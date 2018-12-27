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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 31 тра, 2019 10:54
akurt написав:
Приятелі вирішили, нарешті, ЖИТИ БАГАТШЕ, НІЖ ЖИВУТЬ БАГАТО ЗАРАЗ, і вигнати із хати зятя-неробу
, бо немає ніякої корист
Зять - це пан Акурт?
akurt написав:
Від зятя, якого вигнали - все ж таки є користь: крім того, що від нього народилася двійка дітей - тобто дітоспроможний - запрошують на перетримку собаки, коли відлітають на відпочинок на Мальорку.
Годує зять сумлінно овчарку. Німецьку. Велику. Володарі залишають тому "пріходящєму" екс-зятю і корм для собаки, і гроші на прокорм зятя під час годування собаки
.
Тому що він ніхрена не робить, лише днями розписує тут, як гуляє з собакою, роздивляється турецькі дороги і нерухомість та споживає найдешевші йогурт і рибу. Вельми схоже, чи не так???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: П'ят 31 тра, 2019 23:32
А слабО, поки akurt смакує пиво в центрi Romania, розказати нам, нещасним, про нерухомість: саме за темою гілки, на що саме вдалося заробити сумлінноою працею, чи дійсно на кожну дитинку - сподіаюся, що є - по власній кімнаті (в США - наприклад - саме така умова при купівлі будинка - кожен член родини повинен мати окрему кімнату. Ось син приятелів - я писав - продав хату в селі за 250 000 доларів, виїхав із родиною на прожиття жебрацьке в штат Майямі - то купив 2-поверховий будинок із 4-ма спальнями - бо троє ж дітей, і менше не дозволяється законами штату), як вдалося заробити на вашу квартиру - то перша в житті, чи ні; що ви такого зробили в житті, чого досягли, що - головне - можете порадити людям?
Тобто, чим життя закінчилося? Якими таким надбаннями: ну, може, патенти які маєте на корисні винаходи, жінка може з базарю тягає картоплю та моркву в новий якийсь спосіб, що руки не відриваються, маму може забезпечили квартирою, батькові може спіннінга купили, діточок може не голих/босих - і - дай Боже - НЕхворих маєте?
Не соромтесь.
Нагадаю, що ви вже 4 (чотири) рази вiдмовлялися назвали навiть мiсто, в якому живете/iснуете.
Не соромтесь своего мiста та своiх досягнень.
Умовте нас купити квартиру в вашому будинку/мікрорайоні/районі/місті/області/країні/частині Земної кулі.
Чекатимемо.
Что лучше: квартира в Париже или в Стамбуле?
(Опыт покупки квартиры в Стамбуле)
(Текст будет, но не сегодня).
Болгария: стоит ли покупать квартиру в Болгарии?
(Рассуждения по итогом визита в Болгарию)
(Текст будет, но не сегодня)
P.S. Никак не могу понять, из чего румыны делают бензин. А95 - 1 литр - 5,75 леи или 1,38 доллара литр - как только залил - у авто слева и справа выдвинулись крылья и расход упал до 8,7 литра на 100 км пути.
Никак мне могу понять, из чего румыны делают продукты - зашел в супермаркет LIDL - скупился на 50 лей или 12,5 доллара или на 324 гривны:
- палка Салями длиной в пол-метра...
- упаковка пива 6 банок на вечер себе, любимому....
- какое-то дивное немецкое пиво жене в стеклянной 1-литровой бутылке жене...
- буханка хлеба...
- 2 банки йогуртов...
- 1 бутылка кефира...
- нарезка ветчины - упаковка...
- лосось копченый (пачка 100 граммов)... повезло, как раз на акцию попал).
Еще не помню что - надо чек глянуть.
Никак мне могу понять, из чего румыны делают автодороги: очень приличные двухполосные трассы в каждом направлении, с шикарной разметкой и знаками. И это - не автомагистрали, я еду в сторону Украины как бы даже и по второстепенным трассам. Не было ни одной щербинки и выбоины по дороге.
- никак не могу понять, из чего румыны делают отели - огромный номер в отеле (без завтрака) - 98 лей или 24 доллара или - 650 гривен - служащий за стойкой разговаривать даже на итальянском - в номере идеальная чистота, мыло, шампуни, полотенца, вообще все прямо стерильно. Замечу, я путешествую с собакой массой 40 кг и мне не каждый отель подходит, точнее я не каждому отелю подхожу. В отеле кофе Эспрессо - на 1 доллар - 4 чашки. Не 4 доллара чашка, а на 1 доллар - 4 чашки.
Так, некогда писать:
во-первых, дергают уже из Днепра и Запорожья - просят уточнить данные карты Привата для сбрасывания бабулетов и бабулетиков.
- во-вторых ждем развернутый рассказ от моего друга Ftant'a (затаив дыхание, слава Богу, хоть кто-то нас научит жить сытно, умело и красиво).
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
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Додано: Суб 01 чер, 2019 20:20
akurt написав:
Эйфория прошла, когда меня отравили в кафе "Зенек" в самом центре.
Вот вокруг такие хорошие и такие милые люди. Просто взяли и отравили. Честно, не ожидал.
Вот тогда я подумал, что что-то не так.
Долярчик написав:
...в багатьох Ваших постах - є над чим задуматись!
Дякую Вам! - перший пост - взагалі, "бомба"!
Особливо про те, як пан "письменник" отруївся несвіжими пельменями в львівській забігайлівці і образився на увесь Львів. На офіціантів і кондукторів,сантехніків і касирів.
А в Туреччині, від споживання п.Акуртом дешевого йогурту і дешевої риби - чи не було проблем з шлунком???
Рекомендую любителям закладів громвдського харчування мати при собі упаковку "Фталазолу". При можливих проблемах - зразу ж прийняти 2 табл, через півдня - ще дві. І не буде потреби ображатись на увесь Стамбул чи увесь Львів(((
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Суб 01 чер, 2019 22:49
Пан Frant!
Дякуючи останньому посту, я згадав знамениту фразу із старого фільму Ельдара Рязанова:
- "Корнет - Вы женщина?"
Враження, що у вас, шановний, "критичні дні" - кожного дня.
Повідомляю:
- Ви не відповіли, на якому клаптику Земної кулі ви живете, які Патенти маєте, чи не відриває жінка руки торбами із картоплею та морквою, щоби вас прогодувати, та яку користь людству Ви особисто принесли. З цього приводу мені сподобалося оголошення в туалеті на АЗС в Румунії: там написано, що руки після туалету (я сподіваюся, що ви читали в книжках, що таке "туалет", "руки", "мило") варто не витирати, а сушити електрополотенцем, тому що: 1 т паперу для туалету - то 3 дерева віком 100 років та 75 000 літрів води на його виготовлення.
- ви НЕ ЗНАЄТЕ, що я не їв те, що ви написали вище, в кафе "Зенек" у Львові. Тобто банальна брехня. Як на базарі... Вам який розмір спідниці? - 46. - Ось 46. А мені ще й тещі треба... - Який розмір? - 56. - Він же й 56! Беріть.
- ви не знаєте, що люди інколи користуються закладами ГРОМАДСЬКОГО харчування. Вони саме того й називаються: "заклади ГРОМАДСЬКОГО харчування": ідальні, кафе, ресторани... Навіть в селах є. Ви на хуторі живете? Там немає.
- Ви не знаєте головне: кафе "Зенек" - згадане вище - у Львові ЗАКРИТО (ЗАК_РИ_ТО) в зв"язку із численними отруєннями відвідувачів та неякісним обслуговуванням.
Можете взяти в оренду приміщення. Рекомендую. Не кафе, а місце.
ЩОСЬ У ВАС В ЄДИНОМУ ЖИТТІ НА ЦІЙ ЗЕМНІЙ КУЛІ ВСЕ ДУЖЕ ДУЖЕ ДУЖЕ ДУЖЕ ПОГАНО.
На жаль...
P.S. Цей форум чим є гарним: дозволяє виявити цікавих осіб та попередити іх присутність в радіусі 10 км від місця проживання.
Уявіть собі: це - ваш сусід по під"їзду.
Цікаво: скільки пану Frant'y літ? Рекомендує "Фталазол"... Застарілий засіб минулого (!!!) сторіччя. Це - історя медикаментів. Приблизно, як намазування дурної голови нафтою. Чи "колонотерапія" та "урінотерапія". Оскільки моя мама працювала на "Швидкій допомозі" і на сьогодні 3 (три) родича - медики (один - за кордоном), то повідомляю: Фталазол давно не застосовується при шлукових розкладах, хоча і є в продажу. Найсучаснійший безвредний засіб (не всмоктується в кров, а просто попадає в прямий кишківник) - рекомендую брати в дорогу - польского або українського виробництва - "Ніфуроксазід".
Хай Бог милує мати серед сусідів таких порадників: ще й отрутою - фталілсульфатіазолом - нагодують... (Пригнічення росту кишкової палички зменшує синтез вітамінів групи В (тіамін, рибофлавін, нікотинамід), що може спричинити гіповітаміноз. Алергічні реакції (висип, пропасниця, агранулоцитоз, пластична анемія)).
Перехрестимося...
Ще раз перехрестимося...
Хай Бог милує...
Тьху-тьху-тьху...
Востаннє редагувалось akurt
в Нед 02 чер, 2019 06:53, всього редагувалось 3 разів.
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
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Додано: Суб 01 чер, 2019 23:25
НЕРУХОМІСТЬ ЗА КОРДОНОМ: ВИБУХ МОЗКУ
Епіграф: "С кем поведёшься - от того и наберешься!"
Панове, на лайте мене: за кермом 2 300 км, все ОК: я у Львові. Все добре. В Стамбулі виконані всі інвестиційні справи, в Бухаресті закуплено пиво для пана Долярчика, в Сучеяві - неподалік від кордону з Україною - закуплено і Ром із Карибських островів (24 леї або 150 гривень), і вина Румунії та Іспаннії (по 65 гривень пляшка).
Панове, на лайте мене: я просто дарую вам бізнес-ідеї.
Я нікого не засуджую.
Я опишу перші враження.
Я не був в Україні рік.
Перші враження:
- від кордону із країною Євросоюзу та України до Чернівців - однозначно започаткувати квест "Знайди щось схоже на автодорогу". То 31 км. Жахи, які не вдалося відтворити в Діснейленді. Найбільше сподобалося оригінальністю: знак "Радар", знизу - табличка - увага: "28 км". Який там радар????? 28 км ям та обминання пральних дошок...
- першу пісню, яку я почув по радіо на території України: якась біня співала незрозумілою мовою - можливо, то руська: "Не говорі мєнє 1 мільон слов, уговаривая меня, я ужє і так твоя..." Біню - слава Богу - по імені не назвали... А її легінь - що нею оволодів - мабуть вже уколотий... І то - перша пісня на території України... дивно...
- мені стало шкода жителів Чернівців - вони десь та колись читали, що в світі є автомобільні дороги. В місті чи за містом. Не повезло людям...
- заздрю чиновникам "Чернівціавтодору" - вкрасти міль"ярди гривень... це треба вміти. Серед ям на дорогах - ями. НЕ ЖАРТУЮ: швидкість сьогодні була 10 (ДЕСЯТЬ) ДЕ-СЯТЬ км на годину. То Чернівці. Респект та уважуха Чернівціавтодору! Треба вміти саме так! Супер!
Траса "Чернівці- Івано-Франківськ-Львів" - можна поставити "5" балів, навіть не очікував: вузька, так, але асфальт - без питань, розмітка класна. "5" балів! Чесно! Дякую!
Львів. Зупинилися біля стадіону "Арена-Львів" викурити цигарку: 11 годин за кермом, аж руки тремтіли.
Молодь - та, що врятувался від призову - слухала руських реперів-наркоманів - радіо працювало гучно.
Мій будинок: все ОК. Здивувала кількість дорогих іномарок: рік тому стільки не було.
Здивував польський ліфт із нерзевною сталі: весь брудний і замацаний, на підлозі ліфта - якийсь огризок лінолеуму.
В Туреччині я відвик від БРУДНОГО ліфта: в нас миють через день нерзевну сталь якимось спеціальними засобами. Жодного відбитка дитячого пальчика на стінах ліфту в Анталії ви не побачите! До речі: в ліфт із собаками не можна заходити, ми ходимо із собакою пішки.
Включив ТВ: LG, діагональ 55 дюймів: на всі 55 дюймів каналу "1+1" - вистава чи що, не знаю, але було ДУЖЕ НЕСПОДІВАНО: людина, схожа на президента найбільшої в Європі країни - говорила мовою іншої країни, плигала по сцені та вдавала, що вона "в стельку пьяная".
Дивно. Не зрозумів, навіщо те показують... "1+1" субота, вечір... Хто з кого сміється????
Дуже.
Відкоркував пляшку віскі "Бурбон" - купив в Румунії, виробник - США, 29,99 леї, або 180 гривень.
Цікаві враження... Вибух мозку...
Реально.
Я вас прошу, не лайтеся, просто в мене несподівані враження.
Івано-Франківськ (супер! Привіт івано-франківцям, гарне місто та гарні новобудови) , населенні пункти по дорозі, та Львів - враження позитивні: життя вирує!
Реально!
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
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Додано: Нед 02 чер, 2019 05:24
Все таки - чи були на території Туреччини випадки отруєння пана Акурта несвіжими пельменями чи просроченим йогуртом?
Чи турецький харчопром більш до вподоби пану Акурту?
_______
Убогий графоман, я маю не тільки патенти.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Нед 02 чер, 2019 06:59
- Дякую Вам, Ваша думка для нас дуже цікава.
(із стенограми наради президента України В.Зеленського із головами фракцій Верховної Ради України).
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
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