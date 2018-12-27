Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Приятелі вирішили, нарешті, ЖИТИ БАГАТШЕ, НІЖ ЖИВУТЬ БАГАТО ЗАРАЗ, і вигнати із хати зятя-неробу, бо немає ніякої корист
akurt написав:Від зятя, якого вигнали - все ж таки є користь: крім того, що від нього народилася двійка дітей - тобто дітоспроможний - запрошують на перетримку собаки, коли відлітають на відпочинок на Мальорку. Годує зять сумлінно овчарку. Німецьку. Велику. Володарі залишають тому "пріходящєму" екс-зятю і корм для собаки, і гроші на прокорм зятя під час годування собаки.
Зять - це пан Акурт? Тому що він ніхрена не робить, лише днями розписує тут, як гуляє з собакою, роздивляється турецькі дороги і нерухомість та споживає найдешевші йогурт і рибу. Вельми схоже, чи не так???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
А слабО, поки akurt смакує пиво в центрi Romania, розказати нам, нещасним, про нерухомість: саме за темою гілки, на що саме вдалося заробити сумлінноою працею, чи дійсно на кожну дитинку - сподіаюся, що є - по власній кімнаті (в США - наприклад - саме така умова при купівлі будинка - кожен член родини повинен мати окрему кімнату. Ось син приятелів - я писав - продав хату в селі за 250 000 доларів, виїхав із родиною на прожиття жебрацьке в штат Майямі - то купив 2-поверховий будинок із 4-ма спальнями - бо троє ж дітей, і менше не дозволяється законами штату), як вдалося заробити на вашу квартиру - то перша в житті, чи ні; що ви такого зробили в житті, чого досягли, що - головне - можете порадити людям? Тобто, чим життя закінчилося? Якими таким надбаннями: ну, може, патенти які маєте на корисні винаходи, жінка може з базарю тягає картоплю та моркву в новий якийсь спосіб, що руки не відриваються, маму може забезпечили квартирою, батькові може спіннінга купили, діточок може не голих/босих - і - дай Боже - НЕхворих маєте? Не соромтесь. Нагадаю, що ви вже 4 (чотири) рази вiдмовлялися назвали навiть мiсто, в якому живете/iснуете. Не соромтесь своего мiста та своiх досягнень. Умовте нас купити квартиру в вашому будинку/мікрорайоні/районі/місті/області/країні/частині Земної кулі. Чекатимемо.
Что лучше: квартира в Париже или в Стамбуле? (Опыт покупки квартиры в Стамбуле)
(Текст будет, но не сегодня).
Болгария: стоит ли покупать квартиру в Болгарии? (Рассуждения по итогом визита в Болгарию)
(Текст будет, но не сегодня)
P.S. Никак не могу понять, из чего румыны делают бензин. А95 - 1 литр - 5,75 леи или 1,38 доллара литр - как только залил - у авто слева и справа выдвинулись крылья и расход упал до 8,7 литра на 100 км пути. Никак мне могу понять, из чего румыны делают продукты - зашел в супермаркет LIDL - скупился на 50 лей или 12,5 доллара или на 324 гривны: - палка Салями длиной в пол-метра... - упаковка пива 6 банок на вечер себе, любимому.... - какое-то дивное немецкое пиво жене в стеклянной 1-литровой бутылке жене... - буханка хлеба... - 2 банки йогуртов... - 1 бутылка кефира... - нарезка ветчины - упаковка... - лосось копченый (пачка 100 граммов)... повезло, как раз на акцию попал). Еще не помню что - надо чек глянуть. Никак мне могу понять, из чего румыны делают автодороги: очень приличные двухполосные трассы в каждом направлении, с шикарной разметкой и знаками. И это - не автомагистрали, я еду в сторону Украины как бы даже и по второстепенным трассам. Не было ни одной щербинки и выбоины по дороге. - никак не могу понять, из чего румыны делают отели - огромный номер в отеле (без завтрака) - 98 лей или 24 доллара или - 650 гривен - служащий за стойкой разговаривать даже на итальянском - в номере идеальная чистота, мыло, шампуни, полотенца, вообще все прямо стерильно. Замечу, я путешествую с собакой массой 40 кг и мне не каждый отель подходит, точнее я не каждому отелю подхожу. В отеле кофе Эспрессо - на 1 доллар - 4 чашки. Не 4 доллара чашка, а на 1 доллар - 4 чашки.
Так, некогда писать: во-первых, дергают уже из Днепра и Запорожья - просят уточнить данные карты Привата для сбрасывания бабулетов и бабулетиков. - во-вторых ждем развернутый рассказ от моего друга Ftant'a (затаив дыхание, слава Богу, хоть кто-то нас научит жить сытно, умело и красиво).
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
akurt написав: Эйфория прошла, когда меня отравили в кафе "Зенек" в самом центре. Вот вокруг такие хорошие и такие милые люди. Просто взяли и отравили. Честно, не ожидал. Вот тогда я подумал, что что-то не так.
Долярчик написав:...в багатьох Ваших постах - є над чим задуматись! Дякую Вам! - перший пост - взагалі, "бомба"!
Особливо про те, як пан "письменник" отруївся несвіжими пельменями в львівській забігайлівці і образився на увесь Львів. На офіціантів і кондукторів,сантехніків і касирів. А в Туреччині, від споживання п.Акуртом дешевого йогурту і дешевої риби - чи не було проблем з шлунком???
Рекомендую любителям закладів громвдського харчування мати при собі упаковку "Фталазолу". При можливих проблемах - зразу ж прийняти 2 табл, через півдня - ще дві. І не буде потреби ображатись на увесь Стамбул чи увесь Львів(((
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Пан Frant! Дякуючи останньому посту, я згадав знамениту фразу із старого фільму Ельдара Рязанова: - "Корнет - Вы женщина?" Враження, що у вас, шановний, "критичні дні" - кожного дня. Повідомляю: - Ви не відповіли, на якому клаптику Земної кулі ви живете, які Патенти маєте, чи не відриває жінка руки торбами із картоплею та морквою, щоби вас прогодувати, та яку користь людству Ви особисто принесли. З цього приводу мені сподобалося оголошення в туалеті на АЗС в Румунії: там написано, що руки після туалету (я сподіваюся, що ви читали в книжках, що таке "туалет", "руки", "мило") варто не витирати, а сушити електрополотенцем, тому що: 1 т паперу для туалету - то 3 дерева віком 100 років та 75 000 літрів води на його виготовлення.
- ви НЕ ЗНАЄТЕ, що я не їв те, що ви написали вище, в кафе "Зенек" у Львові. Тобто банальна брехня. Як на базарі... Вам який розмір спідниці? - 46. - Ось 46. А мені ще й тещі треба... - Який розмір? - 56. - Він же й 56! Беріть.
- ви не знаєте, що люди інколи користуються закладами ГРОМАДСЬКОГО харчування. Вони саме того й називаються: "заклади ГРОМАДСЬКОГО харчування": ідальні, кафе, ресторани... Навіть в селах є. Ви на хуторі живете? Там немає.
- Ви не знаєте головне: кафе "Зенек" - згадане вище - у Львові ЗАКРИТО (ЗАК_РИ_ТО) в зв"язку із численними отруєннями відвідувачів та неякісним обслуговуванням.
Можете взяти в оренду приміщення. Рекомендую. Не кафе, а місце. ЩОСЬ У ВАС В ЄДИНОМУ ЖИТТІ НА ЦІЙ ЗЕМНІЙ КУЛІ ВСЕ ДУЖЕ ДУЖЕ ДУЖЕ ДУЖЕ ПОГАНО. На жаль...
P.S. Цей форум чим є гарним: дозволяє виявити цікавих осіб та попередити іх присутність в радіусі 10 км від місця проживання. Уявіть собі: це - ваш сусід по під"їзду.
Цікаво: скільки пану Frant'y літ? Рекомендує "Фталазол"... Застарілий засіб минулого (!!!) сторіччя. Це - історя медикаментів. Приблизно, як намазування дурної голови нафтою. Чи "колонотерапія" та "урінотерапія". Оскільки моя мама працювала на "Швидкій допомозі" і на сьогодні 3 (три) родича - медики (один - за кордоном), то повідомляю: Фталазол давно не застосовується при шлукових розкладах, хоча і є в продажу. Найсучаснійший безвредний засіб (не всмоктується в кров, а просто попадає в прямий кишківник) - рекомендую брати в дорогу - польского або українського виробництва - "Ніфуроксазід". Хай Бог милує мати серед сусідів таких порадників: ще й отрутою - фталілсульфатіазолом - нагодують... (Пригнічення росту кишкової палички зменшує синтез вітамінів групи В (тіамін, рибофлавін, нікотинамід), що може спричинити гіповітаміноз. Алергічні реакції (висип, пропасниця, агранулоцитоз, пластична анемія)). Перехрестимося... Ще раз перехрестимося... Хай Бог милує... Тьху-тьху-тьху...
Востаннє редагувалось akurt в Нед 02 чер, 2019 06:53, всього редагувалось 3 разів.
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
Нагадаю читачам, що ця гілка має назву: "Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість." Пррошу форумчан висловитися на цю тему.
Нагадю, що "засвітилася" та зникла невідома нова особа, яка тут анонсувала дивну в своєму житті подію: купила нерухомість в Північній Італії І зникла. Оскільки я там часто бував, думаю, привалило камнням - там гори. Нагадаю, що більшість дописувачів на цій гілці якось не взмозі відповідати на прості поставлені запитання, особливо дивує, що не можуть пригадати назви міста, в якому живуть. Тут варто робити так: писати нам 1-2-3 букви із назви - а ми спробуємо вгадувати. Бо бач же воно як... Забув, як такі провали в пам"яті називають психотерапевти.
Востаннє редагувалось akurt в Нед 02 чер, 2019 07:14, всього редагувалось 1 раз.
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
(Досвід купівлі квартири в Стамбулі або "За яким пристаєш, такий сам стаєш. На турецькій мові: "Körle yatan şaşı kalkar")
Для мене було це досить дивним, але в моєму будинку із 19 квартир реально постійно мешкають не більше, ніж в 14-ти квартирах. Весь час мешканці з цих 14 теж "мігрують" - при цьому не виселяються, а десь тимчасово зникають. Як з’ясувалося: всі мають квартири в Стамбулі, а квартиру в Анталії використовують для задоволення власного. У кожного свої якісь справи в Стамбулі: сусід праворуч - працював чи працює в туристичній компанії, сусід навпроти - нібито професор університету в Стамбулі. Зверху мешкає в дворівневій квартирі син нашого голови ОСББ - тримає магазин жіночого одягу в Анталії - а "пасеться" товаром в Стамбулі. Батько йому допомагає. Сусід нижче - йому десь 30 років - весь час "мотається" у справах в Молдову, а має квартиру в Стамбулі - що інтересно - там зазвичай мешкає його жінка, а він більшу частину мешкає все ж в Анталії - без жінки досить приємно проводить час - то в спортивний зал неподалік, то плов зготує та покличе в компанію чоловіків мене, то... ну, не скажу. Але любить повторювати: "Ağlamakla yar ele girmez - сльозами кохану не доб"єшся..." Ну, знає чим... Коротше, вони мене умовили купити квартиру в Стамбулі. На тихій вуличці, яка нагадує вулиці десь в районі Place Pigalle в Парижі (вперше побував у Парижі в 1998 році і мешкав у готелі на Place Pigalle і багато походив по тих вуличках - копію тих вуличок знайшов в Стамбулі. Вуличка ось тут: Квартира ось моя, перший поверх, ліворуч від сходів: Піді мною - житловий "нульовий поверх". Загальний вигляд вулиці тут: Бруківка, між бруківкою та бордюрами - укладено кам’яні водостоки - ну все, як в Парижі. Навіть колір будинків такий самий - пісочний. Параметри квартири: - квартира відремонтована 3 роки тому, і весь будинок зданий в експлуатацію в 2015 році. - квартира "2+1" - саме таку квартиру хотіла купити жінка в Анталії замість нашої "1+1" - я про це писав. - площа 65 кв.м. (маненька, в мене у Львові - 75 кв. м). - ціна 250 000 турецьких лір.
З цього і почнемо: я писав вже, шо 10 днів тому сталася приємна несподіванка - раптом - на рівному місці - турецька ліра впала до курсу 6,24 ліри за долар. Цим скористалися всі мою друзі та я особисто. - не смійтеся: приятель (ім’я видалено - він переїхав в Анталію з (назву міста в Україні видалено)) все мріяв купити триколісний ровер їздити на базар - коштує 1650 лір - здавалося йому дорого - раптом стало дешево, купив. З картки списали бакси по 6,20. Інтернет-магазин, прийшов йому ровер додому так, що задня частина триколісного ровера була зібрана на фабриці, а передню треба було збирати самому. - другий приятель в понеділок того щасливого тижня купив автівку не нову Hyundai Accent - але майже даром - за 19500 лір - бідкався, що віддавав гроші в понеділок, а не у вівторок - вийшла б в доларах дешевше. - син Голови ОСББ купив - я про це теж писав - у четвер того тижня за 164 000 лір або 164000/6,20 = 26450 новий Hyundai Tucson (бензин). - ну а я купив квартиру, 250 000/6,20= 40 320 доларів. Оформлення: - податок державі "Республіка Туреччина" - 3% від вартості - 1 210 доларів. - оплата послуг Державного кадастру - 600 лір або 100 доларів. - укладення Договору та підключення води - 450 лір. - укладення Договору та підключення електрики - 150 лір.
Дуже близько до однієї із артерій міста - там дуже шумно, і великий рух, але є зупинка міського транспорту, пішохідний естакадний перехід - праворуч вверх - супермаркет MIGROS. Якщо перейти той пішохідний міст трохи вверх - ліворуч - цілий район з великим життям: банки та магазини.
Квартиру оформив на жінку. Ще точно не знаю, як саме буду використовувати. Boş gezen boklu örmeyi tez bulur - не помиляється той, хто нічого не робить. Зараз квартира зовсім пуста, треба зробити невеличкий косметичний ремонт. Поки що домовився із управителем будинка, щоби пофарбували - освіжили - стіни. Alın terlemeyince mal kazanılmaz - "поки лоб не спітнієш, добра не зарабиш"... В четвер та п"ятницю провідав мою прєлєсть. Вивчав, де можна вигулювати собаку - тут є проблема - все геть - бруківка. При мені собака наклав кучу - прибирав швидше у поліетиленовий пакет, аж стидно було... бруківка ж... ну прямо - Париж... (досить гладка поверхня бруківки, до речі). Просто скористався моментом. Bügünün işini yarına bırakma - не відкладуй на завтра то, що можеш зробити сьгодні", або "Не зівай Хомко, на те й ярмарок!" На сьогодні 1 долар = 5,84 ліри.
Востаннє редагувалось akurt в Нед 02 чер, 2019 15:49, всього редагувалось 1 раз.
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).