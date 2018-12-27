а як там iпотека, при 22% на депо?
чи мо" дають в еврах/доларах пiд нещасних 5%?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 25 тра, 2019 16:59
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
а як там iпотека, при 22% на депо?
чи мо" дають в еврах/доларах пiд нещасних 5%?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Нед 26 тра, 2019 13:59
ЧТО МОЖНО УВИДЕТЬ НЕОБЫЧНОГО,
если Вы живете за рубежом
1. Выйдя на Набержную Анталии, вы можете увидеть - и не только увидеть - а покататься на настоящей подводной лодке!
Можно сколько угодно рассказывать глупости о том, как турки считают "копейки", но согласитесь: ВРЕМЯ ЗАРАБАТЫВАТЬ ДЕНЬГИ НЕ УПУСКАЮТ!
5 раз в неделю - на глубину до 110 м (это глубже, чем затонул бедный "Курск", а Адмирал Нахимов вообще лежит на глубине всего 48 метров).
НЕ ДЕШЕВО: от 65 до 100 долларов с человека.
2. Подойдя к пекарне за углом моего дома, вы можете увидеть как раздают совершенно бесплатно "социальный" хлеб.
Вот - подходите и берите - прямо из печи!
Примечание: предъявлять пенсионное удостоверение не нужно.
3. В 20-00 прислушались к каким-то звукам и ничего не поняли? Так и должно быть. Но знайте: кое-что происходит.
Прислушиваться в 21-30 даже и не нужно: что за шум и гам?
Прошу к ближайшей мечети:
С 20-00 во дворе мечети под огромным навесом - накрытые столы, совершенно бесплатно после того, как пропел муэдзин - пиршество. Совершенно бесплатное и сытное. С первого этажа мечети выносят сотни пластиковых кресел для участников пиршества. Ряды и ряды столов....
Вы просто слушали звук жующих челюстей. Рамазан, однако... Кушать и пить можно только после 20-00.
А с 21-00 - для детей появляется возле мечети сцена и идет выступление артистов.
Немного напоминают клоунов или ряженных "Петрушек". Десятки детей - перед сценой.
Я совсем не понимаю, о чём это представление и что за персонажи - не иначе из эпохи Седжукидов, но я понимаю пап и мам этих детей - они стоят вдоль забора мечети, смотрят на представление и на своих СЫТЫХ детей, и думают:
"Когда-то и я был молодым, неженатым и счастливым. И даже был ребенком и так же смотрел спектакль".
Возможно, такой же...
Для довідки:
Станом на кінець 2018 року, діти складали 28 відсотків від загальної чисельності населення Туреччини, або 22 920 422 особи. Про це повідомляє Інститут статистики Туреччини (TurkStat).
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
Додано: Пон 27 тра, 2019 01:41
Раджу читачеві читати обидві гілки про нерухрмість Києва.
Реально інтересні думки та інтересні люди.
Цікаво читати про ремонти та шпаківні.
Меня - особливо, бо змінюю місце проживання кардинально кожні 8 років - завжди з "+".
На київській гілці знову згадали мене. Приємно.
Я все думаю, що це пан flyman пише та пише дурниці з 06-00 ранку до 23-59 ночі...
По 25 повідомлень на добу... Особливо скаженіє від слова "akurt"...
А він - бач як - признався - ремонтом займається... а з ремонтом все дуже дуже дуже погано.
Ну, як і в житті...
Все від того, що помиляється в людях та їх діях.
Чергова помилка:
akurt не прихватизовував на шару львську земельку, за все життя приватизував 2,58 сотки землі під будинком, який побудував батько в рік мого народження.
Змінюйте щось у жітті, пане flyman, бо так і помрете в брехні та в "захламленному ремонті".
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
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