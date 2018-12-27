Додано: П'ят 31 тра, 2019 23:32

А слабО, поки akurt смакує пиво в центрi Romania, розказати нам, нещасним, про нерухомість: саме за темою гілки, на що саме вдалося заробити сумлінноою працею, чи дійсно на кожну дитинку - сподіаюся, що є - по власній кімнаті (в США - наприклад - саме така умова при купівлі будинка - кожен член родини повинен мати окрему кімнату. Ось син приятелів - я писав - продав хату в селі за 250 000 доларів, виїхав із родиною на прожиття жебрацьке в штат Майямі - то купив 2-поверховий будинок із 4-ма спальнями - бо троє ж дітей, і менше не дозволяється законами штату), як вдалося заробити на вашу квартиру - то перша в житті, чи ні; що ви такого зробили в житті, чого досягли, що - головне - можете порадити людям?

Тобто, чим життя закінчилося? Якими таким надбаннями: ну, може, патенти які маєте на корисні винаходи, жінка може з базарю тягає картоплю та моркву в новий якийсь спосіб, що руки не відриваються, маму може забезпечили квартирою, батькові може спіннінга купили, діточок може не голих/босих - і - дай Боже - НЕхворих маєте?

Не соромтесь.

Нагадаю, що ви вже 4 (чотири) рази вiдмовлялися назвали навiть мiсто, в якому живете/iснуете.

Не соромтесь своего мiста та своiх досягнень.

Умовте нас купити квартиру в вашому будинку/мікрорайоні/районі/місті/області/країні/частині Земної кулі.

Чекатимемо.



Что лучше: квартира в Париже или в Стамбуле?

(Опыт покупки квартиры в Стамбуле)



(Текст будет, но не сегодня).



Болгария: стоит ли покупать квартиру в Болгарии?

(Рассуждения по итогом визита в Болгарию)



(Текст будет, но не сегодня)



P.S. Никак не могу понять, из чего румыны делают бензин. А95 - 1 литр - 5,75 леи или 1,38 доллара литр - как только залил - у авто слева и справа выдвинулись крылья и расход упал до 8,7 литра на 100 км пути.

Никак мне могу понять, из чего румыны делают продукты - зашел в супермаркет LIDL - скупился на 50 лей или 12,5 доллара или на 324 гривны:

- палка Салями длиной в пол-метра...

- упаковка пива 6 банок на вечер себе, любимому....

- какое-то дивное немецкое пиво жене в стеклянной 1-литровой бутылке жене...

- буханка хлеба...

- 2 банки йогуртов...

- 1 бутылка кефира...

- нарезка ветчины - упаковка...

- лосось копченый (пачка 100 граммов)... повезло, как раз на акцию попал).

Еще не помню что - надо чек глянуть.

Никак мне могу понять, из чего румыны делают автодороги: очень приличные двухполосные трассы в каждом направлении, с шикарной разметкой и знаками. И это - не автомагистрали, я еду в сторону Украины как бы даже и по второстепенным трассам. Не было ни одной щербинки и выбоины по дороге.

- никак не могу понять, из чего румыны делают отели - огромный номер в отеле (без завтрака) - 98 лей или 24 доллара или - 650 гривен - служащий за стойкой разговаривать даже на итальянском - в номере идеальная чистота, мыло, шампуни, полотенца, вообще все прямо стерильно. Замечу, я путешествую с собакой массой 40 кг и мне не каждый отель подходит, точнее я не каждому отелю подхожу. В отеле кофе Эспрессо - на 1 доллар - 4 чашки. Не 4 доллара чашка, а на 1 доллар - 4 чашки.



Так, некогда писать:

во-первых, дергают уже из Днепра и Запорожья - просят уточнить данные карты Привата для сбрасывания бабулетов и бабулетиков.

- во-вторых ждем развернутый рассказ от моего друга Ftant'a (затаив дыхание, слава Богу, хоть кто-то нас научит жить сытно, умело и красиво).

“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).