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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 02 чер, 2019 16:36
Akurt,
Интересно, какая у вас мотивация покупки квартиры в Стамбуле? Уговорили соседи-друзья? Или потому что дешево и думаете, что цена выростет?
ps. Я в свое время инвестировал в 3+1 недалеко от вашей прелести в Стамбуле. 86 метров и по-моему около 220 тыс лир за котлован, но курс тогда совсем другой был (около 2 или 2.7 лир за доллар). Готовое рядом стоило от 250к за ту же площадь, но оставался полный неликвид.
С инвестицией не вышло, но деньги+компенсацию застройщик вернул.
pps. Ценник вашей покупки показывает, что долларовые инвестиции в развивающиеся страны приносят убыток в долларах.
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change_pm
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Додано: Нед 02 чер, 2019 16:54
Вы правы про курс и цифры; был курс и 1,73 даже в - кажется - 2015 году: я тот дом, котором живу в Анталии, присмотрел еще в 2015 году - он еще строился, потом стоял возле него в сентябре 2016 с друзьями - мы вместе путешествовали на арендованном авто - курс был 2,72 и вот в 2017 осенью я плаваю в море, а курс "скаканул" неожиданно до 3,51 - и сразу я дал команду одному из сыновей перечислить мне из США деньги - там было в продаже еще 3 или 4 квартиры - все выкуплены были за неделю (!!!).
Жена подсчитала (может, она ошибается), что мы сэкономили чуть ли не 20 000 долларов от того, что не купили в 2015.
Я купил в сентябре 2017 - если бы подождал пару-тройку дней - то еще сэкономил бы.
Но это "Вилами по воде писано
" - продавец/застройщик тоже же не дурак...
Помню, что мне вся бытовая техника: всё - LG - два кондиционера, посудомойка, стиралка и холодильник обошлись в 3 000 долларов - и это для меня получилось как бы даром.
Потому что я дал задаток в 600 долларов и об этом была написана в присутствии турецких свидетелей расписка. Пока решался финансовый вопрос - там в расписке была прописана конечная дата - кажется, 10 октября 2017 - курс опять поменялся и вот и вышла экономия в 3 000 долларов.
Реально я купил квартиру за 49 000 наличных долларов, конвертировав их в турецкую лиру прямо в банке, на мой счет пришли деньги из США от одного из сыновей.
Так что квартира в Стамбуле пусть побудет: будет видно, я 10 июня уезжаю в Киев, а 11 июня улетаю в США.P.S.
Вероятно сегодня из Алании во Львов улетает один мой знакомый - который слегка лоханулся - правда, не по схеме, почти описанной выше - и все из-за того, что НЕ ПОСЛУШАЛ меня.
В декабре я писал тут - он с приятелем прилетел в Аланию - приятель его - друг одного из самых известных лиц в Украине по распилу комсомола - купил 2 объекта недвиги крутых на 250 000 евро. Продаваны поили и кормили их самым дорогим виски. И этот мой приятель - а я ждал его в Анталии - с дуру купил сразу 3 (три) квартиры "однушки" каждую по 26 500 евро.
Ему по ушам наездили под виски и танцующую голенькую Гульнару, что он в одной будет жить, а две сдавать по 600 евро в месяц. На этом и "купился"... А это была ложь.
Он дал задаток - сперва врал, что 3 000 евро, потом проболтался, что 5 000 евро, и вот сейчас он в Алании пытается эти деньги - я думаю, что там все 10 000 евро - забрать.
Будут новости - напишу, но - думаю - задаток ему не отдадут.
НЕ ПОСЛУШАЛ МЕНЯ И ЕЩЕ И ОБМАНУЛ МЕНЯ.
А Бог всё видит...
РЕАЛЬНО ПОНРАВИЛОСЬ:
change_pm написав:
pps. Ценник вашей покупки показывает, что долларовые инвестиции в развивающиеся страны
приносят убыток в долларах.
Я прошу прощения за мою безграмотность и недомыслие:
а) Вы Украину к какому классу стран относите? Ну серьёзно... напишите.
б) напоминаю тему ветки: "Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
". Вы в какой стране купили нерухомість [ДЛЯ СЕБЯ]? Куда инвестировали? Могу подсказать - собственно - я уже много раз подсказывал - адреса.change_pm!
Очень бы просил попытаться ответить на вопрос пана Долярчик
а. Это как раз о том, о чем вы пишете: об инвестиции в развивающиеся страны.Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Мне некогда - я с ним договорился о встрече для передачи во Львове моего приза - упаковки румынского пива (4 банки), как я и обещал.
Бог - свидетель. И форумчане.
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
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akurt
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Додано: Нед 02 чер, 2019 17:33
akurt написав:
Вы правы про курс и цифры; был курс и 1,73 даже в - кажется - 2015 году: я тот дом, котором живу в Анталии, присмотрел еще в 2015 году - он еще строился, потом стоял возле него в сентябре 2016 с друзьями - мы вместе путешествовали на арендованном авто - курс был 2,72 и вот в 2017 осенью я плаваю в море, а курс "скаканул" неожиданно до 3,51 - и сразу я дал команду одному из сыновей перечислить мне из США деньги - там было в продаже еще 3 или 4 квартиры - все выкуплены были за неделю (!!!).
Жена подсчитала (может, она ошибается), что мы сэкономили чуть ли не 20 000 долларов от того, что не купили в 2015.
Я купил в сентябре 2017 - если бы подождал пару-тройку дней - то еще сэкономил бы.
Но это "Вилами по воде писано
" - продавец/застройщик тоже же не дурак...
Помню, что мне вся бытовая техника: всё - LG - два кондиционера, посудомойка, стиралка и холодильник обошлись в 3 000 долларов - и это для меня получилось как бы даром.
Потому что я дал задаток в 600 долларов и об этом была написана в присутствии турецких свидетелей расписка. Пока решался финансовый вопрос - там в расписке была прописана конечная дата - кажется, 10 октября 2017 - курс опять поменялся и вот и вышла экономия в 3 000 долларов.
Реально я купил квартиру за 49 000 наличных долларов, конвертировав их в турецкую лиру прямо в банке, на мой счет пришли деньги из США от одного из сыновей.
Так что квартира в Стамбуле пусть побудет: будет видно, я 10 июня уезжаю в Киев, а 11 июня улетаю в США.P.S.
Вероятно сегодня из Алании во Львов улетает один мой знакомый - который слегка лоханулся - правда, не по схеме, почти описанной выше - и все из-за того, что НЕ ПОСЛУШАЛ меня.
В декабре я писал тут - он с приятелем прилетел в Аланию - приятель его - друг одного из самых известных лиц в Украине по распилу комсомола - купил 2 объекта недвиги крутых на 250 000 евро. Продаваны поили и кормили их самым дорогим виски. И этот мой приятель - а я ждал его в Анталии - с дуру купил сразу 3 (три) квартиры "однушки" каждую по 26 500 евро.
Ему по ушам наездили под виски и танцующую голенькую Гульнару, что он в одной будет жить, а две сдавать по 600 евро в месяц. На этом и "купился"... А это была ложь.
Он дал задаток - сперва врал, что 3 000 евро, потом проболтался, что 5 000 евро, и вот сейчас он в Алании пытается эти деньги - я думаю, что там все 10 000 евро - забрать.
Будут новости - напишу, но - думаю - задаток ему не отдадут.
НЕ ПОСЛУШАЛ МЕНЯ И ЕЩЕ И ОБМАНУЛ МЕНЯ.
А Бог всё видит...
РЕАЛЬНО ПОНРАВИЛОСЬ:
change_pm написав:
pps. Ценник вашей покупки показывает, что долларовые инвестиции в развивающиеся страны
приносят убыток в долларах.
Я прошу прощения за мою безграмотность и недомыслие:
а) Вы Украину к какому классу стран относите? Ну серьёзно... напишите.
б) напоминаю тему ветки: "Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
". Вы в какой стране купили нерухомість [ДЛЯ СЕБЯ]? Куда инвестировали? Могу подсказать - собственно - я уже много раз подсказывал - адреса.change_pm!
Очень бы просил попытаться ответить на вопрос пана Долярчик
а. Это как раз о том, о чем вы пишете: об инвестиции в развивающиеся страны.Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Мне некогда - я с ним договорился о встрече для передачи во Львове моего приза - упаковки румынского пива (4 банки), как я и обещал.
Бог - свидетель. И форумчане.
Ну раз вы так решили написать про то, что обещали, то напомню, что лично мне год назад вы мед обещали привезти и уже год, как об этом забыли. Тут только Бог свидетель, т.к. общение было в личке.
Пану Долярчику я давал в свое время советы (и не я один), но он товарищ нерешительный, одни и те же вопросы в разной обертке одним и тем же людям задает. Видимо думает, что откроется какая то истина вдруг, до этого невидимая))
Так что раз вам так нравится, вы его и бебиситьте)))
И да, что это у вас за манера такая, вопросом на вопрос отвечать, не отвечать, и уводить дисскусии в сторону?
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change_pm
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Додано: Нед 02 чер, 2019 18:38
Это я то вопросом на вопрос отвечаю?
Прикольно...По-моему, кроме меня тут НИКТО ни на какие вопросы не отвечает.
НИ_КОГ_ДА.
И Вы тоже: вот вопрос про то, к какому классу стран вы относите Украину: где ответ?
То есть мне Вы написали, что я вкладываю деньги не так умно, как Вы вкладываете - я спрашиваю - куда же Вы вкладываете? Подскажите.
Молчание.Но раз вы ставите вопрос принципиально, то пожалуйста:
Цитата 1 (сегодня):
change_pm написав:
Akurt,
Интересно, какая у вас мотивация покупки квартиры в Стамбуле? Уговорили соседи-друзья? Или потому что дешево и думаете, что цена выростет?
Цитата 2 (сегодня):
akurt написав:
Як з’ясувалося: всі мають квартири в Стамбулі, а квартиру в Анталії використовують для задоволення власного.
...
Коротше, вони мене умовили купити квартиру в Стамбулі.
...
З цього і почнемо: я писав вже, шо 10 днів тому сталася приємна несподіванка - раптом - на рівному місці - турецька ліра впала до курсу 6,24 ліри за долар. Цим скористалися всі мою друзі та я особисто.
...
Ще точно не знаю, як саме буду використовувати.Boş gezen boklu örmeyi tez bulur
- не помиляється той, хто нічого не робить.
Теперь арифметика, она видна из моего текста: квартира продавалась за 240 000 лир при курсе 1 доллар=5,95 лир. Я думал, нужно ли это мне - хотя все мои друзья говорили, что стОит - они даже взяли в кредит в турецком банке. И рассказывали, под какие-то (немалые) проценты.
Я сомневался, спрашивая, сколько выгодно им было брать кредит в турецком банке в турецких лирах - проценты по кредиту не малые: кажется, то-ли 12, то ли 14% годовых.
Они мне с калькулятором подсчитали, что только на колебаниях курса лиры к доллару имеют большой выигрыш.
Считаем: 240 000 лир/5,95=40 366 долларов США.
Тут вдруг ни того - ни с сего доллар=6,24 лиры.
Квартира стоит 240 000 лир/6,20 (по 6,24 я не успел слить)=38 709 долларов США.
Как бы с неба на чашу весов раздумий упало 40366-38709=1656 долларов США.
Я сразу понял: "шара" (как говорят студенты
).
По крайней мере - получится даром налог на покупку недвижимости и все оформление.
Сегодня сам реально глазам не поверил: 1 доллар=5,84 лиры.
То есть 240 000/5,84=41 095 долларов США.
Эти цифры так подробно я не писал - но их было видно насквозь в тексте.
При этом, конечно, я рисковал: мог быть доллар сегодня и 7,15, как он был в июле прошлого года.
Но логика БЫЛА ДРУГАЯ: если за то, что просили 40 366 долларов, можно отдать только 38 709 долларов - то уже можно брать и не ждать, пока продавец "проснётся" и пересчитает цену квартиры.
У меня всё время на теме доллар-лира логика такая: если мне с Украины пришло, скажем, на карту турецкого банка 1 000 долларов, банк сделал принудительную конвертацию по текущему курсу мирового рынка (а не по курсу покупки-продажи банка
) и у меня на счету есть теперь лиры - я смотрю, что происходит на мировом рынке - курс продажи доллара всегда на 2 копейки (2 коруша
) - выше - я покупаю доллары, скажем - как последний раз - по 5,68 лиры за доллар.
На счету есть доллары. И я сплю спокойно.
Посмотрел утром курс - о! 6,10 - слил не раздумывая - будет он через 1 час 6,20 или не будет - мне не важно - Я ВСЕ РАВНО В ПРОФИТЕ.
Примерно так работают обменки в Украине - спросите в обменке - "Какой курс гривны к доллару будет завтра? Какой прогноз?" - НИ ОДНА ОБМЕНКА вам не ответит - их это совсем не интересует.
Они имеют на обороте и живут одним СЕГОДНЯШНИМ днем.
Люди не в обменке рассуждают по-другому и очень забавно: я сегодня куплю котлован над воздухом - буду ждать 2 года - запивая водку корвалолом и закусывая нитроглицерином - продам и получу - наверное - профит.
Иногда получается. Реально. Кто же против?
Раз вы же закинули мне "удочку" - что я не отвечаю ни на один вопрос (смотри выше этот пост) и еще и увожу всё "в сторону" - совсем уж рассмешили - я всё время пишу только на тему ветки - ОТВЕТЬТЕ хоть на один мой вопрос выше на этой ветке.Хоть на один.
Востаннє редагувалось akurt
в Нед 02 чер, 2019 19:27, всього редагувалось 3 разів.
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
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akurt
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Додано: Нед 02 чер, 2019 19:02
change_pm написав:
Пану Долярчику я давал в свое время советы (и не я один), но он товарищ нерешительный, одни и те же вопросы в разной обертке одним и тем же людям задает. Видимо думает, что откроется какая то истина вдруг, до этого невидимая))
... так я вже давно-давним не задаю запитання накшталт "а як заробити мільйон?"(і ще при тому не дуже напрягатись
)
- я тепер про НЕРУХОМІСТЬ задаю конкретні запитання, а форумчани - якось в'яло відповідають, або взагалі, не відповідають!
- от що важко відповісти на КОНКРЕТНЕ питання:
- вхідні: маємо однуху в новобуді під оренду(в "середній" локації)
- і маємо кешем на таку ж однуху...
.... тепер питання - що буде ВИГІДНО:
1) - купити ще одну однуху ГОТОВУ(з ремонтом/без? )
2) - купити її на етапі котловану?
3) - продати ту, що є?(і вийти повністю в кеш) ?
- тобто, зараз ВИГІДНО купляти, чи продавати?
- чи сидіти в кеші на депо?(дол/грн)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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