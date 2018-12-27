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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 299300301302
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 16:36

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Akurt,
Интересно, какая у вас мотивация покупки квартиры в Стамбуле? Уговорили соседи-друзья? Или потому что дешево и думаете, что цена выростет?

ps. Я в свое время инвестировал в 3+1 недалеко от вашей прелести в Стамбуле. 86 метров и по-моему около 220 тыс лир за котлован, но курс тогда совсем другой был (около 2 или 2.7 лир за доллар). Готовое рядом стоило от 250к за ту же площадь, но оставался полный неликвид.

С инвестицией не вышло, но деньги+компенсацию застройщик вернул.

pps. Ценник вашей покупки показывает, что долларовые инвестиции в развивающиеся страны приносят убыток в долларах.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 16:54

Вы правы про курс и цифры; был курс и 1,73 даже в - кажется - 2015 году: я тот дом, котором живу в Анталии, присмотрел еще в 2015 году - он еще строился, потом стоял возле него в сентябре 2016 с друзьями - мы вместе путешествовали на арендованном авто - курс был 2,72 и вот в 2017 осенью я плаваю в море, а курс "скаканул" неожиданно до 3,51 - и сразу я дал команду одному из сыновей перечислить мне из США деньги - там было в продаже еще 3 или 4 квартиры - все выкуплены были за неделю (!!!).
Жена подсчитала (может, она ошибается), что мы сэкономили чуть ли не 20 000 долларов от того, что не купили в 2015.
Я купил в сентябре 2017 - если бы подождал пару-тройку дней - то еще сэкономил бы.
Но это "Вилами по воде писано" - продавец/застройщик тоже же не дурак...
Помню, что мне вся бытовая техника: всё - LG - два кондиционера, посудомойка, стиралка и холодильник обошлись в 3 000 долларов - и это для меня получилось как бы даром.
Потому что я дал задаток в 600 долларов и об этом была написана в присутствии турецких свидетелей расписка. Пока решался финансовый вопрос - там в расписке была прописана конечная дата - кажется, 10 октября 2017 - курс опять поменялся и вот и вышла экономия в 3 000 долларов.
Реально я купил квартиру за 49 000 наличных долларов, конвертировав их в турецкую лиру прямо в банке, на мой счет пришли деньги из США от одного из сыновей.

Так что квартира в Стамбуле пусть побудет: будет видно, я 10 июня уезжаю в Киев, а 11 июня улетаю в США.

P.S. Вероятно сегодня из Алании во Львов улетает один мой знакомый - который слегка лоханулся - правда, не по схеме, почти описанной выше - и все из-за того, что НЕ ПОСЛУШАЛ меня.
В декабре я писал тут - он с приятелем прилетел в Аланию - приятель его - друг одного из самых известных лиц в Украине по распилу комсомола - купил 2 объекта недвиги крутых на 250 000 евро. Продаваны поили и кормили их самым дорогим виски. И этот мой приятель - а я ждал его в Анталии - с дуру купил сразу 3 (три) квартиры "однушки" каждую по 26 500 евро.
Ему по ушам наездили под виски и танцующую голенькую Гульнару, что он в одной будет жить, а две сдавать по 600 евро в месяц. На этом и "купился"... А это была ложь.
Он дал задаток - сперва врал, что 3 000 евро, потом проболтался, что 5 000 евро, и вот сейчас он в Алании пытается эти деньги - я думаю, что там все 10 000 евро - забрать.
Будут новости - напишу, но - думаю - задаток ему не отдадут.
НЕ ПОСЛУШАЛ МЕНЯ И ЕЩЕ И ОБМАНУЛ МЕНЯ.
А Бог всё видит...

РЕАЛЬНО ПОНРАВИЛОСЬ:
  change_pm написав:pps. Ценник вашей покупки показывает, что долларовые инвестиции в развивающиеся страны приносят убыток в долларах.

Я прошу прощения за мою безграмотность и недомыслие:
а) Вы Украину к какому классу стран относите? Ну серьёзно... напишите.
б) напоминаю тему ветки: "Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість". Вы в какой стране купили нерухомість [ДЛЯ СЕБЯ]? Куда инвестировали? Могу подсказать - собственно - я уже много раз подсказывал - адреса.

change_pm!
Очень бы просил попытаться ответить на вопрос пана Долярчика. Это как раз о том, о чем вы пишете: об инвестиции в развивающиеся страны.
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Мне некогда - я с ним договорился о встрече для передачи во Львове моего приза - упаковки румынского пива (4 банки), как я и обещал.
Бог - свидетель. И форумчане.
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 17:33

  akurt написав:Вы правы про курс и цифры; был курс и 1,73 даже в - кажется - 2015 году: я тот дом, котором живу в Анталии, присмотрел еще в 2015 году - он еще строился, потом стоял возле него в сентябре 2016 с друзьями - мы вместе путешествовали на арендованном авто - курс был 2,72 и вот в 2017 осенью я плаваю в море, а курс "скаканул" неожиданно до 3,51 - и сразу я дал команду одному из сыновей перечислить мне из США деньги - там было в продаже еще 3 или 4 квартиры - все выкуплены были за неделю (!!!).
Жена подсчитала (может, она ошибается), что мы сэкономили чуть ли не 20 000 долларов от того, что не купили в 2015.
Я купил в сентябре 2017 - если бы подождал пару-тройку дней - то еще сэкономил бы.
Но это "Вилами по воде писано" - продавец/застройщик тоже же не дурак...
Помню, что мне вся бытовая техника: всё - LG - два кондиционера, посудомойка, стиралка и холодильник обошлись в 3 000 долларов - и это для меня получилось как бы даром.
Потому что я дал задаток в 600 долларов и об этом была написана в присутствии турецких свидетелей расписка. Пока решался финансовый вопрос - там в расписке была прописана конечная дата - кажется, 10 октября 2017 - курс опять поменялся и вот и вышла экономия в 3 000 долларов.
Реально я купил квартиру за 49 000 наличных долларов, конвертировав их в турецкую лиру прямо в банке, на мой счет пришли деньги из США от одного из сыновей.

Так что квартира в Стамбуле пусть побудет: будет видно, я 10 июня уезжаю в Киев, а 11 июня улетаю в США.

P.S. Вероятно сегодня из Алании во Львов улетает один мой знакомый - который слегка лоханулся - правда, не по схеме, почти описанной выше - и все из-за того, что НЕ ПОСЛУШАЛ меня.
В декабре я писал тут - он с приятелем прилетел в Аланию - приятель его - друг одного из самых известных лиц в Украине по распилу комсомола - купил 2 объекта недвиги крутых на 250 000 евро. Продаваны поили и кормили их самым дорогим виски. И этот мой приятель - а я ждал его в Анталии - с дуру купил сразу 3 (три) квартиры "однушки" каждую по 26 500 евро.
Ему по ушам наездили под виски и танцующую голенькую Гульнару, что он в одной будет жить, а две сдавать по 600 евро в месяц. На этом и "купился"... А это была ложь.
Он дал задаток - сперва врал, что 3 000 евро, потом проболтался, что 5 000 евро, и вот сейчас он в Алании пытается эти деньги - я думаю, что там все 10 000 евро - забрать.
Будут новости - напишу, но - думаю - задаток ему не отдадут.
НЕ ПОСЛУШАЛ МЕНЯ И ЕЩЕ И ОБМАНУЛ МЕНЯ.
А Бог всё видит...

РЕАЛЬНО ПОНРАВИЛОСЬ:
  change_pm написав:pps. Ценник вашей покупки показывает, что долларовые инвестиции в развивающиеся страны приносят убыток в долларах.

Я прошу прощения за мою безграмотность и недомыслие:
а) Вы Украину к какому классу стран относите? Ну серьёзно... напишите.
б) напоминаю тему ветки: "Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість". Вы в какой стране купили нерухомість [ДЛЯ СЕБЯ]? Куда инвестировали? Могу подсказать - собственно - я уже много раз подсказывал - адреса.

change_pm!
Очень бы просил попытаться ответить на вопрос пана Долярчика. Это как раз о том, о чем вы пишете: об инвестиции в развивающиеся страны.
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Мне некогда - я с ним договорился о встрече для передачи во Львове моего приза - упаковки румынского пива (4 банки), как я и обещал.
Бог - свидетель. И форумчане.


Ну раз вы так решили написать про то, что обещали, то напомню, что лично мне год назад вы мед обещали привезти и уже год, как об этом забыли. Тут только Бог свидетель, т.к. общение было в личке.

Пану Долярчику я давал в свое время советы (и не я один), но он товарищ нерешительный, одни и те же вопросы в разной обертке одним и тем же людям задает. Видимо думает, что откроется какая то истина вдруг, до этого невидимая))
Так что раз вам так нравится, вы его и бебиситьте)))

И да, что это у вас за манера такая, вопросом на вопрос отвечать, не отвечать, и уводить дисскусии в сторону?
change_pm
 
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