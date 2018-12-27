Додано: Нед 26 тра, 2019 07:39

Тільки для адекватного читача.

Субота, 25 травня.

Вчора побито добовий рекорд, завдячуючі саме цій гілці!

(Або "Що це було?")Я чомусь сподіваюся, що цей форум - не обов"язково цю гілку - відвідують адекватні нормальні пересічні громадяни України і не тільки.У пошуках правди/правдивої інформаці/пошуку методів розв"язку власних/сімейних/бізнесових питань в галузі фінансів/економіки/інвестицій вони шукають пораду/думку/судження.Томуі для того, щоби люди були ОБЕРЕЖНИМИ, приймаючи за правду/адекватну думку якісь повідомлення:Форумчанин- час першого повідомлення:ранку.- час останнього повідомлення:ночі.- кількість повідомлень: 24 (ДВАДЦЯТЬ ЧОТИРИ).- з них повідомлень на гілці про нерухомість за кордоном алета: 8 ().- кількість квартир, куплених за кордоном - 0 ().- кількість повідомлень про Львівську нерухомість за 1 добу - 5 (п"ять).- кількість квартир, куплених у Львові - 0 () (взагалі за все життя жив у Львові на орендованій квартирі - 18 (вісімнадцять) місяців.)- кількість нагород у вигляді золотих медалей: 1 (одна)- кількість "наибольших сообщений с ссылками на страницы Портала Финансе.UA, имеющие +1" за вказанний період - 0 (). НУЛЬ.- кількість повідомлень за 26 квітня - дата роковин Чорнобильської катастрофи та дата початку відліку повідомлень для отримання золотої медалі - 20.- загальна кількість повідомлень за 5 років 15 488 (п"ятнадцять тисяч чотириста вісімдесят вісім).- перше повідомлення: 9 березня 2014 року (написано через 5 хвилин після повідомлення преси: " На в"їзді до Криму бойовики захопили активісток Автомайдану та журналіста":Текст написано зрозумілою мовою, синтаксичних та граматичних помилок немає, вживання слів, яких немає у словнику української мови або "мату" та "фєні" та "по ботам" не виявлено.- текст за тиждень після початку обговорення тем форуму, 17 березня:Текст адекватний, написано без помилок, текст "читається", вживання ненормативної лексики не виявлено.Для довідки: Экономикс - Макконнелл К.Р., Брю С.Л. - Учебник. Год выпуска: 2003. Автор: Макконел К.Р., Брю С.Л. Жанр: Математика для экономистов.- Для порівняння: повідомлення за 25 травня на цьому форумі (наприклад, про "мебеллю"): текст написано незрозумілою мовою, текст неадеватиний до теми обговоренння, застосовані слова, яких немає у словнику української мови, наведені частки цитат із класичних фраз без посилання на джерело, із численими помилками, помилок граматичних - 10, орфографічних -5.- приклади чудових фінансово/економічних думок та порад натільки за 1 день - 25 травня 2019 року (зберігаю пунктуацію та тексти оригіналу):пiдпис Зе щодо Закону про нацiналiзацiю Привата гасить вiдтiк на раз-дване поняв, це що знову подавати на 4ту чергу, чи як?а що мали обнятися та цьомкатися в засос?ще й зелений тариф рижому залишили, а пересiчену дали смоктати (не чупа чупс)Гілці під назвою "" - до якої вищезазначений золотий медаліст не має ЖОДНОГО відношення.ПРИЄМНОГО ПЕРЕГЛЯДУ ГІЛОК ФОРУМУ!