - не позорьтеся, не принижуйте себе та не порушуйте Правила форуму.
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
akurt
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