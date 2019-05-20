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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 29 тра, 2019 14:21
akurt Бог в поміч! Все буде, бо... читати мій підпис!
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Чет 30 тра, 2019 06:16
Давайте, їдьте))) там чекають на вас і на вміст ваших гаманців!
Якщо гаманці порожні - тоді інша справа)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Чет 30 тра, 2019 07:18
Вельми повчальна історія.
Як люди не вміють спланувати своє майбутнє.
Покинути Київ,обміняти високооплачувану розумову працю і пристойну пенсію на безперспективну роботу садівником чи будівельником - то круто!)))
Зачекаємо, коли пан Акурт піде працювати до багатих турків, підмітати чи дерева підрізати?)))
Цей час вже не за горами)))
Може, він хоча би там наїстся дешевого йогурту і дешевої риби?)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Чет 30 тра, 2019 07:28
Пан Frant, як завжди, правий.
Саме тому і бідний.
х х х
Вчора довго говорив із приятелями - повернулися в рідний Ірпінь із Кемеру.
Не жирували: готель в Кемері, але тільки 3 зірочки.
Вони впереше були в Туреччині.
Свій маєток в Криму під Форосом досить вигідно продали - за 160 000 доларів готівкою.
Вчасно втекли... Пишаюся, що прислухалися до моєї поради з приводу того продажу.
Порада була безпосереднь після того, як їм принесли в портфелі 160 000 доларів та реально залишили.
Вони ніч не спали - думали. На ранок повернули той портфель.
Це була помилка - то я так сказав.
Одумалися - почали знову продавати - продавали тепер більше року - і як раз перед "BlackOut" - прийшов новий клієнт із числа СТАРИХ клієнтів. 160 000 зелененько-приємних хрустких долярів поїхали в Київ, а потім - в Ірпінь.
В Кемері були вражені природою, красоторю та цінами.
Особливо - овочами, фруктами. Сказали, що Кемер їм нагадав Ялту. Я думаю, помилилися трохи: Крим та весь ЮБК - це зменшена в 10 разів копія Анталійської рів"єри.
Так ось - я знаю, будете реготати - але така правда буття:
із собою в Україну везли і огірки з ринку, і помідори.
Сказали, що вже стільки наілися блюд із баклажанів, що ще й стільи не їли...
Я сміявся... Ну я к і ви зараз. Баклажани, хі-хі... 1,5 ліри кіло або 6 гривень...
Але ще більше мене особисто розсмішило те, що купили великий мішок прального порошку для пральної машини.
Не жебраки. Лендлорди.
Але коли навкруги реальний достаток із смішними цінами, то і в лендлорда тремтить серце.
Поверулися - пару днів перепочинуть - зберуть гроші з орендарів - та в Карпати.
Домовилися зустритися у Львові.
Пан Frant - вчіться, поки ми згодні вчити.
Через годину від"жджаю в подорож - сьогодні - Стамбул.
Хочу проїхати по відкритому в 2016 році підводному тунелю "Євразія" - самий глибокий тунель в світі, якщо не помиляюся...
Have a nice day!
P.S. Щиро вдячний модераторам за об"єктивну підтримку.
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
Додано: Чет 30 тра, 2019 21:34
И НЕВОЗМОЖНОЕ - ВОЗМОЖНО!
(рассуждения о НЕДВИЖИМОСТИ по дороге "Анталия-Стамбул" о братьях наших меньших).
Рассуждение 1.
Очень приятно, что читатель ознакомился с замечательными экономически верными и финансово обоснованными рассуждениями моего друга - форумчанина Frant - о том, как он выгодно вложился в недвижимость за рубежом - кажется - точно не прозвучало - в Тоскане (Италия). Отличные места, отличная природа, я там все исколесил - поддерживаю! Я в этом его реально поддерживаю: мудро вложил деньги, и теперь попивает итальянское красное сухое, закусывая сыром "Горгонзола Сливочный" чайной ложечкой. Реально я его поддерживаю: сколько той жизни, не все же под деревом возле подъезда колупаться.
Рассуждение 2.
Еду и думаю: вот предположим, вы лично нахомячили 50 000 долларов самоотверженным трудолюбивым трудом на Металлургическом заводе в Запорожье или где-нибудь на мусоросжигательном заводе на левом берегу Днепра в Киеве.
Вот куда вы их денете?
Вариант 1. Вы их - все 50 000 долларов - конвертируете в гривну и получаете 50000х26,80=1 340 000 гривен. Вы все эти деньги, пользуясь мудрыми советами моего друга Frant , вкладываете в чудесный железобетонный параллелепипед в новостройке и смотрите в окно, радуясь жизни. Да, вы - голодный и босый, и нет в параллелепипеде даже не то, чтобы стен - унитаза нет... Но зато: Моя прелесть! Моя!
Вариант 2. Вы их - все 50 000 долларов - конвертируете в гривну и получаете 50000х26,80=1 340 000 гривен. Все эти деньги, предоставив в Приватбанк декларацию о доходах, укладываете на депозит, скажем, на 6 месяцев под 18,5% годовых. В результате вы имеете каждый месяц: 1 340 000х(18,5-18,5х21,5%)/12= 16 666,666 гривен в месяц.
Вообще-то хорошие деньги.
Что вы за них можете сделать? а) снять квартиру за 14 000 гривен в месяц - двушку. Остаток: 2 666,666 гривен потратить на продукты: икру красную, икру черную, рыбку Дорадо, рыбку Сибас, сыры Пармезан и прочие диетически вещи. б) вы можете... ну, что вы можете - написано авторитетно выше, читайте. Сразу два поста от крупного специалиста по вложению. Денег.
Вариант 3. (реально в "голове" просчитывал еще до въезда в туннель под Босфором "Avrazia" разрешенная скорость 80 км/час).
Берёте 50 000 долларов и конвертируете в турецкую лиру - укладываете спать в один из турецких банков под 23,5% годовых. Тогда имеем: 50 000х6,02 (вы же не забыли, что я вчера слил доллары по 6,02, а в эти мгновения она 5,88 - я прогнозировал - смотри выше - 5,97 - а, я забыл - перед постом Козака-характеринка был ДРУГОЙ текст, я его удалил, заменив слова - кто не успел прочитать - я не виноват) = 301 000 лир. Но вас же слегка удивил текст Козака-характерника после моего текста? Как бы непонятно, что он имел ввиду... ну, кто не успел - тот опоздал, есть такое дело...
Ежемесячно получаете с учетом налога на доходы в 15% (не 21,5, а 15):
301000х(23,5-23,5х15%)=60 124/12=5010 турецких лир в месяц (почти 1000 (!!!) долларов в месяц.)
Куда деваем 5010 турецких лир?
Все просто.
а) у вас амбиции как у моего друга Frant'a (живет на Институтской в Киеве). Тогда за 3 000 лир в месяц снимаете супер новую квартиру в суперновом доме за супер современным проектом в районе "Авжилар" Анталии: плавательный бассейн, вся техника - немецкая, подземный паркинг, 3000 м до бесплатного пляжа с бесплатным пресным душем и бесплатными туалетами. За остаток - 5010-3000=2010 турецких лир кушаете сытно и радуетесь жизни (мы женой тратим не более 1700 лир в месяц, так что хватит).
б) у вас амбиции поменьше - тогда снимает в 2000 м от бесплатного пляжа с бесплатным пресным душем и бесплатными туалетами - за 1500 лир в месяц, а остаток в сумме 5010-1500=3 510 тратите на белые/красныесухиевина/виски с сыром "Горгонзола Сливочный" и - конечно - цыганский хор.
Ну вот так.
Написано на смартофне на берегу Мраморного моря с баночкой пива в руках. Извиняюсь за ошибки..
P.S. Проехал 783 км, расход бензина с учетом работы кондиционера весь день (в Анталии с утра было +34, в Стамбуле +28) - 9,4 литра на 100 км. Больше всего поразили автодороги при подъезде к Стамбулу - по 4 полосы в каждом направлении - и подводный туннель "Avrazia" - сделано так, что кажется, что на потолке туннеля - сверху тебя - море и вода. Было немного страшно. Но очень быстро...
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
Додано: Чет 30 тра, 2019 22:46
Це сума яку і заробляв майже 13 років праці. Відмовляючи собі в багатьох радостях життя. На основній роботі 1,5 - 2 ставки + підробіток фізичною працею. Наскирдував. Потім вдалося завдяки Божій волі майже примножити за рік ще десь на 40000$ за один рік. Депозитив, потім купив хату у Львові. Потім війна. Прийшов кролик, схотів мзду брати. Пішов в кріпту. Повернув все що витратив на сьогодні, навіть більше. Чому так? Відповідь у моєму підписі...
П.С. Але гроші це не головне, а лише спосіб не думати про тілесне, а думати про духовне. Грішні, бо живемо в тілі.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Чет 30 тра, 2019 23:09
Дуже добре!
П"ять балів!
Але в мене за кермом виникла думка про інше.
ВАЖЛИВО:
50 000 доларів в Туреччіні дають щомісячний прибуток в 1000 (!!!) доларів.
50 000 доларів в Україні ледь-ледь приносять 400 доларів на місяць.
50 000 доларів в Україні приносять такий прибуток, за який родина з двох осіб не може ні прожити, на прогодуватися.
50 000 доларів в Туреччні дозволяють пити шампанське кожного дня та закусювати полуницею із вершками.
Ось така несподівана різниця.
P.S. Як тільки турки дізналися, що в Україні здорожчав скраплений газ на 30% - відразу знизили ціни на пальне на АЗС.
Заправився в Анталії вчора ввечері - заправлявся по 7,26 літр на British Petroleum.
По дорозі - після 12-00 з подивом дивився на цінникі на АЗС - British Petroleum - по 7,16.
Приїхав в Стамбул - знизили ціну до 6,99.
Як я і казав: хочете знати курс долара до ліри - дивись на цінники на АЗС.
Я вчора злив всі бакси до одного по 6,02 - сьогодні він - бакс гидко-зелений - по 5,88...
Пора відкупатися з профітом... Грошва падає просто з неба...
"Не зівай, Хомко, на те й ярмарок!"
Ось так відбувається крах економіки Туреччини - тут ціла юрба еХономістів, хФінансистів та хВахівців аж зубами скрипіли розказували всім - і мені - за їх думкою - Прем"єр-міністру Туреччини - дурні дурниці.
Бідненькі...
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
Додано: Чет 30 тра, 2019 23:13
akurt Це все добре, але не головне...Слава Христу!
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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