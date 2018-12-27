Додано: Нед 02 чер, 2019 16:54

change_pm написав: pps. Ценник вашей покупки показывает, что долларовые инвестиции в развивающиеся страны приносят убыток в долларах. pps. Ценник вашей покупки показывает, что долларовые инвестицииприносят убыток в долларах.

Вы правы про курс и цифры; был курс и 1,73 даже в - кажется - 2015 году: я тот дом, котором живу в Анталии, присмотрел еще в 2015 году - он еще строился, потом стоял возле него в сентябре 2016 с друзьями - мы вместе путешествовали на арендованном авто - курс был 2,72 и вот в 2017 осенью я плаваю в море, а курс "скаканул" неожиданно до 3,51 - и сразу я дал команду одному из сыновей перечислить мне из США деньги - там было в продаже еще 3 или 4 квартиры - все выкуплены были за неделю (!!!).Жена подсчитала (может, она ошибается), что мы сэкономили чуть ли не 20 000 долларов от того, что не купили в 2015.Я купил в сентябре 2017 - если бы подождал пару-тройку дней - то еще сэкономил бы.Но это "Вилами по воде писано" - продавец/застройщик тоже же не дурак...Помню, что мне вся бытовая техника: всё - LG - два кондиционера, посудомойка, стиралка и холодильник обошлись в 3 000 долларов - и это для меня получилось как бы даром.Потому что я дал задаток в 600 долларов и об этом была написана в присутствии турецких свидетелей расписка. Пока решался финансовый вопрос - там в расписке была прописана конечная дата - кажется, 10 октября 2017 - курс опять поменялся и вот и вышла экономия в 3 000 долларов.Реально я купил квартиру за 49 000 наличных долларов, конвертировав их в турецкую лиру прямо в банке, на мой счет пришли деньги из США от одного из сыновей.Так что квартира в Стамбуле пусть побудет: будет видно, я 10 июня уезжаю в Киев, а 11 июня улетаю в США.Вероятно сегодня из Алании во Львов улетает один мой знакомый - который слегка лоханулся - правда, не по схеме, почти описанной выше - и все из-за того, что НЕ ПОСЛУШАЛ меня.В декабре я писал тут - он с приятелем прилетел в Аланию - приятель его - друг одного из самых известных лиц в Украине по распилу комсомола - купил 2 объекта недвиги крутых на 250 000 евро. Продаваны поили и кормили их самым дорогим виски. И этот мой приятель - а я ждал его в Анталии - с дуру купил сразу 3 (три) квартиры "однушки" каждую по 26 500 евро.Ему по ушам наездили под виски и танцующую голенькую Гульнару, что он в одной будет жить, а две сдавать по 600 евро в месяц. На этом и "купился"... А это была ложь.Он дал задаток - сперва врал, что 3 000 евро, потом проболтался, что 5 000 евро, и вот сейчас он в Алании пытается эти деньги - я думаю, что там все 10 000 евро - забрать.Будут новости - напишу, но - думаю - задаток ему не отдадут.НЕ ПОСЛУШАЛ МЕНЯ И ЕЩЕ И ОБМАНУЛ МЕНЯ.А Бог всё видит...РЕАЛЬНО ПОНРАВИЛОСЬ:Я прошу прощения за мою безграмотность и недомыслие:а) Вы Украину к какому классу стран относите? Ну серьёзно... напишите.б) напоминаю тему ветки: "". Вы в какой стране купили нерухомість [ДЛЯ СЕБЯ]? Куда инвестировали? Могу подсказать - собственно - я уже много раз подсказывал - адреса.Очень бы просил попытаться ответить на вопрос панаа. Это как раз о том, о чем вы пишете:Мне некогда - я с ним договорился о встрече для передачи во Львове моего приза - упаковки румынского пива (4 банки),Бог - свидетель. И форумчане.