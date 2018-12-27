"Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість."

Додано: Нед 02 чер, 2019 15:10

триколісний ровер

стало дешево

(Досвід купівлі квартири в Стамбулі або "За яким пристаєш, такий сам стаєш. На турецькій мові: "Körle yatan şaşı kalkar")Для мене було це досить дивним, але в моєму будинку із 19 квартир реально постійно мешкають не більше, ніж в 14-ти квартирах. Весь час мешканці з цих 14 теж "мігрують" - при цьому не виселяються, а десь тимчасово зникають.Як з’ясувалося: всі мають квартири в Стамбулі, а квартиру в Анталії використовують для задоволення власного. У кожного свої якісь справи в Стамбулі:сусід праворуч - працював чи працює в туристичній компанії, сусід навпроти - нібито професор університету в Стамбулі.Зверху мешкає в дворівневій квартирі син нашого голови ОСББ - тримає магазин жіночого одягу в Анталії - а "пасеться" товаром в Стамбулі. Батько йому допомагає.Сусід нижче - йому десь 30 років - весь час "мотається" у справах в Молдову, а має квартиру в Стамбулі - що інтересно - там зазвичай мешкає його жінка, а він більшу частину мешкає все ж в Анталії - без жінки досить приємно проводить час - то в спортивний зал неподалік, то плов зготує та покличе в компанію чоловіків мене, то... ну, не скажу. Але любить повторювати: "Ağlamakla yar ele girmez - сльозами кохану не доб"єшся..." Ну, знає чим...Коротше, вони мене умовили купити квартиру в Стамбулі. На тихій вуличці, яка нагадує вулиці десь в районі Place Pigalle в Парижі (вперше побував у Парижі в 1998 році і мешкав у готелі на Place Pigalle і багато походив по тих вуличках - копію тих вуличок знайшов в Стамбулі.Вуличка ось тут:Квартира ось моя, перший поверх, ліворуч від сходів:Піді мною - житловий "нульовий поверх".Загальний вигляд вулиці тут:Бруківка, між бруківкою та бордюрами - укладено кам’яні водостоки - ну все, як в Парижі.Навіть колір будинків такий самий - пісочний.Параметри квартири:- квартира відремонтована 3 роки тому, і весь будинок зданий в експлуатацію в 2015 році.- квартира "2+1" - саме таку квартиру хотіла купити жінка в Анталії замість нашої "1+1" - я про це писав.- площа 65 кв.м. (маненька, в мене у Львові - 75 кв. м).- ціна 250 000 турецьких лір.З цього і почнемо: я писав вже, шо 10 днів тому сталася приємна несподіванка - раптом - на рівному місці - турецька ліра впала до курсу 6,24 ліри за долар. Цим скористалися всі мою друзі та я особисто.- не смійтеся: приятель (ім’я видалено - він переїхав в Анталію з (назву міста в Україні видалено)) все мріяв купитиїздити на базар - коштує 1650 лір - здавалося йому дорого - раптом, купив. З картки списали бакси по 6,20. Інтернет-магазин, прийшов йому ровер додому так, що задня частина триколісного ровера була зібрана на фабриці, а передню треба було збирати самому.- другий приятель в понеділок того щасливого тижня купив автівку не нову Hyundai Accent - але майже даром - за 19500 лір - бідкався, що віддавав гроші в понеділок, а не у вівторок - вийшла б в доларах дешевше.- син Голови ОСББ купив - я про це теж писав - у четвер того тижня за 164 000 лір або 164000/6,20 = 26450 новий Hyundai Tucson (бензин).- ну а я купив квартиру, 250 000/6,20=доларів.Оформлення:- податок державі "Республіка Туреччина" - 3% від вартості - 1 210 доларів.- оплата послуг Державного кадастру - 600 лір або 100 доларів.- укладення Договору та підключення води - 450 лір.- укладення Договору та підключення електрики - 150 лір.Дуже близько до однієї із артерій міста - там дуже шумно, і великий рух, але є зупинка міського транспорту, пішохідний естакадний перехід - праворуч вверх - супермаркет MIGROS.Якщо перейти той пішохідний міст трохи вверх - ліворуч - цілий район з великим життям: банки та магазини.Квартиру оформив на жінку.Ще точно не знаю, як саме буду використовувати.Boş gezen boklu örmeyi tez bulur - не помиляється той, хто нічого не робить.Зараз квартира зовсім пуста, треба зробити невеличкий косметичний ремонт.Поки що домовився із управителем будинка, щоби пофарбували - освіжили - стіни.Alın terlemeyince mal kazanılmaz - "поки лоб не спітнієш, добра не зарабиш"...В четвер та п"ятницю провідав мою прєлєсть. Вивчав, де можна вигулювати собаку - тут є проблема - все геть - бруківка. При мені собака наклав кучу - прибирав швидше у поліетиленовий пакет, аж стидно було... бруківка ж... ну прямо - Париж... (досить гладка поверхня бруківки, до речі). Просто скористався моментом.Bügünün işini yarına bırakma - не відкладуй на завтра то, що можеш зробити сьгодні", або "Не зівай Хомко, на те й ярмарок!"На сьогодні 1 долар = 5,84 ліри.