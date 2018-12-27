Додано: П'ят 31 тра, 2019 23:32

А слабО, поки akurt смакуе пиво в центрi Romania, розказати нам, нещасним, що ви такого зробили, чогр досягли, що можете порадити людям?

Не соромтесь.

Нагадаю, що ви вже 4 (чотири) рази вiдмовлялися назвали навiть мiсто, в якому живете/iснуете.

Не соромтесь своего мiста та своiх досягнень.

Чекатимемо.



Что лучше: квартира в Париже или в Стамбуле?

(Опыт покупки квартиры в Стамбуле)



(Текст будет, но не сегодня).



Болгария: стоит ли покупать квартиру в Болгарии?

(Рассуждения по итогом визита в Болгарию)



(Текст будет, но не сегодня)

“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).