Додано: Суб 01 чер, 2019 23:25

НЕРУХОМІСТЬ ЗА КОРДОНОМ: ВИБУХ МОЗКУ



Епіграф: "С кем поведёшься - от того и наберешься!"



Панове, на лайте мене: за кермом 2 300 км, все ОК: я у Львові. Все добре. В Стамбулі виконані всі інвестиційні справи, в Бухаресті закуплено пиво для пана Долярчика, в Сучеяві - неподалік від кордону з Україною - закуплено і Ром із Карибських островів (24 леї або 150 гривень), і вина Румунії та Іспаннії (по 65 гривень пляшка).

Панове, на лайте мене: я просто дарую вам бізнес-ідеї.

Я нікого не засуджую.

Я опишу перші враження.

Я не був в Україні рік.

Перші враження:

- від кордону із країною Євросоюзу та України до Чернівців - однозначно започаткувати квест "Знайди щось схоже на автодорогу". То 31 км. Жахи, які не вдалося відтворити в Діснейленді. Найбільше сподобалося оригінальністю: знак "Радар", знизу - табличка - увага: "28 км". Який там радар????? 28 км ям та обминання пральних дошок...

- першу пісню, яку я почув по радіо на території України: якась біня співала незрозумілою мовою - можливо, то руська: "Не говорі мєнє 1 мільон слов, уговаривая меня, я ужє і так твоя..." Біню - слава Богу - по імені не назвали... А її легінь - що нею оволодів - мабуть вже уколотий... І то - перша пісня на території України... дивно...

- мені стало шкода жителів Чернівців - вони десь та колись читали, що в світі є автомобільні дороги. В місті чи за містом. Не повезло людям...

- заздрю чиновникам "Чернівціавтодору" - вкрасти міль"ярди гривень... це треба вміти. Серед ям на дорогах - ями. НЕ ЖАРТУЮ: швидкість сьогодні була 10 (ДЕСЯТЬ) ДЕ-СЯТЬ км на годину. То Чернівці. Респект та уважуха Чернівціавтодору! Треба вміти саме так! Супер!



Траса "Чернівці- Івано-Франківськ-Львів" - можна поставити "5" балів, навіть не очікував: вузька, так, але асфальт - без питань, розмітка класна. "5" балів! Чесно! Дякую!



Львів. Зупинилися біля стадіону "Арена-Львів" викурити цигарку: 11 годин за кермом, аж руки тремтіли.

Молодь - та, що врятувался від призову - слухала руських реперів-наркоманів - радіо працювало гучно.



Мій будинок: все ОК. Здивувала кількість дорогих іномарок: рік тому стільки не було.

Здивував польський ліфт із нерзевною сталі: весь брудний і замацаний, на підлозі ліфта - якийсь огризок лінолеуму.

В Туреччині я відвик від БРУДНОГО ліфта: в нас миють через день нерзевну сталь якимось спеціальними засобами. Жодного відбитка дитячого пальчика на стінах ліфту в Анталії ви не побачите! До речі: в ліфт із собаками не можна заходити, ми ходимо із собакою пішки.

Включив ТВ: LG, діагональ 55 дюймів: на всі 55 дюймів каналу "1+1" - вистава чи що, не знаю, але було ДУЖЕ НЕСПОДІВАНО: людина, схожа на президента найбільшої в Європі країни - говорила мовою іншої країни, плигала по сцені та вдавала, що вона "в стельку пьяная".

Дивно. Не зрозумів, навіщо те показують... "1+1" субота, вечір... Хто з кого сміється????

Дуже.

Відкоркував пляшку віскі "Бурбон" - купив в Румунії, виробник - США, 29,99 леї, або 180 гривень.

Цікаві враження... Вибух мозку...

Реально.

Я вас прошу, не лайтеся, просто в мене несподівані враження.

Івано-Франківськ (супер! Привіт івано-франківцям, гарне місто та гарні новобудови) , населенні пункти по дорозі, та Львів - враження позитивні: життя вирує!

Реально!

“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).