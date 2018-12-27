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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 300301302303
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 22:43

  akurt написав:Хі-хі, пан Долярчик - вам-то добре, а я відкрив таку ж банку пива, що вам подарував, та сиджу сумую: і що воно таке ті ЮК, ЮС чи як їх там.
Мені аж стидно - але розшифрувати не можу, куди вкладити кошти...

Может UK и US?
ol_zy
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