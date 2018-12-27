|
|
|
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 02 чер, 2019 22:43
akurt написав:
Хі-хі, пан Долярчик
- вам-то добре, а я відкрив таку ж банку пива, що вам подарував, та сиджу сумую: і що воно таке ті ЮК, ЮС чи як їх там.
Мені аж стидно - але розшифрувати не можу, куди вкладити кошти...
Может UK и US?
-
ol_zy
-
-
- Повідомлень: 5157
- З нами з: 20.01.15
- Подякував: 350 раз.
- Подякували: 546 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|3795
|331608
|
|
|31
|2541
|
|
|66
|10732
|
|