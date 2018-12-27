|
|
|
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: П'ят 31 тра, 2019 10:54
akurt написав:
Приятелі вирішили, нарешті, ЖИТИ БАГАТШЕ, НІЖ ЖИВУТЬ БАГАТО ЗАРАЗ, і вигнати із хати зятя-неробу
, бо немає ніякої корист
Зять - це пан Акурт?
akurt написав:
Від зятя, якого вигнали - все ж таки є користь: крім того, що від нього народилася двійка дітей - тобто дітоспроможний - запрошують на перетримку собаки, коли відлітають на відпочинок на Мальорку.
Годує зять сумлінно овчарку. Німецьку. Велику. Володарі залишають тому "пріходящєму" екс-зятю і корм для собаки, і гроші на прокорм зятя під час годування собаки
.
Тому що він ніхрена не робить, лише днями розписує тут, як гуляє з собакою, роздивляється турецькі дороги і нерухомість та споживає найдешевші йогурт і рибу. Вельми схоже, чи не так???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 19918
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1144 раз.
- Подякували: 2121 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 31 тра, 2019 23:32
А слабО, поки akurt смакуе пиво в центрi Romania, розказати нам, нещасним, що ви такого зробили, чогр досягли, що можете порадити людям?
Не соромтесь.
Нагадаю, що ви вже 4 (чотири) рази вiдмовлялися назвали навiть мiсто, в якому живете/iснуете.
Не соромтесь своего мiста та своiх досягнень.
Чекатимемо.
Что лучше: квартира в Париже или в Стамбуле?
(Опыт покупки квартиры в Стамбуле)
(Текст будет, но не сегодня).
Болгария: стоит ли покупать квартиру в Болгарии?
(Рассуждения по итогом визита в Болгарию)
(Текст будет, но не сегодня)
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 3049
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 616 раз.
- Подякували: 479 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|31
|2444
|
|
|66
|10662
|
|
|3792
|331019
|
|