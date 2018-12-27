RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 295296297298
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 01:41

ДОРОГА ІЗ ДОМУ

Почав помічати на вулицях Анталії автівки з українськими номерами.
Тому корисні поради:
1. Для тих, хто буде мандрувати із Дніпра, Запоріжжя, Одеси, Херсона. З 1 липня повинна відкритися нова чудова переправа з України прямо в Румунію.
"Орловка - Isaccea"
То недалеко від Ізмаїлу. Раніше мандрівникам потрібно було заїжджати на території Молдови, там платний проїзд, проходити 2 прикордонних переходи, щонайменше їхати всього 15 км по Молдові по вщент розбитих жахливих дорогах Молдови.
Це не переправа - а чудо - автівка - 10 ойро, людина - 1 ойро. Будуть працювати аж 4 пороми - по 2 з кожного боку!
При цьому під час руху по Румунії вам не треба буде переправлятися через Дунай через міст "Дружба", проїзд по якому теж платний.
Супер!

2. Для інших мешканців України мабуть приємніша дорога через Чернівці. Я їзджу через Чернівці.
Зображення
До першого в Туреччині великого міста - Edirne - 930 км.

ГОЛОВНЕ: проїзд дорогами Румунії та Болгарії платний. Не лякайтеся, дешево і є приємна новина щодо Болгарії.
- проїзд дорогами Румунії - платний - коштує на тиждень 3 ойро. Треба заплатити заздалегідь. Я здійснюю оплату карткою Приватбанку, на яку, слава Богу, приходять з України щомісяця гарні гроші.
Ось сайт оплати проїзду по румунських дорогах, не лякайтеся, там є англійська мова.
https://www.roviniete.ro/en
Вибираєте спочатку "легковик", потім дату, з якої вам буде дозволено їздити, а потім ДУЖЕ уважно вводите дані автівки, особливо український реєстраційний номер автівки саме так, як він є у вас в Технічному паспорті. Підтвердження прийде вам на електронну пошту, хоча саме підтвердження вам не потрібне: фіксація фотокамерами. Вам нічого робити не треба.

- проїзд дорогами Болгарії - платний. З 1 січня 2019 року болгари зробили корисну річ: ввели електронні дозволи на проїзд. Раніше треба було купувати на кордоні - коштувало те 8 ойро, та приклеювати треба було на лобове скло. Те, що приклеїли, дуже важко потім відклеювалося.
Тепер все простіше!
Особливість: на тиждень коштує 15 болгарських леви (8,57 долара або 8 ойро), а ось "на вихідні" (ще одна новинка) - всього 10 левів (5,72 долари). Під "вихідними" болгари розуміють час з 12-00 п’ятниці до неділі до 23-59 !!! Це 2,5 доби! От, молодці!
Сайт:
https://www.bgtoll.bg/en/
Підтвердження прийде вам на електронну пошту, хоча саме підтвердження вам не потрібне: фіксація фотокамерами. Вам нічого робити не треба.

Хто їде з Чернівців, буде перетинати річку Дунай через міст "Дружба", побудований ще при Сталіні, який - як відомо - дуже опікувався "языкознанием" наприкінці свого життя (Марксизм и вопросы языкознания — работа Иосифа Сталина, основная часть которой опубликована впервые 20 июня 1950 года в газете «Правда» ). Кажуть, від того і помер...
Що інтересно - проїзд з боку Болгарії коштує дешевше - 4 боларських леви (вартість 1 пляшки води на АЗС Болгарії - 1,5 леви). Треба мати їх готівкою. То є монетки.
Якщо ви їдете з Чернівців - раджу Болгарію перетинати повним транзитом, ніде не зупиняючись, нічого інтересного зовсім немає. Навіть людей на вулицях ніде не побачити: пусто.
Заправляйтеся в Чернівцях до повного баку пального, а на зворотній дорозі - на АЗС Туреччини.
Якщо будете їхати через Ізмаїл - та особливо у п’ятницю з 12-00 - у Вас буде чудова нагода зупинитися в Варні, або в Сонячному березі, або в Бургасі. На пару днів...
Я чого ні? Скільки того життя?

P.S. Враховуючи, що вартість авіаквитків на напрямку "Україна-Туреччина" у зв’язку із небувалим попитом зросла вдвічі (раніше авіаквитки "Запоріжжя-Анталія" коштували 95 доларів туди і назад на 1 людину, то зараз - 200 доларів туди і назад. Зі Львова раніше квитки були по 105 доларів в два боки. Тепер - 400 доларів на двох), то поїздка на автівці має великий економічний смисл.
Наприклад, відстань від Львова до Анталії через Стамбул - 2200 км.
Витрати пального в один бік - не більше 200 літрів (мій позашляховик на чудових швидкісних трасах від Едірне до Анталії бере всього 6,9-7,4 літра на 100 км - British Petroleum), то витрати на пальне не перевищать 180-240 доларів на автівку. То вартість 1 авіаквитка.
А вас в авто скільки?
Принаймні, двоє: ви і гарна кобіта...
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3031
З нами з: 12.02.09
Подякував: 612 раз.
Подякували: 477 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 13:13

ПЛАЧ ЯРОСЛАВНИ

Епіграф:
В Путивлі-граді вранці-рано
Співає, плаче Ярославна,
Як та зозуленька кує,
Словами жалю додає.
(Тарас Шевченко)

Пани все думають, як позбутися витрат на комунальні послуги.
Ну не хочуть платити і все.
  Козак-характерник написав:
  Gastarbaiter написав:В щуцинских ипенях есть отдельная оплата за сети ГВ и ЦО. Распределяется пропорционально метражу квартиры. В среднемесячных расходах получается примерно 40%.Зображення

Це не по фен-шую. :P Як абонплата. Я хочу платити ЛИШЕ по лічильнику. Якщо немає розходу, то нічого не платити. Щоб прозоро все було.
Воно й зрозуміло: зараз як подивитися на квитанцію оплати за газ - так не те, щоби страшно, але цікаво стає...
Зображення
Я думаю, вумні люди дуже вумно зробили: потихеньку кожна "контора", зазначена в ці дні в квитанції, потихеньку та обережно/необережно підніме ціни на свої чудові послуги.

А як то за кордоном?
Доповідаю в сенсі такого:
  Долярчик написав:... а чим Вам Туреччина не підходить?
- он, пан Акурт пише, що вже майже все "обмацяв", а краще Туреччини з її цінами/законами/і, взагалі, умовами життя - не бачить і близько! :wink:


Прийшов мені ось рахунок за електричну енергію за травень:
- спожито, як завжди, близько 100 кВтгод електричної енергії на суму 47 лір (188 гривень).
- спожито води - 6 куб. метрів по 3 ліри (1,20 гривні за куб. метр).
- квартплата - 80 лір або 320 гривень.
- інтернет та телефонія - 60 лір або 240 гривень.
ЦЕ ВСІ ВИТРАТИ.

Що взимку?
Будь ласка - все те саме - електричної енергії максимальний рахунок був на 92 ліри - то в січні здається - при тому курсі ліра/гривня то було десь 540 гривень.
В мене встановлено 2 кондиціонера LG - один в спальні (потужність 12 000 теплових одиниць), один в головній кімнаті - потужність 18 000 теплових одиниць.
Так ось, в спальні ніколи за рік не включали. (!!!)
Я навіть тепер всім даю пораду ставити на квартиру "1+1" тільки один кондиціонер.
Взимку на ранок у квартирі без працюючого кондиціонера нижче +19 ніколи не було.

Ось так... я зайвого не плачу.
Ще цікава річ:
- до водолічильника я не маю ніякого відношення і його метрологічна повірка (ви ж знаєте, що то таке - наприклад, зняти його та поставити в Україні, або перевірити новомодним способом без зняття десь за 650 гривень - то не мій клопіт).
- до електричного лічильника я не маю відношення.
- газового лічильника в мене немає, але якби був - в Туреччині - повірка його - то справа постачальника (в Україні - 350 гривень).
Пан Долярчик таки правду пише... А ви на нього лаєтеся...
Не треба...

Родичі у Франції: пенсія свата - 3500 ойро. Витрати на опалення та електричну енергію - 160 ойро на місяць (4,57%).

Родичі в США: витрати на комунальні послуги, які не входять в орендну плату - 100 доларів на місяць, зарплата приблизно 15 000 доларів на місяць, то 0,7%.
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3031
З нами з: 12.02.09
Подякував: 612 раз.
Подякували: 477 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 16:14

akurt Та ніхто не лається... :P Просто не лежить душа християнська до басурманів-нехристей. :P Це чисто таргани в голові. Якщо Ви там знайшли свій загублений Рай, то радий за Вас... :wink:
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 26578
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1864 раз.
Подякували: 2057 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 295296297298
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Gastarbaiter, Google Adsense [Bot] і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 375, 376, 377
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
3761 328378
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 тра, 2019 12:42
jump
Про нерухомість у Києві останнім часом 1, 2, 3
RealtyExpert » Пон 20 тра, 2019 17:04
27 1833
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 тра, 2019 08:15
RealtyExpert
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 5, 6, 7
change_pm » Чет 27 гру, 2018 12:13
64 10474
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 тра, 2019 00:34
Львівський БатяР

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
EximBonus Bot (382)
27.05.2019 18:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.