Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Akurt, Интересно, какая у вас мотивация покупки квартиры в Стамбуле? Уговорили соседи-друзья? Или потому что дешево и думаете, что цена выростет?
ps. Я в свое время инвестировал в 3+1 недалеко от вашей прелести в Стамбуле. 86 метров и по-моему около 220 тыс лир за котлован, но курс тогда совсем другой был (около 2 или 2.7 лир за доллар). Готовое рядом стоило от 250к за ту же площадь, но оставался полный неликвид.
С инвестицией не вышло, но деньги+компенсацию застройщик вернул.
pps. Ценник вашей покупки показывает, что долларовые инвестиции в развивающиеся страны приносят убыток в долларах.
Вы правы про курс и цифры; был курс и 1,73 даже в - кажется - 2015 году: я тот дом, котором живу в Анталии, присмотрел еще в 2015 году - он еще строился, потом стоял возле него в сентябре 2016 с друзьями - мы вместе путешествовали на арендованном авто - курс был 2,72 и вот в 2017 осенью я плаваю в море, а курс "скаканул" неожиданно до 3,51 - и сразу я дал команду одному из сыновей перечислить мне из США деньги - там было в продаже еще 3 или 4 квартиры - все выкуплены были за неделю (!!!). Жена подсчитала (может, она ошибается), что мы сэкономили чуть ли не 20 000 долларов от того, что не купили в 2015. Я купил в сентябре 2017 - если бы подождал пару-тройку дней - то еще сэкономил бы. Но это "Вилами по воде писано" - продавец/застройщик тоже же не дурак... Помню, что мне вся бытовая техника: всё - LG - два кондиционера, посудомойка, стиралка и холодильник обошлись в 3 000 долларов - и это для меня получилось как бы даром. Потому что я дал задаток в 600 долларов и об этом была написана в присутствии турецких свидетелей расписка. Пока решался финансовый вопрос - там в расписке была прописана конечная дата - кажется, 10 октября 2017 - курс опять поменялся и вот и вышла экономия в 3 000 долларов. Реально я купил квартиру за 49 000 наличных долларов, конвертировав их в турецкую лиру прямо в банке, на мой счет пришли деньги из США от одного из сыновей.
Так что квартира в Стамбуле пусть побудет: будет видно, я 10 июня уезжаю в Киев, а 11 июня улетаю в США.
P.S. Вероятно сегодня из Алании во Львов улетает один мой знакомый - который слегка лоханулся - правда, не по схеме, почти описанной выше - и все из-за того, что НЕ ПОСЛУШАЛ меня. В декабре я писал тут - он с приятелем прилетел в Аланию - приятель его - друг одного из самых известных лиц в Украине по распилу комсомола - купил 2 объекта недвиги крутых на 250 000 евро. Продаваны поили и кормили их самым дорогим виски. И этот мой приятель - а я ждал его в Анталии - с дуру купил сразу 3 (три) квартиры "однушки" каждую по 26 500 евро. Ему по ушам наездили под виски и танцующую голенькую Гульнару, что он в одной будет жить, а две сдавать по 600 евро в месяц. На этом и "купился"... А это была ложь. Он дал задаток - сперва врал, что 3 000 евро, потом проболтался, что 5 000 евро, и вот сейчас он в Алании пытается эти деньги - я думаю, что там все 10 000 евро - забрать. Будут новости - напишу, но - думаю - задаток ему не отдадут. НЕ ПОСЛУШАЛ МЕНЯ И ЕЩЕ И ОБМАНУЛ МЕНЯ. А Бог всё видит...
РЕАЛЬНО ПОНРАВИЛОСЬ:
change_pm написав:pps. Ценник вашей покупки показывает, что долларовые инвестиции в развивающиеся страны приносят убыток в долларах.
Я прошу прощения за мою безграмотность и недомыслие: а) Вы Украину к какому классу стран относите? Ну серьёзно... напишите. б) напоминаю тему ветки: "Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість". Вы в какой стране купили нерухомість [ДЛЯ СЕБЯ]? Куда инвестировали? Могу подсказать - собственно - я уже много раз подсказывал - адреса.
change_pm! Очень бы просил попытаться ответить на вопрос пана Долярчика. Это как раз о том, о чем вы пишете: об инвестиции в развивающиеся страны. Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? Мне некогда - я с ним договорился о встрече для передачи во Львове моего приза - упаковки румынского пива (4 банки), как я и обещал. Бог - свидетель. И форумчане.
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
akurt написав:Вы правы про курс и цифры; был курс и 1,73 даже в - кажется - 2015 году: я тот дом, котором живу в Анталии, присмотрел еще в 2015 году - он еще строился, потом стоял возле него в сентябре 2016 с друзьями - мы вместе путешествовали на арендованном авто - курс был 2,72 и вот в 2017 осенью я плаваю в море, а курс "скаканул" неожиданно до 3,51 - и сразу я дал команду одному из сыновей перечислить мне из США деньги - там было в продаже еще 3 или 4 квартиры - все выкуплены были за неделю (!!!). Жена подсчитала (может, она ошибается), что мы сэкономили чуть ли не 20 000 долларов от того, что не купили в 2015. Я купил в сентябре 2017 - если бы подождал пару-тройку дней - то еще сэкономил бы. Но это "Вилами по воде писано" - продавец/застройщик тоже же не дурак... Помню, что мне вся бытовая техника: всё - LG - два кондиционера, посудомойка, стиралка и холодильник обошлись в 3 000 долларов - и это для меня получилось как бы даром. Потому что я дал задаток в 600 долларов и об этом была написана в присутствии турецких свидетелей расписка. Пока решался финансовый вопрос - там в расписке была прописана конечная дата - кажется, 10 октября 2017 - курс опять поменялся и вот и вышла экономия в 3 000 долларов. Реально я купил квартиру за 49 000 наличных долларов, конвертировав их в турецкую лиру прямо в банке, на мой счет пришли деньги из США от одного из сыновей.
Так что квартира в Стамбуле пусть побудет: будет видно, я 10 июня уезжаю в Киев, а 11 июня улетаю в США.
P.S. Вероятно сегодня из Алании во Львов улетает один мой знакомый - который слегка лоханулся - правда, не по схеме, почти описанной выше - и все из-за того, что НЕ ПОСЛУШАЛ меня. В декабре я писал тут - он с приятелем прилетел в Аланию - приятель его - друг одного из самых известных лиц в Украине по распилу комсомола - купил 2 объекта недвиги крутых на 250 000 евро. Продаваны поили и кормили их самым дорогим виски. И этот мой приятель - а я ждал его в Анталии - с дуру купил сразу 3 (три) квартиры "однушки" каждую по 26 500 евро. Ему по ушам наездили под виски и танцующую голенькую Гульнару, что он в одной будет жить, а две сдавать по 600 евро в месяц. На этом и "купился"... А это была ложь. Он дал задаток - сперва врал, что 3 000 евро, потом проболтался, что 5 000 евро, и вот сейчас он в Алании пытается эти деньги - я думаю, что там все 10 000 евро - забрать. Будут новости - напишу, но - думаю - задаток ему не отдадут. НЕ ПОСЛУШАЛ МЕНЯ И ЕЩЕ И ОБМАНУЛ МЕНЯ. А Бог всё видит...
РЕАЛЬНО ПОНРАВИЛОСЬ:
change_pm написав:pps. Ценник вашей покупки показывает, что долларовые инвестиции в развивающиеся страны приносят убыток в долларах.
Я прошу прощения за мою безграмотность и недомыслие: а) Вы Украину к какому классу стран относите? Ну серьёзно... напишите. б) напоминаю тему ветки: "Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість". Вы в какой стране купили нерухомість [ДЛЯ СЕБЯ]? Куда инвестировали? Могу подсказать - собственно - я уже много раз подсказывал - адреса.
change_pm! Очень бы просил попытаться ответить на вопрос пана Долярчика. Это как раз о том, о чем вы пишете: об инвестиции в развивающиеся страны. Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? Мне некогда - я с ним договорился о встрече для передачи во Львове моего приза - упаковки румынского пива (4 банки), как я и обещал. Бог - свидетель. И форумчане.
Ну раз вы так решили написать про то, что обещали, то напомню, что лично мне год назад вы мед обещали привезти и уже год, как об этом забыли. Тут только Бог свидетель, т.к. общение было в личке.
Пану Долярчику я давал в свое время советы (и не я один), но он товарищ нерешительный, одни и те же вопросы в разной обертке одним и тем же людям задает. Видимо думает, что откроется какая то истина вдруг, до этого невидимая)) Так что раз вам так нравится, вы его и бебиситьте)))
И да, что это у вас за манера такая, вопросом на вопрос отвечать, не отвечать, и уводить дисскусии в сторону?
Это я то вопросом на вопрос отвечаю? Прикольно... По-моему, кроме меня тут НИКТО ни на какие вопросы не отвечает. НИ_КОГ_ДА. И Вы тоже: вот вопрос про то, к какому классу стран вы относите Украину: где ответ? То есть мне Вы написали, что я вкладываю деньги не так умно, как Вы вкладываете - я спрашиваю - куда же Вы вкладываете? Подскажите. Молчание.
Но раз вы ставите вопрос принципиально, то пожалуйста: Цитата 1 (сегодня):
change_pm написав:Akurt, Интересно, какая у вас мотивация покупки квартиры в Стамбуле? Уговорили соседи-друзья? Или потому что дешево и думаете, что цена выростет?
Цитата 2 (сегодня):
akurt написав:Як з’ясувалося: всі мають квартири в Стамбулі, а квартиру в Анталії використовують для задоволення власного. ... Коротше, вони мене умовили купити квартиру в Стамбулі. ... З цього і почнемо: я писав вже, шо 10 днів тому сталася приємна несподіванка - раптом - на рівному місці - турецька ліра впала до курсу 6,24 ліри за долар. Цим скористалися всі мою друзі та я особисто. ... Ще точно не знаю, як саме буду використовувати. Boş gezen boklu örmeyi tez bulur - не помиляється той, хто нічого не робить.
Теперь арифметика, она видна из моего текста: квартира продавалась за 240 000 лир при курсе 1 доллар=5,95 лир. Я думал, нужно ли это мне - хотя все мои друзья говорили, что стОит - они даже взяли в кредит в турецком банке. И рассказывали, под какие-то (немалые) проценты. Я сомневался, спрашивая, сколько выгодно им было брать кредит в турецком банке в турецких лирах - проценты по кредиту не малые: кажется, то-ли 12, то ли 14% годовых. Они мне с калькулятором подсчитали, что только на колебаниях курса лиры к доллару имеют большой выигрыш. Считаем: 240 000 лир/5,95=40 366 долларов США. Тут вдруг ни того - ни с сего доллар=6,24 лиры. Квартира стоит 240 000 лир/6,20 (по 6,24 я не успел слить)=38 709 долларов США. Как бы с неба на чашу весов раздумий упало 40366-38709=1656 долларов США. Я сразу понял: "шара" (как говорят студенты). По крайней мере - получится даром налог на покупку недвижимости и все оформление. Сегодня сам реально глазам не поверил: 1 доллар=5,84 лиры. То есть 240 000/5,84=41 095 долларов США. Эти цифры так подробно я не писал - но их было видно насквозь в тексте. При этом, конечно, я рисковал: мог быть доллар сегодня и 7,15, как он был в июле прошлого года. Но логика БЫЛА ДРУГАЯ: если за то, что просили 40 366 долларов, можно отдать только 38 709 долларов - то уже можно брать и не ждать, пока продавец "проснётся" и пересчитает цену квартиры. У меня всё время на теме доллар-лира логика такая: если мне с Украины пришло, скажем, на карту турецкого банка 1 000 долларов, банк сделал принудительную конвертацию по текущему курсу мирового рынка (а не по курсу покупки-продажи банка) и у меня на счету есть теперь лиры - я смотрю, что происходит на мировом рынке - курс продажи доллара всегда на 2 копейки (2 коруша) - выше - я покупаю доллары, скажем - как последний раз - по 5,68 лиры за доллар. На счету есть доллары. И я сплю спокойно. Посмотрел утром курс - о! 6,10 - слил не раздумывая - будет он через 1 час 6,20 или не будет - мне не важно - Я ВСЕ РАВНО В ПРОФИТЕ. Примерно так работают обменки в Украине - спросите в обменке - "Какой курс гривны к доллару будет завтра? Какой прогноз?" - НИ ОДНА ОБМЕНКА вам не ответит - их это совсем не интересует. Они имеют на обороте и живут одним СЕГОДНЯШНИМ днем.
Люди не в обменке рассуждают по-другому и очень забавно: я сегодня куплю котлован над воздухом - буду ждать 2 года - запивая водку корвалолом и закусывая нитроглицерином - продам и получу - наверное - профит. Иногда получается. Реально. Кто же против?
Раз вы же закинули мне "удочку" - что я не отвечаю ни на один вопрос (смотри выше этот пост) и еще и увожу всё "в сторону" - совсем уж рассмешили - я всё время пишу только на тему ветки - ОТВЕТЬТЕ хоть на один мой вопрос выше на этой ветке. Хоть на один.
Востаннє редагувалось akurt в Нед 02 чер, 2019 19:27, всього редагувалось 3 разів.
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
change_pm написав:Пану Долярчику я давал в свое время советы (и не я один), но он товарищ нерешительный, одни и те же вопросы в разной обертке одним и тем же людям задает. Видимо думает, что откроется какая то истина вдруг, до этого невидимая))
... так я вже давно-давним не задаю запитання накшталт "а як заробити мільйон?"(і ще при тому не дуже напрягатись ) - я тепер про НЕРУХОМІСТЬ задаю конкретні запитання, а форумчани - якось в'яло відповідають, або взагалі, не відповідають!
- от що важко відповісти на КОНКРЕТНЕ питання:
- вхідні: маємо однуху в новобуді під оренду(в "середній" локації) - і маємо кешем на таку ж однуху...
.... тепер питання - що буде ВИГІДНО: 1) - купити ще одну однуху ГОТОВУ(з ремонтом/без? ) 2) - купити її на етапі котловану? 3) - продати ту, що є?(і вийти повністю в кеш) ?
- тобто, зараз ВИГІДНО купляти, чи продавати? - чи сидіти в кеші на депо?(дол/грн)
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
change_pm написав:Пану Долярчику я давал в свое время советы (и не я один), но он товарищ нерешительный, одни и те же вопросы в разной обертке одним и тем же людям задает. Видимо думает, что откроется какая то истина вдруг, до этого невидимая))
... так я вже давно-давним не задаю запитання накшталт "а як заробити мільйон?"(і ще при тому не дуже напрягатись ) - я тепер про НЕРУХОМІСТЬ задаю конкретні запитання, а форумчани - якось в'яло відповідають, або взагалі, не відповідають!
- от що важко відповісти на КОНКРЕТНЕ питання:
- вхідні: маємо однуху в новобуді під оренду(в "середній" локації) - і маємо кешем на таку ж однуху...
.... тепер питання - що буде ВИГІДНО: 1) - купити ще одну однуху ГОТОВУ(з ремонтом/без? ) 2) - купити її на етапі котловану? 3) - продати ту, що є?(і вийти повністю в кеш) ?
- тобто, зараз ВИГІДНО купляти, чи продавати? - чи сидіти в кеші на депо?(дол/грн)
Проблема тут в тому, що не зрозуміло, що робити. Я сиджу рівно, ні з яких активів не виходжу і не заходжу в Україні, планую робити ремонти у Франківському районі. В Киеві вже зробив. Але буду чекати девальвації хоча б до 38 грн за долар і тоді в бій.
1) - купити ще одну однуху ГОТОВУ(з ремонтом/без? ) можливо, якщо нижче ринка % на 30. 2) - купити її на етапі котловану? точно НІ! 3) - продати ту, що є?(і вийти повністю в кеш) ? можливо, але здається вже пізно, літо і криза близенько.
зі. Сам думав, що робити з однушкою в 30 хвилинах від Ринку, продати чи залишати. Вирішив не робити різких рухів. 10к доларів за 2 роки, то не є заробіток, а дешевше навіть в кризу я назад не відкуплю, бо пропозиції не буде. Новобуд близько до Стрийсько парку і центру - найкраща стратегія ТРИМАТИ.
Akurt, Я уже пару раз сообщал и тут, и на соседних ветках что да как. Но повторюсь)))
Q&A: По-моему, кроме меня тут НИКТО ни на какие вопросы не отвечает. Ну, видимо не совсем так, вы же тут не один. Отвечают люди и я отвечал.
И Вы тоже: вот вопрос про то, к какому классу стран вы относите Украину: где ответ? Украина - развивающееся гос-во.
То есть мне Вы написали, что я вкладываю деньги не так умно, как Вы вкладываете - я спрашиваю - куда же Вы вкладываете? Подскажите. Молчание. Где я написал, что Вы вкладываете деньги не умно? Такого не было. Я написал, что цена в лирах за 6 лет практически на изменилась и доларовая цена снизилась в 2 раза, с момента, когда я хотел покупать. Если б я все-таки купил тогда, то заплатил бы в 2-3 раза больше в баксах, чем вы сейчас. Я писал уже куда я вкладываю, но повторюсь для вас. Я предпочитаю ЮК+немного ЮС. Из ЮС думаю выйти и войти в Польшу. Надоело ИРСу слать отчеты.
Хі-хі, пан Долярчик - вам-то добре, а я відкрив таку ж банку пива, що вам подарував, та сиджу сумую: і що воно таке ті ЮК, ЮС чи як їх там. Мені аж стидно - але розшифрувати не можу, куди вкладити кошти... А що бідному пересічному робити, коли з одного боку Україна - країна, що розвивається, з іншого боку, в країну, що розвивається, вкладати не можна, бо доляр погано себе веде, з третього боку скуплена нерухомість панами саме в Україні... От біда... Ще й в очікуванні кризи не можна нічого продавати, бо здешевшає... От же ж біда. Все - п"ю пиво та не задаю дурних питань...
Глотнув пива, перечитую:
change_pm написав:Проблема тут в тому, що не зрозуміло, що робити. Я сиджу рівно, ні з яких активів не виходжу і не заходжу в Україні, планую робити ремонти у Франківському районі. В Киеві вже зробив. Але буду чекати девальвації хоча б до 38 грн за долар і тоді в бій. зі. Сам думав, що робити з однушкою в 30 хвилинах від Ринку, продати чи залишати. Вирішив не робити різких рухів. 10к доларів за 2 роки, то не є заробіток, а дешевше навіть в кризу я назад не відкуплю, бо пропозиції не буде. Новобуд близько до Стрийсько парку і центру - найкраща стратегія ТРИМАТИ.
Тобто - треба вкладати в країну, що розвивається. Україна. Ще глотнув пива:
change_pm написав:pps. Ценник вашей покупки показывает, что долларовые инвестиции в развивающиеся страны приносят убыток в долларах.
Тобто - НЕ треба вкладати в країну, що розвивається. От блін, тут і пива не вистачить розібратися: треба вкладати в ту країну, в яку не треба вкладати. Блін, відкрию ще банку...
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).