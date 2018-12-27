Додано: Нед 26 тра, 2019 13:59

Совершенно бесплатное и сытное.

Для довідки:

если Вы живете за рубежом1. Выйдя на Набержную Анталии, вы можете увидеть - и не только увидеть - а покататься на настоящей подводной лодке!Можно сколько угодно рассказывать глупости о том, как турки считают "копейки", но согласитесь: ВРЕМЯ ЗАРАБАТЫВАТЬ ДЕНЬГИ НЕ УПУСКАЮТ!5 раз в неделю - на глубину до 110 м (это глубже, чем затонул бедный "Курск", а Адмирал Нахимов вообще лежит на глубине всего 48 метров).НЕ ДЕШЕВО: от 65 до 100 долларов с человека.2. Подойдя к пекарне за углом моего дома, вы можете увидеть как раздают совершенно бесплатно "социальный" хлеб.Вот - подходите и берите - прямо из печи!Примечание: предъявлять пенсионное удостоверение не нужно.3. В 20-00 прислушались к каким-то звукам и ничего не поняли? Так и должно быть. Но знайте: кое-что происходит.Прислушиваться в 21-30 даже и не нужно: что за шум и гам?Прошу к ближайшей мечети:С 20-00 во дворе мечети под огромным навесом - накрытые столы, совершенно бесплатно после того, как пропел муэдзин - пиршество.С первого этажа мечети выносят сотни пластиковых кресел для участников пиршества. Ряды и ряды столов....Вы просто слушали звук жующих челюстей. Рамазан, однако... Кушать и пить можно только после 20-00.А с 21-00 - для детей появляется возле мечети сцена и идет выступление артистов.Немного напоминают клоунов или ряженных "Петрушек". Десятки детей - перед сценой.Я совсем не понимаю, о чём это представление и что за персонажи - не иначе из эпохи Седжукидов, но я понимаю пап и мам этих детей - они стоят вдоль забора мечети, смотрят на представление и на своих СЫТЫХ детей, и думают:"Когда-то и я был молодым, неженатым и счастливым. И даже был ребенком и так же смотрел спектакль".Возможно, такой же...1. Станом на кінець 2018 року, діти складали 28 відсотків від загальної чисельності населення Туреччини, або 22 920 422 особи. Про це повідомляє Інститут статистики Туреччини (TurkStat).2. Зайшов в супермаркет типу нашого АТБ, шукаю каву. Арабіка. Мелену. Особливість супермаркетів тут у тому, що немає, як в АТБ, ніяких охоронців на виході. Є 2 (два) продавця. Всього. На весь супермаркет. Немає ніяких вантажників: товар, який привезли, розкладують самі продавці (один з двох). Біля каси є екран камер спостереження.Так ось: ряди полиць, як у нас в АТБ. Стоять два хлопчики - один років 8-10, другий - років 6. Чумазі та грязні такі, що ви таких в житті не бачили. Як чорти чорні - що руки, що обличчя, що одяг - то діти сирійських біженців. Вибирають собі шоколадний або вафельний батончик (коштує приблизно 0,5-0,75-1 ліру). Перше, що я подумав - а справа відбувалася в середині торгового залу - і ряди полиць йдуть паралельно касі - 100% продавець не бачить - що запихують у кармани батончики.Раптом помітив, що у старшого в руках - очам не повірив я - iPhone 4 або 5.А не крадений батончик.Ну, думаю, цікаво... Щось там навмисно затримався в іншому відділі - потім пішов до каси.Хлопчики доброчесно оплачували найдешевші батончики.Коли вийшов із супермаркету - дав хлопчикам по монеті в 1 ліру...Колись давно, на якесь там комуністичне свято, подруга мами мені подарувала 1 (один) рубль.Досі не можу забути...Приємна новина неділі: вийшов йти на море, аж ось - сюрприз: запустили плавальний басейн для мешканців нашого будинка!Сьогодні о 17-00 загальні збори мешканців нашого будинка (19 квартир).Буде одне цікаве питання. Досить незвичне для наших людей.На кожному поверсі - 4 квартири. Тільки один "стояк" квартир - це квартири на поверхах 2, 3 та 4 (всього 3 квартири) мають одну незвичну особливість: спальні їх квартир розташовані поруч із "технічним поверхом" досить великого розміру. Вихід на цей технічний поверх - через технічне вікно на сходах під"їзду. Теоретично то спроектовано для того, щоби а) розташувати там зовнішні блоки кондиціонерів та зберігати якісь домашні речі. б) відокремити ліфтову шахту від житлового приміщення (!!!). Зовні того технічного поверху не видно: він закритий декоративними металевими фарбованими синтетичною фарбою панелями із підсвіткою вночі. Якщо прорізати двері із спальні на цей поверх, та поставити перегородку, то мешканці трьох квартир отримують безкоштовну додаткову площу приблизно в 5 кв. м для облаштування з виходом із спальні "гардероба" для речей. Такі речі - окрема кімната для одягу та взуття - дуже люблять жінки. Голова ОСББ заявивив, що то є втручання в проект будинка, але якщо проголосують 11 володарів квартир із 19-ти, то те можна дозволити.Буде інтересно, яким буде підсумок голосування...