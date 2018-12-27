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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 299300301302>
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 10:54

  akurt написав:Приятелі вирішили, нарешті, ЖИТИ БАГАТШЕ, НІЖ ЖИВУТЬ БАГАТО ЗАРАЗ, і вигнати із хати зятя-неробу, бо немає ніякої корист


  akurt написав:Від зятя, якого вигнали - все ж таки є користь: крім того, що від нього народилася двійка дітей - тобто дітоспроможний - запрошують на перетримку собаки, коли відлітають на відпочинок на Мальорку.
Годує зять сумлінно овчарку. Німецьку. Велику. Володарі залишають тому "пріходящєму" екс-зятю і корм для собаки, і гроші на прокорм зятя під час годування собаки.

Зять - це пан Акурт? Тому що він ніхрена не робить, лише днями розписує тут, як гуляє з собакою, роздивляється турецькі дороги і нерухомість та споживає найдешевші йогурт і рибу. Вельми схоже, чи не так???
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 23:32

А слабО, поки akurt смакує пиво в центрi Romania, розказати нам, нещасним, про нерухомість: саме за темою гілки, на що саме вдалося заробити сумлінноою працею, чи дійсно на кожну дитинку - сподіаюся, що є - по власній кімнаті (в США - наприклад - саме така умова при купівлі будинка - кожен член родини повинен мати окрему кімнату. Ось син приятелів - я писав - продав хату в селі за 250 000 доларів, виїхав із родиною на прожиття жебрацьке в штат Майямі - то купив 2-поверховий будинок із 4-ма спальнями - бо троє ж дітей, і менше не дозволяється законами штату), як вдалося заробити на вашу квартиру - то перша в житті, чи ні; що ви такого зробили в житті, чого досягли, що - головне - можете порадити людям?
Тобто, чим життя закінчилося? Якими таким надбаннями: ну, може, патенти які маєте на корисні винаходи, жінка може з базарю тягає картоплю та моркву в новий якийсь спосіб, що руки не відриваються, маму може забезпечили квартирою, батькові може спіннінга купили, діточок може не голих/босих - і - дай Боже - НЕхворих маєте?
Не соромтесь.
Нагадаю, що ви вже 4 (чотири) рази вiдмовлялися назвали навiть мiсто, в якому живете/iснуете.
Не соромтесь своего мiста та своiх досягнень.
Умовте нас купити квартиру в вашому будинку/мікрорайоні/районі/місті/області/країні/частині Земної кулі.
Чекатимемо.

Что лучше: квартира в Париже или в Стамбуле?
(Опыт покупки квартиры в Стамбуле)

(Текст будет, но не сегодня).

Болгария: стоит ли покупать квартиру в Болгарии?
(Рассуждения по итогом визита в Болгарию)

(Текст будет, но не сегодня)

P.S. Никак не могу понять, из чего румыны делают бензин. А95 - 1 литр - 5,75 леи или 1,38 доллара литр - как только залил - у авто слева и справа выдвинулись крылья и расход упал до 8,7 литра на 100 км пути.
Никак мне могу понять, из чего румыны делают продукты - зашел в супермаркет LIDL - скупился на 50 лей или 12,5 доллара или на 324 гривны:
- палка Салями длиной в пол-метра...
- упаковка пива 6 банок на вечер себе, любимому....
- какое-то дивное немецкое пиво жене в стеклянной 1-литровой бутылке жене...
- буханка хлеба...
- 2 банки йогуртов...
- 1 бутылка кефира...
- нарезка ветчины - упаковка...
- лосось копченый (пачка 100 граммов)... повезло, как раз на акцию попал).
Еще не помню что - надо чек глянуть.
Никак мне могу понять, из чего румыны делают автодороги: очень приличные двухполосные трассы в каждом направлении, с шикарной разметкой и знаками. И это - не автомагистрали, я еду в сторону Украины как бы даже и по второстепенным трассам. Не было ни одной щербинки и выбоины по дороге.
- никак не могу понять, из чего румыны делают отели - огромный номер в отеле (без завтрака) - 98 лей или 24 доллара или - 650 гривен - служащий за стойкой разговаривать даже на итальянском - в номере идеальная чистота, мыло, шампуни, полотенца, вообще все прямо стерильно. Замечу, я путешествую с собакой массой 40 кг и мне не каждый отель подходит, точнее я не каждому отелю подхожу. В отеле кофе Эспрессо - на 1 доллар - 4 чашки. Не 4 доллара чашка, а на 1 доллар - 4 чашки.

Так, некогда писать:
во-первых, дергают уже из Днепра и Запорожья - просят уточнить данные карты Привата для сбрасывания бабулетов и бабулетиков.
- во-вторых ждем развернутый рассказ от моего друга Ftant'a (затаив дыхание, слава Богу, хоть кто-то нас научит жить сытно, умело и красиво).
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 20:20

  akurt написав: Эйфория прошла, когда меня отравили в кафе "Зенек" в самом центре.
Вот вокруг такие хорошие и такие милые люди. Просто взяли и отравили. Честно, не ожидал.
Вот тогда я подумал, что что-то не так.



  Долярчик написав:...в багатьох Ваших постах - є над чим задуматись!
Дякую Вам! - перший пост - взагалі, "бомба"!


Особливо про те, як пан "письменник" отруївся несвіжими пельменями в львівській забігайлівці і образився на увесь Львів. На офіціантів і кондукторів,сантехніків і касирів.
А в Туреччині, від споживання п.Акуртом дешевого йогурту і дешевої риби - чи не було проблем з шлунком???

Рекомендую любителям закладів громвдського харчування мати при собі упаковку "Фталазолу". При можливих проблемах - зразу ж прийняти 2 табл, через півдня - ще дві. І не буде потреби ображатись на увесь Стамбул чи увесь Львів(((
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 22:49

Пан Frant!
Дякуючи останньому посту, я згадав знамениту фразу із старого фільму Ельдара Рязанова:
- "Корнет - Вы женщина?"
Враження, що у вас, шановний, "критичні дні" - кожного дня.
Повідомляю:
- Ви не відповіли, на якому клаптику Земної кулі ви живете, які Патенти маєте, чи не відриває жінка руки торбами із картоплею та морквою, щоби вас прогодувати, та яку користь людству Ви особисто принесли. З цього приводу мені сподобалося оголошення в туалеті на АЗС в Румунії: там написано, що руки після туалету (я сподіваюся, що ви читали в книжках, що таке "туалет", "руки", "мило") варто не витирати, а сушити електрополотенцем, тому що: 1 т паперу для туалету - то 3 дерева віком 100 років та 75 000 літрів води на його виготовлення.

- ви НЕ ЗНАЄТЕ, що я не їв те, що ви написали вище, в кафе "Зенек" у Львові. Тобто банальна брехня. Як на базарі... Вам який розмір спідниці? - 46. - Ось 46. А мені ще й тещі треба... - Який розмір? - 56. - Він же й 56! Беріть.

- ви не знаєте, що люди інколи користуються закладами ГРОМАДСЬКОГО харчування. Вони саме того й називаються: "заклади ГРОМАДСЬКОГО харчування": ідальні, кафе, ресторани... Навіть в селах є. Ви на хуторі живете? Там немає.

- Ви не знаєте головне: кафе "Зенек" - згадане вище - у Львові ЗАКРИТО (ЗАК_РИ_ТО) в зв"язку із численними отруєннями відвідувачів та неякісним обслуговуванням.

Можете взяти в оренду приміщення. Рекомендую. Не кафе, а місце.
ЩОСЬ У ВАС В ЄДИНОМУ ЖИТТІ НА ЦІЙ ЗЕМНІЙ КУЛІ ВСЕ ДУЖЕ ДУЖЕ ДУЖЕ ДУЖЕ ПОГАНО.
На жаль...

P.S. Цей форум чим є гарним: дозволяє виявити цікавих осіб та попередити іх присутність в радіусі 10 км від місця проживання.
Уявіть собі: це - ваш сусід по під"їзду.

Цікаво: скільки пану Frant'y літ? Рекомендує "Фталазол"... Застарілий засіб минулого (!!!) сторіччя. Це - історя медикаментів. Приблизно, як намазування дурної голови нафтою. Чи "колонотерапія" та "урінотерапія". Оскільки моя мама працювала на "Швидкій допомозі" і на сьогодні 3 (три) родича - медики (один - за кордоном), то повідомляю: Фталазол давно не застосовується при шлукових розкладах, хоча і є в продажу. Найсучаснійший безвредний засіб (не всмоктується в кров, а просто попадає в прямий кишківник) - рекомендую брати в дорогу - польского або українського виробництва - "Ніфуроксазід".
Хай Бог милує мати серед сусідів таких порадників: ще й отрутою - фталілсульфатіазолом - нагодують... (Пригнічення росту кишкової палички зменшує синтез вітамінів групи В (тіамін, рибофлавін, нікотинамід), що може спричинити гіповітаміноз. Алергічні реакції (висип, пропасниця, агранулоцитоз, пластична анемія)).
Перехрестимося...
Ще раз перехрестимося...
Хай Бог милує...
Тьху-тьху-тьху...
Востаннє редагувалось akurt в Нед 02 чер, 2019 06:53, всього редагувалось 3 разів.
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 23:25

Нагадаю читачам, що ця гілка має назву:
"Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість."
Пррошу форумчан висловитися на цю тему.

Нагадю, що "засвітилася" та зникла невідома нова особа, яка тут анонсувала дивну в своєму житті подію: купила нерухомість в Північній Італії І зникла. Оскільки я там часто бував, думаю, привалило камнням - там гори.
Нагадаю, що більшість дописувачів на цій гілці якось не взмозі відповідати на прості поставлені запитання, особливо дивує, що не можуть пригадати назви міста, в якому живуть.
Тут варто робити так: писати нам 1-2-3 букви із назви - а ми спробуємо вгадувати.
Бо бач же воно як... Забув, як такі провали в пам"яті називають психотерапевти.
Востаннє редагувалось akurt в Нед 02 чер, 2019 07:14, всього редагувалось 1 раз.
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 05:24

4342401:Frant"]
  akurt написав:Від безсілля.
Я це пояснюю поганим харчуванням.


  akurt написав:. кафе "Зенек" - згадане вище - у Львові ЗАКРИТО (ЗАК_РИ_ТО) в зв"язку із численними отруєннями відвідувачів та неякісним обслуговуванням.
.



Все таки - чи були на території Туреччини випадки отруєння пана Акурта несвіжими пельменями чи перетермінованим йогуртом?

Заклади громадського харчування нижнього, найдешевшого сегменту в Туреччині - чи кращі за подібні "забігайлівки" в Україні?

Як часто пан Акурт вживає "Фталазол" (перепрошую, "Ніфуроксазид") після закладів громадського харчування???

Чи записує пан "письменник" статистику своїх нещасливих пригод в дешевих кафе?
_______
Пане "письменник", я маю не тільки патенти. І дитинство у мене було достойним, на відміну від вас.
Востаннє редагувалось Frant в Нед 02 чер, 2019 07:36, всього редагувалось 8 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 06:59

- Дякую Вам, Ваша думка для нас дуже цікава.
(із стенограми наради президента України В.Зеленського із головами фракцій Верховної Ради України).
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 15:10

Що краще: квартира в Парижі або в Стамбулі?

(Досвід купівлі квартири в Стамбулі або "За яким пристаєш, такий сам стаєш. На турецькій мові: "Körle yatan şaşı kalkar")

Для мене було це досить дивним, але в моєму будинку із 19 квартир реально постійно мешкають не більше, ніж в 14-ти квартирах. Весь час мешканці з цих 14 теж "мігрують" - при цьому не виселяються, а десь тимчасово зникають.
Як з’ясувалося: всі мають квартири в Стамбулі, а квартиру в Анталії використовують для задоволення власного. У кожного свої якісь справи в Стамбулі:
сусід праворуч - працював чи працює в туристичній компанії, сусід навпроти - нібито професор університету в Стамбулі.
Зверху мешкає в дворівневій квартирі син нашого голови ОСББ - тримає магазин жіночого одягу в Анталії - а "пасеться" товаром в Стамбулі. Батько йому допомагає.
Сусід нижче - йому десь 30 років - весь час "мотається" у справах в Молдову, а має квартиру в Стамбулі - що інтересно - там зазвичай мешкає його жінка, а він більшу частину мешкає все ж в Анталії - без жінки досить приємно проводить час - то в спортивний зал неподалік, то плов зготує та покличе в компанію чоловіків мене, то... ну, не скажу. Але любить повторювати: "Ağlamakla yar ele girmez - сльозами кохану не доб"єшся..." Ну, знає чим...
Коротше, вони мене умовили купити квартиру в Стамбулі. На тихій вуличці, яка нагадує вулиці десь в районі Place Pigalle в Парижі (вперше побував у Парижі в 1998 році і мешкав у готелі на Place Pigalle і багато походив по тих вуличках - копію тих вуличок знайшов в Стамбулі.
Вуличка ось тут:
Зображення
Квартира ось моя, перший поверх, ліворуч від сходів:
Зображення
Піді мною - житловий "нульовий поверх".
Загальний вигляд вулиці тут:
Зображення
Бруківка, між бруківкою та бордюрами - укладено кам’яні водостоки - ну все, як в Парижі.
Навіть колір будинків такий самий - пісочний.
Параметри квартири:
- квартира відремонтована 3 роки тому, і весь будинок зданий в експлуатацію в 2015 році.
- квартира "2+1" - саме таку квартиру хотіла купити жінка в Анталії замість нашої "1+1" - я про це писав.
- площа 65 кв.м. (маненька, в мене у Львові - 75 кв. м).
- ціна 250 000 турецьких лір.

З цього і почнемо: я писав вже, шо 10 днів тому сталася приємна несподіванка - раптом - на рівному місці - турецька ліра впала до курсу 6,24 ліри за долар. Цим скористалися всі мою друзі та я особисто.
- не смійтеся: приятель (ім’я видалено - він переїхав в Анталію з (назву міста в Україні видалено)) все мріяв купити триколісний ровер їздити на базар - коштує 1650 лір - здавалося йому дорого - раптом стало дешево, купив. З картки списали бакси по 6,20. Інтернет-магазин, прийшов йому ровер додому так, що задня частина триколісного ровера була зібрана на фабриці, а передню треба було збирати самому.
- другий приятель в понеділок того щасливого тижня купив автівку не нову Hyundai Accent - але майже даром - за 19500 лір - бідкався, що віддавав гроші в понеділок, а не у вівторок - вийшла б в доларах дешевше.
- син Голови ОСББ купив - я про це теж писав - у четвер того тижня за 164 000 лір або 164000/6,20 = 26450 новий Hyundai Tucson (бензин).
- ну а я купив квартиру, 250 000/6,20= 40 320 доларів.
Оформлення:
- податок державі "Республіка Туреччина" - 3% від вартості - 1 210 доларів.
- оплата послуг Державного кадастру - 600 лір або 100 доларів.
- укладення Договору та підключення води - 450 лір.
- укладення Договору та підключення електрики - 150 лір.

Дуже близько до однієї із артерій міста - там дуже шумно, і великий рух, але є зупинка міського транспорту, пішохідний естакадний перехід - праворуч вверх - супермаркет MIGROS.
Якщо перейти той пішохідний міст трохи вверх - ліворуч - цілий район з великим життям: банки та магазини.

Квартиру оформив на жінку.
Ще точно не знаю, як саме буду використовувати.
Boş gezen boklu örmeyi tez bulur - не помиляється той, хто нічого не робить.
Зараз квартира зовсім пуста, треба зробити невеличкий косметичний ремонт.
Поки що домовився із управителем будинка, щоби пофарбували - освіжили - стіни.
Alın terlemeyince mal kazanılmaz - "поки лоб не спітнієш, добра не зарабиш"...
В четвер та п"ятницю провідав мою прєлєсть. Вивчав, де можна вигулювати собаку - тут є проблема - все геть - бруківка. При мені собака наклав кучу - прибирав швидше у поліетиленовий пакет, аж стидно було... бруківка ж... ну прямо - Париж... (досить гладка поверхня бруківки, до речі). Просто скористався моментом.
Bügünün işini yarına bırakma - не відкладуй на завтра то, що можеш зробити сьгодні", або "Не зівай Хомко, на те й ярмарок!"
На сьогодні 1 долар = 5,84 ліри.
Зображення
Востаннє редагувалось akurt в Нед 02 чер, 2019 15:49, всього редагувалось 1 раз.
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 15:48

akurt, такой брюльянт выхватили в Стамбуле!!! 30 минут до ближайших достопримечательностей? Хорошо, закроете и кушать квартира не просит ;) А Стамбул хорош, жаль что-то что можно сдавать 250К$... :)
stm
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 16:33

Pані stm - можете не вірити, але я ж ніколи не брешу - їхав за кермом із Анталії через Стамбул - де - як ви бачите - мав справи - потім через Болгарію та Румунію - і згадав про саме вас.
Але не пригадаю, яке питанння хотів задати.
Тому задоволений, що Ви ще тут щось і читаєте.
Згадаю запитання - напишу.

Ви знаєте, Стамбул мене цього разу вразив сильно. Я багато разів в ньому бував - але кожного разу бачиш його по-іншому. велика різниця5 літак, чи авто. Ви турист - чи не турист...
Перше сильно вразило таке: раптом GPS навігатор сказав, що знайшов іншу дорогу до моєї "прєлесті" - яка на 12 хвилин коротше - треба було натиснути кнопку "Згоден" - я натиснув - і він мене повів про зовсім новим автодорогам на під"їзді до Стамбулу в районі другого аеропорту Стамбулу - аеропорту імені Сабіхи Гокчен. Ось чесно скажу - Ви ж знаєте - я за кермом проїхав "і Крим, і Рим" - і ось за тиждень вже буду їздити дорогами США (тут хтось із загублених нервовими хворобами писав, що я все брешу і брешу - ну, то справа лікарів), то я таких автодоріг не бачив ні в США, ні в Німеччині: все нове, 4 полоси в кожному напрямку.

Другим по черзі вразив тунель - найглибший в світі під водою - із Азії в Туреччину. Признаюсь, трохе хвилювався. Супер: проскочив так, що й не помітив. От же інженери!!!! Уявіть собі - їдеш під землею - потихеньку дорога вниз та вниз - потім тунель - і раптом бачиш над собой - то стеля тунелю - море!!!
Не знаю, що воно таке було - ніби-то проїзд коштує 18 лір - 72 гривні - перевірив на сайті дорожньої служби Туреччини - вони фіксують всі проїзди по платних дорогах - немає нічого там.
В мене було на рахунку 40 лір - там все записано, залишок - 9,75 лір - а останній проїзд від Стамбулу до Едірне коштує 12,25 лір - не змогли списати, то я "кинув" сьогодні туди 10 лір - щоби не лаялися. До речі, картка Привату працює, але списання грошей не відбувається - слава Богу - в Україні працює телефон турецький в режимі роумінгу та поповнив турецькою карткою.
В мен із собою 2 смартфони завжди.

Третє: всі знають Стамбул як "Голуба мечеть" та султанський палац - старий та новий.
Але не всі знають, що то - місто хмарочосів.
Їдеш і дивуєшся.

Так ось - для тих, хто виїхав із тунелю Avrazya - окрема швидкісна смуга по європейській частині Стамбулу...

Четверте: там берег моря - парк - де, як і в Анталії - БЕЗКОШТОВНО надають всім місця і мангали.
Уявіть собі: на годиннику 20-00 - на березі моря в тому парку силенна купа людей - РАМАЗАН (!!!) - о 20-01 можна їсти та пити: запалюють тисячі людей тисячі мангалів - диму було - я все їхав та їхав - глянув на годинник авто - 20-14 - по дорозі до моєї "прєлєсті" - більше, ніж сьогодні диму у росіян, які підривали тротилом власних громадян десятками....
Востаннє редагувалось akurt в Нед 02 чер, 2019 16:38, всього редагувалось 1 раз.
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
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Про нерухомість у Києві останнім часом 1, 2, 3, 4
RealtyExpert » Пон 20 тра, 2019 17:04
31 2525
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П'ят 31 тра, 2019 11:39
RealtyExpert
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 5, 6, 7
change_pm » Чет 27 гру, 2018 12:13
66 10724
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П'ят 31 тра, 2019 11:31
change_pm

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