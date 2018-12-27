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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 298299300301
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 10:54

  akurt написав:Приятелі вирішили, нарешті, ЖИТИ БАГАТШЕ, НІЖ ЖИВУТЬ БАГАТО ЗАРАЗ, і вигнати із хати зятя-неробу, бо немає ніякої корист


  akurt написав:Від зятя, якого вигнали - все ж таки є користь: крім того, що від нього народилася двійка дітей - тобто дітоспроможний - запрошують на перетримку собаки, коли відлітають на відпочинок на Мальорку.
Годує зять сумлінно овчарку. Німецьку. Велику. Володарі залишають тому "пріходящєму" екс-зятю і корм для собаки, і гроші на прокорм зятя під час годування собаки.

Зять - це пан Акурт? Тому що він ніхрена не робить, лише днями розписує тут, як гуляє з собакою, роздивляється турецькі дороги і нерухомість та споживає найдешевші йогурт і рибу. Вельми схоже, чи не так???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 23:32

А слабО, поки akurt смакуе пиво в центрi Romania, розказати нам, нещасним, що ви такого зробили, чогр досягли, що можете порадити людям?
Не соромтесь.
Нагадаю, що ви вже 4 (чотири) рази вiдмовлялися назвали навiть мiсто, в якому живете/iснуете.
Не соромтесь своего мiста та своiх досягнень.
Чекатимемо.

Что лучше: квартира в Париже или в Стамбуле?
(Опыт покупки квартиры в Стамбуле)

(Текст будет, но не сегодня).

Болгария: стоит ли покупать квартиру в Болгарии?
(Рассуждения по итогом визита в Болгарию)

(Текст будет, но не сегодня)
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
akurt
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