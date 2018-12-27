а як там iпотека, при 22% на депо?
чи мо" дають в еврах/доларах пiд нещасних 5%?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 25 тра, 2019 16:59
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
а як там iпотека, при 22% на депо?
чи мо" дають в еврах/доларах пiд нещасних 5%?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Суб 25 тра, 2019 17:05
На правах відповіді на зауваження до мене з приводу слова "Ірпінь".
Слова "мебеллю" не снує. Треба: "меблями".
Початок фрази - з великої букви.
Слово "даже" в українській мові не існує.
Оскільки згадується не одне місто - Ірпінь, а ще й Буча, то слово "цоколь" треба писати у множині "цоколів".
Письменник, блін...
ПРАВИЛА ФОРУМУ
2. У форумі ДУЖЕ не бажані:
2.3. Навмисне незнання мови спілкування (ненавмисне також не бажане...);
Питання про "іпотеку" - зовсім не до мене, я не маю/не мав/не збираюся мати ніяких іпотек, як і кредитів, ви помилился гілкою.
ПРАВИЛА ФОРУМУ
2. У форумі ДУЖЕ не бажані:
2.4. Offtopic - ведення обговорення за рамками початкової теми;
Пан flyman - не позорьтеся, не принижуйте себе та не порушуйте Правила форуму.
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
Додано: Нед 26 тра, 2019 07:39
ЧТО ЭТО БЫЛО?
(Або "Що це було?")
Тільки для адекватного читача.
Я чомусь сподіваюся, що цей форум - не обов"язково цю гілку - відвідують адекватні нормальні пересічні громадяни України і не тільки.
У пошуках правди/правдивої інформаці/пошуку методів розв"язку власних/сімейних/бізнесових питань в галузі фінансів/економіки/інвестицій вони шукають пораду/думку/судження.
Тому чисто для статистики і для того, щоби люди були ОБЕРЕЖНИМИ, приймаючи за правду/адекватну думку якісь повідомлення:
Субота, 25 травня.
Форумчанин flyman
- час першого повідомлення: 06-36 ранку.
- час останнього повідомлення: 23-01 ночі.
- кількість повідомлень: 24 (ДВАДЦЯТЬ ЧОТИРИ).
- з них повідомлень на гілці про нерухомість за кордоном але про мовознавство та відмінки в українській мові: 8 (вісім).
- кількість квартир, куплених за кордоном - 0 (нуль).
- кількість повідомлень про Львівську нерухомість за 1 добу - 5 (п"ять).
- кількість квартир, куплених у Львові - 0 (нуль) (взагалі за все життя жив у Львові на орендованій квартирі - 18 (вісімнадцять) місяців.)
- кількість нагород у вигляді золотих медалей: 1 (одна)
- кількість "наибольших сообщений с ссылками на страницы Портала Финансе.UA, имеющие +1" за вказанний період - 0 (нуль). НУЛЬ.
- кількість повідомлень за 26 квітня - дата роковин Чорнобильської катастрофи та дата початку відліку повідомлень для отримання золотої медалі - 20.
- загальна кількість повідомлень за 5 років 15 488 (п"ятнадцять тисяч чотириста вісімдесят вісім).
- перше повідомлення: 9 березня 2014 року (написано через 5 хвилин після повідомлення преси: " На в"їзді до Криму бойовики захопили активісток Автомайдану та журналіста":
Текст написано зрозумілою мовою, синтаксичних та граматичних помилок немає, вживання слів, яких немає у словнику української мови або "мату" та "фєні" та "по ботам" не виявлено.
- текст за тиждень після початку обговорення тем форуму, 17 березня:
Текст адекватний, написано без помилок, текст "читається", вживання ненормативної лексики не виявлено.
Для довідки: Экономикс - Макконнелл К.Р., Брю С.Л. - Учебник. Год выпуска: 2003. Автор: Макконел К.Р., Брю С.Л. Жанр: Математика для экономистов.
- Для порівняння: повідомлення за 25 травня на цьому форумі (наприклад, про "мебеллю"): текст написано незрозумілою мовою, текст неадеватиний до теми обговоренння, застосовані слова, яких немає у словнику української мови, наведені частки цитат із класичних фраз без посилання на джерело, із численими помилками, помилок граматичних - 10, орфографічних -5.
- приклади чудових фінансово/економічних думок та порад на Фінансовому форумі України (!!!) тільки за 1 день - 25 травня 2019 року (зберігаю пунктуацію та тексти оригіналу):
пiдпис Зе щодо Закону про нацiналiзацiю Привата гасить вiдтiк на раз-два
не поняв, це що знову подавати на 4ту чергу, чи як?
а що мали обнятися та цьомкатися в засос?
ще й зелений тариф рижому залишили, а пересiчену дали смоктати (не чупа чупс)
Вчора побито добовий рекорд, завдячуючі саме цій гілці!
Гілці під назвою "Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість" - до якої вищезазначений золотий медаліст не має ЖОДНОГО відношення.
ПРИЄМНОГО ПЕРЕГЛЯДУ ГІЛОК ФОРУМУ!
Have a nice day!
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
Додано: Нед 26 тра, 2019 10:22
flyman
....ти перепив, чи що?
- тебе щось періодично клине...
(може #недоїбін? - так женися, буде регулярний)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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