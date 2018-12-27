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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 296297298299
Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 16:59

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

а як там iпотека, при 22% на депо?
чи мо" дають в еврах/доларах пiд нещасних 5%?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 13:59

ЧТО МОЖНО УВИДЕТЬ НЕОБЫЧНОГО,
если Вы живете за рубежом

1. Выйдя на Набержную Анталии, вы можете увидеть - и не только увидеть - а покататься на настоящей подводной лодке!
Зображення
Можно сколько угодно рассказывать глупости о том, как турки считают "копейки", но согласитесь: ВРЕМЯ ЗАРАБАТЫВАТЬ ДЕНЬГИ НЕ УПУСКАЮТ!
5 раз в неделю - на глубину до 110 м (это глубже, чем затонул бедный "Курск", а Адмирал Нахимов вообще лежит на глубине всего 48 метров).
НЕ ДЕШЕВО: от 65 до 100 долларов с человека.

2. Подойдя к пекарне за углом моего дома, вы можете увидеть как раздают совершенно бесплатно "социальный" хлеб.
Вот - подходите и берите - прямо из печи!
Зображення
Примечание: предъявлять пенсионное удостоверение не нужно.

3. В 20-00 прислушались к каким-то звукам и ничего не поняли? Так и должно быть. Но знайте: кое-что происходит.
Прислушиваться в 21-30 даже и не нужно: что за шум и гам?
Прошу к ближайшей мечети:
Зображення
С 20-00 во дворе мечети под огромным навесом - накрытые столы, совершенно бесплатно после того, как пропел муэдзин - пиршество. Совершенно бесплатное и сытное. С первого этажа мечети выносят сотни пластиковых кресел для участников пиршества. Ряды и ряды столов....
Вы просто слушали звук жующих челюстей. Рамазан, однако... Кушать и пить можно только после 20-00.
А с 21-00 - для детей появляется возле мечети сцена и идет выступление артистов.
Немного напоминают клоунов или ряженных "Петрушек". Десятки детей - перед сценой.
Я совсем не понимаю, о чём это представление и что за персонажи - не иначе из эпохи Седжукидов, но я понимаю пап и мам этих детей - они стоят вдоль забора мечети, смотрят на представление и на своих СЫТЫХ детей, и думают:
"Когда-то и я был молодым, неженатым и счастливым. И даже был ребенком и так же смотрел спектакль".
Возможно, такой же...

Для довідки:
Станом на кінець 2018 року, діти складали 28 відсотків від загальної чисельності населення Туреччини, або 22 920 422 особи. Про це повідомляє Інститут статистики Туреччини (TurkStat).
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 01:41

Раджу читачеві читати обидві гілки про нерухрмість Києва.
Реально інтересні думки та інтересні люди.
Цікаво читати про ремонти та шпаківні.
Меня - особливо, бо змінюю місце проживання кардинально кожні 8 років - завжди з "+".

На київській гілці знову згадали мене. Приємно.
Я все думаю, що це пан flyman пише та пише дурниці з 06-00 ранку до 23-59 ночі...
По 25 повідомлень на добу... Особливо скаженіє від слова "akurt"...
А він - бач як - признався - ремонтом займається... а з ремонтом все дуже дуже дуже погано.
Ну, як і в житті...
Все від того, що помиляється в людях та їх діях.
Чергова помилка:

  flyman написав:
  Долярчик написав:... а чим Вам Туреччина не підходить?
- он, пан Акурт пише, що вже майже все "обмацяв", а краще Туреччини з її цінами/законами/і, взагалі, умовами життя - не бачить і близько! :wink:

акурт "прихватизував" нашару львiвську земельку, яку потiм перепродав, а затим втiк, щоб не вхопли за яйки, та вчить тепер як правильно писати на мовi вiдмiнки Iрпеня ...

akurt не прихватизовував на шару львську земельку, за все життя приватизував 2,58 сотки землі під будинком, який побудував батько в рік мого народження.
Змінюйте щось у жітті, пане flyman, бо так і помрете в брехні та в "захламленному ремонті".
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
akurt
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