Додано: Чет 30 тра, 2019 07:28

Пан Frant, як завжди, правий.

Саме тому і бідний.



х х х

Вчора довго говорив із приятелями - повернулися в рідний Ірпінь із Кемеру.

Не жирували: готель в Кемері, але тільки 3 зірочки.

Вони впереше були в Туреччині.

Свій маєток в Криму під Форосом досить вигідно продали - за 160 000 доларів готівкою.

Вчасно втекли... Пишаюся, що прислухалися до моєї поради з приводу того продажу.

Порада була безпосереднь після того, як їм принесли в портфелі 160 000 доларів та реально залишили.

Вони ніч не спали - думали. На ранок повернули той портфель.

Це була помилка - то я так сказав.

Одумалися - почали знову продавати - продавали тепер більше року - і як раз перед "BlackOut" - прийшов новий клієнт із числа СТАРИХ клієнтів. 160 000 зелененько-приємних хрустких долярів поїхали в Київ, а потім - в Ірпінь.



В Кемері були вражені природою, красоторю та цінами.

Особливо - овочами, фруктами. Сказали, що Кемер їм нагадав Ялту. Я думаю, помилилися трохи: Крим та весь ЮБК - це зменшена в 10 разів копія Анталійської рів"єри.

Так ось - я знаю, будете реготати - але така правда буття:

із собою в Україну везли і огірки з ринку, і помідори.

Сказали, що вже стільки наілися блюд із баклажанів, що ще й стільи не їли...

Я сміявся... Ну я к і ви зараз. Баклажани, хі-хі... 1,5 ліри кіло або 6 гривень...

Але ще більше мене особисто розсмішило те, що купили великий мішок прального порошку для пральної машини.

Не жебраки. Лендлорди.

Але коли навкруги реальний достаток із смішними цінами, то і в лендлорда тремтить серце.



Поверулися - пару днів перепочинуть - зберуть гроші з орендарів - та в Карпати.

Домовилися зустритися у Львові.

Пан Frant - вчіться, поки ми згодні вчити.

Через годину від"жджаю в подорож - сьогодні - Стамбул.

Хочу проїхати по відкритому в 2016 році підводному тунелю "Євразія" - самий глибокий тунель в світі, якщо не помиляюся...

Have a nice day!



P.S. Щиро вдячний модераторам за об"єктивну підтримку.

“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).