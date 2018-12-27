Додано: Пон 27 тра, 2019 01:41

проїзд дорогами Румунії та Болгарії платний.

Почав помічати на вулицях Анталії автівки з українськими номерами.Тому корисні поради:1. Для тих, хто буде мандрувати із Дніпра, Запоріжжя, Одеси, Херсона. З 1 липня повинна відкритися нова чудова переправа з України прямо в Румунію."Орловка - Isaccea"То недалеко від Ізмаїлу. Раніше мандрівникам потрібно було заїжджати на території Молдови, там платний проїзд, проходити 2 прикордонних переходи, щонайменше їхати всього 15 км по Молдові по вщент розбитих жахливих дорогах Молдови.Це не переправа - а чудо - автівка - 10 ойро, людина - 1 ойро. Будуть працювати аж 4 пороми - по 2 з кожного боку!При цьому під час руху по Румунії вам не треба буде переправлятися через Дунай через міст "Дружба", проїзд по якому теж платний.Супер!2. Для інших мешканців України мабуть приємніша дорога через Чернівці. Я їзджу через Чернівці.До першого в Туреччині великого міста - Edirne - 930 км.ГОЛОВНЕ:Не лякайтеся, дешево і є приємна новина щодо Болгарії.- проїзд дорогами Румунії - платний - коштує на тиждень 3 ойро. Треба заплатити заздалегідь. Я здійснюю оплату карткою Приватбанку, на яку, слава Богу, приходять з України щомісяця гарні гроші.Ось сайт оплати проїзду по румунських дорогах, не лякайтеся, там є англійська мова.Вибираєте спочатку "легковик", потім дату, з якої вам буде дозволено їздити, а потім ДУЖЕ уважно вводите дані автівки, особливо український реєстраційний номер автівки саме так, як він є у вас в Технічному паспорті. Підтвердження прийде вам на електронну пошту, хоча саме підтвердження вам не потрібне: фіксація фотокамерами. Вам нічого робити не треба.- проїзд дорогами Болгарії - платний. З 1 січня 2019 року болгари зробили корисну річ: ввели електронні дозволи на проїзд. Раніше треба було купувати на кордоні - коштувало те 8 ойро, та приклеювати треба було на лобове скло. Те, що приклеїли, дуже важко потім відклеювалося.Тепер все простіше!Особливість: на тиждень коштує 15 болгарських леви (8,57 долара або 8 ойро), а ось "на вихідні" (ще одна новинка) - всього 10 левів (5,72 долари). Під "вихідними" болгари розуміють час з 12-00 п’ятниці до неділі до 23-59 !!! Це 2,5 доби! От, молодці!Сайт:Підтвердження прийде вам на електронну пошту, хоча саме підтвердження вам не потрібне: фіксація фотокамерами. Вам нічого робити не треба.Хто їде з Чернівців, буде перетинати річку Дунай через міст "Дружба", побудований ще при Сталіні, який - як відомо - дуже опікувався "языкознанием" наприкінці свого життя (Марксизм и вопросы языкознания — работа Иосифа Сталина, основная часть которой опубликована впервые 20 июня 1950 года в газете «Правда» ). Кажуть, від того і помер...Що інтересно - проїзд з боку Болгарії коштує дешевше - 4 боларських леви (вартість 1 пляшки води на АЗС Болгарії - 1,5 леви). Треба мати їх готівкою. То є монетки.Якщо ви їдете з Чернівців - раджу Болгарію перетинати повним транзитом, ніде не зупиняючись, нічого інтересного зовсім немає. Навіть людей на вулицях ніде не побачити: пусто.Заправляйтеся в Чернівцях до повного баку пального, а на зворотній дорозі - на АЗС Туреччини.Якщо будете їхати через Ізмаїл - та особливо у п’ятницю з 12-00 - у Вас буде чудова нагода зупинитися в Варні, або в Сонячному березі, або в Бургасі. На пару днів...Я чого ні? Скільки того життя?Враховуючи, що вартість авіаквитків на напрямку "Україна-Туреччина" у зв’язку із небувалим попитом зросла вдвічі (раніше авіаквитки "Запоріжжя-Анталія" коштували 95 доларів туди і назад на 1 людину, то зараз - 200 доларів туди і назад. Зі Львова раніше квитки були по 105 доларів в два боки. Тепер - 400 доларів на двох), то поїздка на автівці має великий економічний смисл.Наприклад, відстань від Львова до Анталії через Стамбул - 2200 км.Витрати пального в один бік - не більше 200 літрів (мій позашляховик на чудових швидкісних трасах від Едірне до Анталії бере всього 6,9-7,4 літра на 100 км - British Petroleum), то витрати на пальне не перевищать 180-240 доларів на автівку. То вартість 1 авіаквитка.А вас в авто скільки?Принаймні, двоє: ви і гарна кобіта...