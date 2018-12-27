Додано: Нед 02 чер, 2019 18:38

По-моему, кроме меня тут НИКТО ни на какие вопросы не отвечает.

Но раз вы ставите вопрос принципиально, то пожалуйста:

change_pm написав: Akurt,

Интересно, какая у вас мотивация покупки квартиры в Стамбуле? Уговорили соседи-друзья? Или потому что дешево и думаете, что цена выростет?

Akurt,Интересно, какая у вас мотивация покупки квартиры в Стамбуле? Уговорили соседи-друзья? Или потому что дешево и думаете, что цена выростет?

akurt написав: Як з’ясувалося: всі мають квартири в Стамбулі, а квартиру в Анталії використовують для задоволення власного.

...

Коротше, вони мене умовили купити квартиру в Стамбулі.

...

З цього і почнемо: я писав вже, шо 10 днів тому сталася приємна несподіванка - раптом - на рівному місці - турецька ліра впала до курсу 6,24 ліри за долар. Цим скористалися всі мою друзі та я особисто.

...

Ще точно не знаю, як саме буду використовувати.

Boş gezen boklu örmeyi tez bulur - не помиляється той, хто нічого не робить.

Як з’ясувалося: всі мають квартири в Стамбулі, а квартиру в Анталії використовують для задоволення власного....Коротше, вони мене умовили купити квартиру в Стамбулі....З цього і почнемо: я писав вже, шо 10 днів тому сталася приємна несподіванка - раптом - на рівному місці - турецька ліра впала до курсу 6,24 ліри за долар. Цим скористалися всі мою друзі та я особисто....Ще точно не знаю, як саме буду використовувати.Boş gezen boklu örmeyi tez bulur - не помиляється той, хто нічого не робить.

Это я то вопросом на вопрос отвечаю?Прикольно...НИ_КОГ_ДА.И Вы тоже: вот вопрос про то, к какому классу стран вы относите Украину: где ответ?То есть мне Вы написали, что я вкладываю деньги не так умно, как Вы вкладываете - я спрашиваю - куда же Вы вкладываете? Подскажите.Молчание.Цитата 1 (сегодня):Цитата 2 (сегодня):Теперь арифметика, она видна из моего текста: квартира продавалась за 240 000 лир при курсе 1 доллар=5,95 лир. Я думал, нужно ли это мне - хотя все мои друзья говорили, что стОит - они даже взяли в кредит в турецком банке. И рассказывали, под какие-то (немалые) проценты.Я сомневался, спрашивая, сколько выгодно им было брать кредит в турецком банке в турецких лирах - проценты по кредиту не малые: кажется, то-ли 12, то ли 14% годовых.Они мне с калькулятором подсчитали, что только на колебаниях курса лиры к доллару имеют большой выигрыш.Считаем: 240 000 лир/5,95=40 366 долларов США.Тут вдруг ни того - ни с сего доллар=6,24 лиры.Квартира стоит 240 000 лир/6,20 (по 6,24 я не успел слить)=38 709 долларов США.Как бы с неба на чашу весов раздумий упало 40366-38709=1656 долларов США.Я сразу понял: "шара" (как говорят студенты).По крайней мере - получится даром налог на покупку недвижимости и все оформление.Сегодня сам реально глазам не поверил: 1 доллар=5,84 лиры.То есть 240 000/5,84=41 095 долларов США.Эти цифры так подробно я не писал - но их было видно насквозь в тексте.При этом, конечно, я рисковал: мог быть доллар сегодня и 7,15, как он был в июле прошлого года.Но логика БЫЛА ДРУГАЯ: если за то, что просили 40 366 долларов, можно отдать только 38 709 долларов - то уже можно брать и не ждать, пока продавец "проснётся" и пересчитает цену квартиры.У меня всё время на теме доллар-лира логика такая: если мне с Украины пришло, скажем, на карту турецкого банка 1 000 долларов, банк сделал принудительную конвертацию по текущему курсу мирового рынка (а не по курсу покупки-продажи банка) и у меня на счету есть теперь лиры - я смотрю, что происходит на мировом рынке - курс продажи доллара всегда на 2 копейки (2 коруша) - выше - я покупаю доллары, скажем - как последний раз - по 5,68 лиры за доллар.На счету есть доллары. И я сплю спокойно.Посмотрел утром курс - о! 6,10 - слил не раздумывая - будет он через 1 час 6,20 или не будет - мне не важно - Я ВСЕ РАВНО В ПРОФИТЕ.Примерно так работают обменки в Украине - спросите в обменке - "Какой курс гривны к доллару будет завтра? Какой прогноз?" - НИ ОДНА ОБМЕНКА вам не ответит - их это совсем не интересует.Они имеют на обороте и живут одним СЕГОДНЯШНИМ днем.Люди не в обменке рассуждают по-другому и очень забавно: я сегодня куплю котлован над воздухом - буду ждать 2 года - запивая водку корвалолом и закусывая нитроглицерином - продам и получу - наверное - профит.Иногда получается. Реально. Кто же против?Раз вы же закинули мне "удочку" - что я не отвечаю ни на один вопрос (смотри выше этот пост) и еще и увожу всё "в сторону" - совсем уж рассмешили - я всё время пишу только на тему ветки - ОТВЕТЬТЕ хоть на один мой вопрос выше на этой ветке.